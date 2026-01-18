Bo Nix sufre fractura en el tobillo y se pierde lo que resta de los playoffs con Denver
Los Denver Broncos consiguieron una épica victoria en tiempo extra el sábado sobre los Buffalo Bills para así avanzar al Juego de Campeonato de la AFC, pero a un costo sumamente alto, ya que no podrán contar con su quarterback Bo Nix en lo que resta de la postemporada de la NFL debido a una lesión en el tobillo.
Luego del triunfo y en la conferencia de prensa posterior al juego, el coach de los Broncos, Sean Payton, anunció que Bo Nix se fracturó un hueso del tobillo durante la victoria sobre Buffalo, por lo que será intervenido quirúrgicamente. Ante esto, Nix no podrá regresar para el partido de la próxima semana ante el ganador del juego entre los New England Patriots y los Houston Texans, ni para el Super Bowl, en caso de que Denver gane el Juego de Campeonato.
Sin duda una dura noticia para los Broncos Denver, sembrados número 1 de la Conferencia Americana y que tenían amplias posibilidades de llegar al Super Bowl antes de que se diera a conocer la noticia de la lesión de Nix.
El coach sean Payton anunció al quarterback Jarrett Stidham como el titular para el Juego de Campeonato que disputen los Broncos la próxima semana.