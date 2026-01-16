Playoffs de la NFL: Fechas, horarios y dónde ver los partidos de la Ronda Divisional
Los Playoffs de la NFL entran en la etapa más emocionante, luego de que se disputaran los Juegos de Comodines. Ahora, la Ronda Divisional se llevará a cabo este fin de semana, con cuatro juegos que definirán a los equipos que se medirán en los Juegos de Campeonato tanto de la Conferencia Americana como de la Nacional.
Así, este sábado 17 y domingo 18 de enero, los aficionados al futbol americano podrán disfrutar de grandes enfrentamientos, donde destaca la visita de los Buffalo Bills a los Denver Broncos y el juego entre los San Francisco 49ers, visitando a los Seattle Seahawks.
Te puede interesar: Seis lecciones de la Ronda de Comodines de la NFL: Caleb Williams pronto será un QB top-10
Cabe resaltar que los cuatro juegos de la Ronda Divisional de la NFL se podrán ver en televisión abierta, así como por canales de paga y plataformas de streaming, incluida NFL Game Pass.
Ronda Divisional NFL: Cuándo y dónde ver juegos
Sábado 17 de enero
Conferencia Americana
- 15:30 | Buffalo Bills vs. Broncos Denver | Canal 5, ESPN, Disney+
Conferencia Nacional
- 19:00 | San Francisco 49ers vs, Seattle Seahawks | Canal 5 y Fox Sports
Domingo 18 de enero
Conferencia Americana
- 14:00 | Houston Texans vs. New England Patriots | Canal 5, ESPN, Disney+
Conferencia Nacional
- 17:30 | Los Angeles Rams vs. Chicago Bears | Canal 5 y Fox Sports