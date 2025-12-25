SI Mexico

Resultados de la Semana 17 de la NFL: Abren jornada los juegos de Navidad

La actividad de la Semana 17 de la NFL se pone en marcha con la jornada navideña y aquí puedes consultar todos los resultados de los juegos.

Redacción SI México

La Semana 17 de la NFL arranca con los juegos de Navidad.
La Semana 17 de la NFL arranca con los juegos de Navidad. / Justin Ford/Getty Images

El futbol americano profesional se viste de gala con la Semana 17 de la NFL y los encuentros de Navidad que prometen emociones, con los partidos Washington Commanders vs. Dallas Cowboys, Minnesota Vikings vs. Detroit Lions y Kansas City Chiefs vs. Broncos Denver.

Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 17 de la NFL, donde destacan los juegos Green Bay Packers vs. Baltimore Ravens o Buffalo Bills vs. Philadelphia Eagles..

Te puede interesar: Panorama de los Playoffs NFL 2025 y escenarios de clasificación en la Semana 17

Resultados de la Semana 17 de la NFL

Jueves 25 diciembre

  • 12:00 | Dallas Cowboys vs. Washington Commanders
  • 15:30 | Detroit Lions vs. Minnesota Vikings
  • 19:15: Denver Broncos vs. Kansas City Chiefs

Sábado 27 diciembre

  • 15:30 | Houston Texans vs. Los Angeles Chargers
  • 19:00 | Baltimore Ravens vs. Green Bay Packers

Domingo 28 diciembre

  • 12:00 | Tampa Bay Buccaneers vs. Miami Dolphins
  • 12:00 | New England Patriots vs. New York Jets
  • 12:00 | Pittsburgh Steelers vs. Cleveland Browns
  • 12:00 | Jacksonville Jaguars vs Indianapolis Colts
  • 12:00 | New Orleans Saints vs. Tennessee Titans
  • 12:00 | Seattle Seahawks vs. Carolina Panthers
  • 12:00 | Arizona Cardinals vs. Cincinnati Bengals
  • 15:05 | New York Giants vs. Las Vegas Raiders
  • 15:25 | Philadelphia Eagles vs. Buffalo Bills
  • 19:20 | Chicago Bears vs. San Francisco 49ers

Lunes 29 diciembre

  • 19:15 | Los Angeles Rams vs Atlanta Falcons
Published |Modified
Redacción SI México
REDACCIÓN SI MÉXICO

Home/Futbol Americano