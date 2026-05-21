Bill Belichick y su opinión sobre por qué Tom Brady tenía "total razón" al dejar los Patriots
Tom Brady devastó a los aficionados de los Patriots en 2020 cuando anunció que dejaría la organización después de 20 temporadas y seis títulos de Super Bowl en New England.
Aunque la decisión de Brady de irse a los Buccaneers para la temporada 2020 dejó a los aficionados de los Patriots consternados y con sentimientos encontrados, el coach de toda la vida del quarterback, Bill Belichick, parecía comprenderlo más que la afición, o al menos eso es lo que dice ahora.
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Belichick, quien dirigió cuatro temporadas más en New England después de la salida de Brady, habló esta semana sobre la partida de Brady de los Patriots en Hang Out with Sean Hannity. El coach de UNC dio su opinión honesta sobre la decisión del legendario quarterback de irse y fue extremadamente comprensivo. Suena a que Belichick sabía que la dinastía con Brady en New England había terminado y que era momento de que tanto el quarterback como la afición siguieran adelante.
“Que Tom se fuera fue absolutamente lo correcto para él”, dijo Belichick. “No teníamos un buen equipo en 2020. Simplemente no teníamos un buen equipo de futbol americano. Teníamos a todos esos jugadores que se fueron: [Rob] Gronkowski y [Julian] Edelman. La mayor parte de nuestro equipo ya no estaba. [Devin] McCourty y algunos otros seguían ahí, pero también estaban a punto de irse. Simplemente habíamos llegado al final.
“Y honestamente, me alegró por él que las cosas salieran bien en Tampa, porque estuvo con un equipo… y luego siguió adelante y ganó. Eso me hizo feliz por él, porque Tom… las cosas no habrían salido bien en 2020 en New England. De esto puedo garantizarlo”.
Sin Brady en la temporada 2020, los Patriots terminaron con marca de 7–9 y no lograron clasificar a playoffs por primera vez desde la temporada de 2008. La racha de 11 títulos consecutivos de la AFC East llegó a su fin mientras los Patriots intentaban reconstruirse sin su futuro quarterback miembro del Salón de la Fama. New England sí logró recuperarse un poco más en 2021, al alcanzar la ronda de comodines de los playoffs.
Lo que Belichick dijo sobre la supuesta rivalidad con Brady
Cuando Brady se fue originalmente en 2020, circularon rumores de que Belichick y el quarterback no estaban en los mejores términos. Sin embargo, desde entonces, tanto Brady como Belichick han desmentido esos rumores y continúan mostrando respeto mutuo. Brady incluso escribió recientemente una apasionada nota en defensa de Belichick después de que se anunciara que el coach no ingresó al Pro Football Hall of Fame en su primera votación.
Belichick habló muy bien de Brady durante su entrevista esta semana. Esto fue lo que dijo sobre su quarterback de tantos años:
“Aprendí muchísimo de Tom. Yo nunca jugué quarterback”, dijo Belichick. “Tom veía el juego a través de los ojos de un quarterback. Yo veía el juego a través de los ojos de un coach. Juntos, creo que ambos aprendimos mucho el uno del otro. Tom, sobre cómo los coaches defensivos lo observaban o veían a la ofensiva. Yo, sobre lo que un quarterback puede hacer y lo que no puede hacer, qué es difícil, qué es fácil, qué puedo ver, qué no puedo ver y cómo se ve el juego.
“Tom no era una personalidad dominante. Simplemente era un gran líder. Haría cualquier cosa que le pidieras hacer. Honestamente, si le decías que saliera ahí a correr una reversible y bloquear al ala defensiva, iba a bloquear al ala defensiva. Haría lo que el equipo necesitara que hiciera, y era muy competitivo”.
Lo que Belichick dijo sobre el final de la etapa de Brady con los Patriots
Aunque no existe ninguna enemistad entre uno de los mejores dúos coach–quarterback en la historia de la NFL, Belichick sí asume parte de la responsabilidad por la salida de Brady. Sintió que los Patriots pudieron haber hecho más para seguir construyendo alrededor de Brady, aunque era evidente que necesitaban un reinicio en 2020.
“Desearía que hubiéramos podido hacer más, pero llegamos tan lejos como pudimos”, continuó Belichick. “Y miren, él lo demostró: jugó más tiempo que cualquiera, jugó a un nivel más alto que cualquiera. Y de nuevo, enorme crédito para él. Nadie más hizo eso, ese fue él”.
Belichick y Brady lograron más de lo que cualquier otro dúo coach–quarterback puede presumir en la historia de la NFL. Ganaron juntos seis Super Bowls (y aparecieron en nueve en total) y conquistaron 11 títulos consecutivos de la AFC East, entre muchos otros logros impresionantes. Sin embargo, su histórica etapa juntos no terminó de buena manera, ya que los Patriots fueron eliminados en la ronda de comodines durante la temporada 2019.
Como dijo Belichick, la salida de Brady terminó valiendo la pena para el quarterback, ya que posteriormente ganó otro anillo de Super Bowl con los Buccaneers durante sus tres temporadas ahí.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 20/05/2026, traducido al español para SI México.