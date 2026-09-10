Resultados Semana 1 NFL: Seattle abre la temporada con victoria
El futbol americano profesional está de vuelta con la Semana 1 de la NFL, con el triunfo de los Seattle Seahawks ante los New England Patriots en el partido inaugural. Este jueves los 49ers y los Rams jugarán en Australia.
Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 1 de la NFL, donde destacan juegos dominicales como Bills vs. Texans, Packers vs. Vikings y Cowboys vs. Giants en domingo por la noche, además del Monday Night Football entre Broncos vs. Chiefs.
Resultados de la Semana 1 de la NFL
Miércoles 9 septiembre
Patriots 10-13 Seahawks
Los Seattle Seahawks iniciaron la defensa de su título con una remontada por 13-10 sobre los New England Patriots, en el partido que inauguró la temporada 2026 de la NFL. En la reedición del pasado Super Bowl LX, en un partido cerrado, donde destacó la lesión del QB Sam Darnold, llegó al último cuarto con ventaja para New England, pero Seattle reaccionó con un touchdown de Jaxon Smith-Njigba y un gol de campo de Jason Myers para darle la vuelta al marcador.
Jueves 10 septiembre
- 18:35 | 49ers vs. Rams
Domingo 13 septiembre
- 11:00 | Bears vs. Panthers
- 11:00 | Ravens vs. Colts
- 11:00 | Falcons vs. Steelers
- 11:00 | Browns vs. Jaguars
- 11:00 | Buccaneers vs. Bengals
- 11:00 | Jets vs. Titans
- 11:00 | Saints vs. Lions
- 11:00 | Bills vs. Texans
- 14:25 | Cardinals vs. Chargers
- 14:25 | Packers vs. Vikings
- 14:25 | Dolphins vs. Raiders
- 14:25 | Commanders vs. Eagles
- 18:20 | Cowboys vs. Giants
Lunes 14 septiembre
- 18:15 | Broncos vs. Chiefs