Black Friday tiene nuevo protagonista: futbol americano; NFL y Amazon lanzan una nueva tradición deportiva global
Lo que comenzó como una jornada de descuentos masivos en tiendas tras el Día de Acción de Gracias, se ha convertido en una fecha que redefine cada año las tradiciones del consumo, la tecnología y ahora también del deporte. El Black Friday, que alguna vez fue sinónimo de caos en centros comerciales, hoy da paso a una nueva era: el deporte en vivo como espectáculo central del día más comercial del año.
Por tercer año consecutivo, la NFL suma un nuevo capítulo a su historia con la consolidación del Black Friday Game, un partido que se juega el viernes posterior a Thanksgiving, que aprovecha un vacío legal al permitir a la liga disputar encuentros ese día sin afectar las reglas que protegen al futbol americano escolar.
¿Por qué la NFL tiene un juego en “Viernes Negro”?
Cuando la NFL vendió sus derechos de transmisión del paquete Thursday Night Football por mil millones de dólares, Amazon quedó fuera de uno de los días más codiciados de la temporada: Thanksgiving (Día de Acción de Gracias). Esos juegos ya estaban comprometidos con CBS, Fox y NBC en contratos de larga vida. No hubo parte del pastel para Prime Video.
La solución de Amazon fue crear su propio momento icónico: propuso tener un juego en el Black Friday, que coincide con su día de compras más importante del año. En 2023, la compañía pagó 100 millones de dólares anuales a la NFL por los derechos exclusivos de un partido cada viernes posterior a Thanksgiving, con la esperanza de que la enorme audiencia genere más valor que el costo. Y hay un gancho fundamental: el partido se transmite gratis, sin necesidad de suscripción Prime.
La existencia del Black Friday Game también se apoya en una excepción legal. La Sports Broadcasting Act de 1961 impide a la NFL transmitir partidos los viernes por la noche entre septiembre y diciembre para no competir con el futbol americano de preparatoria. Sin embargo, el Black Friday es feriado escolar: no hay clases ni juegos, por lo que la liga puede aprovechar el horario diurno sin violar la ley.
La liga aprovechó esta excepción por primera vez en 2023, y en 2024 fue más allá, con partidos en Estados Unidos y hasta en São Paulo, Brasil. Ahora, en 2025, la apuesta es global: Amazon y la NFL llevarán el Black Friday Football a más de 240 países y territorios a través de Prime Video, sin necesidad de suscripción, en un evento que promete ser tan grande como cualquier final de temporada.
Aunque parezca novedoso, la NFL ha jugado en viernes antes, pero casi siempre en días festivos. Hubo partidos en Nochebuena o Navidad desde 1999 y en víspera de Año Nuevo en 1993. La última vez que se jugó un viernes no festivo fue en diciembre de 1986, seis días antes de Navidad. Más raro aún: el último partido jugado un viernes fuera de diciembre fue en septiembre de 1970, cuando los Rams enfrentaron a los Cardinals para abrir la temporada.
Eagles vs. Bears: el Black Friday Football 2025 será global, gratuito
Este 28 de noviembre, a las 14:00 horas (CDMX), Prime Video transmitirá en vivo el encuentro entre los Philadelphia Eagles y los Chicago Bears, lo que marca el primer evento de la NFL con alcance global exclusivo por streaming.
“Estamos muy emocionados de ampliar nuestra relación con la NFL y llevar el Black Friday Football a los millones de fans que tenemos en todo el mundo”, declaró Jay Marine, Head de Prime Video U.S., Global Sports. “El Black Friday se está convirtiendo en una celebración deportiva, y este partidazo será el corazón de ese día”.
Hans Schroeder, vicepresidente ejecutivo de distribución de medios de la NFL, también destacó: “Expandir la disponibilidad de nuestros juegos para los fans alrededor del mundo es una prioridad clave. Nos emociona que este partido pueda verse por Amazon en más de 240 países y territorios”.
La transmisión incluirá opciones de idioma en español, francés y portugués, además de funciones tecnológicas avanzadas como Next Gen Stats (AWS), video en HDR y la herramienta Rapid Recap, para ponerse al día con lo más importante del juego.
El evento será transmitido desde el Lincoln Financial Field, en Filadelfia, con cobertura previa al kickoff y análisis post-juego. Pero la jornada deportiva no termina ahí: Prime Video continuará con doble cartelera de NBA en vivo.
Programación completa de Black Friday Sports – Prime Video (hora CDMX):
- Cobertura previa NFL
- 14:00 h – NFL: Chicago Bears vs. Philadelphia Eagles
- Postgame NFL
- 18:00 h – NBA: Milwaukee Bucks vs. New York Knicks
- 21:00 h – NBA: Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers
El Black Friday, que alguna vez representó filas interminables frente a tiendas, ahora ofrece algo distinto: una experiencia global de entretenimiento en vivo, sin pagar un peso, y accesible desde cualquier pantalla.
Es el símbolo de una nueva era en la que el deporte, el streaming y la estrategia comercial convergen. La NFL y Amazon están decididas a transformar esta fecha en una nueva tradición deportiva internacional, donde el balón ovalado y el balón de básquetbol compiten por el centro de atención… y no las rebajas.