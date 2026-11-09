Bengals conquistan Madrid, Texans aplastan a Chargers y los Chiefs despiertan en la Semana 9
La Semana 9 de la NFL dejó una jornada cargada de actuaciones dominantes: Cincinnati venció 34-17 a Atlanta en Madrid, C.J. Stroud lanzó cinco pases de touchdown en la paliza de Houston sobre los Chargers y Kansas City recuperó su mejor versión con tres anotaciones de Kenneth Walker III. Green Bay, San Francisco y Seattle también resolvieron con autoridad, mientras Nueva Orleans necesitó tiempo extra para superar a Cleveland.
Los Bengals ofrecieron una exhibición ofensiva en el Santiago Bernabéu. Joe Burrow produjo cuatro touchdowns —tres por pase y uno por tierra—, Ja’Marr Chase atrapó 10 balones para 155 yardas y una anotación, y Tee Higgins llegó dos veces a las diagonales. Atlanta resistió durante el primer cuarto, pero sus 12 castigos y la incapacidad de frenar a Burrow inclinaron el encuentro. Cincinnati alcanzó cuatro victorias consecutivas con al menos 30 puntos por primera vez en su historia.
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La actuación más explosiva llegó en Los Ángeles. Houston derrotó 44-22 a los Chargers con 384 yardas y cinco pases de touchdown de C.J. Stroud. Kayshon Boutte consiguió 125 yardas y dos anotaciones, Tank Dell superó las 100 yardas y la defensiva de los Texans derribó ocho veces al quarterback rival. Los Chargers siguen sin ganar después de ocho partidos.
Kansas City también terminó con cualquier duda después de dos derrotas consecutivas. Los Chiefs vencieron 35-12 a los Jets gracias a Kenneth Walker III, quien corrió para 102 yardas, sumó 41 por recepción y consiguió tres touchdowns: dos por aire y uno por tierra. Patrick Mahomes lanzó para 242 yardas y dos anotaciones, mientras la defensiva registró cinco capturas y dejó a Nueva York sin puntos durante toda la segunda mitad.
Green Bay desplegó uno de sus mejores partidos ofensivos de la temporada al imponerse 45-27 a Nueva Inglaterra. Jordan Love completó 23 de 29 pases para 372 yardas y tres touchdowns, mientras Christian Watson terminó con 171 yardas y una anotación. Los Packers tomaron una ventaja de 14-0 desde el primer cuarto y respondieron a cada intento de reacción de los Patriots.
San Francisco confirmó su condición de contendiente con un triunfo de 38-17 sobre Las Vegas. Brock Purdy lanzó para 232 yardas, conectó dos pases de touchdown y agregó otra anotación por tierra. Christian McCaffrey consiguió un touchdown terrestre y otro por recepción, mientras la defensiva de los 49ers provocó cinco pérdidas de balón, incluidas tres intercepciones a Kirk Cousins. San Francisco mejoró su marca a 7-1.
Seattle permitió todavía menos. Los Seahawks vencieron 17-3 a Arizona y mantuvieron a los Cardinals fuera de las diagonales. A.J. Barner consiguió los dos touchdowns de su equipo —uno por recepción y otro por tierra—, Zach Charbonnet aportó 77 yardas terrestres y Drew Lock administró el encuentro sin cometer entregas de balón.
Dallas sobrevivió a sus propios errores para superar 27-23 a Indianapolis. Los Cowboys acumularon 14 castigos para 153 yardas, perdieron dos balones y desperdiciaron un intento de gol de campo, pero reaccionaron después de que los Colts tomaron la ventaja en el último cuarto. Una recepción de 46 yardas de Ryan Flournoy preparó el touchdown decisivo de Javonte Williams, y Caleb Downs selló el triunfo con una intercepción. Dak Prescott lanzó para 335 yardas y dos touchdowns, mientras CeeDee Lamb sumó 10 recepciones, 195 yardas y una anotación.
Denver volvió a encontrar la forma de ganar desde atrás. Carolina entró al último cuarto con ventaja de 14-13, pero una intercepción de Devon Key cambió el rumbo y los Broncos respondieron con dos series consecutivas de touchdown. Bo Nix terminó con 237 yardas y dos pases de anotación, y Nik Bonitto aseguró el resultado con un balón suelto provocado sobre Bryce Young. Fue la quinta victoria de Denver en un partido que perdía durante el cuarto periodo esta temporada.
Los Rams consiguieron su tercer triunfo consecutivo al derrotar 20-13 a Washington. Puka Nacua atrapó 14 pases para 150 yardas y un touchdown, aunque terminó el encuentro con una lesión de rodilla que será evaluada. Myles Garrett regresó después de varias semanas fuera y registró tres capturas y un balón suelto provocado en su primer partido junto a Aaron Donald. Jayden Daniels lanzó para 274 yardas, pero su pérdida de balón resultó costosa para los Commanders.
Los Giants vencieron 19-11 a Philadelphia y consiguieron su primer triunfo como visitantes ante los Eagles desde 2013. J.J. McCarthy salió por una molestia en la cadera, Jameis Winston dirigió la única serie de touchdown de Nueva York y McCarthy regresó para cerrar el partido. Arvell Reese encabezó a la defensiva con tres capturas, mientras Joe Milton III fue derribado siete veces y Saquon Barkley quedó limitado a 22 yardas terrestres.
Detroit tuvo que trabajar más de lo esperado para derrotar 19-9 a Miami. Jahmyr Gibbs anotó el único touchdown ofensivo del encuentro con un acarreo de ocho yardas en cuarta oportunidad, y Amon-Ra St. Brown atrapó ocho pases para 86 yardas. Los Lions extendieron su racha a cuatro victorias, aunque sólo generaron 270 yardas. El partido también dejó una rareza: los pateadores de despeje de ambos equipos completaron un pase, algo que no sucedía en un mismo encuentro desde al menos 1950.
La definición más dramática se produjo en Nueva Orleans. Shedeur Sanders conectó un touchdown de 64 yardas con KC Concepcion para despertar a Cleveland, pero Tyler Shough respondió con una serie de 55 yardas que puso a los Saints arriba. Los Browns empataron con un gol de campo a ocho segundos del final y llevaron el partido al tiempo extra.
Shough encontró a Juwan Johnson para el touchdown del 23-16. Cleveland contestó con una anotación de Harold Fannin Jr., pero decidió buscar la victoria con una conversión de dos puntos y la defensiva de Nueva Orleans detuvo la jugada para asegurar el 23-22.
Resultados de la jornada:
- Bengals 34-17 Falcons
- Broncos 26-21 Panthers
- Cowboys 27-23 Colts
- Chiefs 35-12 Jets
- Lions 19-9 Dolphins
- Saints 23-22 Browns, tiempo extra
- Giants 19-11 Eagles
- Rams 20-13 Commanders
- Texans 44-22 Chargers
- 49ers 38-17 Raiders
- Seahawks 17-3 Cardinals
- Packers 45-27 Patriots
Redactor en Sports Illustrated México.