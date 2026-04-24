Tom Brady ha elegido oficialmente a Fernando Mendoza como su sucesor
Tom Brady fue mejor que literalmente cualquier otra persona en el deporte del football. Y después de su carrera como jugador, también ha sobresalido en encontrar la manera adecuada de recordarnos sutilmente todo eso. El sentido de su ser ha estado durante mucho tiempo centrado en la construcción de su cuento de hadas personal pero accesible, que, si has leído sus libros sobre dieta y nutrición y escuchado sus podcasts sobre esfuerzo en la práctica y preparación, están pensados para presentarse de una manera que te haga sentir que tú también puedes ser Tom Brady.
Es como todos nosotros (excepto que no lo es en absoluto).
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El problema con la grandeza personal trascendental es que a menudo no es un don que puedas heredar. Es una búsqueda increíblemente (y a menudo accidentalmente) egoísta, y hemos escuchado una y otra vez ejemplos de los hijos de atletas de todos los tiempos—léase: Bronny James—intentando existir dentro de una sombra gigantesca. Y, si esos jugadores históricos pasan a ser entrenadores o propietarios, sus jugadores y otros empleados tampoco logran prosperar simplemente por estar cerca de la grandeza (léase: los Charlotte Bobcats de Michael Jordan).
Qué caso de estudio será el nuevo quarterback de los Raiders, Fernando Mendoza, para la hipótesis de Brady de que alguien más puede ser Tom Brady. La disposición de Brady para involucrarse completamente en cada uno de sus proyectos, desafortunadamente, lo ha colocado en una situación en la que es tan responsable del desarrollo de la mayor selección que hará como copropietario minoritario de los Raiders como lo son el head coach del equipo, Klint Kubiak, o el GM, John Spytek. El mundo del football estará observando y, si somos honestos, listo para reaccionar rápidamente si la grandeza no se materializa.
En honor a Brady, estuvo presente en el último juego universitario de Mendoza. Hizo FaceTime con Mendoza durante el combine y estuvo en el lugar cuando Mendoza realizó su visita oficial, que también coincidió con el inicio de los entrenamientos voluntarios de los Raiders. A pesar de sus múltiples compromisos y proyectos externos, visiblemente ha hecho más que cualquier propietario en la memoria reciente que haya sido responsable de una decisión de esta magnitud.
Los Raiders están dirigidos en la posición de GM por uno de los amigos más cercanos de Brady, Spytek. El gurú personal de salud de Brady, Alex Guerrero, ha vuelto a aparecer recientemente en reportes y ha mantenido presencia en las instalaciones. Así que es justo no darle a Brady ningún margen cuando se trata del desarrollo de Mendoza, porque el codiciado prospecto de quarterback estará rodeado por un entorno que ha sido fuertemente influenciado por Brady.
Yo soy de la idea—y siempre lo he sido—de que Brady surgió como una especie de combustión espontánea. Aquí había un joven en un punto de su vida en el que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para entrar en un roster, que se encontró con un coach que buscaba exactamente ese rasgo de carácter para crear un equipo de drones de football sin nombre ni rostro que pudieran desafiar al establishment formando una especie de ejército guerrillero. El hecho de que Brady superara a Drew Bledsoe fue completamente simbólico de ese ethos.
No sé si pueda existir otro Brady. Los coaches ya no tienen tiempo para desarrollar jugadores. Las universidades no tienen tiempo para desarrollar quarterbacks. La NFL es ahora simplemente una extensión de la cadena de producción arruinada por el NIL de donde provienen sus prospectos. A algunos buenos jugadores les puede tomar tres paradas—léase: Baker Mayfield, Geno Smith y Sam Darnold—darse cuenta de la profundidad de su potencial.
Se supone que Brady debe proporcionar el código secreto para todo esto. Para evitar que Mendoza, algún domingo dentro de 10 años, lance tres touchdowns y derrote a Las Vegas por 24 puntos como miembro de los Panthers. Brady fue ineludible en la expectativa previa al draft y en la cobertura mediática de Mendoza, quien, como ilustró nuestro Greg Bishop, sabe qué alimentos Brady ha sugerido evitar y predica el sueño como medio de recuperación, al igual que su ídolo.
Hasta la firma de los Raiders del veterano Kirk Cousins—que llegó después de que Brady expresara la importancia de tener a Bledsoe delante de él en el depth chart, lo que le dio más tiempo para desarrollarse antes de ver sus primeros snaps como profesional—se siente como si estuviéramos intentando un reinicio al estilo de The Karate Kid Part II o Batman Beyond. En esas creaciones ficticias de Hollywood, es fácil que la grandeza de un hombre sea comprendida e imitada por otro. Cuando se coloca en el contexto de Brady buscando la siguiente versión de sí mismo, se siente un poco más macabro, dependiendo de cómo se mire.
En el frío mundo de la NFL, a menudo no hay finales de Hollywood construidos únicamente a partir de la intención. Sólo después de los hechos emerge la narrativa. Esto fue lo que le ocurrió al propio Brady, lo crea o no. Ahora veremos si puede recrear ese camino paso a paso.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 23/04/2026, traducido al español para SI México.