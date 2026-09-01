Lo bueno, lo malo y lo feo de la pretemporada de NFL: Por qué confiamos en Drew Allar y Fernando Mendoza
Los lápices están abajo. La pretemporada terminó. Los rosters de 53 jugadores están definidos.
En nueve días, los Seahawks desplegarán su segundo estandarte de campeonato en Lumen Field, frente a los 12s, con una estruendosa ovación, y lo harán ante los Patriots, campeones de la AFC. Un día después, serán los Rams y 49ers los protagonistas del primer partido en Australia, antes de que se ponga en marcha una jornada completa de la Semana 1.
Pero antes de que la temporada entre de lleno, echemos un vistazo a las partes buenas, malas y feas del campamento de entrenamiento y la pretemporada, desde los Raiders siendo inteligentes con Fernando Mendoza y los Browns enfureciendo a sus aficionados, hasta un posible robo en la posición de quarterback en la AFC Norte y los Lions teniendo problemas reales antes de que siquiera se ponga el balón en juego.
Te puede interesar: El debut de Fernando Mendoza en pretemporada mostró lo que los Raiders quieren ver
Sin embargo, comenzamos en Foxborough, donde los Patriots vienen de una sorpresiva aparición en el Super Bowl y respondieron con un enfoque proactivo ante un roster que necesitaba refuerzos y los consiguió.
Lo bueno: Cómo respondieron los Patriots a una sorpresiva carrera por el título de la AFC
Hice una gira por los campamentos de entrenamiento de la Costa Este, donde vi a los Bills y Ravens, entre otros, los dos equipos con las mejores probabilidades consensuadas de emerger de una AFC muy abierta.
Pero ¿el mejor equipo que vi este verano? Los Patriots.
El 19 de agosto, presencié el muy esperado entrenamiento conjunto entre New England y Eagles. Aunque Philadelphia no contó notablemente con los receptores Makai Lemon y DeVonta Smith debido a lesiones en los isquiotibiales, fue notable lo superados que se vieron los Eagles aquella tarde.
New England terminó 14–3 y llegó al Super Bowl el año pasado, y aun así está siendo descartado principalmente como un contendiente de segunda categoría después de aprovecharse de un calendario sencillo en 2025, incluidos cuatro partidos contra equipos que llegaron a playoffs. Ahora, con un calendario mucho más complicado, que incluye partidos como visitante contra Bills, Seahawks, Chiefs, Jaguars, Bears y Chargers, la caída ya tiene una excusa predeterminada.
Sin embargo, esta temporada baja, los Patriots añadieron a los receptores A.J. Brown y Romeo Doubs, en sustitución de Stefon Diggs y Kayshon Boutte, quien fue traspasado. Ambos son buenos jugadores, pero hay que considerar cómo los valoró la liga. Boutte le dio a New England al safety suplente Jaylen Reed y una selección de séptima ronda de 2028, mientras que Diggs permaneció como agente libre hasta agosto.
Finalmente, no olvidemos a Drake Maye, quien obtuvo honores de segundo equipo All-Pro al lanzar para 4,394 yardas y 31 touchdowns, a pesar de jugar detrás de una línea que permitió la novena mayor cantidad de sacks (48) y la segunda mayor entre todos los equipos que llegaron a playoffs. También ocupó el primer lugar en EPA (151.3) y el segundo en EPA en pases de más de 20 yardas aéreas (59.0), completando el 50% de esos intentos.
Con una amenaza de calidad en pases profundos como Brown y una línea ofensiva que añadió al veterano guardia Alijah Vera-Tucker, además de un eventual titular en el tackle de primera ronda Caleb Lomu, los Patriots serán un rival más complicado de lo que muchos anticipan.
Lo malo: Que Deshaun Watson sea tratado como un quarterback titular viable en 2026
Al llegar al verano, el entrenador de primer año Todd Monken tenía dos opciones. Podía optar por un jugador de 24 años como Shedeur Sanders, una selección de quinta ronda de 2025 que tuvo dificultades como novato con siete touchdowns y 10 intercepciones, pero que ahora cuenta con armas mucho mejores después de que Cleveland seleccionara a los receptores KC Concepcion y Denzel Boston. O Monken podía elegir a Deshaun Watson, un jugador de 30 años que en cuatro años suma nueve victorias y 19 titularidades debido a suspensiones y lesiones, todo mientras entra en el último año de un contrato de 230 millones de dólares totalmente garantizado.
Quizá por el dinero, o quizá porque Monken realmente cree que Watson le da a Cleveland una mejor oportunidad de ganar que Sanders, el entrenador de 60 años se inclinó por el veterano pese a ofrecer una de las conferencias de prensa más desconectadas de la realidad que se hayan visto.
La realidad: Watson no es bueno. No ha sido bueno desde la pandemia de COVID-19. Desde el inicio de la temporada 2021, nunca ha jugado más de ocho partidos, lanzado para 1,200 yardas o conseguido al menos 10 touchdowns en una temporada. Literalmente no existe un escenario en el que Watson esté con los Browns en 2027. Tal vez Sanders no sea bueno. Pero al menos existe un quizá. Con Watson no hay ningún quizá. No puede jugar y lo ha demostrado a cada paso desde que llegó a Cleveland.
Por último, pensemos en el núcleo ofensivo de Cleveland. El tackle izquierdo Spencer Fano tiene 21 años. El ala cerrada Harold Fannin Jr. y el corredor Quidshon Judkins tienen 22. Concepcion y Boston tienen 21 y 22 años, respectivamente. ¿Quién encaja mejor con el calendario del equipo? Y si Sanders demuestra ser una opción viable a futuro, los Browns tendrían ahora la pieza que han estado buscando desde que Bernie Kosar fue enviado sin contemplaciones por Bill Belichick en 1993.
No hay ningún aspecto negativo en darle la titularidad a Sanders. Literalmente no hay ningún aspecto positivo en jugar con Watson.
Lo feo: Todo lo que está pasando con la competencia por el puesto de quarterback de Atlanta
Al llegar al campamento, Tua Tagovailoa y Michael Penix Jr. competían por el puesto de titular en Atlanta. De alguna manera, Penix tiene buenas posibilidades de ser titular en la Semana 1 contra los Steelers pese a no haber entrenado durante todo el verano mientras se recuperaba de un desgarro del ACL.
Kevin Stefanski debe sentir que está en una versión futbolística de Groundhog Day. Después de dejar a los Browns por los Falcons, nuevamente se encuentra con talento en ciertas posiciones, pero con una situación poco alentadora en la posición de quarterback. En resumen, los Dolphins liberaron a Tagovailoa en marzo, asumiendo 99.2 millones de dólares en dinero muerto después de verlo lanzar 15 intercepciones en 14 partidos el año pasado. Mientras tanto, Penix se está recuperando de su tercer desgarro del ACL y suma 12 pases de touchdown con un porcentaje de completos de 59.6% después de dos temporadas.
Si los Falcons tuvieran un quarterback competente, serían peligrosos ofensivamente. El corredor Bijan Robinson es un All-Pro del primer equipo. Drake London es un receptor con nivel de Pro Bowl. El ala cerrada Kyle Pitts fue All-Pro del segundo equipo la temporada pasada. Las piezas están ahí. Desafortunadamente, el quarterback no.
A esa situación hay que añadir la ausencia durante toda la temporada del edge rusher Jalon Walker (ACL) y la suspensión de ocho partidos del también pass rusher James Pearce Jr., y Atlanta ha atravesado una de las temporadas bajas más complicadas de cualquier equipo.
Lo bueno: El manejo de los Raiders con Fernando Mendoza
Con demasiada frecuencia, los quarterbacks novatos seleccionados en primera ronda son lanzados a un puesto para el que todavía no están preparados. Hay que reconocer a los Raiders por no convertir a Mendoza en la víctima más reciente de esta tendencia.
Con Kirk Cousins perfilándose como titular hasta nuevo aviso, la selección número 1 puede hacer repeticiones mentales durante los partidos mientras aprende en el aula y trabaja con el segundo equipo durante los entrenamientos. Para Las Vegas, un equipo con una visión justificadamente enfocada en el largo plazo, hacer titular a Mendoza en la Semana 1 tenía poco sentido. Aun así, muchas franquicias en situaciones similares ceden ante la presión pública y lo hacen de todos modos con jugadores seleccionados en ese codiciado lugar del draft.
El año pasado, los Titans le dieron el puesto a Cam Ward y lo vieron registrar un EPA de -143.3, el peor de la liga. El año anterior, Caleb Williams recibió las llaves en Chicago y sufrió 68 sacks, la mayor cantidad de la liga, antes de ser rescatado por el coach Ben Johnson en su segunda temporada. En 2023, Bryce Young fue titular en 16 partidos y lanzó 11 touchdowns contra 10 intercepciones, mientras terminaba 2–14 y también registraba un EPA de -184.3, el peor de la liga.
En algún momento de este año, es probable que Mendoza sea titular. De hecho, ¿la última vez que un quarterback seleccionado en primera ronda no jugó un partido significativo sin estar lesionado? Jordan Love en 2020, quien permaneció en la banca detrás de Aaron Rodgers. ¿Antes de él? Patrick Mahomes en 2017. Rara vez sucede. Mendoza es una gran apuesta para ser titular en algún momento de este otoño y tener suficientes repeticiones para ayudarlo a prepararse para 2027 y más allá.
Pero por ahora, el coach de primer año Klint Kubiak está haciendo lo correcto con su novato, algo que con demasiada frecuencia ya no sucede.
Lo malo: Jeremiyah Love siendo expuesto innecesariamente a una lesión
Hablando de novatos colocados en malas situaciones, la situación de Love podría ser la peor.
Love ya había sido lanzado a una situación complicada después de que los Cardinals lo seleccionaran con la tercera selección del draft. Está en un equipo con una línea ofensiva mala y además carga con una rotación de quarterbacks que incluye a Jacoby Brissett, Gardner Minshew II y Carson Beck. ¿La traducción? Será difícil conseguir yardas por tierra con ocho defensivos en la caja.
Sin embargo, Love fue enviado después al primer partido de pretemporada de Arizona y no tuvo unas cuantas acarreos, sino 11 (además de tres recepciones). El resultado fue un esguince alto de tobillo que podría costarle tiempo de temporada regular. Es comprensible que el coach de primer año Mike LaFleur vaya a tener dificultades mientras aprende, pero poner a un corredor novato a participar en tantas jugadas en un partido sin importancia es indefendible.
Para comparar, el también corredor de primera ronda Jadarian Price no ha registrado ni un solo acarreo para los Seahawks en la pretemporada. El jugador de tercera ronda Kaelon Black suma 12 acarreos en todo este verano con los 49ers.
Muchos coaches y ejecutivos alrededor de la liga te dirán que la única manera de que un jugador mejore y sea evaluado es jugando. Eso es cierto. Pero hacer jugar tanto a una selección alta en un partido de pretemporada es una negligencia, y una decisión que podría costarle caro a un equipo de los Cardinals que no tiene mucho margen de error.
Lo feo: La secundaria de los Lions podría convertirse en una película de terror
El año pasado, los Lions se quedaron fuera de los playoffs. Si vuelven a hacerlo, probablemente será porque no pueden evitar que nadie complete un pase.
Esta temporada baja, la secundaria pasó de ser una enorme incógnita a ser francamente desastrosa. El estelar safety Kerby Joseph comenzará la temporada en la lista PUP debido a una condición en la rodilla que lo limitó a seis partidos en 2025. El también destacado defensivo Brian Branch está igualmente en la lista PUP debido al desgarro del tendón de Aquiles que sufrió en la Semana 14 contra los Cowboys la temporada pasada.
Luego está el cornerback Terrion Arnold, una selección de segunda ronda de 2023 que fue liberado después de ser acusado de ocho delitos graves en junio, incluyendo secuestro. Arnold posteriormente firmó con los campeones defensores, los Seahawks, y fue colocado en la lista de exentos del comisionado.
De cara al partido inaugural de la temporada, el 13 de septiembre contra los Saints, la secundaria debería estar conformada por D.J. Reed y Rock Ya-Sin en los extremos, mientras Roger McCreary y Keith Abney II competirán por las jugadas en el slot, con Christian Izien (lesión no revelada) intentando recuperarse para estar disponible. En safety, Avonte Maddox y Chuck Clark estarán en la parte trasera, pero ninguno es un titular ideal a estas alturas de sus respectivas carreras.
Para el equipo de Dan Campbell, esto podría significar tener que ganar muchos partidos con una ofensiva de alto octanaje y una defensa oportunista.
Lo bueno: Drew Allar luce fantástico en Pittsburgh
Allar terminó siendo uno de los cuatro quarterbacks que conservaron los Steelers, pero es quien tiene el mayor potencial después de una pretemporada que llamó poderosamente la atención.
Mientras algunos criticaron la selección de Allar en la tercera ronda procedente de Penn State, hasta ahora ha demostrado que valió la inversión. En su debut de pretemporada contra los Packers, Allar ingresó desde la banca y completó 10 de 13 pases para 153 yardas y dos touchdowns por aire, además de una anotación terrestre. En la pretemporada, Allar completó 30 de 54 pases para 351 yardas. Sin embargo, en sus dos últimos partidos de pretemporada tuvo apenas 20 de 41 para 198 yardas y cero touchdowns, con 4.8 yardas por intento, aunque algunos de sus pases fueron legítimamente impresionantes.
Con el quarterback de 42 años Aaron Rodgers proclamando que esta será su última temporada, Allar podría ser su heredero. Sin duda sería un gran hallazgo para Pittsburgh de múltiples maneras, al asegurar una respuesta a largo plazo en la posición más importante del deporte y, al mismo tiempo, darle al gerente general Omar Khan una gran flexibilidad salarial durante el contrato de novato de Allar.
Falta mucho entre el presente y la próxima temporada, pero si Allar puede seguir creciendo tanto mental como físicamente, su techo podría resultar muy alto.
Lo malo: Los movimientos de Philadelphia para reforzar inmediatamente la ofensiva
Howie Roseman tiene argumentos para ser considerado el mejor gerente general de la NFL. Tiene dos anillos de Super Bowl y tres campeonatos de la NFC. Pocos pueden igualar ese currículum.
Sin embargo, Roseman podría mirar atrás a esta temporada baja y cuestionarse algunos movimientos.
Para empezar, los Eagles seleccionaron al ala cerrada de Vanderbilt Eli Stowers en la segunda ronda. Stowers ha tenido enormes dificultades, tanto en los entrenamientos como en los partidos, y no ha conseguido una sola recepción en esta pretemporada. Ha sido tan malo que el beat writer Jimmy Kempski sugirió que Stowers podría quedar inactivo los días de partido. Esto no significa que Stowers no pueda convertirse eventualmente en un jugador positivo, pero como novato, podría tener un camino complicado.
Al observar a los Eagles durante aquel mencionado entrenamiento conjunto en Foxborough, la falta de profundidad en la posición de receptor era evidente. Dontayvion Wicks es respetable después de registrar 30 recepciones para 332 yardas en Green Bay el año pasado, pero Hollywood Brown parece estar en la parte descendente de su carrera. A pesar de haber sido el principal receptor de los Chiefs en 2025 con 587 yardas, la velocidad y explosividad están disminuyendo para el jugador de 29 años.
Luego está el receptor de primera ronda Makai Lemon, quien fue un extraordinario jugador desde el slot en USC, pero sufrió problemas en los isquiotibiales durante buena parte del campamento de entrenamiento. Ya con la presión de reemplazar parte de la producción que dejó A.J. Brown, Lemon está en una posición con más reflectores que la mayoría de los novatos. Perder tantas repeticiones podría retrasar su contribución, dejando en una situación complicada a un equipo de los Eagles que necesita desesperadamente de él.
Si Lemon y Stowers no pueden marcar diferencias de inmediato, Philadelphia necesitará que el corredor Saquon Barkley y Smith carguen prácticamente con todo el peso de una ofensiva que tendrá a su quinto coordinador en la misma cantidad de años.
Lo feo: La cantidad de equipos que podrían hacer un soft tank por quarterbacks
El tanking suele ser un problema que debe enfrentar la NBA. De vez en cuando también lo vemos en la NHL. ¿La NFL? Rara vez ha sido un tema de discusión.
Eso podría cambiar en diciembre y enero. Arch Manning, de Texas, podría ser el premio para el equipo con el peor récord, y no sería una sorpresa ver a varios equipos buscando alcanzar esa marca, incluidos los Cardinals, Browns, Jets y Dolphins, todos los cuales necesitan desesperadamente una respuesta en la posición de quarterback.
Más allá de lo evidente, los posibles tankings también podrían afectar las carreras por los playoffs. Sólo tomando en cuenta a esos cuatro equipos, si juegan con talento joven y sientan a algunos jugadores más experimentados, habrá victorias fáciles para los Bills y Patriots, que enfrentarán dos veces a New York y Miami durante las últimas cuatro semanas.
El argumento contra un tanking total es el resto de la clase. Aunque se espera que Manning sea la selección número 1 en muchos círculos, también están Julian Sayin, de Ohio State; Dante Moore, de Oregon; CJ Carr, de Notre Dame, y otros. En total, existe la posibilidad de que media docena de quarterbacks sean seleccionados en la primera ronda.
Aun así, si hay un nombre que está por encima del resto, especialmente si ese nombre es Manning, no sería una sorpresa ver algunas maniobras extrañas en la recta final.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/06/2026, traducido al español para SI México.