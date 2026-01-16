SI Mexico

Playoffs de la NFL: Fechas, horarios y dónde ver los partidos de la Ronda Divisional

La postemporada de la NFL llega a la Ronda Divisional y aquí te decimos dónde se transmitirán los partidos que inician este sábado.

César Juárez Caudillo

Brock Purdy y los 49ers se medirán a los Seattle Seahawks.
Brock Purdy y los 49ers se medirán a los Seattle Seahawks. / Ezra Shaw/Getty Images

Los Playoffs de la NFL entran en la etapa más emocionante, luego de que se disputaran los Juegos de Comodines. Ahora, la Ronda Divisional se llevará a cabo este fin de semana, con cuatro juegos que definirán a los equipos que se medirán en los Juegos de Campeonato tanto de la Conferencia Americana como de la Nacional.

Así, este sábado 17 y domingo 18 de enero, los aficionados al futbol americano podrán disfrutar de grandes enfrentamientos, donde destaca la visita de los Buffalo Bills a los Denver Broncos y el juego entre los San Francisco 49ers, visitando a los Seattle Seahawks.

Te puede interesar: Seis lecciones de la Ronda de Comodines de la NFL: Caleb Williams pronto será un QB top-10

Cabe resaltar que los cuatro juegos de la Ronda Divisional de la NFL se podrán ver en televisión abierta, así como por canales de paga y plataformas de streaming, incluida NFL Game Pass. 

Ronda Divisional NFL: Cuándo y dónde ver juegos

Sábado 17 de enero

Conferencia Americana

  • 15:30 | Buffalo Bills vs. Broncos Denver | Canal 5, ESPN, Disney+

Conferencia Nacional

  • 19:00 | San Francisco 49ers vs, Seattle Seahawks | Canal 5 y Fox Sports 

Domingo 18 de enero

Conferencia Americana

  • 14:00 | Houston Texans vs. New England Patriots | Canal 5, ESPN, Disney+

Conferencia Nacional

  • 17:30 | Los Angeles Rams vs. Chicago Bears | Canal 5 y Fox Sports
Published |Modified
César Juárez Caudillo
CÉSAR JUÁREZ CAUDILLO

Periodista en Sports Illustrated México, donde da cobertura a Futbol Mexicano, MLB, NFL. Con experiencia en Mundiales FIFA, JJOO y más.

Home/Futbol Americano