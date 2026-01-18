Broncos eliminan a Bills en Tiempo Extra y Allen se queda en la orilla
Con un gol de campo en el tiempo extra, los Denver Broncos derrotaron 33-30 a los Buffalo Bills, donde el quarterback Josh Allen tuvo una de sus peores noches en los playoffs de la NFL.
El vigente Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL cometió dos intercepciones y perdió tres balones en esta dura eliminación de Buffalo en la Ronda Divisional de la Conferencia Americana.
Denver buscará el boleto al Super Bowl en la Final de Conferencia del 25 de enero, que disputará en su estadio contra los New England Patriots o los Houston Texans, que chocarán este domingo.
En Denver, Allen lanzó para 283 yardas y tres touchdowns pero su sucesión de errores lo dejaron de nuevo fuera del camino de su ansiada primera participación en el Super Bowl.
El quarterback, de 29 años, tenía una oportunidad de oro en estos playoffs después de la caída de su gran bestia negra, los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, quien lo eliminó hasta en cuatro ocasiones en esta década.
Denver mandó en el marcador durante gran parte del partido pero necesitó de una providencial intercepción de Ja'Quan McMillian en el tiempo extra, que recuperó la pelota para los Broncos permitiendo que Wil Lutz convirtiera el gol de campo ganador de 23 yardas.
Por su parte, el quarterback de los Denver Broncos, Bo Nix, completó 26 pases de 46 intentos para 279 yardas, tres touchdowns y una intercepción, llegando al Juego de Campeonato de la Liga Americana apenas en su segundo año.
En la Conferencia Nacional, los Seattle Seahawks enfrentaban a los San Francisco 49ers este sábado y los Chicago Bears se medirán contra Los Angeles Rams el domingo.
AFP