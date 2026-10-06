Bijan y Brian Robinson arruinan la noche histórica de los Saints: Falcons ganan 45-17

Los Atlanta Falcons arruinaron la conmemoración por los 20 años del regreso de los Saints al Superdome con una contundente victoria de 45-17 sobre New Orleans en el Monday Night Football. Bijan Robinson corrió para 145 yardas y dos touchdowns, mientras que Brian Robinson Jr. agregó 62 yardas y tres anotaciones para encabezar una exhibición terrestre que llevó a Atlanta a igualar su récord en 2-2.

New Orleans preparó una noche dedicada a uno de los momentos más importantes de su historia. Steve Gleason encabezó el tradicional “Who Dat” antes del partido y el estadio recordó aquel encuentro de 2006 que marcó la reapertura del Superdome después del huracán Katrina. Sin embargo, la celebración perdió fuerza prácticamente desde el comienzo.

En apenas la tercera jugada del partido, Bijan Robinson encontró un espacio por el costado izquierdo y recorrió 59 yardas hasta la zona de anotación. El corredor volvió a castigar a la defensiva local con un touchdown de cuatro yardas que colocó el marcador 14-0 antes de terminar el primer cuarto.

Los Saints encontraron una primera respuesta por medio de Alvin Kamara, quien completó una serie de 54 yardas con un acarreo de tres hasta las diagonales. La reacción duró poco. Brian Robinson Jr. devolvió a Atlanta el control con su primer touchdown de la noche y Nick Folk agregó un gol de campo de 29 yardas para establecer el 24-7 al descanso.

Atlanta construyó su ventaja con una fórmula sencilla y efectiva: control de la línea de golpeo, carreras constantes y pases precisos de Michael Penix Jr. El quarterback completó 15 de 20 envíos para 223 yardas, un touchdown y ninguna intercepción. No necesitó forzar jugadas porque el ataque terrestre mantuvo a los Falcons por delante de las cadenas durante prácticamente todo el encuentro.

New Orleans abrió la segunda mitad con una larga posesión, pero tuvo que conformarse con un gol de campo de Daniel Carlson. Brian Robinson respondió con una carrera de ocho yardas para su segunda anotación y amplió la diferencia a 31-10 antes del último cuarto.

Kamara volvió a acercar a los Saints con un touchdown de cinco yardas, aunque Atlanta eliminó cualquier posibilidad de remontada. Penix conectó con Jahan Dotson en un pase de 31 yardas hasta la zona de anotación y Brian Robinson añadió su tercer touchdown con un acarreo de 11 para completar la paliza.

Bijan terminó con 145 yardas en 19 intentos, un promedio de 7.6 por acarreo, y encontró dos veces la zona de anotación. Brian sumó 62 yardas en 14 oportunidades y convirtió sus tres touchdowns cerca de la línea de gol. Entre ambos produjeron 207 yardas terrestres y las cinco anotaciones por tierra de Atlanta.

Drake London también tuvo una participación importante con cinco recepciones para 96 yardas, mientras que Dotson convirtió sus dos atrapadas en 54 yardas y el único touchdown por pase del equipo. Los Falcons terminaron con 422 yardas totales y no entregaron el balón.

Tyler Shough completó 28 de 46 pases para 278 yardas, pero no lanzó touchdowns. Chris Olave fue el jugador más productivo de New Orleans con siete recepciones para 111 yardas, incluida una conexión de 44 que preparó la primera anotación de Kamara. El corredor consiguió los dos touchdowns de los Saints, aunque solo acumuló 23 yardas en siete acarreos y 35 por recepción.

La diferencia estuvo en la capacidad para finalizar las series. Atlanta convirtió sus oportunidades en touchdowns, mientras que New Orleans necesitó demasiadas jugadas para avanzar y nunca logró obligar a Penix a cometer un error. Los Saints acumularon 312 yardas, pero pasaron toda la noche detrás en el marcador y no encontraron la explosividad necesaria para cambiar el rumbo.

Los Falcons consiguieron su segunda victoria consecutiva después de comenzar la temporada con dos derrotas y alcanzaron marca de 2-2. New Orleans cayó a 1-3 y cerró una noche preparada para celebrar su historia con una de sus derrotas más dolorosas ante su rival divisional.