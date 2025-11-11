Lo Bueno, lo Malo y lo Feo de la Semana 10 de NFL: Los Seahawks podrían ser el mejor equipo de la Liga
El arranque de la Semana 10 tuvo un sabor muy AFC. La mayoría ha sido desastroso. Pero hay un jugador que sigue brillando.
El domingo, los Colts viajaron a Alemania y vencieron a los Falcons en tiempo extra, gracias principalmente a los 244 yardas por tierra y tres anotaciones de Jonathan Taylor en un triunfo internacional por 31–25.
Te puede interesar: Conclusiones Semana 10 de la NFL: 3 etapas de construcción de los Bears benefician a Caleb Williams
En la primera ventana de juegos, la AFC continuó entregando actuaciones sorprendentes: los Bills viajaron a Miami como favoritos por nueve puntos, solo para ser vapuleados 30–13. Josh Allen lanzó para 300 yardas, pero también sufrió una intercepción clave en la zona de anotación y perdió un balón suelto en el último cuarto, dejando a Buffalo a 1.5 juegos detrás de los Patriots, que superaron a los Buccaneers 28–23.
En la jornada vespertina, Seahawks y Rams ofrecieron exhibiciones ofensivas ante rivales divisionales, mientras Matthew Stafford fortalecía su caso para el MVP con 280 yardas aéreas y cuatro pases de touchdown. En Landover, los Commanders fueron ampliamente superados por los Lions, con Jared Goff lanzando para 320 yardas y tres anotaciones en la victoria 44–22 de Detroit.
El jueves, los Broncos y Raiders protagonizaron uno de los duelos más feos de la memoria reciente. En el triunfo 10–7 de Denver, ambos equipos tuvieron más castigos que primeros y dieces, algo que no ocurría desde 1976, cuando Buccaneers y Seahawks eran equipos de expansión.
Actualizaremos conforme se cierren los partidos, pero comenzamos con la actuación fenomenal de Taylor.
Lo Bueno: Los Seahawks lucen como el mejor equipo de la NFL tras 10 semanas
Sí, hay algunos equipos con ocho victorias. Ninguno ha sido tan dominante como los Seahawks.
Seattle no ha tenido un calendario fácil. No ha dependido de la suerte ni de jugadas fortuitas. Los Seahawks han aniquilado a un rival tras otro, siendo los Cardinals su más reciente víctima, 44–22. Por tercera vez en la temporada, Seattle sumó más de 30 puntos en la primera mitad, sepultando a Arizona con dos anotaciones defensivas y ofensivas series de touchdown de 65, 81 y 76 yardas.
Los Seahawks están en la división más dura de la liga, peleando con Rams y 49ers por el título del Oeste de la NFC. Eso hace plausible que Seattle no tenga ventaja de local en los playoffs, especialmente tras su derrota en casa ante San Francisco en la Semana 1. Dicho eso, los Seahawks están invictos como visitantes y Sam Darnold se ha mostrado capaz de ganar en cualquier estadio, con 2,084 yardas y 16 touchdowns en la ofensiva explosiva del coordinador Klint Kubiak.
Con Kubiak dirigiendo la ofensiva y el coach Mike Macdonald a cargo de la defensa, los Seahawks son uno de los equipos mejor entrenados de la NFL. Además, tienen talento de élite: Darnold y el líder receptor de la liga, Jaxon Smith-Njigba, en el ataque; Devon Witherspoon y Leonard Williams en la defensa.
Seattle vuela bajo el radar a nivel nacional por los prejuicios que aún existen sobre Darnold, pero los Seahawks son, sin duda, un equipo en el que vale la pena creer.
Lo Malo: Cualquiera que tenga que enfrentar la ofensiva de los Rams
Los Angeles llegó al verano lleno de confianza tras adquirir a Davante Adams para acompañar a Puka Nacua, Matthew Stafford y Kyren Williams en el backfield. Luego, Stafford se perdió buena parte de la pretemporada por un problema en un disco, lo que puso todo en duda.
Afortunadamente para Sean McVay y los Rams, Stafford no ha faltado a ningún juego y está jugando a nivel de MVP. Después del aplastante triunfo 42–26 sobre los 49ers en Santa Clara, Los Angeles tiene marca de 7–2 y comparte el liderato del Oeste de la NFC con los Seahawks, mientras Stafford acumula 2,427 yardas y 25 touchdowns por solo dos intercepciones.
La NFC está repleta de equipos de calidad: los Seahawks son una pesadilla ofensiva y defensiva; los Eagles son los campeones defensores; los Lions tienen un arsenal ofensivo y experiencia de playoffs; y los Packers cuentan con Micah Parsons y una ofensiva profunda. Pero los Rams podrían ser los más equilibrados en cuanto a poder estelar, con una línea defensiva de élite y una ofensiva repleta de recursos.
El próximo domingo, Rams y Seahawks se medirán en el SoFi Stadium, en lo que podría ser el partido del año.
Lo Feo: El panorama a largo plazo de Washington con Jayden Daniels
La temporada terminó para Washington. Con marca de 3–7 tras caer 44–22 ante los Lions, los Commanders parecen listos para un largo invierno. Pero los problemas van más allá de los próximos siete juegos.
Washington inició el año como el equipo más veterano de la liga, algo acentuado con las incorporaciones de Deebo Samuel, Von Miller y Laremy Tunsil. El mayor problema no es solo haber sumado veteranos en declive, sino haberlo hecho sin encontrar jóvenes prometedores en el draft, más allá del corredor de séptima ronda Jacory Croskey-Merritt.
Al analizar el roster, ¿quién representa una pieza sólida para los próximos años más allá del quarterback Jayden Daniels y del receptor Terry McLaurin (que ya tiene 30 años)? El linebacker Frankie Luvu es excelente, pero cumplirá 30 en septiembre y tiene contrato hasta 2026. El tackle defensivo Da’Ron Payne también es un jugador destacado, aunque solo suma nueve capturas en las últimas dos temporadas y media.
Tras aquella mágica carrera hasta el Juego de Campeonato de la NFC, los Commanders lucen hoy como un equipo que no solo se desmorona por las lesiones de esta temporada, sino que enfrenta huecos significativos en su plantel para el próximo año y más allá.
Lo Bueno: Caleb Williams y los Bears encuentran la manera de ganar en los cierres
Los Bears pudieron haber perdido fácilmente sus dos últimos juegos ante rivales inferiores, Bengals y Giants. En ambos partidos, llegaron al aviso de los dos minutos en desventaja.
Pero, a diferencia de años anteriores, Chicago encontró magia en los momentos finales, ganando ambos encuentros para mejorar su marca a 6–3. El del domingo fue quizá el más improbable: perdían 20–10 con menos de cuatro minutos por jugar. Según ESPN Analytics, los Giants tenían un 96.7% de probabilidad de victoria con 5:35 restantes.
El domingo, Williams llevó a los Bears 91 yardas en nueve jugadas para acercarse 20–17. Luego, tras una gran serie defensiva que forzó tres y fuera, condujo a Chicago 53 yardas en cuatro jugadas, coronando el regreso con una carrera personal de 17 yardas que selló el triunfo. En esas dos series finales, acumuló 130 yardas y dos touchdowns.
Chicago está inmerso en una cerrada lucha por un lugar en los playoffs de la NFC, peleando con Packers y Lions por la corona del Norte y también por un posible boleto de comodín. El calendario no será sencillo: tres de los próximos cuatro juegos serán de visita, ante Vikings, Steelers, Eagles y Packers.
Lo Malo: Los Panthers daban señales de vida, pero se desmoronaron ante New Orleans
Por primera vez desde 2019, los Panthers tenían marca ganadora después de nueve juegos. Y luego perdieron ante los Saints, que solo tenían una victoria.
Carolina cayó 17–7 en casa, dejando su registro en 5–5, mientras New Orleans mejoró a 2–8 en la segunda apertura en la carrera de Tyler Shough. Para los Panthers, que eran favoritos (algo poco común para ellos), fue el tipo de derrota que corta de tajo cualquier impulso.
Bryce Young ha sido sostenido toda la temporada por un sólido ataque terrestre, pero ese apoyo desapareció el domingo. La dupla de Rico Dowdle y Chuba Hubbard nunca encontró ritmo, combinándose apenas para 67 yardas en 21 acarreos. Antes del juego, promediaban 124.4 yardas por tierra por partido.
Sin el juego terrestre como respaldo, Young tuvo que intentar ganar con el brazo. No pudo. El primer pick del Draft 2023 lanzó para solo 124 yardas y una intercepción, con un promedio de 5.0 yardas por intento. Carolina apenas sumó siete puntos ante una defensa de New Orleans que llegaba clasificada en el lugar 26 en puntos permitidos, con 27.0 por juego.
Mirando hacia adelante, Carolina visitará a Atlanta antes de medirse con 49ers y Rams. En las últimas tres semanas de la temporada, enfrentará dos veces a los Buccaneers.
Si hubieran llegado a 6–4, los playoffs habrían parecido posibles. Con 5–5 y tras caer ante los Saints, el panorama luce mucho más cuesta arriba.
Lo Feo: Los Bills se dan un gran impulso… y lo desperdician en Miami
La semana pasada, los Bills habían enviado un mensaje al vencer a los Chiefs. El domingo enviaron otro, pero por la razón equivocada.
Buffalo fue dominado por los Dolphins, que apenas tenían dos victorias, cayendo 30–13 en Miami y rompiendo una racha de seis triunfos consecutivos sobre su rival divisional. El problema fueron los balones perdidos: Josh Allen sufrió un balón suelto y una intercepción en la zona de anotación, mientras James Cook también perdió el balón en territorio de Miami. Los errores dejaron a la defensa de los Bills en una situación complicada, y aunque lograron interceptar dos veces a Tua Tagovailoa, permitieron un alarmante promedio de 7.0 yardas por jugada.
Antes del fin de semana, Buffalo se sentía en gran forma: estaba a medio juego de los Patriots, con New England visitando a los Buccaneers (6–2) tras su semana de descanso. En lugar de ganar terreno, los Bills lo perdieron, quedando a 1.5 juegos de distancia después de haber caído ante el equipo de Mike Vrabel en Nueva York en la Semana 5.
Con marca de 6–3, Buffalo sigue siendo una apuesta segura para llegar a playoffs, pero conseguir el sembrado No. 1 por primera vez desde 1993 se complica. El calendario próximo incluye un duelo en casa ante los Buccaneers y visitas a Texans y Steelers.
Para los Bills, lo más doloroso es la oportunidad desperdiciada. Han vencido a los Chiefs en cinco temporadas regulares consecutivas, pero esas victorias nunca se han traducido en ventaja de local en playoffs. La causa ha sido siempre la misma: derrotas costosas, ya sea ante Zach Wilson y Russell Wilson en 2023, los Jets de Zach Wilson en 2022 o los Jaguars de Urban Meyer en 2021.
Una vez más, Buffalo estaba en una posición inmejorable… y una vez más, tiene que escalar cuesta arriba para conseguir la ansiada semana de descanso en los playoffs.
Lo Bueno: Jonathan Taylor y su candidatura al Jugador Ofensivo del Año
Es poco probable que un corredor gane el MVP. No sucede desde que Adrian Peterson regresó de una rotura de ligamento cruzado anterior en 2012 para acumular 2,000 yardas y llevar a los Vikings a los playoffs.
Desde entonces, solo quarterbacks han ganado el premio, algunos de ellos —Patrick Mahomes, Aaron Rodgers y Lamar Jackson— en múltiples ocasiones. Dicho eso, el caso de Jonathan Taylor para el Jugador Ofensivo del Año se fortalece semana a semana.
En Berlín, Taylor tuvo la mejor actuación de la temporada para un corredor: 244 yardas por tierra y tres touchdowns, con un total de 286 yardas en 35 toques de balón. En lo que va del año, lidera la liga con 1,139 yardas terrestres y 17 touchdowns totales. Si mantiene este ritmo, terminaría con 1,936 yardas por tierra y 28 touchdowns, la cifra más alta desde 2006, cuando LaDainian Tomlinson impuso el récord de 31 en una sola campaña.
Antes de la jornada dominical, Taylor superaba al segundo lugar en yardas por tierra por 274 yardas y cinco anotaciones. Incluso para un jugador con dos selecciones al Pro Bowl y un nombramiento All-Pro en su currículum, esta está siendo una temporada de ensueño para la superestrella de 26 años.
Lo Malo: La ofensiva de los Broncos gana, pero desafina en todos los tonos
Los Broncos tienen marca de 8–2. Si la temporada terminara este fin de semana, Denver sería campeón del Oeste de la AFC por primera vez desde 2015, cuando ganó el Super Bowl 50 con una defensa dominante y una ofensiva sin brillo.
¿Les suena familiar? Denver ha ganado siete juegos consecutivos, pero su ofensiva solo ha superado los 22 puntos en tres ocasiones. En dos de esos partidos —ante Eagles y Giants— apenas tenían tres puntos combinados al iniciar el último cuarto, antes de despertar con 18 puntos en Philadelphia y 33 en casa para vencer a New York.
El jueves por la noche vimos más de lo mismo. Bo Nix tuvo problemas, completando 16 de 28 pases para 150 yardas, con un touchdown y dos intercepciones. Nix ha iniciado los 10 juegos de Denver y solo en tres ha superado las 6.2 yardas por intento. Ha sido suficiente para mantener un gran récord, pero lo más difícil está por venir.
En sus últimos siete juegos de temporada regular, los Broncos enfrentarán dos veces a los Chiefs, además de medirse con Chargers, Jaguars y Packers. Todos esos equipos están en puestos de playoffs o —en el caso de Kansas City— son campeones divisionales por noveno año consecutivo. Serán pruebas mucho más exigentes que la mayoría de las víctimas de Denver hasta ahora, entre ellas Cowboys, Bengals, Titans, Jets, Giants y Raiders. De ese grupo, solo Philadelphia tiene récord ganador.
La defensa de Denver es espectacular. Los Broncos lideran la liga con 46 capturas de quarterback, amenazando el récord de 72 que impusieron los Bears de 1984. Son primeros en eficiencia en zona roja (28.1%) y terceros en conversiones de tercera oportunidad permitidas (37.5%). Esa unidad mantiene todos los juegos cerrados y, en ocasiones, los gana prácticamente por sí sola.
Pero si los Broncos aspiran a una carrera profunda en playoffs, Nix y la ofensiva deben empezar a producir de verdad.
Lo Feo: Todo en la reconstrucción de los Raiders
¿Cuál es el argumento para creer que estos Raiders pueden ser buenos, ya sea a corto o largo plazo? Con marca de 2–8 tras la desastrosa derrota 10–7 del jueves por la noche en Denver, las respuestas son cada vez más difíciles de encontrar.
Pete Carroll tiene 74 años y, en sus últimas cuatro temporadas con los Seahawks, no ganó un solo juego de playoffs. Geno Smith fue adquirido desde Seattle por una selección de tercera ronda esta primavera, y ha sido un desastre, liderando la liga con 12 intercepciones. Ambos tienen contrato por dos años más.
A su edad, Carroll no representa el futuro. Fue contratado por la directiva para reestructurar la cultura y estabilizar al equipo antes de pasar la estafeta a una nueva era. En cambio, lo que ha entregado es otro año perdido para los Raiders, que con solo dos victorias volverán a terminar en el último lugar del Oeste de la AFC.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/11/2025, traducido al español para SI México.