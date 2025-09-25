Resultados de la Semana 4 de la NFL: Abren jornada Seahawks vs. Cardinals
La actividad de la Semana 4 de la NFL se pone en marcha y aquí puedes consultar todos los resultados de los juegos.
El futbol americano profesional está de vuelta con la Semana 4 de la NFL con encuentros que prometen emociones, como el juego en Dublín de los Pittsburgh Steelers contra los Minnesota Vikings.
Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 4 de la NFL, donde destacan juegos dominicales como Dallas Cowboys vs. Green Bay Packers o la doble cartelera de Monday Night Football entre Miami Dolphins vs. New York Jets y Denver Broncos vs. Cincinnati Bengals.
Te puede interesar: Resultados de la Semana 3 de la NFL: en gran juego, Lions sorprende a Ravens
Resultados de la Semana 4 de la NFL
Jueves 25 de septiembre
- 18:15 | Arizona Cardinals vs. Seattle Seahawks
Domingo 28 de septiembre
- 07:30 | Pittsburgh Steelers vs. Minnesota Vikings
- 11:00 | Atlanta Falcons vs. Washington Commanders
- 11:00 | New York Giants vs. Los Angeles Chargers
- 11:00 | Detroit Lions vs. Cleveland Browns
- 11:00 | New England Patriots vs. Carolina Panthers
- 11:00 | Houston Texans vs. Tennessee Titans
- 11:00 | Tampa Bay Buccaneers vs. Philadelphia Eagles
- 11:00 | Buffalo Bills vs. New Orleans Saints
- 14:05 | San Francisco 49ers vs. Jacksonville Jaguars
- 14:05 | Los Angeles Rams vs. Indianapolis Colts
- 14:25 | Las Vegas Raiders vs. Chicago Bears
- 14:25 | Kansas City vs. Baltimore Ravens
- 18:20 | Dallas Cowboys vs. Green Bay Packers
Lunes 29 de septiembre
- 17:15 | Miami Dolphins vs. New York Jets
- 18:15 | Denver Broncos vs. Cincinnati Bengals
Published |Modified