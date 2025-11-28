Black Friday Game: la nueva tradición que une emoción, dudas y futuro en la NFL
En Estados Unidos, el viernes después de Thanksgiving tiene un ritmo propio: calles llenas, cocinas aún oliendo a pavo y familias que siguen juntas porque nadie quiere romper el encanto del feriado. En medio de ese ambiente, la NFL ha encontrado un espacio para escribir una tradición nueva. Y este año, el duelo entre Eagles y Bears llegará al mundo entero —gratis por Prime Video— como si la liga dijera: quien quiera entrar, que entre; el futbol es de todos.
Los analistas del juego: Ryan Fitzpatrick, Andrew Whitworth y Richard Sherman dan su punto de vista y no sonó a análisis frío. Sonó a nostalgia, a emoción, a recuerdos de vestidor. El Black Friday Game no es solo un partido: es un puente entre el futbol y la gente, ellos lo sienten así.
Su conversación terminó siendo un retrato perfecto de lo que este Black Friday significa: un partido que ya no es un experimento, sino una fiesta. “Antes Thanksgiving iniciaba el fin de semana de futbol. Ahora tener un partido el viernes es extender la tradición”, dijo Fitzpatrick en un español que arrancó risas y aplausos.
Se detuvo un segundo, como quien recuerda el ruido de un estadio antes del kickoff, y añadió: “Que sea gratis, sin suscripción… Es la forma de agradecerle a los fans del mundo”. Para él, el movimiento más importante no está solo en la fecha, sino un agradecimiento directo a la afición internacional y, especialmente, a la mexicana, a quien le tienen un cariño genuino.
Fitzpatrick, el trotamundos más querido de la NFL pues estuvo 17 temporadas con nueve equipos diferentes, cerró con una simple frase, casi íntima: “Los aficionados mexicanos son increíbles”. Ryan, quien vive en Arizona, dice que siente el apoyo en cada esquina: desde los Cardinals hasta los Niners y los Cowboys. Y entre frases en español y risas, dejó claro que este Black Friday Game se juega también fuera del emparrillado.
Prime Video quiere una experiencia, no solo una transmisión
Si Fitzpatrick es entusiasmo puro, Andrew Whitworth (quien jugó 15 años con Bengals y Rams) aporta la mirada de quien ha vivido la NFL desde las trincheras. Para él, Black Friday ya encontró su espacio emocional en el calendario.
“Es genial ser parte de algo nuevo. Un día en el que todos están sentados viendo el partido… nos divertimos muchísimo”. Whitworth imagina el Black Friday como un puente entre deportes, familias y pantallas. En su visión, el día ya compite con Thanksgiving, pero desde otro tipo de energía: más ligera, más festiva, más abierta a quienes ven futbol una vez al año.
Sherman, quien jugó 10 temporadas entre Seattle y San Francisco, coincide, pero le pone su propio sello: la conexión con la afición. Para él, lo más memorable del primer Black Friday Game no ocurrió en el campo: “Es probablemente mi partido favorito del año. No solo se trata de futbol; es la comunidad que se forma alrededor”.
Sherman habla del ambiente como si describiera un carnaval deportivo: juegos, regalos, actividades, fans participando, analistas bromeando entre ellos. Dice que esa energía es lo que hará que la tradición crezca más rápido que muchas otras en la liga.
Los picks: cuando tres exjugadores se vuelven aficionados otra vez
Al hablar del Super Bowl, los análisis desaparecieron. Lo que quedó fueron las pasiones.
Fitzpatrick eligió a Buffalo, casi sin respirar. “Josh Allen será imbatible en playoffs”.
Sherman defendió a los Seahawks, su casa, su historia.
Whitworth, elegante y directo, se quedó con los Rams. “Defensa número uno. Mejor récord. Y… ¡Vamos Rams! No sé decir mucho más en español”.
Era una charla más de vestidor que de estudio: bromas, retos, convicciones. Pasado y presente mezclados.
Stafford, el quarterback que juega como si no hubiera mañana
Cuando se le pregunta a Fitzpatrick qué mariscal está en su mejor nivel, su respuesta tuvo el tono de quien admira desde la distancia: “Matthew Stafford. La eficiencia, la química con McVay, la forma en que combinan ataque terrestre y aéreo… Está en un nivel excepcional”.
Lo dijo con respeto profundo, como solo un quarterback puede hablar de otro. Y remató con una sonrisa cómplice sobre sus canas: “A su edad, con esa barba… lo que está haciendo es increíble”.
¿Un equipo fijo para Black Friday?
Thanksgiving tiene dueños: Lions y Cowboys. Pero Black Friday es joven, libre, inquieto. Cuando se les preguntó si debería existir un anfitrión fijo, los tres negaron con firmeza.
“Es mejor moverlo, conocer ciudades distintas”, dijo Sherman.
“Nos encanta viajar”, añadió Fitzpatrick.
“Cada lugar tiene su energía”, cerró Whitworth.
Black Friday, dicen, debe seguir como un partido que va al encuentro de la gente, no al revés.
Una tradición que no se explica; se siente
Black Friday aún no tiene décadas encima, pero ya tiene esencia. Tiene voces que lo defienden. Tiene analistas que lo viven como jugadores. Tiene una afición global que lo hace suyo. Tiene un ambiente entre fiesta y batalla que no puede imitarse.
Hoy cuando Eagles y Bears salten al campo, no solo disputarán un partido: levantarán una tradición que crece en tiempo real. Una tradición que mezcla emoción, familia, ruido, pantalla y comunidad. Una tradición que, a diferencia del pavo, no necesita recalentarse. Una tradición joven, pero que ya se siente indispensable. Y si depende de quienes han jugado este deporte al máximo nivel, Black Friday apenas comienza su historia.