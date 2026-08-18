El debut de Fernando Mendoza en pretemporada mostró lo que los Raiders quieren ver
Existen distintas corrientes de pensamiento cuando se trata de la primera apertura de un quarterback novato en la pretemporada. Con frecuencia escuchamos que los equipos intentan ser lo más conservadores posible para no revelar jugadas valiosas de cara al inicio de la temporada, pero muchos coaches también creen en crear un entorno con cierto nivel de presión para observar qué hará el quarterback en una situación similar a la de un partido oficial.
En el debut de Fernando Mendoza, primera selección del Draft de los Las Vegas Raiders, vimos una especie de punto medio. El coach de primer año Klint Kubiak —quien también está haciendo ajustes y se ha apoyado mucho en el excoach de la NFL Mike McCoy como una especie de encargado de la gestión del partido, algo que podría ser una señal de lo que vendrá— salió al campo y utilizó jugadas que, de acuerdo con un coach familiarizado con el sistema de Shanahan, definitivamente “no eran instalaciones del Día 1”. Los Raiders utilizaron bastante movimiento jet y lo incorporaron a su juego terrestre con dos corredores. (Puedes leer más sobre el resurgimiento de las ofensivas con dos corredores en mi guía de pretemporada).
Te puede interesar: Fernando Mendoza, selección 1 del draft, ha dado la talla en el training camp de Raiders
Mendoza ingresó durante la segunda serie ofensiva del equipo y enfrentó a jugadores de la defensiva titular de los Arizona Cardinals en sus dos series de la primera mitad. Mendoza completó 5 de 8 pases para 47 yardas durante sus jugadas más importantes y terminó la noche con 10 de 16 para 97 yardas y un touchdown, antes de salir del partido a principios del cuarto periodo.
Entraremos en lo bueno y lo malo, pero la principal conclusión de la primera experiencia de Mendoza en un partido de la NFL es evidente: el sistema ofensivo bajo el esquema Kubiak-Shanahan parece hecho a la medida para él. Mendoza es un jugador que sigue las reglas, casi hasta el punto de la rigidez. El sistema recompensa a los jugadores que toman decisiones rápidas y eficientes y, el jueves, su cabeza parecía uno de esos aspersores de jardín que giran constantemente, pasando mecánicamente de una lectura a otra. Sin embargo, no tuvo miedo de correr y utilizar su considerable físico para conseguir un primero y diez cuando tenía sentido hacerlo, y solo como una segunda opción. Conté apenas tres retrocesos en los que pareció que Mendoza tuvo problemas para decidir hacia dónde debía lanzar el balón, y vale la pena señalar que cada uno ocurrió en series de los últimos minutos, cuando muchos de los principales jugadores de Las Vegas ya estaban fuera del campo. Nunca pareció quedar dominado por sus instintos de lucha o huida.
Incluyendo las jugadas en las que se marcaron castigos, Mendoza tomó en la primera mitad el doble de snaps desde debajo del centro (10) que los que tuvo en toda la temporada pasada con Indiana (cinco). Esto no fue necesariamente una sorpresa, ya que jugar desde debajo del centro fue uno de los principales puntos de atención durante su Pro Day hace unos meses, pero fue alentador que su mejor lanzamiento de la noche —un pase de 19 yardas al también novato Malik Benson durante la segunda serie de los Raiders, que mostró precisión, un lanzamiento en una ventana muy reducida y cierta manipulación avanzada de los defensivos— saliera de una formación I tradicional con desplazamiento y desde debajo del centro.
La segunda gran conclusión del debut de Mendoza fue la excelente colocación que mostró con sus pases. Su lanzamiento de touchdown a Jack Bech en el segundo cuarto salió de su mano en el mismo instante en que Bech cruzó frente al defensivo de los Cardinals Sean Murphy-Bunting. La colocación baja evitó cualquier desvío peligroso dentro de la zona roja y permitió que Bech cruzara de manera segura la línea de anotación sin recibir un golpe de ninguno de los dos safeties que se acercaban desde arriba.
El que considero el segundo mejor lanzamiento de Mendoza en la noche —un pase hacia atrás al hombro de Benson que terminó incompleto— demostró su capacidad para colocar el balón de manera consistente en una posición favorable. Solo en dos ocasiones observé que Mendoza dirigiera a un receptor hacia un defensivo que no había visto, algo que ocurrió en la primera serie, o que colocara el balón detrás de un receptor, lo que sucedió una vez en su última serie.
Mendoza estuvo atacando constantemente el centro del campo y uno de sus últimos snaps fue un gran pase a Brandon Johnson, con el tiempo perfectamente medido, antes de que un lanzamiento que pasó cerca de la esquina de la zona de anotación en un tercer down y siete terminara por completo con su participación en el partido. Aquí debo hacer una aclaración importante: J.J. McCarthy y Trey Lance me dejaron completamente sorprendido en sus respectivos debuts de pretemporada, así que tomen todo lo que digo sobre Mendoza con una enorme dosis de cautela. La pretemporada es un caleidoscopio psicodélico absoluto, lo que hace casi imposible saber si esto fue el prólogo de una carrera de una década —aunque, nuevamente, el debut de Lance estuvo cargado de jugadas llamativas y lanzamientos diseñados por el entonces coach Kyle Shanahan, mientras que el de Mendoza pareció más una demostración de pases de estilo profesional con un mayor grado de dificultad— o si terminará siendo el material que veremos en First Take en 2028, cuando debatamos si los Raiders deberían cambiar a Mendoza antes de la fecha límite.
El quarterback titular Kirk Cousins se mostró mucho más cómodo moviéndose dentro de la bolsa de protección que durante su etapa en Atlanta, aunque no de una manera que reduzca la curiosidad de los aficionados por ver más de la primera selección del Draft. Mendoza estará peleando por el puesto mucho antes de la semana de descanso de la Semana 13 si continúa teniendo actuaciones de pretemporada como esta.
Y eso se debe a que lo malo —algunos pases mal colocados, algunos momentos de duda, una insistencia casi obstinada en algunas jugadas por no deshacerse simplemente del balón, una captura imperdonable dentro de la zona roja y una escapada en la que dejó completamente expuesto el pecho ante un defensor que se acercaba, ofreciendo una oportunidad ideal tanto para que le quitaran el balón como para recibir un golpe brutal— realmente no fue tan malo.
Mendoza lució como un quarterback de la NFL y, al cumplir con su trabajo, elevó las expectativas de cara a sus próximos snaps de pretemporada, en los que podrá seguir debilitando la idea de que todavía no está preparado para disputar partidos importantes.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 14/08/2026, traducido al español para SI México.