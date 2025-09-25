SI Mexico

Resultados de la Semana 4 de la NFL: Abren jornada Seahawks vs. Cardinals

La actividad de la Semana 4 de la NFL se pone en marcha y aquí puedes consultar todos los resultados de los juegos.

La NFL está de vuelta y aquí podrás consultar los resultados de la NFL.

El futbol americano profesional está de vuelta con la Semana 4 de la NFL con encuentros que prometen emociones, como el juego en Dublín de los Pittsburgh Steelers contra los Minnesota Vikings.

Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 4 de la NFL, donde destacan juegos dominicales como Dallas Cowboys vs. Green Bay Packers o la doble cartelera de Monday Night Football entre Miami Dolphins vs. New York Jets y Denver Broncos vs. Cincinnati Bengals.

Resultados de la Semana 4 de la NFL

Jueves 25 de septiembre

  • 18:15 | Arizona Cardinals vs. Seattle Seahawks

Domingo 28 de septiembre

  • 07:30 | Pittsburgh Steelers vs. Minnesota Vikings
  • 11:00 | Atlanta Falcons vs. Washington Commanders
  • 11:00 | New York Giants vs. Los Angeles Chargers
  • 11:00 | Detroit Lions vs. Cleveland Browns
  • 11:00 | New England Patriots vs. Carolina Panthers
  • 11:00 | Houston Texans vs. Tennessee Titans
  • 11:00 | Tampa Bay Buccaneers vs. Philadelphia Eagles
  • 11:00 | Buffalo Bills vs. New Orleans Saints
  • 14:05 | San Francisco 49ers vs. Jacksonville Jaguars
  • 14:05 | Los Angeles Rams vs. Indianapolis Colts
  • 14:25 | Las Vegas Raiders vs. Chicago Bears
  • 14:25 | Kansas City vs. Baltimore Ravens
  • 18:20 | Dallas Cowboys vs. Green Bay Packers

Lunes 29 de septiembre

  • 17:15 | Miami Dolphins vs. New York Jets
  • 18:15 | Denver Broncos vs. Cincinnati Bengals
