Lo que Bo Nix revela sobre las evaluaciones modernas de quarterbacks en la NFL
Bo Nix, sin culpa alguna por su parte, pero sí debido a varias preguntas justas y muchas otras injustas sobre su desempeño, ejemplifica todo lo que está mal con el análisis moderno del futbol americano y convierte la evaluación de quarterbacks en algo más cercano a la histeria. Es divisivo, pero solo en un sentido abstracto.
Basta ver las últimas dos semanas como evidencia clara y adicional.
Los Broncos recibieron a los Raiders en jueves durante la Semana 10. Pocos equipos juegan bien un jueves por la noche. No es noticia. Denver no jugó bien. Aun así ganó, llegó a 8–2 y empató la mejor marca de la NFL. Pero los resúmenes del desempeño, por más apático que fuera, describieron a una ofensiva “atascada” y preguntaron: “¿Qué le pasa a Bo Nix?”
Diez días más tarde, esos mismos Broncos, con el mismo quarterback titular, viajaron a Kansas City y sacaron una victoria cerrada, dura y en el último segundo para ponerse 9–2, uno de solo dos equipos con nueve triunfos hasta el momento. La ofensiva, después de ese juego, según los titulares, estaba “encendida”. Nix se convirtió en Captain Comeback en la narrativa posterior, un apodo adecuado considerando que los Broncos sumaron su quinta victoria en siete partidos en los que llegaron abajo al cuarto cuarto.
Denver7 tiene un Bo-lieve-O-meter que captura perfectamente la absurdidad de evaluar quarterbacks semana a semana en 2025. Nix fue, de hecho, mejor el 16 de noviembre que el 6 de noviembre. ¿Qué tanto mejor? Es difícil saberlo. La NFL es un deporte diseñado para que todos los equipos sean de .500. Ganar requiere mucho más que talento, esquemas o un solo jugador. Hay un balón ovalado que puede botar a cualquier dirección. Hay seres humanos bajo esos cascos, con todo tipo de situaciones de la vida real. Hay coordinadores defensivos que ven video de Nix, por ejemplo, y, claro, hacen ajustes.
Parece lógico argumentar que Nix no mejoró de forma sustancial en 10 días dentro de una temporada altamente exitosa, al nivel que sugerían las lecturas sobre él, los Broncos y su ofensiva después de las Semanas 10 y 11. Las narrativas que lo envuelven dicen más de nosotros —un país obsesionado con el futbol americano, pero lleno de aficionados que no entienden realmente el juego más allá de sus fantasy rosters— que de él.
El contexto importa. Siempre ha importado y siempre importará: cada pase, cada cuarto, cada partido, cada temporada. Y Nix, sin ese contexto, no es el quarterback más fácil de evaluar. Puede lanzar, pero no de todas las formas y, a veces, de formas no tradicionales. Está construido más como un linebacker. No brilló ante defensivas de la SEC en Auburn de 2019 a 2021, aunque ganó 21 juegos. Luego se transfirió a Oregon, se desarrolló como pasador, completó el 77.4% de sus envíos en su segundo año y lanzó 45 touchdowns contra tres intercepciones. Jugó lo suficientemente bien, en otras palabras, para justificar su estatus de primera ronda. No para asegurar el puesto No. 1, pero sí para irse en el 12 del draft 2024.
Los Broncos, en teoría, entendieron sus fortalezas y limitaciones. Creer lo contrario es asumir que Sean Payton no podía ver quién era Nix y, sobre todo, quién podía llegar a ser. Sí, Nix tuvo marca de 5–5 en los primeros 10 juegos de su temporada de novato, todos como titular. Luego impulsó a Denver de vuelta a los playoffs, nada menos que la primera vez desde el triunfo en el Super Bowl a inicios de 2016.
Después, Nix pasó la offseason trabajando con su entrenador privado, David Morris, de QB Country, una compañía de entrenamiento y desarrollo de quarterbacks. También se reunió con Drew Brees para comprender mejor tanto el juego de élite en la posición como a su entrenador en jefe, célebre por mucho tiempo.
Cómo ha ido la temporada 2025 depende del punto de vista. Para quienes creen que 9–2 es 9–2, este inicio es un éxito indiscutible. Para quienes vieron los pases fallados en la Semana 10, es una señal de desastre inminente. Mientras Nix elimina sus redes sociales para evitar los debates que giran en torno a él, nadie sabe realmente, aún no; ni él ni Payton.
Es cierto que Pro Football Reference calificó a estos Broncos 2025 como el 54.º mejor de 58 equipos que han logrado una racha de siete triunfos desde 1970. También es cierto que son uno de esos 58 equipos que ganaron siete partidos consecutivos desde 1970.
Es cierto que Denver tiene la tercera mejor defensiva de la liga, y que esa defensiva les ha ganado muchos juegos en 2025. Y también es cierto que todos los equipos de la NFL quieren una gran defensiva acompañando a su quarterback titular.
Es cierto que Nix ha sido inconsistente en menos de dos temporadas completas. Su tiempo promedio para lanzar (2.62 segundos) está en la media de los titulares de la liga. También es cierto que parte de eso se debe al esquema, al ritmo y al propio Nix, quien, de nuevo, tiene 25 años.
Es cierto que su EPA (23.87) ha rondado el tercio inferior de los titulares esta temporada. Y es cierto que fue primero en EPA en su año de novato. ¿Es determinante la EPA de esta temporada? ¿Lo fue la del año pasado? ¿O es mejor verlo como el inicio de un cuerpo de trabajo que tomará años en completarse?
Sports Illustrated preguntó a cuatro ejecutivos de personal en la AFC, gente que estudia jugadores de su conferencia día a día. Los resultados fueron mixtos: indeciso, inconsistente; problemas en envíos intermedios; falla demasiado en profundo; demasiado pronto para evaluar; empieza lento; termina fuerte; gana; tiene la estructura para éxito a largo plazo. Ese fue el retorno. Ninguna conclusión definitiva. “Me parece, como outsider, que Payton no confía en él”, escribió un GM de la AFC en un mensaje a SI.
Tal vez. Cualquiera que vio el fiasco ante los Raiders vio a Nix enviar pases demasiado altos. Hubo momentos en los que su trabajo de pies pareció flojo. Lanzó dos intercepciones, ninguna por mala suerte y ambas por malos envíos. También jugó en un partido sin ritmo, en una semana corta que prácticamente todos los jugadores describen como un tramo con futbol americano, sí, pero del peor tipo. Fue eso. Los Broncos también promediaron 3.1 yardas por acarreo, cometieron 11 castigos, pasaron gran parte del juego atrapados cerca de su propia zona de anotación y no le dieron a Nix tiempo constante para lanzar. Fue parte de una victoria “fea”. Pero solo parte.
¿Existe tal cosa, incluso?
Aun así ganó.
Lo mismo en la Semana 11. Los espectadores pudieron ver a Troy Franklin, receptor de Denver y excompañero de Nix en la universidad, asumir un rol más importante. Lo mismo pasó con Pat Bryant, mientras la ofensiva de Payton, con Nix como pieza central, tomó mejor forma.
No fue un partido espectacular. Pero fue un clásico Nix —cuestionado, debatido, imperturbable— en el sentido de que contribuyó a otra victoria. Lo hizo ante los Chiefs, quienes, sí, no han tenido la mejor temporada en 2025. Pero Kansas City llegó con la cuarta mejor defensiva en puntos permitidos. Nix remontó contra esa unidad.
No superó a Patrick Mahomes, pero los Broncos superaron a los Chiefs. ¿No es ese el punto?
En una tercera y cinco crítica en el cuarto cuarto, con la pelota en la yarda 20 de Denver, Nix ajustó a su línea ofensiva, tuvo tiempo, rodó a la derecha y lanzó un misil a Courtland Sutton para extender la serie. Nada menos que Chris Jones aseguró después que Nix conocía la llamada defensiva y ajustó. Más tarde, en la misma serie, encontró a Franklin, quien tomó otro pase y se escapó 32 yardas para preparar el gol de campo del triunfo.
¿Qué tiene de malo Nix? Nada que frenara a Denver el domingo, mientras los Broncos prácticamente ponían fin a los 10 títulos consecutivos de la AFC West de los Chiefs. ¿Es élite o no? ¿Capaz de mejorar continuamente o fatalmente limitado? Por ahora, ¿a quién le importa?
Sobre esa remontada: fue la quinta serie ganadora de Nix en 2025, empatado con Caleb Williams, el primer pick del draft de Nix. En la historia de los Broncos, solo un quarterback ha guiado más series ganadoras en una sola temporada: John Elway en 1985. Nix suma ocho remontadas en 28 juegos de temporada regular, la segunda mayor cifra para un quarterback en sus primeras dos campañas desde 1950.
Sí, sí, sí, “las victorias no son una estadística de quarterback”. Pero ¿qué tal cuando el quarterback influye directamente en ellas? ¿Fue Nix afortunado, dependiendo de su defensiva, en todas esas ocasiones?
En vez de contexto, las evaluaciones actuales de quarterbacks consideran algunas cosas pero no las que más importan. Tras la Semana 10, Payton recordó a los medios, con justa razón, el récord de Denver. Tras la Semana 11, sus compañeros hablaron de “cobardes”, “escépticos” y “Dragonslayer69 con su Slurpee de 7-Eleven en el sótano de su mamá”. Ellos saben lo que los aficionados simplemente no pueden saber: que es difícil ganar cualquier partido en cualquier semana de cualquier temporada NFL. Que Nix es joven. Que ha crecido. Que creen que seguirá haciéndolo.
SI contactó a 10 personas cercanas a Nix, desde Auburn hasta hoy. Solo dos respondieron, y solo una —Morris, su entrenador privado— atendió las preguntas. Quien quiera ver histeria podría decir que incluso quienes lo conocen evitaron defenderlo públicamente. Quien viva en el contexto —o mejor, en la realidad— verá las agendas ocupadas, el cierre de edición y la naturaleza divisiva de Nix, que hace que defenderlo signifique defender verdades, pero más a menudo defender cosas que ni siquiera están basadas en la verdad.
Envié a Morris ocho preguntas, todas relacionadas al tema de esta columna. “Bo es de esos jugadores que, sin importar la situación, la hará funcionar”, escribió. “Le gustan los retos. Le gustan las grandes expectativas… También es lo suficientemente sabio y valiente para saber cuándo hay que empezar de cero... como cuando dejó Auburn por Oregon”.
Bo sabe, Bo gana. “Bo”, escribió Morris, “puede plantarse en la bolsa y lanzar al nivel de los mejores pasadores de la NFL, y también puede correr con los mejores”.
Tememos lo que no entendemos. Trabajaron la temporada pasada en “pies rápidos, drops y mecánica sólida”. Esos esfuerzos ya dieron frutos, escribió Morris, y vendrán más.
Le pregunté: ¿Es Bo Nix un quarterback que puede llevar al equipo correcto a un Super Bowl?
Morris respondió: Sí, absolutamente…
Ya veremos. Pero esa es la parte que realmente importa al evaluar: ver. Y permitir suficiente tiempo para ver un cuadro completo, en lugar de hacer dictámenes que podrían ser ciertos, pero que no lo son, no ahora, no todavía y quizá nunca.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 20/11/2025, traducido al español para SI México.