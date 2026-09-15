Lo bueno, lo malo y lo feo de la Semana 1 de la NFL: Josh Allen cumple para Joe Brady
El futbol americano está de regreso. Algunos equipos lo celebraron como se debe. Otros, aparentemente, no pusieron el despertador.
En algunos casos, el juego fue espectacular. Los Bears parecen decididos a tener su mejor temporada ofensiva en mucho tiempo (y quizá la primera temporada de 4,000 yardas por pase en la historia de la franquicia), con armas por todas partes y un quarterback, Caleb Williams, que luce como una superestrella. En Indianapolis, los Ravens crearon una jugada explosiva tras otra bajo el mando del nuevo coordinador Delcan Doyle, destrozando a los Colts para conseguir una impresionante victoria como visitantes por 41–23 y comenzar de gran manera la era de Jesse Minter.
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Por el contrario, también hubo momentos feos. Baker Mayfield perdió el balón tres veces en la derrota ante los Bengals. El debut de Robert Saleh en Nashville cayó como un globo de plomo, al perder 23–10 contra su antiguo equipo, los Jets, mientras Cam Ward promedió unos pobres 4.4 yardas por intento. Esto sin mencionar a los Browns, quienes, si el descenso fuera una opción, quizá optarían por él después de ser demolidos 34–10 por los Jaguars.
Pero comenzamos con los Ravens y los Bills, cuyos coaches debutantes salieron como visitantes y consiguieron impresionantes victorias.
LO BUENO: Nuevos coaches consiguen impresionantes victorias como visitantes en sus debuts
Joe Brady y Jesse Minter tendrán vuelos de regreso a casa muy felices.
El domingo por la tarde, ambos hicieron su debut como Head Coaches a cualquier nivel. Y en ambos casos, salieron del estadio rival con una victoria respaldada por actuaciones All-Pro de sus quarterbacks.
En el caso de Brady, la ofensiva encendió el marcador contra los Texans y la defensa que terminó como la mejor de la liga el año pasado, en una victoria de 36–31, con Josh Allen contabilizando cuatro touchdowns y 357 yardas totales. Allen recibió ayuda al final después de que el cornerback de Houston, Kamari Lassiter, dejara caer una intercepción sencilla en un lanzamiento imprudente, pero se recuperó en la siguiente jugada con un pase de 34 yardas a Joshua Palmer que aseguró la victoria. En total, la ofensiva de los Bills fue una máquina bajo el mando de Brady, acumulando 409 yardas, incluidos un par de actuaciones de más de 100 yardas de DJ Moore y Dalton Kincaid.
En Indianapolis, fue el turno de Minter de deslumbrar. Los Ravens tomaron una ventaja de 28–6 en el segundo cuarto y nunca miraron atrás, venciendo a los Colts 41–23 mientras superaban a los locales 506–251 en yardas totales. La defensa de Baltimore fue impresionante, limitando a Daniel Jones a 166 yardas con 5.4 yardas por intento y una intercepción, mientras mantuvo al tight end Tyler Warren en tres recepciones para 13 yardas en cinco targets.
La defensa de Buffalo tiene mucho que corregir, mientras que los Ravens tendrán que lidiar con las lesiones de los receptores Zay Flowers y Ja’Kobi Lane. Pero los primeros resultados son excelentes para dos equipos con aspiraciones de Super Bowl.
LO MALO: Todo lo relacionado con la semana inaugural de los Rams
La vida avanza rápido en la NFL. Hace una semana, los Rams eran los favoritos indiscutibles para ganar el Super Bowl en febrero, en su propio estadio. Ahora están 0–1 después de ser arrollados por los 49ers (técnicamente en un partido como locales), con el edge rusher All-Pro Myles Garrett sometiéndose a una cirugía artroscópica de rodilla que lo colocará en la lista de lesionados durante al menos cuatro semanas.
La ausencia de Garrett podría provocar un importante efecto dominó. Sin él, los Rams podrían necesitar que el defensive tackle y futuro miembro del Salón de la Fama Aaron Donald regrese de inmediato y juegue más snaps de los previstos, colocando al jugador de 35 años en una situación complicada después de dos años de retiro. Además, después de haber enviado al Defensive Rookie of the Year de 2024, Jared Verse, como parte del paquete a Cleveland por Garrett, los Rams necesitan que los edge rushers Braden Fiske y Byron Young sean suficientes durante el próximo mes ante los Giants, Broncos, Eagles y Bills.
Sin lugar a dudas, Los Angeles tiene talento más que suficiente para sobrevivir un mes sin Garrett, especialmente a la ofensiva. Los Rams tienen al quarterback Matthew Stafford, vigente MVP. El backfield está cargado con Kyren Williams y Blake Corum, una dupla que combinó para 2,315 yardas y 19 touchdowns hace un año. Por fuera están los All-Pros Puka Nacua y Davante Adams, con Nacua acumulando 1,715 yardas en 2025.
Aun así, las cosas se han vuelto repentinamente precarias para un equipo que muchos daban como inevitable. Los Angeles no tiene el lujo de estar en una división donde probablemente 10 victorias sean suficientes para conseguir uno o dos partidos de playoffs como local. Si los Rams comienzan lentamente mientras Garrett se recupera, podrían pasar todo el año luchando por evitar el tercer lugar, con los Seahawks y 49ers listos para competir.
LO FEO: Lo que sea que haya sido eso de los Browns en Jacksonville
Una cosa es perder en la Semana 1. El partido es como visitante. Los Jaguars ganaron 13 partidos y la AFC South el año pasado. Es comprensible.
Otra cosa es ser vapuleado 34–10, incluido ir perdiendo 24–0 al medio tiempo. Y aunque el coach de primer año Todd Monken está haciendo su debut en el puesto principal, nadie a orillas del Lake Erie tendrá demasiada piedad después de que decidiera de manera controversial abrir con Deshaun Watson por encima del jugador de segundo año Shedeur Sanders.
Watson fue predeciblemente terrible, su nivel base de juego desde que llegó a los Browns antes de la temporada 2022. Lanzó una intercepción en el primer drive. Después no mejoró demasiado y no consiguió completar una sola ofensiva de más de 50 yardas después de la posesión inicial de Cleveland hasta que el equipo estaba abajo por 31 puntos.
A la defensiva, la vida después de Garrett parece estar todavía en proceso. Jacksonville movió el balón con facilidad durante todo el partido. Antes de que llegara el tiempo basura, los Jaguars anotaron en seis de sus primeras siete ofensivas, incluidas cuatro que terminaron con pases de touchdown de Trevor Lawrence. Lawrence mostró todo su arsenal de armas, encontrando a Parker Washington, Jakobi Meyers, Brenton Strange y Josh Cameron en la zona de anotación.
En cuanto a Cleveland, tendrá otro partido como visitante el próximo domingo en Tampa Bay. Si Monken así lo decide, puede abrir con Watson y esperar una actuación muy mejorada. Pero si eso no ocurre y los Browns regresan a Cleveland para su primer partido como locales en la Semana 3 contra los Panthers con un quarterback en problemas y una marca de 0–2, Sanders es una gran apuesta para reemplazar a Watson.
LO BUENO: Caleb Williams y la ofensiva de los Bears podrían ser algo especial
Los Bears permitieron 37 puntos. Bryce Young lanzó para 361 yardas y tres touchdowns. Jalen Coker tuvo 138 yardas por recepción.
Y aun así, Chicago derrotó a Carolina por 22 puntos.
Los Bears fueron prácticamente imparables a la ofensiva, anotando en nueve de sus 13 drives (sin contar una formación de una sola jugada para arrodillarse y consumir el reloj). Corrieron para 291 yardas con un promedio de 7.5 yardas por acarreo y seis touchdowns. Caleb Williams lanzó para 269 yardas (9.3 YPA) con cuatro touchdowns (dos por pase). En el primer partido del segundo año del coach Ben Johnson, los Bears acumularon 552 yardas con 7.9 yardas por jugada, mostrando una ofensiva que convierte a Chicago en un contendiente serio por primera vez en años.
Aunque la defensa es una preocupación importante, la ofensiva aliviará considerablemente esa carga. Williams mejoró de manera significativa en su segundo año y el primero bajo Johnson, ayudando a Chicago a ganar 11 partidos mientras lanzaba para 3,942 yardas y 27 touchdowns. Eso podría resultar apenas un calentamiento ante la gran cantidad de armas que lo rodean, incluidos el tight end Colston Loveland, los receptores Luther Burden III y Rome Odunze, y los backs D’Andre Swift y Kyle Monangai.
Pocas ofensivas tienen más talento que los Bears, y ese punto quedó absolutamente claro el domingo en Charlotte.
LO MALO: El inicio del año decisivo de Shane Steichen
Los Colts históricamente han tenido paciencia con sus líderes. El gerente general Chris Ballard está entrando en su décimo año con el equipo pese a dos apariciones en playoffs y una victoria en postemporada. El coach Shane Steichen está comenzando su cuarto año a pesar de tener una marca perdedora.
Aun así, bajo la dirección de la dueña de segundo año Carlie Irsay-Gordon, uno se pregunta si Indianapolis hará cambios radicales en caso de que se desarrolle otra temporada decepcionante. Si ese es el caso, Steichen y Ballard deberían estar profundamente preocupados.
El domingo, los Ravens dominaron a los Colts por 41–23, anotando 31 puntos en la primera mitad y prácticamente sentenciando el partido antes del descanso. La ofensiva de Steichen lució terrible. Daniel Jones no consiguió lanzar para 99 yardas sino hasta el cuarto cuarto y fue interceptado, con un promedio de 4.5 yardas por intento. Alec Pierce, quien recibió un contrato de 114 millones de dólares este invierno, atrapó solamente cuatro pases para 61 yardas.
A la defensiva, Indianapolis fue exhibido. Los Colts permitieron un partido de 300 yardas de Lamar Jackson, uno de 150 yardas de Zay Flowers (en una sola mitad) y una actuación de 100 yardas de Derrick Henry, quien además anotó tres veces.
Indianapolis hizo muy poco bien contra los Ravens. ¿Lo que sigue? Patrick Mahomes en Arrowhead Stadium, el domingo por la noche en Sunday Night Football.
LO FEO: Drake Maye y el ataque aéreo de los Patriots
En el Super Bowl LX, Maye lució confundido ante los Seahawks durante toda la noche. Lanzó para 60 yardas en el primer cuarto mientras era interceptado dos veces en una derrota de 29–13. Siete meses después, Maye estuvo igual de perdido en el partido inaugural de la temporada contra esa misma defensa.
A pesar de que el quarterback de los Seahawks, Sam Darnold, quedó fuera del partido apenas cinco jugadas después de iniciado por una lesión de cadera, los Patriots no pudieron derrotar a Seattle, en gran parte debido a las tres intercepciones de Maye en el cuarto cuarto, incluida una en el último minuto que eliminó la oportunidad de intentar un gol de campo corto para enviar el partido a tiempo extra.
Para empeorar las cosas, el receptor estrella A.J. Brown atrapó solamente tres pases para 26 yardas antes de sufrir un esguince de tobillo alto, que lo llevó a la lista de lesionados.
Aunque New England perdió contra los Raiders en la Semana 1 del año pasado antes de avanzar hasta el Super Bowl, las tendencias preocupantes permanecen. La temporada pasada, Maye fue capturado 48 veces, la tercera mayor cantidad de cualquier jugador de la liga. El miércoles por la noche, fue capturado tres veces. La línea ofensiva también fue un colador en las jugadas por tierra, permitiendo nueve tackles para pérdida.
Con los Steelers, Jaguars y Bills como sus próximos tres rivales, el coach Mike Vrabel, el coordinador ofensivo Josh McDaniels y Maye tienen mucho que corregir.
LO BUENO: Los Vikings muestran carácter tras la lesión temprana de Kyler Murray
Kevin O’Connell debió preguntarse: ¿Por qué otra vez yo? Los Vikings llegaron al partido del domingo contra los Packers con Kyler Murray, quien duró menos de un cuarto antes de abandonar el juego por una conmoción cerebral. Entró Carson Wentz y se fue cualquier optimismo sobre un equipo de Minnesota que buscaba un renacimiento.
Sin embargo, en lugar de sufrir una derrota temprana como local dentro de la división, Wentz y los Vikings se reencontraron consigo mismos. Impulsado por una explosión de 22 puntos en el cuarto cuarto, Minnesota tiene marca de 1–0 después de vencer 39–22 a Green Bay, con Wentz lanzando tres touchdowns.
Estadísticamente, los Packers dominaron a los Vikings. Minnesota fue superado 419–239 en yardas, pero ganó porque no cometió los errores que sí tuvo Green Bay. Los Packers tuvieron dos pérdidas de balón y recibieron 12 castigos para 98 yardas, además de convertir solamente uno de tres intentos en la zona roja. En contraste, el equipo de O’Connell tuvo únicamente la intercepción de Murray en su primer intento y recibió tres castigos. Los Vikings también tuvieron una efectividad perfecta de 4 de 4 en la zona roja, mientras convirtieron 8 de 14 intentos en tercera oportunidad.
Aunque no está claro cuándo regresará Murray a la alineación, Minnesota debería sentirse bien. Los Vikings fueron capaces de resolver la situación y la defensa fue excelente, capturando a Jordan Love cuatro veces y limitando a Green Bay a 3.1 yardas por acarreo. La próxima semana representa una prueba mucho más complicada para el coordinador Brian Flores, con los Bears llegando después de una actuación de 59 puntos en Charlotte.
Pero esas son preguntas y preocupaciones para la próxima semana. Minnesota, después de ganar sus últimos cinco partidos con una serie de quarterbacks superados para cerrar 2025, volvió a hacerlo para comenzar 2026.
LO MALO: Otro colapso en el cuarto cuarto para los Packers
Esto debió sentirse como déjà vu. La última vez que Green Bay estuvo en el campo, tenía una ventaja de 21–3 sobre Chicago en la ronda de wild card de la NFC en Soldier Field. Y aquella noche, Caleb Williams lideró la remontada de los Bears, anotando 25 puntos en el cuarto cuarto para ganar 31–27.
Después de ese partido, muchos creían que el coach Matt LaFleur sería despedido. En cambio, recibió una extensión de contrato por parte del gerente general Brian Gutekunst, quien mostró confianza en el plan de LaFleur. El domingo, Gutekunst observó cómo LaFleur fue superado ampliamente en la estrategia por Flores, quien provocó que Jordan Love tuviera un par de pérdidas de balón mientras era capturado cuatro veces y completaba solamente 50% de sus pases. Quizá el número más importante fueron las 15 veces que Love recibió golpes como quarterback.
Green Bay no tiene el mismo roster que tenía a mediados de la temporada pasada. Micah Parsons está en la lista PUP, todavía recuperándose de un ACL desgarrado. Los receptores Romeo Doubs y Dontayvion Wicks se fueron esta temporada baja, al igual que el tackle izquierdo Rasheed Walker. Josh Jacobs está en la lista de exentos del comisionado.
Aun así, nada explica el colapso con el que terminó la temporada pasada ni el que sufrió para comenzar esta. LaFleur necesita encontrar el problema. Los Packers ahora tienen marca de 0–1, aunque con los Jets y Falcons como sus próximos rivales.
Los Vikings merecen crédito por sacar una victoria aguerrida con su quarterback suplente. Pero Green Bay merece una dosis igual de burlas.
LO FEO: Los Chargers pierden y la ofensiva de Mike McDaniel tiene enormes problemas
No todas las derrotas son iguales. La derrota que los Chargers sufrieron el domingo en casa contra los Cardinals se siente como un golpe directo al corazón.
Después de otro verano de expectativas elevadas, los Chargers abrieron como favoritos por más de 10 puntos ante Arizona y fueron superados 26–14. Quizá lo más preocupante fue la ofensiva bajo el mando del nuevo coordinador Mike McDaniel, con Justin Herbert lanzando para 209 yardas, un touchdown y una intercepción, mientras el juego terrestre produjo 81 yardas con un promedio de 3.9 yardas por acarreo.
Con McDaniel, la idea era que Los Angeles generaría jugadas explosivas con un ataque terrestre veloz encabezado por Omarion Hampton y Keaton Mitchell. En cambio, los Chargers vieron constantemente cómo los linieros defensivos se infiltraban en el backfield, como lo demuestran las tres capturas, cinco golpes al quarterback y cinco tackles para pérdida. Además, Los Angeles convirtió solamente 2 de 8 intentos en tercera oportunidad y promedió 5.3 yardas por jugada.
Ahora con marca de 0–1 después de recibir a los Cardinals, el calendario que viene hace que la derrota sea todavía más dolorosa. La próxima semana, los Chargers reciben a los Raiders. Después vienen los Bills y Seahawks como visitantes, un partido en casa contra los Broncos, los Chiefs en Arrowhead con Kansas City llegando de su semana de descanso, y después los Rams, Texans y Ravens.
Los Chargers tienen tiempo para corregir el rumbo, pero no mucho.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 13/09/2026, traducido al español para SI México.