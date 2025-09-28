¡Bienvenida, Irlanda! Estos son los juegos de la NFL fuera de Estados Unidos
La NFL estrena sede internacional en esta Semana 4 con el partido entre los Minnesota Vikings y los Pittsburgh Steelers, partido que se desarrollará en Dublin, Irlanda, ciudad que acoge por primera vez un partido del futbol americano profesional.
Este será el segundo juego en lo que va de la temporada que se juegue fuera de Estados Unidos, siendo el primero en la Semana 1, entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers.
Te puede interesar: Resultados de la Semana 4 de la NFL: Seahawks gana in extremis Cardinals en TNF
México, una de las sedes estratégicas en la globalización de la NFL, deberá esperar hasta el próximo año, cuando hayan quedado concluidas las obras de remodelación del Estadio Azteca y que se haya jugado el Mundial de futbol de 2026. Se espera que el Azteca reciba un juego en el mes de octubre de ese año y uno de los equipos que suena para jugar en la Ciudad de México es el de los Vaqueros de Dallas.
La estrategia internacional de la NFL reparte su calendario en estadios de élite y mercados en expansión. Con Londres como tradición, Alemania en crecimiento, Brasil asegurado al menos hasta 2026, España y México como polos estratégicos, más Irlanda que debuta, la liga confirma que el futbol americano ya es un espectáculo global.
A continuación las sedes internacionales de la NFL a lo largo de los años.
Brasil, São Paulo
- Neo Química Arena (Corinthians Arena), São Paulo. Alberga el Kickoﬀ 2025
(Chargers vs Chiefs) el 5 de septiembre.
- Desde cuándo: Brasil recibe partidos de temporada regular desde 2024
(Packers vs Eagles en São Paulo, 2004).
- Lo que viene: La NFL renovó a Brasil como sede para 2026, y además confirmó que Río de Janeiro también tendrá juegos en el futuro.
Irlanda, Dublín
- Croke Park, Dublín. Debut de la NFL en Irlanda: Vikings vs Steelers el 28 de septiembre de 2025.
- Desde cuándo: Será la primera vez que se juega un partido oficial de NFL en
Reino Unido, Londres
- Tottenham Hotspur Stadium. Dos juegos en 2025: Vikings vs Browns (5 de octubre) y Jets vs Broncos (12 de octubre).
- Wembley Stadium. Un juego en 2025: Rams vs Jaguars (19 de octubre).
- Desde cuándo: Londres alberga juegos desde 2007, cuando Giants y Dolphins inauguraron la International Series en Wembley. En 2016 y 2017 también se usó Twickenham.
Alemania, Berlín
* Olympiastadion Berlin. Será sede del duelo Falcons vs Colts el 9 de noviembre de 2025.
* Desde cuándo: Alemania se sumó en 2022 con el histórico Buccaneers vs. Seahawks en Múnich, seguido por partidos en Fráncfort (2023). Berlín toma la estafeta en 2025.
España, Madrid
- Santiago Bernabéu. Primer juego en España: Dolphins vs Commanders el 16 de noviembre de 2025.
- Desde cuándo: El duelo en el Bernabéu marcará el debut de España como país
México, Ciudad de México
- Estadio Azteca. Ha recibido juegos en 2005 (Cardinals vs. 49ers, récord de asistencia), y después en 2016, 2017 y 2022.
- Desde cuándo: México fue el primer país fuera de EE. UU. en albergar temporada regular (2005).
- Situación actual: El Azteca está en remodelación para la Copa del Mundo 2026, por lo que la NFL regresa a partir de 2026.
Canadá, Toronto
- Rogers Centre. Fue casa parcial de los Buﬀalo Bills en la “Bills Toronto Series”,
Con juegos de temporada regular entre 2008 y 2013. Aunque no figura en el calendario actual, representa un antecedente clave en la expansión de la liga.