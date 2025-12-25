Resultados de la Semana 17 de la NFL: Abren jornada los juegos de Navidad
La actividad de la Semana 17 de la NFL se pone en marcha con la jornada navideña y aquí puedes consultar todos los resultados de los juegos.
El futbol americano profesional se viste de gala con la Semana 17 de la NFL y los encuentros de Navidad que prometen emociones, con los partidos Washington Commanders vs. Dallas Cowboys, Minnesota Vikings vs. Detroit Lions y Kansas City Chiefs vs. Broncos Denver.
Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 17 de la NFL, donde destacan los juegos Green Bay Packers vs. Baltimore Ravens o Buffalo Bills vs. Philadelphia Eagles..
Resultados de la Semana 17 de la NFL
Jueves 25 diciembre
- 12:00 | Dallas Cowboys vs. Washington Commanders
- 15:30 | Detroit Lions vs. Minnesota Vikings
- 19:15: Denver Broncos vs. Kansas City Chiefs
Sábado 27 diciembre
- 15:30 | Houston Texans vs. Los Angeles Chargers
- 19:00 | Baltimore Ravens vs. Green Bay Packers
Domingo 28 diciembre
- 12:00 | Tampa Bay Buccaneers vs. Miami Dolphins
- 12:00 | New England Patriots vs. New York Jets
- 12:00 | Pittsburgh Steelers vs. Cleveland Browns
- 12:00 | Jacksonville Jaguars vs Indianapolis Colts
- 12:00 | New Orleans Saints vs. Tennessee Titans
- 12:00 | Seattle Seahawks vs. Carolina Panthers
- 12:00 | Arizona Cardinals vs. Cincinnati Bengals
- 15:05 | New York Giants vs. Las Vegas Raiders
- 15:25 | Philadelphia Eagles vs. Buffalo Bills
- 19:20 | Chicago Bears vs. San Francisco 49ers
Lunes 29 diciembre
- 19:15 | Los Angeles Rams vs Atlanta Falcons
