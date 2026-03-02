Browns y Colts enfrentan decisiones cruciales sobre su quarterback
INDIANAPOLIS — Mi primer día completo en el combine está llegando a su fin. Esto es lo que tenemos…
• La disposición de los Browns para darle otra oportunidad a Deshaun Watson es lógica, incluso considerando lo mal que ha resultado el trade de 2022 para adquirirlo. Y las razones son, en gran medida, económicas.
Cleveland le debe a Watson 46 millones de dólares este año. Los va a cobrar sí o sí. Si los Browns lo cortaran, ni él ni su nuevo equipo estarían obligados a firmar un contrato por más que el mínimo de la liga, dejando a Cleveland con el resto del salario. Con eso en mente, y con un nuevo staff técnico evaluándolo con ojos frescos, además de un Watson potencialmente peleando por su carrera, tiene sentido darle una evaluación exhaustiva a un quarterback sano de 30 años y tres veces Pro Bowl esta offseason.
Sería distinto si los Browns estuvieran por seleccionar a un quarterback con el sexto pick global, lo que generaría un escenario en el que querrías despejar el camino para el novato. Por la conformación de la clase de quarterbacks de este año, eso no parece probable. Así que Todd Monken intentará hacer con Watson lo que Kevin Stefanski no pudo.
Y si no funciona, tampoco habrás perdido mucho que no estuviera ya perdido. Por eso creo que tanto Monken como el GM Andrew Berry han dejado esa puerta abierta esta semana.
• Los Colts están en una posición fascinante con el quarterback Daniel Jones y el receptor Alec Pierce —y no es muy distinta a la que vivieron los Giants con Jones hace tres años.
Al igual que Indianapolis ahora, New York entró a la offseason 2023 con su quarterback y una estrella ofensiva de alto perfil, Saquon Barkley, ambos en negociaciones contractuales. El entorno de Jones utilizó hábilmente esa palanca —sabiendo que los Giants tendrían que usar la etiqueta de franquicia en uno u otro— para cerrar en marzo un contrato de cuatro años y 160 millones de dólares para el quarterback. Ya sabemos cómo terminó: Jones no fue la respuesta a largo plazo y Barkley jugó bajo la etiqueta antes de irse.
¿Qué pueden aprender los Colts? Tal vez la lección sea dejar que Jones pruebe el mercado y negociar a partir de ahí, en lugar de usar el número de la etiqueta de franquicia como base. El tag para quarterbacks probablemente rondará los 48 millones, y partiendo de esa cifra, si Indy no etiqueta a Jones, estaríamos hablando de un acuerdo por encima de los 50 millones anuales.
Personalmente, creo que eso sería un sobrepago. Yo intentaría cerrarlo en un rango similar a lo que recibió Sam Darnold en Seattle, y luego usar la etiqueta con Pierce alrededor de 28 millones y trabajar en una extensión (lo que, dicho sea de paso, probablemente significaría despedirse el próximo año del confiable receptor de slot Josh Downs).
• Los comentarios del coach de los Patriots, Mike Vrabel, sobre A.J. Brown como persona el miércoles prácticamente confirmaron lo que ya sabíamos: le encanta su exreceptor de los Titans.
¿Haría New England un trade por él? Hay varios factores. Brown cumple 29 en junio, tiene mucho kilometraje, vio bajar sus números en 2025 y arrastra una condición en la rodilla que fue parte de la razón por la que los Titans de Vrabel lo traspasaron hace cuatro años (aunque esa decisión no fue completamente suya). Es decir, sí, Brown es un jugador realmente, realmente bueno, pero Vrabel conoce lo positivo y lo negativo.
Y ahí entra Stefon Diggs. Es difícil imaginar a los Patriots con dos receptores estrella veteranos, caros y con historial de lesiones significativo en el mismo roster. Entonces la pregunta es: ¿prefieres entregar picks de draft y pagarle 29 millones a Brown? ¿O quedarte como estás y pagarle 22.5 millones a Diggs? Y más allá de eso, ¿cuánto tiempo podrá cualquiera de los dos mantenerse como receptor élite después de 2026? Será interesante ver cómo se desarrolla.
• Ya que hablamos del mercado de trades, hay que señalar que el contrato del estelar de los Raiders, Maxx Crosby, es muy, muy negociable vía intercambio. En dinero efectivo, debe cobrar 30.8 millones este año, 29.8 el próximo, 27.3 millones en 2028 y 28.2 en 2029. En un entorno donde Micah Parsons acaba de firmar por 46 millones anuales, eso podría ser una ganga para algunos equipos, siempre y cuando Crosby no exija una renegociación inmediata tras concretarse el trade.
Crosby cumple 29 en agosto y es el tipo de trabajador y competidor que encaja en cualquier programa y esquema defensivo. Por eso esperaría que su mercado sea robusto.
Y aquí está la clave: los Raiders ni siquiera tendrían que ofrecerlo activamente; las llamadas deberían llegar de forma orgánica. También sería prudente que sean transparentes con él, después de cómo explotó la situación a finales de diciembre por su lesión de rodilla.
• Uno de los desarrollos más relevantes del combine hasta ahora fue lo que dijo la estrella de Ohio State, Arvell Reese, el miércoles —y más específicamente cómo se proyecta a sí mismo.
“Los equipos me han estado preguntando qué quiero hacer, para saber en qué estoy pensando. Les he dicho que creo que soy un outside linebacker/edge”, dijo Reese. “Ni siquiera he arañado la superficie de lo que puedo hacer como pass rusher”.
Tiene razón. Probablemente ahí está su mayor potencial, tanto en impacto como en valor contractual como profesional. Aún es muy verde en esa posición, después de cubrir una necesidad mayor en la defensa de los Buckeyes jugando off the ball los últimos dos años, primero como rotación en el equipo campeón nacional en 2024 y luego como titular destacado el otoño pasado.
• Les di algunos nombres a seguir en los workouts del combine esta semana; aquí va uno más: el CB de South Carolina, Brandon Cisse. Con 6’0” y 190 libras, no cumple 21 años hasta el 3 de julio y fue titular con los Gamecocks el otoño pasado tras transferirse desde N.C. State. Su techo es alto, y sus cualidades atléticas podrían impulsarlo a la parte alta del segundo escalón de corners, detrás del grupo élite encabezado por Mansoor Delane (LSU) y Jermod McCoy (Tennessee).
• Finalmente, con todo el ruido alrededor de centralizar más el arbitraje en New York, realmente espero que la NFL recuerde lo vergonzoso que fue el paro de árbitros de 2012 para todos los involucrados. El deporte, por supuesto, es demasiado grande para fracasar. Pero atravesar algo así otra vez sería una muy mala imagen.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 25/02/2026, traducido al español para SI México.