Brock Purdy atraviesa una temporada que, estadísticamente, supera hasta ahora las campañas en las que Joe Montana, Steve Young, Colin Kaepernick y Jimmy Garoppolo condujeron a San Francisco al Super Bowl. Después de 10 partidos en 2026, el quarterback tiene marca de 9-1, ha completado el 71 por ciento de sus pases para 2 mil 624 yardas, 23 touchdowns, solamente cinco intercepciones y un índice de pasador de 118.2.

San Francisco solamente ha tenido cinco quarterbacks titulares diferentes en sus ocho apariciones en el Super Bowl: Montana disputó cuatro, Young uno, Kaepernick uno, Garoppolo uno y Purdy el más reciente. Los dos primeros terminaron como campeones; los últimos tres se marcharon sin el trofeo Vince Lombardi.

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Purdy ya forma parte de esa historia desde la temporada 2023, cuando llevó a los 49ers al Super Bowl LVIII. Ahora juega incluso por encima del ritmo que mostró durante aquella campaña y busca convertirse en el primer quarterback de la franquicia que recibe una segunda oportunidad en el partido por el campeonato desde Montana.

Si mantiene sus promedios actuales durante los 17 encuentros, terminaría con aproximadamente 4 mil 461 yardas, 39 pases de anotación y entre ocho y nueve intercepciones. Esa producción superaría los dos principales récords de temporada de San Francisco: las 4 mil 280 yardas que el propio Purdy estableció en 2023 y los 36 touchdowns lanzados por Young en 1998.

Montana y Young, el estándar de los campeones

Joe Montana fue el quarterback de los primeros cuatro equipos de San Francisco que alcanzaron el Super Bowl y ganó todos. Su última aparición llegó durante la temporada 1989, una de las mejores de su carrera.

Montana completó el 70.2 por ciento de sus pases para 3 mil 521 yardas, 26 touchdowns y ocho intercepciones. Su índice de 112.4 representó entonces un récord de la NFL y le permitió ganar el premio al Jugador Más Valioso.

Los 49ers terminaron 14-2 y dominaron la postemporada. Montana cerró la campaña completando 22 de 29 pases para 297 yardas, cinco touchdowns y ninguna intercepción en la victoria de 55-10 sobre Denver, la diferencia más amplia registrada en la historia del Super Bowl.

Cinco años después, Steve Young eliminó definitivamente las dudas sobre su capacidad para reemplazar a Montana. Durante la temporada 1994 completó el 70.3 por ciento de sus envíos, sumó 3 mil 969 yardas, lanzó 35 touchdowns y solamente 10 intercepciones. Su índice de 112.8 le dio el premio al Jugador Más Valioso.

Young llevó a San Francisco a una marca de 13-3 y posteriormente lanzó seis pases de anotación en la victoria de 49-26 sobre los San Diego Chargers. Aquella actuación continúa siendo el récord individual de touchdowns aéreos en un Super Bowl y representa la última ocasión en la que los 49ers levantaron el Vince Lombardi.

Los números actuales de Purdy son ligeramente superiores en porcentaje de pases completos e índice de pasador a los registrados por Montana en 1989 y Young en 1994. La comparación debe considerar las diferencias entre épocas y reglas ofensivas, pero también permite dimensionar el nivel alcanzado por el actual quarterback.

Kaepernick y Garoppolo devolvieron a San Francisco sin poder coronarlo

Pasaron 18 temporadas antes de que San Francisco regresara al Super Bowl. Colin Kaepernick comenzó 2012 como suplente de Alex Smith, se convirtió en titular a mitad del calendario y cambió el funcionamiento de la ofensiva con su velocidad.

Kaepernick inició siete partidos de temporada regular y tuvo marca de 5-2. Lanzó para mil 814 yardas, 10 touchdowns y tres intercepciones, además de correr para 415 yardas y cinco anotaciones.

Su explosión llegó en los playoffs. Contra Green Bay produjo 263 yardas por pase y estableció un récord para un quarterback al correr para 181. En el Super Bowl XLVII acumuló 302 yardas aéreas, 62 terrestres y dos touchdowns totales, pero San Francisco quedó detenido cerca de la zona de anotación durante su última serie y perdió 34-31 frente a Baltimore.

Jimmy Garoppolo encabezó el siguiente regreso en 2019. Completó el 69.1 por ciento de sus pases para 3 mil 978 yardas, 27 touchdowns y 13 intercepciones, mientras los 49ers terminaron 13-3 y consiguieron el primer lugar de la Conferencia Nacional.

Aquel equipo se apoyaba especialmente en su defensiva y el ataque terrestre, pero Garoppolo tuvo una campaña eficiente. San Francisco llegó al último cuarto del Super Bowl LIV con ventaja de 20-10 sobre Kansas City; después permitió 21 puntos consecutivos y perdió 31-20. El quarterback finalizó con 219 yardas, un touchdown y dos intercepciones.

Purdy ya llegó una vez y ahora juega mejor

Purdy se convirtió en el quinto quarterback de San Francisco que comenzó un Super Bowl durante la temporada 2023. En su primer año completo como titular estableció récords de la franquicia con 4 mil 280 yardas y un índice de pasador de 113.0. Terminó con 31 touchdowns, 11 intercepciones y marca de 12-4 en sus aperturas.

Durante los playoffs encabezó remontadas contra Green Bay y Detroit. Los 49ers llegaron al Super Bowl LVIII y estuvieron cerca de terminar con su sequía, pero Kansas City se impuso 25-22 en tiempo extra. Purdy completó 23 de 38 pases para 255 yardas, un touchdown y ninguna intercepción.

La versión de 2026 ha elevado aquellos números. Su porcentaje de pases completos aumentó de 69.4 a 71; su índice pasó de 113.0 a 118.2 y redujo considerablemente la frecuencia de sus entregas de balón. En 10 partidos solamente ha lanzado cinco intercepciones.

Su actuación en México ofreció una de las mayores pruebas. Minnesota llegó con una de las defensivas más agresivas de la NFL, pero Purdy completó 20 de 25 pases para 248 yardas y tres anotaciones. Contra las cargas de Brian Flores acertó 16 de 18 envíos para 195 yardas y dos touchdowns.

El sistema de Kyle Shanahan y la presencia de Christian McCaffrey, George Kittle, Mike Evans y Deebo Samuel proporcionan un entorno privilegiado. Sin embargo, Montana contó con Jerry Rice y Roger Craig; Young tuvo a Rice, Ricky Watters y una gran defensiva; Kaepernick estuvo acompañado por Frank Gore y Garoppolo dirigió uno de los planteles más completos de 2019. Ninguno de los quarterbacks que llevó a San Francisco al Super Bowl lo consiguió solo.

La gran diferencia entre Purdy y sus predecesores recientes es que él ya conoce el escenario y todavía tiene la oportunidad de regresar. Kaepernick y Garoppolo no volvieron al Super Bowl como titulares de los 49ers. Purdy, con 26 años, se encuentra en su cuarta temporada completa al frente de la ofensiva y atraviesa el mejor inicio de su carrera.

Sus números actuales no lo colocan todavía por encima del legado de Montana o Young. Ambos transformaron sus grandes temporadas en campeonatos y fueron nombrados Jugadores Más Valiosos del Super Bowl. Purdy deberá completar ese último paso para entrar verdaderamente en su conversación.

San Francisco tiene marca de 9-1, la ofensiva produce más de 31 puntos por encuentro y su quarterback está en ritmo de romper los principales récords de pase de la franquicia. La temporada de Purdy ya puede compararse estadísticamente con las mejores que llevaron a los 49ers al Super Bowl. Lo único que falta es alcanzar nuevamente ese partido y terminar de una manera distinta.