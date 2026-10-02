Novatos de la NFL: Nueva York alberga una gran cantidad de talento prometedor

Con octubre acercándose, ningún quarterback novato ha sido titular en un partido. Solo dos running backs de primer año, Jeremiyah Love y Jadarian Price, son los corredores principales de sus respectivas ofensivas con los Seahawks y Cardinals. Entre los wide receivers, hay exactamente un novato entre los 50 primeros en yardas por recepción.

Aunque muchos consideraban que el Draft de abril era relativamente débil en comparación con otros años (y con la extraordinaria clase que se espera en 2027), la falta de impacto de este grupo alrededor de la liga es algo sorprendente. Aun así, ha habido un puñado de novatos que se han dado a conocer, con cuatro de nuestros 10 jugadores destacados teniendo como casa el MetLife Stadium.

Y ahí es donde comenzaremos, con los Jets, que tienen una victoria, y su prometedor tight end.

10. Kenyon Sadiq, TE, New York Jets

Sadiq se perdió la mayor parte de la offseason después de someterse a una cirugía de hernia, lo que lo puso por detrás del ritmo en la nueva ofensiva de Frank Reich. Sin embargo, en lugar de ser una pieza secundaria del ataque al principio de la temporada, se ha convertido en una pieza fundamental junto con el también tight end Mason Taylor, quien está fuera por una lesión en el pulgar.

El domingo contra los Lions, Sadiq consiguió 105 yardas y anotó su primer touchdown por recepción en la NFL (también tuvo un touchdown terrestre en la Semana 1). Ocupa el octavo lugar entre todos los tight ends con 143 yardas, demostrando por qué el gerente general de New York, Darren Mougey, lo seleccionó con una de las tres selecciones de primera ronda de los Jets.

9. Jaishawn Barham, LB, Dallas Cowboys

Los Cowboys seleccionaron a dos titulares defensivos en la primera ronda, al edge rusher Malachi Lawrence y al safety Caleb Downs (hablaremos más de él a continuación). Parece que encontraron a un tercero en Barham. Después de tres semanas, Barham ha sido titular en el segundo nivel de la defensa, jugando el 63% de los snaps y registrando 20 tackles, incluidos cuatro para pérdida y un fumble forzado.

Después de jugar football colegial en Maryland y Michigan, Barham fue seleccionado en la tercera ronda y ha hecho un buen trabajo contra el juego terrestre. Su cobertura necesita mejorar; ha permitido seis recepciones en igual número de targets, incluido un touchdown.

8. Arvell Reese, LB, New York Giants

Reese era un poco un misterio antes de llegar a la liga a los 20 años. Es uno de los prospectos más jóvenes que hemos visto en mucho tiempo, además de la duda sobre si pertenece como edge rusher o linebacker interior. New York eligió la segunda opción y está funcionando.

Después de tres partidos, Reese acumula 18 tackles en solitario, la cuarta mayor cifra de la NFL y la segunda entre linebackers. También ha jugado el 98% de los snaps y registra una minúscula tasa de tackles fallados de 3.8%.

7. Jeremiyah Love, RB, Arizona Cardinals

Love es uno de los dos running backs novatos que están recibiendo la mayor parte de los acarreos de su equipo. La selección número 3 del Draft está bajo una enorme presión para producir y lo ha hecho, con 160 yardas terrestres, aunque con un promedio de 3.9 yardas por acarreo.

Love tuvo su mejor partido en la Semana 3, cuando corrió 21 veces para 90 yardas contra los 49ers, además de atrapar cinco pases. Love está en ritmo para terminar con 906 yardas terrestres y 1,156 yardas desde la línea de scrimmage, una producción decente considerando que los Cardinals tienen una situación poco alentadora en la posición de quarterback con Jacoby Brissett.

6. Caleb Downs, S, Dallas Cowboys

Dallas ocupa el lugar 30 en yardas permitidas y el 25 en puntos permitidos. Pero, a diferencia de la temporada pasada, hay talento joven que genera ilusión entre Barham y Downs, quien lidera al equipo con 21 tackles y también ha jugado bien en cobertura.

Downs, ex All-American de Ohio State, ya tiene un sack y seis stops, además de tres presiones al quarterback, demostrando la versatilidad que lo hizo tan atractivo para el propietario y gerente general Jerry Jones.

5. Josiah Trotter, LB, Tampa Bay Buccaneers

Trotter solo ha jugado dos partidos debido a un esguince en el hombro, pero ya luce como una pieza de gran nivel para el segundo nivel defensivo de Tampa Bay. Trotter registró 21 tackles, 10 stops, un pick-six y un sack, mientras jugó más del 87% de los snaps cuando estuvo activo.

Después de que el histórico Lavonte David se retirara esta offseason, los Buccaneers necesitaban desesperadamente resolver su situación en la posición de linebacker. Aunque la contratación del veterano Alex Anzalone ayuda, Trotter es la respuesta a largo plazo y ha demostrado que puede jugar cerca de la línea de scrimmage, en cobertura y también ser un factor en la presión al quarterback.

4. Francis Mauigoa, G, New York Giants

Los guards no suelen recibir demasiada atención positiva, pero Mauigoa se gana un lugar en esta lista. En tres titularidades con los Giants, después de cambiar de tackle, su posición universitaria, al interior de la línea, Mauigoa no ha permitido una sola captura, mientras que solo ha concedido dos presiones y un par de golpes al quarterback, de acuerdo con Pro Football Focus.

A pesar de una gran cantidad de lesiones, incluidas las bajas por el resto de la temporada del quarterback Jaxson Dart y el edge rusher Brian Burns, New York tiene marca de 2-1, en parte gracias a que Mauigoa ha ayudado a reforzar lo que durante mucho tiempo ha sido una de las líneas ofensivas más vulnerables de la liga. En 2025, los Giants permitieron 48 capturas. ¿En tres partidos con Mauigoa en el interior? Solo siete capturas.

3. Denzel Boston, WR, Cleveland Browns

Los Browns entendieron lo que necesitaban hacer esta offseason. Necesitaban invertir por segundo Draft consecutivo en talento para las posiciones de habilidad, sumándose a un par de jugadores talentosos de segundo año, el running back Quinshon Judkins y el tight end Harold Fannin Jr. En las dos primeras rondas, el gerente general de Cleveland, Andrew Berry, seleccionó a un par de receptores: Boston y KC Concepcion.

Hasta ahora, Boston parece una gran selección de segunda ronda. El wideout de 6'4" ha liderado el juego aéreo de los Browns, con nueve recepciones para 195 yardas y dos touchdowns. Su total de yardas es el 18.º mejor entre todos los receptores de la NFL, a pesar de jugar con Deshaun Watson y una ofensiva que ocupa el lugar 30 en yardas y el 24 en puntos anotados. Si Boston mantiene este ritmo, terminará con 1,105 yardas.

2. Jacob Rodriguez, LB, Miami Dolphins

Los Dolphins tendrán una temporada larga. Con marca de 0-3 y con el estelar running back De’Von Achane fuera el resto del año por un desgarro del ACL, el presente es complicado. Sin embargo, jugadores como Rodriguez le dan a los aficionados de Miami razones para creer que el futuro es mucho más prometedor.

Rodriguez ha sido fenomenal después de ser seleccionado en la segunda ronda procedente de Texas Tech. Hasta ahora, suma 28 tackleadas y 19 stops, además de conseguir la primera intercepción de su carrera en la Semana 3 ante Patrick Mahomes. Con participación en 97.6% de los snaps, Rodriguez ya es uno de los linebackers centrales más activos de la liga, con alcance y ferocidad para liderar al equipo más joven de la liga hacia una eventual madurez.

1. David Bailey, edge, New York Jets

Bailey lució como uno de los mejores novatos de la clase durante todo el training camp, y esas señales se han traducido en un inicio dominante. En tres partidos, suma dos capturas y 14 presiones al quarterback, cifra que está empatada en el lugar 12 entre todos los jugadores de la NFL.

Bailey está demostrando por qué fue la elección correcta en el No. 2 para los Jets, ganando constantemente desde el edge. Sus ocho stops y 12 tackleadas también muestran que no se limita a presionar al quarterback, sino que está jugando un partido completo, ayudando a que New York tenga la cuarta mejor defensa de la liga, incluyendo el cuarto lugar contra el pase y el séptimo contra la carrera.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 30/09/2026, traducido al español para SI México.