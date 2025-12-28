Lo bueno, lo malo y lo feo, NFL Semana 17: Broncos sobreviven al susto, Vikings terminan con la temporada de Lions
Jared Goff eligió el peor momento para ponerse generoso, aunque fuera Navidad.
Las aspiraciones de playoffs de los Lions quedaron sepultadas tras regalarle seis balones a los Vikings en la sorpresiva derrota 23–10. La irregular defensiva de Detroit hizo lo posible por mantener a Goff y compañía en el partido, pero ese raro esfuerzo sólido se vino abajo cuando el wide receiver Jordan Addison firmó una escapada de touchdown de 65 yardas para ampliar la ventaja a 10 puntos con 3:43 por jugar en el tiempo reglamentario.
A Detroit le queda un partido sin mayor relevancia ante Chicago la próxima semana antes de entrar a una offseason llena de incógnitas en ambos lados del balón, incluida la pregunta de quién tomará las decisiones en un ataque que se apagó durante el último mes de la temporada. Con la derrota de los Lions, los Packers aseguraron un lugar en playoffs antes de su duelo del sábado por la noche frente a los Ravens.
En lugar de un trámite sencillo para abrir la triple cartelera navideña, la defensiva de los Cowboys decidió ponerle suspenso al permitir que Jacory Croskey-Merritt se escapara en una carrera de touchdown de 72 yardas que acercó a los Commanders a una anotación en el tercer cuarto. Sin embargo, Dallas respondió con un par de goles de campo más de Brandon Aubrey para finalmente sellar la victoria 30–23 sobre Washington.
En la noche de Navidad, los Broncos visitaron Arrowhead Stadium y apenas superaron a unos Chiefs ya eliminados de la postemporada, que contaron con el poco conocido quarterback Chris Oladokun en su debut como titular, imponiéndose 20–13 gracias a un pase de touchdown a RJ Harvey en los últimos dos minutos.
La cartelera del fin de semana ofrecerá duelos más atractivos y con importantes implicaciones de playoffs. Los Chargers reciben a los Texans en el primero de dos partidos el sábado. El ganador dará un último empujón por el título divisional, mientras que el perdedor deberá irse haciendo a la idea de conformarse con un boleto de wild card.
Podríamos tener un adelanto del Super Bowl el domingo cuando los Bills reciban a los Eagles. Además, habrá un atractivo duelo de Sunday Night Football entre los 49ers y los Bears en San Francisco.
Evaluemos toda la acción, comenzando con la triple jornada navideña.
Lo bueno: Travis Kelce no se despide de Arrowhead con una humillación
Se suponía que los Chiefs iban a ser aplastados, llegando al partido como underdogs por 13.5 puntos en algunas casas de apuesta. Sin embargo, Kansas City mostró carácter y terminó cayendo apenas por un touchdown ante un equipo de Denver que busca quedarse con el puesto número uno de la AFC.
En la noche de Navidad, Kelce lideró a los Chiefs con cinco recepciones para 36 yardas, una cifra que parece modesta hasta que se considera que Chris Oladokun lanzó para apenas 66 yardas en una actuación para el olvido.
Si ese fue el último partido de Kelce en Arrowhead, como escribimos a principios de semana, no hay absolutamente nada de qué avergonzarse. —Matt Verderame
Lo malo: Bo Nix necesita ser mejor de manera consistente
Nix tiene partidos muy buenos. Hace dos semanas, en la victoria 34–26 sobre los Packers, fue excelente al lanzar para 302 yardas y cuatro touchdowns. También destrozó a los Chiefs en su duelo de la Semana 11 en Denver, con 295 yardas aéreas y un promedio de 8.0 yardas por intento.
¿El problema? Nix suele jugar como lo hizo en Navidad. Ante un equipo de Kansas City que no se jugaba nada y que no contó con varios titulares —incluidos los cornerbacks estelares Trent McDuffie y Jaylen Watson—, Nix promedió apenas 4.8 yardas por intento, con 182 yardas, dos touchdowns totales y una intercepción.
En la temporada, Nix ha sido titular en los 16 partidos y solo en seis ha superado las 7.0 yardas por intento. Si bien Denver es un equipo construido desde la defensiva y Nix debe ser cuidadoso con sus envíos, con frecuencia termina siendo un factor neutral o incluso negativo en el resultado. En playoffs, eso no será suficiente, como ya quedó demostrado el domingo pasado en casa ante los Jaguars, cuando registró un QB rating de 81.2, un QBR de 30.9 y una intercepción en la derrota 34–20.
Nix tiene talento, pero necesita rendir bien la mayoría de las semanas, no solo de manera esporádica. —MV
Lo feo: La cartelera navideña de la NFL
Cualquiera que haya soportado la triple jornada de la NFL el jueves o realmente no soporta a su familia o necesita buscar ayuda profesional por su nivel de devoción al futbol americano.
Vimos a los Vikings vencer a los Lions con apenas tres yardas netas por pase, mientras Detroit entregaba el balón seis veces en un desastre monumental que los dejó fuera de la contienda por playoffs. En el primer turno, los Cowboys derrotaron a los Commanders en un estadio medio vacío, mientras el quarterback de Washington, Josh Johnson (quien ha jugado para la asombrosa cifra de siete equipos, además de pasar por la AAF y la XFL), registró un QBR de 21.3 en la derrota.
Luego llegó el juego nocturno que, más allá de la historia de Kelce, fue un caos. Chris Oladokun lanzó para 66 yardas en 22 intentos. Bo Nix promedió 4.8 yardas por envío. Denver tuvo apenas 4.3 yardas por jugada y, aun así, contó con una ofensiva ampliamente superior.
Netflix está pagando una cifra enorme por un contrato de tres años para transmitir juegos en Navidad, que el año pasado dejó duelos de calidad como Steelers–Chiefs y Ravens–Texans, cuatro equipos que terminaron clasificando a playoffs. Esta vez, no fue así.
Quizá Netflix debería impulsar una opción para flexionar los partidos con un mes de anticipación, dándose margen de maniobra y evitando el pobre nivel de juego que vimos el jueves. —MV
Lo bueno: Vikings siguen compitiendo pese a la más reciente lesión en la posición de quarterback
Los Vikings merecen un enorme reconocimiento por arruinar las aspiraciones de playoffs de los Lions, a pesar de haber quedado eliminados de la contienda hace semanas y de tener que jugar con el quarterback novato no reclutado Max Brosmer, quien tomó el lugar del lesionado J.J. McCarthy.
Brosmer batalló, pero al menos cuidó el balón tras lanzar cuatro intercepciones en su debut como titular ante los Seahawks en la Semana 13. Minnesota apenas sumaba 75 yardas totales antes de iniciar la serie ofensiva que culminó con la anotación terrestre de 65 yardas de Addison con menos de cuatro minutos por jugar en el tiempo reglamentario. Brosmer terminó con 9 de 16 pases completos para 51 yardas y añadió dos acarreos para 16 yardas.
Probablemente no debería sorprendernos que una defensiva dirigida por Brian Flores juegue con dureza pese a las circunstancias. El edge rusher Andrew Van Ginkel ha hecho carrera convirtiendo los partidos de los quarterbacks en pesadillas, y ahora puede sumar a Goff a esa lista tras capturarlo 1.5 veces y recuperar dos de sus tres fumbles. El veterano safety Harrison Smith interceptó uno de los dos pases de Goff y fue parte de las cinco capturas totales de Minnesota. El cornerback Byron Murphy Jr. registró la otra intercepción.
Los Packers deberían enviarle una tarjeta de agradecimiento a la defensiva de los Vikings por asegurarles un lugar en la postemporada antes de enfrentar a los Ravens, posiblemente sin Jordan Love, el sábado. —GM
Lo malo: Lions necesitan descifrar qué salió mal a la ofensiva
En términos generales, los Lions registraron números ofensivos llamativos esta temporada, pero durante gran parte del año no lucieron tan sólidos como la unidad del año pasado.
Todo se vino abajo en Navidad, con las dos intercepciones y tres fumbles perdidos de Goff frente a Minnesota. La semana anterior, Detroit no tuvo problemas cuidando el balón, pero se estancó por largos lapsos ante los Steelers. Una semana antes, simplemente no pudo seguir el ritmo de la explosiva ofensiva de los Rams.
Si se analiza más a fondo, este equipo no ha sido el mismo desde que Dan Campbell asumió el control de las jugadas ofensivas tras la semana de descanso de la Semana 8, relevando a John Morton. El potente running back David Montgomery ha sido poco utilizado y la ofensiva suele depender de que Jahmyr Gibbs los rescate.
La creatividad desapareció cuando el ex coordinador ofensivo Ben Johnson se marchó para asumir como head coach de los Bears. Ahora recaerá en Campbell encontrar a alguien capaz de manejar las jugadas ofensivas, ya que el equipo sufrió cuando él estuvo enfocado solo en un lado del balón. —GM
Lo feo: Detroit enfrenta demasiadas incógnitas tras una temporada decepcionante
Las dos temporadas más recientes de los Lions han terminado con actuaciones de seis entregas de balón, remontándose a la derrota en la ronda divisional de enero ante los Commanders.
Las expectativas seguían siendo altas pese a las salidas de Johnson y del ex coordinador defensivo Aaron Glenn, ahora head coach de los Jets. Sin embargo, Detroit pasó gran parte del año intentando alcanzar a los demás debido a las bajas de la offseason, incluida la retirada del center All-Pro Frank Ragnow, quien intentó regresar a media temporada para ayudar a una línea ofensiva diezmada, pero no superó su examen físico el mes pasado.
Sí, la salida de Johnson como OC golpeó a una ofensiva que alguna vez fue dominante, pero la unidad también sufrió seriamente por las constantes lesiones en la línea ofensiva a lo largo del año. Encontrar un center de calidad será una prioridad alta en la offseason.
Campbell podría encarar un segundo receso consecutivo buscando múltiples coordinadores, dependiendo de lo que decida hacer con Morton y con el coordinador defensivo Kelvin Sheppard, quien encabezó una de las peores defensivas de la NFL. Tal vez juegue a favor de Sheppard el hecho de que la defensiva respondió durante casi cuatro cuartos ante los Vikings, pero resulta difícil ignorar que fue exhibida por los Giants, Packers, Cowboys, Rams y Steelers en las cinco semanas previas.
Aquella derrota divisional fue dolorosa, pero todo indicaba que Campbell llevaría a los Lions a la postemporada de forma recurrente. Hoy, necesita resolver múltiples problemas tras una decepcionante temporada 2025 en la que su equipo dio varios pasos hacia atrás. —GM
Lo bueno: La ofensiva de los Cowboys aporta algo de alegría navideña en medio de una temporada perdida
Al parecer, fui el único que disfrutó la llamada por Zoom con la leyenda de los Cowboys, Emmitt Smith, durante la transmisión de Netflix, porque muchos en redes sociales se molestaron por la entrevista en pleno partido que se llevó una parte considerable del tiempo de juego.
Personalmente, escuchar las historias de Smith fue mejor que ver a la terrible defensiva de los Commanders en la primera mitad, pero está bien, enfoquémonos entonces en la ofensiva explosiva de Dallas.
Dak Prescott no tuvo problemas para mover el balón temprano ante la defensiva del head coach de Washington, Dan Quinn. Las primeras tres series ofensivas de Dallas produjeron 240 yardas y tres touchdowns. Prescott (19 de 37, 307 yardas, 2 TD) se conectó con el veloz KaVontae Turpin en un bombazo de 86 yardas para touchdown que le dio a Dallas una ventaja de 18 puntos en el segundo cuarto. En ese momento, quizá hubiera sido mejor poner una película navideña en Netflix. Aunque, pensándolo bien, quienes se quejaron de la entrevista con Smith seguramente vieron completo este juego navideño plagado de malas defensivas (ah, el poder de la semana de campeonatos de fantasy football).
Dejando de lado el tono negativo, la ofensiva de los Cowboys (480 yardas totales) al menos le dio algo que celebrar a su afición en otra temporada decepcionante. Si Dallas (ahora 7-8-1) logra arreglar su defensiva —que al menos no es tan mala como la de Washington—, este equipo podría hacer bastante ruido en 2026, luego de que la ofensiva produjera un quarterback de 4,000 yardas, un corredor de 1,000 yardas (Javonte Williams) y dos receptores de 1,000 yardas (George Pickens y CeeDee Lamb) en la primera temporada de Brian Schottenheimer como head coach. —GM
Lo malo: Cowboys permiten que los Commanders sigan con vida tras TD de 72 yardas
Los Cowboys necesitaban jugar futbol situacional luego de permitir que Washington regresara al partido con la larga carrera de touchdown de Croskey-Merritt, con 9:34 por jugar en el tercer cuarto.
Dallas pasó de perfilarse hacia una paliza cómoda a lidiar con un juego de una sola posesión en la segunda mitad, todo porque su mala defensiva permitió una serie ofensiva de un solo jugada que terminó en touchdown y que apenas consumió 10 segundos del reloj. A partir de ahí, Prescott y la ofensiva solo pudieron generar tres intentos consecutivos de gol de campo, con Brandon Aubrey acertando dos de tres.
Al no conseguir touchdowns en la segunda mitad, los Cowboys se vieron obligados a confiar en su endeble defensiva para que el marcador no se cerrara más allá de una anotación. Prescott respondió al final consumiendo el tiempo suficiente en la última serie, pero todo ese drama pudo haberse evitado si la defensiva no hubiera permitido esa anotación de una sola jugada. —GM
Lo feo: Washington tendrá serios problemas para arreglar su defensiva
¿Ya mencioné que los Commanders (4–12) tienen una defensiva terrible? Vale la pena repetirlo, porque este equipo no irá a ningún lado la próxima temporada —incluso con un Jayden Daniels sano— si los responsables de tomar decisiones en Washington no refuerzan ese lado del balón.
Washington puede mirar a Dallas como ejemplo de por qué ser un equipo desequilibrado no funciona en la NFL. Los Cowboys pueden anotar muchos puntos, pero estarán de vacaciones de invierno al mismo tiempo que los Commanders.
La diferencia es que Dallas tiene un mejor camino para reconstruir su defensiva gracias a las selecciones obtenidas en el trade de Micah Parsons con los Packers. Washington, en cambio, perdió picks tras las adquisiciones de Deebo Samuel y Laremy Tunsil.
Aun así, los Commanders solo necesitan una defensiva promedio, con una filosofía de bend but don’t break, ya que Daniels es capaz de comandar una ofensiva productiva si se mantiene sano en 2026. Washington probablemente seleccionará a un edge rusher con su pick de top 10 en el Draft de abril. También debería considerar canjear al cornerback Marshon Lattimore y al defensive tackle Daron Payne para acumular selecciones.
Este equipo necesita desesperadamente talento joven en defensa, especialmente después de lo que mostró esta unidad en Navidad. —GM