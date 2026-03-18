Lo bueno, lo malo y lo feo: Rams y 49ers aciertan en la agencia libre de la NFL
La primera ola de la agencia libre ha terminado, así que es momento de examinar cómo se verá cada equipo de cara al draft.
Para algunos, es una sensación cómoda. Hay un par de equipos en la NFC West que probablemente no solo estén listos para subir al reloj en el draft, sino también para saltar al campo. En la AFC, los Pittsburgh Steelers deben sentirse confiados con lo que han hecho.
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Luego están otros. Los Tennessee Titans y Las Vegas Raiders fueron ultraagresivos en la agencia libre y, aun así, todavía queda mucho trabajo por hacer. Los New York Giants añadieron a una serie de exjugadores de los Baltimore Ravens a su roster en una reunión con el coach John Harbaugh, pero aún necesitan sumar piezas importantes en el draft para ser contendientes de postemporada.
Y hablando de contendientes, los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles añadieron jugadores de calidad, pero no lo suficiente como para quedarse satisfechos, mientras que los Buffalo Bills, Baltimore Ravens y Detroit Lions tienen que estar viendo el draft como una oportunidad clave para ascender desde posiciones que ya son bastante altas.
Pero comenzamos en el estado del Golden Gate, donde dos equipos con mucha tradición y aún mayores aspiraciones de Lombardi mejoraron de forma dramática en marzo.
Bueno: Rams y 49ers fortalecen sus aspiraciones de Super Bowl
Si pensabas que la NFC West fue dura el año pasado, esta edición será todavía más absurda.
Antes de que comenzara el año de la liga, los Los Angeles Rams enviaron nada menos que cuatro selecciones de draft, incluyendo una de primera ronda de 2026, a los Kansas City Chiefs por el corner All-Pro Trent McDuffie. Luego, en el primer día del periodo de legal tampering, Los Ángeles firmó al también corner de Kansas City Jaylen Watson con un contrato de tres años y 51 millones de dólares. Los Rams, cuya debilidad era la secundaria, ahora tienen una de las mejores, con McDuffie y Watson junto a los safeties extendidos Kam Curl y Quentin Lake.
Mientras tanto, los San Francisco 49ers vuelven a estar cargados de talento. San Francisco incorporó al receptor, futuro miembro del Salón de la Fama, Mike Evans con un contrato de tres años para emparejarlo con Ricky Pearsall, el ala cerrada George Kittle y el corredor Christian McCaffrey. En defensa, los 49ers trajeron de vuelta al linebacker Dre Greenlaw con un acuerdo de un año. También enviaron una selección de tercera ronda a los Dallas Cowboys por el destacado tackle defensivo Osa Odighizuwa, quien suma ocho sacks y 46 golpes al quarterback en las últimas dos temporadas.
Si estamos buscando ganadores y perdedores del offseason, se puede argumentar razonablemente que dos equipos de playoffs de la NFC West, y no el que ganó el Super Bowl, son los mayores ganadores hasta ahora.
Malo: contratos entregados a los edge rushers
Siempre hay una posición que termina siendo sobrepagada en el mercado. Hace algunos años, el mercado de guards explotó para jugadores buenos, pero no extraordinarios, como Robert Hunt y Damien Lewis. Este año, fueron los edge rushers.
De todo el dinero grande repartido la semana pasada, ningún contrato fue más inexplicable que el de Jaelan Phillips, quien recibió 120 millones de dólares, incluidos 80 millones garantizados, de los Carolina Panthers. Phillips es un jugador sólido que nunca ha tenido nueve sacks en una temporada y ha sufrido dos lesiones importantes, incluido un desgarro del tendón de Aquiles (2023) y una rotura de ligamento cruzado anterior (2024).
Luego está Boye Mafe, quien obtuvo 60 millones de dólares por tres años de los Cincinnati Bengals. Mafe viene de ganar un campeonato en Seattle, pero contribuyó poco, sumando dos sacks y apenas cuatro golpes al quarterback a pesar de jugar el 50% de los snaps. Mafe tuvo nueve sacks en 2023, pero nunca ha superado los 16 golpes al quarterback. De nuevo, es un buen jugador que será pagado como uno de élite.
Finalmente, aunque Odafe Oweh es quizá el caso que más sentido tiene del grupo, Washington Commanders están asumiendo un gran riesgo al pagarle 100 millones de dólares por cuatro años. Oweh viene de registrar 7.5 sacks en 2025, dividiendo su tiempo entre los Baltimore Ravens y Los Angeles Chargers. El año anterior tuvo 10 sacks en Baltimore. A los 27 años, hay un argumento para decir que Oweh vale ese dinero, pero solo ha tenido más de 20 golpes al quarterback una vez en su carrera. Es una apuesta enorme.
Feo: el lado de los Ravens en el fiasco de Maxx Crosby
Nunca íbamos a avanzar mucho en esta columna sin hablar de lo que ocurrió con Maxx Crosby y los Baltimore Ravens.
La versión de Baltimore: Crosby no pasó el examen físico debido a su menisco izquierdo reparado, y el intercambio fue anulado por esa designación. ¿Es cierto? Claro, existe una posibilidad razonable de que Crosby no haya pasado el examen físico. Pero los Ravens sabían que Crosby venía de una cirugía y que no estaría completamente sano durante meses.
La realidad más probable es que Baltimore vio cómo su roster era devastado en la agencia libre, incluyendo las pérdidas de Tyler Linderbaum, Isaiah Likely, Jordan Stout, Patrick Ricard, Alohi Gilman y Keaton Mitchell, y se dio cuenta de que necesitaba esas dos selecciones de primera ronda destinadas a los Las Vegas Raiders en el intercambio por Crosby. Además, el gerente general Eric DeCosta también debía estar considerando firmar en su lugar a Trey Hendrickson, quien permaneció en el mercado más tiempo de lo esperado.
Al final, Crosby fue enviado de regreso a Las Vegas Raiders, y los Ravens hicieron lo que muchos creían inevitable una vez que se conoció la noticia: firmaron a Hendrickson con un contrato de cuatro años y 112 millones de dólares. Todo desprende un aire de malos negocios, incluso si Baltimore hizo lo mejor para sí mismo.
Bueno: Kyler Murray terminando en Minnesota beneficia a ambas partes
A veces, un divorcio es lo mejor para todos. En este caso, ese axioma ciertamente se cumple.
Para los Arizona Cardinals, obtienen la oportunidad de atravesar 2026 en modo tank con Jacoby Brissett y Gardner Minshew II antes de tener la oportunidad de conseguir un quarterback franquicia la próxima primavera. Para Kyler Murray, llega a un equipo cargado de talento en las posiciones de habilidad que consiguió un récord de 9–8 la temporada pasada a pesar de tener un pésimo desempeño en la posición de quarterback por parte de J.J. McCarthy (11 touchdowns, 12 intercepciones). Y para los Minnesota Vikings, obtienen a un quarterback top-15 cuando está sano que puede hacer funcionar la ofensiva.
Murray, de 28 años, no es un gran jugador. Más bien, es uno sólido que ha lidiado con problemas de lesiones, perdiéndose 21 de sus últimos 51 partidos en Arizona. El coach Kevin O’Connell ha sido visto durante mucho tiempo como un gurú ofensivo, y aunque los talentos duales de Murray con sus piernas y su brazo derecho harán la vida más fácil, O’Connell tendrá que manejar las limitaciones de tamaño y la falta de un pase profundo.
Aun así, Murray hace que los Vikings sean un equipo mucho más interesante en 2026 de lo que serían con McCarthy o cualquier otra opción disponible. Y para Minnesota, es un contrato de un año. Si Murray florece, los Vikings pueden asegurarlo a largo plazo. Si no, será momento de mirar hacia el draft de 2027.
Malo: la fuga de talento que está ocurriendo en Detroit
En enero de 2024, los Detroit Lions tenían una ventaja de 17 puntos en el tercer cuarto del juego por el título de la NFC y perdieron. Después del partido, el coach Dan Campbell dijo de forma famosa: “Puede que esta haya sido nuestra única oportunidad”. Quería que su equipo entendiera lo difícil que sería volver a otro juego de campeonato. Cada minuto parece tener más razón.
Desde entonces, el éxodo de talento en Detroit ha sido significativo. Los Lions han perdido a Frank Ragnow, Graham Glasgow y Taylor Decker de la línea ofensiva. También traspasaron a David Montgomery a los Houston Texans a principios de este mes. En defensa, Alex Anzalone y Al-Quadin Muhammad se marcharon en la agencia libre la semana pasada.
Por supuesto, los Lions también perdieron a ambos coordinadores hace un año cuando Aaron Glenn y Ben Johnson aceptaron trabajos con los New York Jets y Chicago Bears, respectivamente. Y como resultado, Detroit se perdió los playoffs por primera vez en tres años.
De cara a la segunda ola de la agencia libre, Detroit tiene grandes interrogantes. Sí, el roster aún cuenta con talento de primer nivel como Jahmyr Gibbs, Amon-Ra St. Brown, Sam LaPorta y Aidan Hutchinson, pero incluso esa área tiene preocupaciones. Brian Branch y Kerby Joseph son backs defensivos All-Pro, pero Branch está rehabilitándose de una rotura del tendón de Aquiles, mientras que Joseph sufrió una lesión grave en la rodilla izquierda que lo dejó fuera durante los últimos 11 juegos del año.
Los Lions tienen necesidades evidentes en la línea ofensiva y en los tres niveles de la defensa. El cuerpo de entrenadores necesita ser mejor que lo que vimos en 2025, cuando la ofensiva anotó 4.9 puntos por partido menos, mientras que la defensa ocupó el puesto 18 en puntos y el 22 en puntos permitidos.
Si Detroit no acierta en el draft, podría tener dificultades para llegar a la postemporada.
Feo: el fracaso de los Chargers para gastar
Si los Los Angeles Chargers alguna vez van a ganar un Super Bowl, tienen que gastar como un equipo que intenta ganar un campeonato.
Al llegar a la agencia libre, los únicos equipos con más espacio en el tope salarial eran los Las Vegas Raiders y los Tennessee Titans. Ambos gastaron como marineros en permiso. Las Vegas se reforzó con los linebackers Quay Walker y Nakobe Dean, el centro Tyler Linderbaum, el receptor Jalen Nailor, además de renovar al corner Eric Stokes y al edge rusher Malcolm Koonce, entre otros. Tennessee también se lanzó con todo, firmando a Wan’Dale Robinson, John Franklin-Myers, Cordale Flott, Alontae Taylor, entre otros.
Luego está Los Ángeles, que aún tiene el segundo mayor espacio salarial disponible. Los Chargers incorporaron al centro Tyler Biadasz, al fullback Alec Ingold, al ala cerrada bloqueador Charlie Kolar, al corredor suplente Keaton Mitchell y volvieron a firmar al pass rusher de 35 años Khalil Mack y al quarterback suplente Trey Lance.
Ese es el alcance de los movimientos, y eso sin considerar que perdieron a su segundo mejor edge rusher en Odafe Oweh y al receptor veterano Keenan Allen.
Cuando Justin Herbert fue emparejado con Jim Harbaugh hace dos años, se suponía que significaría un nuevo día en Los Ángeles. Aunque los Chargers han llegado a los playoffs en ambas campañas desde entonces, han perdido en la ronda de NFL Wild Card Round.
Este conjunto de movimientos mejorará el juego terrestre, pero hará poco para solucionar los problemas persistentes con la profundidad del talento en las posiciones de habilidad por fuera y en el back seven defensivo.
Si a eso se suma la salida del respetado coordinador Jesse Minter, se podría argumentar que, a pesar de tener 90 millones de dólares en espacio salarial, los Chargers en realidad retrocedieron.
Bueno: Pittsburgh construyendo su roster
Durante años, los Pittsburgh Steelers han estado estancados. Mismo coach, mismos problemas en la posición de quarterback, mismo resultado. Justo en la burbuja de los playoffs y sin ser una amenaza real para ganar el campeonato.
Aunque Pittsburgh todavía tiene preocupaciones en la posición de quarterback (si Aaron Rodgers regresa o no), ha disfrutado de un gran inicio de offseason. Los Steelers estuvieron ocupados la semana pasada, reforzando la ofensiva con la adquisición y posterior extensión por tres años del receptor Michael Pittman Jr., dándole a DK Metcalf un compañero de calidad. Pittsburgh también hizo bien en reemplazar a Kenneth Gainwell con Rico Dowdle.
En defensa, el gerente general Omar Khan se enfocó acertadamente en la secundaria. Después de traer de vuelta al corner Asante Samuel Jr. con un contrato de un año, firmó al corner veterano Jamel Dean, junto con los safeties Jaquan Brisker y Darnell Savage.
Los Steelers todavía tienen necesidades por atender. También están envejeciendo, con muchas de sus estrellas, y potencialmente Rodgers, en sus 30 y 40 años. Nadie los consideraría favoritos al Super Bowl. Pero este equipo tiene mucha más energía que en años anteriores y tiene una oportunidad real de ganar un partido de playoffs por primera vez desde la temporada 2016.
Malo: la edad promedio del roster de los Bills
Mientras Josh Allen esté en Buffalo Bills, el equipo tendrá una oportunidad de ganar el Super Bowl. Pero, como también muestran los primeros ocho años de su carrera, está lejos de ser una garantía.
Este invierno, los Bills sacudieron su organización más que en cualquier offseason previo con Allen al mando, despidiendo al coach Sean McDermott y promoviendo al excoordinador ofensivo Joe Brady a ese puesto, además de elevar al gerente general Brandon Beane.
Los resultados desde entonces han sido interesantes. En la semana previa a la agencia libre, los Bills enviaron una selección de segunda ronda a los Chicago Bears por el receptor DJ Moore II, quien tiene 29 años y el año pasado registró 50 recepciones para 682 yardas. Aunque Moore sigue siendo un buen jugador, solo ha superado las 1,000 yardas una vez en las últimas cuatro temporadas y muchos no esperaban que costara más que una selección del Día 3.
En la agencia libre, Buffalo abordó su defensa firmando al talentoso pero también frecuentemente lesionado Bradley Chubb por tres años y 43.5 millones de dólares. Chubb, que cumplirá 30 años esta primavera, tuvo 8.5 sacks en 2025 con los Miami Dolphins, pero también se perdió toda la temporada 2024 por una rotura del ligamento cruzado anterior. El contrato podría funcionar si se mantiene saludable, algo que no será fácil a su edad.
Con algunas reestructuraciones, Buffalo podría haber sido un contendiente serio por algunos agentes libres de alto nivel (y más jóvenes). En cambio, Beane decidió desprenderse de capital importante del draft y apostar por un pass rusher veterano mientras la defensa se transforma de un esquema 4-3 a uno 3-4. Es una estrategia de alto riesgo con poco margen para lograr el éxito.
Feo: Seattle perdiendo tantas piezas clave de su equipo campeón del Super Bowl
Al inicio de esta columna señalamos cuánto mejoraron los Los Angeles Rams y los San Francisco 49ers. Desafortunadamente para los actuales campeones del Super Bowl, ese no ha sido el caso.
Seattle Seahawks vieron cómo varios jugadores clave dejaron su equipo campeón, incluidos Kenneth Walker III, Coby Bryant, Riq Woolen y Boye Mafe, mientras que solo el receptor/regresador Rashid Shaheed fue retenido entre los nombres importantes que llegaron al mercado.
El gerente general John Schneider todavía tiene el núcleo de un gran equipo y a uno de los mejores coaches del fútbol americano con Mike Macdonald. Aun así, el staff también recibió un golpe importante con el coordinador ofensivo Klint Kubiak tomando el puesto con los Las Vegas Raiders.
Es fácil pensar en Seattle y recordar las actuaciones dominantes contra los San Francisco 49ers y los New England Patriots en los playoffs, junto con la valiente victoria sobre los Los Angeles Rams en el juego por el título de la NFC. Pero también es importante darse cuenta de lo cerca que estuvo Seattle de ser el quinto o sexto sembrado en los playoffs de la NFC. Necesitó una victoria milagrosa en la Semana 16 contra los Rams en Thursday Night Football, y luego vencer a unos 49ers devastados por lesiones en la Semana 18 para asegurar la NFC West y el primer sembrado.
Si Los Ángeles y San Francisco mejoraron aunque sea un poco, y Seattle tiene cualquier retroceso, las cosas podrían verse muy diferentes en 2026.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 16/03/2026, traducido al español para SI México.