Los Bills consiguen una victoria dramática y avanzan en los playoffs de la NFL
Los Buffalo Bills vencieron 27–24 a los Jacksonville Jaguars en el EverBank Stadium y avanzaron a la Ronda Divisional de la Conferencia Americana en los playoffs de la NFL.
El quarterback Josh Allen encabezó la victoria de Buffalo con una actuación decisiva. Completó 28 de 35 pases para 273 yardas y un touchdown, además de aportar dos anotaciones por la vía terrestre. En la serie final, Allen condujo una ofensiva clave que culminó con una carrera de una yarda para touchdown, cuando restaban menos de dos minutos en el reloj.
El encuentro tuvo siete cambios de ventaja y mantuvo el suspenso hasta el final. Jacksonville tomó la delantera en el último cuarto tras un pase de anotación de Trevor Lawrence, pero la defensiva de los Bills respondió en la siguiente posesión. Una intercepción en la última serie ofensiva de los Jaguars selló el resultado.
Lawrence lanzó tres pases de touchdown, aunque no logró sostener la ventaja en los minutos decisivos. La ofensiva de Jacksonville mostró eficacia, pero tuvo dificultades para frenar a Allen en situaciones críticas.
El triunfo tuvo un valor histórico para Buffalo. Representó su primera victoria de postemporada como visitante desde 1992, una racha que se extendió por más de tres décadas.
Con este resultado, los Bills continúan su camino en la postemporada rumbo al Super Bowl, y los Jaguars dieron por concluida su temporada tras quedar eliminados en la ronda de comodines.