Calificaciones finales de los equipos de la AFC en 2025: Ravens y Chiefs caen de su pedestal
Para 18 equipos, la temporada de la NFL ha terminado. En la AFC, algunos de los nueve equipos que no llegaron a los playoffs resultan verdaderamente sorprendentes.
Tras clasificar a la postemporada durante diez años consecutivos, con cinco apariciones en el Super Bowl y tres títulos, los Chiefs, una auténtica dinastía, están en casa como el resto. En Baltimore, los Ravens también se preguntan en qué momento todo se vino abajo, aunque una explicación evidente es que Lamar Jackson se perdió cinco partidos por tercera ocasión en su carrera.
Te puede interesar: Conclusiones de la Semana 18 de la NFL: El regreso salvaje de Aaron Rodgers a los playoffs
Luego están los Bengals, a quienes muchos veían como candidatos a resurgir tras retener al pass rusher Trey Hendrickson y seleccionar en la primera ronda del draft al liniero defensivo Shemar Stewart. En cambio, Cincinnati nunca fue realmente una amenaza, con Joe Burrow ausente durante nueve semanas en la parte central de la campaña.
A continuación, revisamos qué ocurrió y qué sigue para cada equipo eliminado de la AFC, comenzando en Baltimore.
Baltimore Ravens: F (5)
Récord: 8–9, fuera de playoffs
MVP del equipo: Derrick Henry, RB
Henry es la elección más obvia. Sí, Kyle Hamilton y Roquan Smith son defensores con calibre de Salón de la Fama, pero Henry fue mucho más productivo. Mientras Hamilton y Smith se combinaron para apenas una entrega de balón y una captura, Henry volvió a ser un corredor top cinco, con 1,595 yardas por tierra y 16 touchdowns en una temporada perdida.
A pesar de cumplir 32 años este mes, el contrato de Henry luce como una ganga para Baltimore. Está firmado hasta 2027, con impactos salariales de 5.5 y 16.2 millones de dólares, lo que lo mantendrá con los Ravens durante algunos intentos más por alcanzar el campeonato.
Mejor momento: racha de cinco victorias a mitad de temporada
Con marca de 1–5, los Ravens parecían enterrados. La defensiva se ubicaba cerca del fondo en múltiples categorías, mientras Jackson estuvo fuera durante un mes por una lesión en el tendón de la corva sufrida en la Semana 4, en la derrota ante Kansas City.
Pero entonces los Ravens encendieron motores. Baltimore venció a los Bears en casa con Tyler Huntley como quarterback titular, y después encadenó cuatro triunfos consecutivos con Jackson de regreso, incluido un retorno estelar en horario estelar ante los Dolphins, partido en el que lanzó cuatro pases de touchdown. Eventualmente, los Ravens se colocaron 6–5 y en una posición privilegiada dentro de la AFC North, solo para perder juegos clave ante Bengals y Steelers que frenaron su impulso.
Peor momento: perder dos veces ante los odiados Steelers
Podríamos hablar del colapso de la Semana 1 ante los Bills, cuando los Ravens dejaron escapar una ventaja de tres posesiones en el último cuarto, marcando el tono de la temporada. O de las múltiples lesiones de Jackson, que prácticamente sepultaron cualquier esperanza real.
Pero caer ante los Steelers por un gol de campo fallado de 44 yardas, cuando el reloj expiraba y con la división en juego, son fácilmente los segundos más dolorosos del año. Baltimore también tuvo la oportunidad de despegarse de un Pittsburgh muy vulnerable un mes antes, con el partido en el M&T Bank Stadium. De haber ganado, los Ravens se habrían puesto 7–6 y con una opción real de albergar un juego de playoffs en una AFC débil.
En su lugar, Baltimore perdió 27–22 por su pobre ejecución (una entrega de balón y apenas 7 de 18 en terceras oportunidades), además de sufrir una de las decisiones arbitrales más controvertidas del año, cuando el aparente touchdown de la ventaja de Isaiah Likely en el cuarto periodo fue marcado como pase incompleto.
Panorama de la temporada baja: podrían venir cambios de gran calado
Si los Ravens deciden dar un golpe de timón, lo más probable es que pase por la salida del coach John Harbaugh, cosa que ya es un hecho.
Harbaugh ha estado en Baltimore desde 2008 y ha supervisado un título de Super Bowl, además de seis campeonatos divisionales y 12 apariciones en playoffs. Sin embargo, los Ravens no han estado a la altura durante la era de Jackson. Desde que el quarterback tomó las riendas a mitad de su temporada de novato en 2018, Baltimore ha sido sembrado número uno en dos ocasiones y solo ha conseguido tres victorias de postemporada en total.
Al revisar el roster, existen caminos para mejorar, pero el primer paso será resolver sus propios agentes libres clave, entre ellos el centro Tyler Linderbaum y el ala cerrada Likely, además de proyectar alrededor de 34.6 millones de dólares en espacio salarial. El gerente general Eric DeCosta debería considerar sumar a un receptor para acompañar a Zay Flowers, tras ver a Rashod Bateman limitarse a 19 recepciones para 224 yardas, y quizá reforzar el pass rush con un edge rusher que sustituya al veterano Kyle Van Noy y al ya salido Odafe Oweh.
Cincinnati Bengals: D+ (6.5)
Récord: 6–11, fuera de playoffs
MVP del equipo: Ja’Marr Chase, WR
Chase es un receptor top cinco en la NFL. Si bien está claro que no replicó su temporada de triple corona de 2024, aun así firmó números de élite con 125 recepciones, 1,412 yardas y ocho touchdowns, pese a que Burrow jugó menos de la mitad de la campaña debido a una lesión en el dedo del pie.
Por desgracia para Chase y los Bengals, eso no fue ni de cerca suficiente para meter a Cincinnati a los playoffs. Por segundo año consecutivo terminaron terceros en la AFC North, arrastrados por una de las peores defensivas que hemos visto en años recientes: 31° lugar en yardas permitidas (380.9) y 30° en puntos recibidos (28.9) por partido.
Aun así, Chase dejó momentos memorables para la afición en la Queen City, y debería seguir haciéndolo durante un buen tiempo, ya que tiene contrato firmado hasta la temporada 2029.
Mejor momento: humillar a los Ravens en la noche de Thanksgiving
Se podría argumentar que el mejor momento de los Bengals en 2025 fue arrancar con marca de 2–0, pero es difícil entusiasmarse cuando Burrow ya estaba lesionado. En su lugar, el punto más alto fue la demolición de Baltimore en horario estelar, aprovechando cinco entregas de balón.
Aunque la victoria 32–14 apenas representó el cuarto triunfo del año para Cincinnati, fue un momento emblemático al cortar una racha de cinco victorias consecutivas de los Ravens. Burrow lanzó para 261 yardas y dos touchdowns, mientras que Chase sumó 110 yardas por recepción. La castigada defensiva interceptó a Jackson y lo limitó a 17 de 32 completos para 246 yardas en una auténtica paliza.
En una temporada en la que casi nada salió bien para los Bengals, la noche de Thanksgiving fue un faro en medio de la oscuridad.
Peor momento: Burrow pierde la temporada en la Semana 2
Históricamente, los Bengals han arrancado muy lento bajo el mando del coach Zac Taylor. De hecho, de cara a 2025, Taylor tenía marca de 1–11 en las primeras dos semanas de temporada regular a lo largo de su carrera.
Este año, Cincinnati abrió con una victoria sobre los Browns en Cleveland y luego volvió a casa para vencer a los Jaguars en un vibrante triunfo 31–27. El problema fue la lesión en el dedo del pie de Burrow, un padecimiento que lo dejaría fuera los siguientes nueve partidos. En ese lapso, Cincinnati ganó solo uno. Aunque la ofensiva promedió 22.2 puntos sin Burrow, la campaña se vino abajo por una defensiva que permitió 35.2 puntos por juego durante ese periodo.
Para Burrow, se trata de la tercera lesión grave de su carrera. Como novato en 2020, se rompió el ACL y el MCL en la Semana 11. En 2023, se lastimó la muñeca en Baltimore y quedó limitado a 10 juegos, antes de sufrir la lesión en el dedo en septiembre que le costó otro año de aspiraciones al título.
Panorama de la temporada baja: ¿por fin gastar dinero en la agencia libre?
A pesar de tener un impacto combinado contra el tope salarial de 100.8 millones de dólares entre Burrow, Chase y el también receptor Tee Higgins, los Bengals cuentan con un estimado de 69.5 millones en espacio salarial para esta temporada baja.
El dueño Mike Brown ha sido notoriamente tacaño durante décadas, casi nunca invirtiendo en talento externo. En la historia de los Bengals, el contrato más grande que Brown ha otorgado a un agente libre externo es el de 60 millones de dólares para Hendrickson.
Si los Bengals quieren regresar a los playoffs, necesitan encontrar talento en los tres niveles de la defensiva. Cincinnati también debería buscar mejorar la línea ofensiva, con Lucas Patrick, Dalton Risner y Cordell Volson llegando a la agencia libre sin restricciones.
Si Cincinnati no aprovecha su espacio salarial, no hay razón para pensar que los Bengals serán contendientes en 2026.
Cleveland Browns: D- (6)
Récord: 5–12, fuera de playoffs
MVP del equipo: Myles Garrett, edge
Garrett es la versión defensiva de Joe Thomas en la historia de Cleveland. Thomas fue un habitual del Pro Bowl y All-Pro, un talento generacional y miembro del Salón de la Fama en primera votación. También jamás compitió por un Super Bowl, atrapado en equipos mediocres, con clima adverso y un pobre nivel de quarterback que hundió sus aspiraciones.
Una década después, Garrett vive una situación muy similar. Los Browns al menos han ganado un juego de playoffs con su súper estrella como pieza central, pero ni de cerca es suficiente para sentirse realizados. Tras ganar el premio al Jugador Defensivo del Año en 2024, Garrett tuvo una de las mejores temporadas que se le recuerden a un pass rusher, acumulando 23 capturas para imponer un récord de la NFL.
A sus 30 años, Garrett tiene la oportunidad de desafiar la marca histórica de 200 sacks establecida por Bruce Smith, quien jugó hasta los 40 años.
Mejor momento: vencer a los Steelers en la Semana 17
Fue otro año largo para los Browns, que ganaron apenas cinco partidos, ninguno de los cuales hizo relevante a Cleveland en 2025. Aun así, no existe una rivalidad más grande para los Browns que la que sostienen con Pittsburgh, enfrentándose desde la década de 1950.
Con los Steelers peleando por el título de la AFC North, Cleveland se creció y limitó a Pittsburgh a solo seis puntos en una victoria 13–6. Shedeur Sanders consiguió el segundo triunfo de su joven carrera, lanzando para 186 yardas y un touchdown, con dos intercepciones, incluida una espiral anotadora de 28 yardas al ala cerrada novato Harold Fannin Jr.
Aunque los Browns tuvieron que soportar otra temporada desastrosa y perdida, lograron propinarle una derrota dolorosa a Pittsburgh. No es un Super Bowl, pero ¿en Cleveland? Es lo más cercano que se puede sentir.
Peor momento: perder de alguna manera ante los Jets en la Semana 10
No hay muchos equipos contra los que una derrota de los Browns resulte verdaderamente sorprendente. Pero en el MetLife Stadium, ese fue el caso cuando Cleveland permitió dos touchdowns de equipos especiales u ofensiva nula en una derrota 27–20 ante los Jets.
Dillon Gabriel fue el quarterback titular para los Browns y lanzó para 167 yardas y dos touchdowns, aunque también fue capturado seis veces. Cleveland corrió para 158 yardas, pero aun así perdió porque los equipos especiales permitieron un par de touchdowns en el primer cuarto, mientras que el corredor de los Jets, Breece Hall, acumuló 125 yardas totales y una anotación.
Cleveland limitó a Justin Fields a apenas seis pases completos para 54 yardas y una intercepción, pero aun así cayó ante New York para la segunda victoria del año de los Jets.
Panorama de la temporada baja: olvídense de la agencia libre, el draft es la clave
La situación del tope salarial de los Browns es motivo suficiente para despedir al gerente general Andrew Berry. Están pagando una cifra obscena de 80.7 millones de dólares contra el tope por Deshaun Watson, además de tener nueve años “vacíos” cargados al libro salarial de 2026.
Todo apunta a que Cleveland estará por encima del tope salarial proyectado y, al mismo tiempo, presenta una larga lista de huecos en el roster. Para arreglar este desastre, los Browns cuentan con el draft y una buena cantidad de selecciones. Tras intercambiar posiciones en la primera ronda con los Jaguars, Cleveland tiene dos selecciones de primera ronda, además de tres de quinta, incluidas algunas que originalmente pertenecían a los Raiders y Bengals.
La gran pregunta es si los Browns creen que ya tienen a su quarterback del futuro en Sanders. Si es así, pueden seguir construyendo alrededor de él con optimismo, apoyándose también en otros novatos como el linebacker Carson Schwesinger, el corredor Quinshon Judkins y Fannin Jr. De lo contrario, Cleveland necesita considerar seriamente un movimiento agresivo para ir por un quarterback en el draft.
Indianapolis Colts: C- (7)
Récord: 8–9, fuera de playoffs
MVP del equipo: Jonathan Taylor, RB
Taylor fue fenomenal para los Colts. Incluso cuando Daniel Jones acaparaba reflectores durante la primera mitad de la temporada, Taylor fue el verdadero motor de la ofensiva.
En 2025, Taylor registró cinco juegos de al menos 100 yardas, incluido un máximo personal de la temporada con 244 yardas y tres touchdowns en Alemania ante los Falcons. En total, el corredor de 26 años anotó 20 touchdowns y acumuló 1,963 yardas desde la línea de golpeo, solo superado por Christian McCaffrey y Bijan Robinson.
En el cierre del calendario, Taylor bajó su ritmo junto con el resto de la ofensiva, a medida que las defensivas se enfocaron más en detenerlo y el ataque se vio obligado a lanzar con mayor agresividad al contar con menos ventajas en el marcador. A partir de la Semana 12, Taylor no volvió a superar la barrera de las 100 yardas ni a anotar múltiples touchdowns, algo que había conseguido en cinco ocasiones previamente.
Mejor momento: paliza a los Chargers en SoFi Stadium
Los Colts arrancaron la temporada con marca de 5–1. Los resultados estaban ahí, pero los creyentes eran pocos.
Entonces, Indianapolis viajó a la Costa Oeste para enfrentar a los Chargers, líderes tempraneros de la AFC West y un equipo con talento en ambos lados del balón. Lejos de desmoronarse, los Colts conectaron golpe tras golpe en una victoria 38–24, con Jones lanzando para 288 yardas, mientras Taylor corrió para 94 yardas y tres touchdowns en apenas 16 acarreos. La defensiva también capturó en tres ocasiones a Justin Herbert y lo interceptó dos veces.
El triunfo colocó a los Colts con marca de 6–1 y los hizo lucir como un contendiente legítimo en una AFC completamente abierta. En un año en el que Indianapolis lanzó varias advertencias tempranas, esta fue la más contundente.
Peor momento: Daniel Jones se rompe el tendón de Aquiles en Jacksonville
Es, posiblemente, el peor momento de toda la temporada NFL. Al inicio del año, Jones era la mejor historia de la liga, llegando a los Colts con un contrato de un año, ganando el puesto de titular y jugando a nivel de MVP durante casi dos tercios de la campaña.
Luego vinieron los tropiezos: Indianapolis perdió tres de cuatro antes de viajar a Jacksonville para un duelo divisional clave ante los Jaguars en la Semana 14. Ya jugando con una fractura en el peroné, Jones retrocedió para lanzar y cayó sin contacto, estrellando después su casco contra el césped mojado en señal de frustración.
Más tarde se confirmó la ruptura del tendón de Aquiles, una lesión que lo dejó fuera por el resto del año y que podría marginarlo también de parte de la temporada 2026.
Panorama de la temporada baja: preguntas, preguntas y más preguntas
El gerente general Chris Ballard enfrenta un cúmulo de variables. Para empezar, no cuenta con selecciones de primera ronda en 2026 ni 2027 tras enviarlas a los Jets a cambio del corner estrella Sauce Gardner. Con sus clases del draft comprometidas, Ballard tendrá que ser un verdadero maestro en otros frentes.
Todo comienza con Jones y la manera de manejar su futuro. Al desprenderse de ese capital del draft, Ballard apostó su proyecto a que Jones fuera el indicado. Sin embargo, con la ruptura del Aquiles, no está claro si el quarterback —quien está programado para llegar a la agencia libre— estará listo para el inicio de 2026.
En ese sentido, la mejor opción para Indianapolis podría ser colocarle la etiqueta de jugador franquicia, por alrededor de 46 millones de dólares, lo que daría más tiempo de evaluación. El problema es que esa etiqueta prácticamente borraría todo el espacio salarial de los Colts.
En resumen, mejorar el roster será complicado si no aciertan de lleno con selecciones de rondas medias y tardías.
Kansas City Chiefs: F (5)
Récord: 6–11, fuera de playoffs
MVP del equipo: Patrick Mahomes, QB
Aun perdiéndose los últimos tres partidos de la temporada, Mahomes es la elección clara. Tras algunos años estadísticamente discretos para sus propios estándares, el quarterback fue en general excelente en 2025, pese a las lesiones y a la suspensión de Rashee Rice, que afectaron seriamente a su elenco de apoyo.
Mahomes lanzó para 3,587 yardas y 22 touchdowns, además de correr para 422 yardas y cinco anotaciones más, manteniendo a flote a la ofensiva de Kansas City. En cierto punto, los Chiefs tenían marca de 5–3 y Mahomes era el favorito en la mayoría de las casas de apuestas para ganar el MVP. Todo se derrumbó después: Kansas City perdió cinco de los siguientes seis juegos antes de que Mahomes fuera enviado a la lista de lesionados tras la derrota de la Semana 15 ante los Chargers, en la que se rompió el ACL y el LCL de la rodilla izquierda.
Mejor momento: remontada salvaje ante los Colts en Arrowhead Stadium
Los Chiefs estaban 5–3 antes de caer ante los Bills y los Broncos para emparejar su récord. Luego recibieron a unos Colts con solo dos derrotas, que venían de semana de descanso, en un partido de ganar o morir.
Perdiendo 20–9 en el último cuarto como locales, los Chiefs reaccionaron una vez más. Kansas City forzó cuatro series defensivas consecutivas de tres y fuera, mientras la ofensiva respondió con un touchdown y conversión de dos puntos, un gol de campo para empatar y, ya en tiempo extra, el gol de campo de la victoria cortesía de Harrison Butker para el 23–20 final.
Mahomes lanzó para un máximo de temporada de 352 yardas, mientras Rice sumó 141 yardas por recepción. Para los Chiefs, se sintió como el momento que los impulsaría rumbo a los playoffs y quizá a una carrera profunda. En cambio, terminó siendo su último instante positivo del año.
Peor momento: Mahomes se rompe múltiples ligamentos de la rodilla
No hay duda de que hubo muchas derrotas dolorosas, incluidas ocho por una sola posesión. Pero nada se compara con la lesión de Mahomes, quien se rompió el ACL y el LCL en los minutos finales de la derrota eliminatoria de la Semana 15 ante los Chargers.
Aunque no está claro si Mahomes podrá regresar para la Semana 1 de la temporada 2026, incluso la duda sobre su disponibilidad plantea enormes interrogantes sobre cómo el gerente general Brett Veach manejará la temporada baja. ¿Ir por una reconstrucción ligera pensando en competir de lleno hasta 2027? ¿O recargar el roster para convertirlo en una fortaleza alrededor de Mahomes y contender de inmediato?
Panorama de la temporada baja: es momento de reimaginar el roster
No sorprenda ver fuegos artificiales en Kansas City durante esta temporada baja. Los Chiefs podrían liberar cerca de 80 millones de dólares en espacio salarial con posibles cortes del tackle derecho Jawaan Taylor, el linebacker Drue Tranquill, el edge rusher Mike Danna y el corner Kristian Fulton, además de una reestructura al contrato de Mahomes.
Dicho eso, el mayor ruido podría venir de un par de salidas inesperadas, incluidos el corner All-Pro Trent McDuffie y/o el receptor Rice. Ambos entran al último año de sus contratos de novato y exigirán cifras elevadas. Si los Chiefs deciden desprenderse de ellos, obtendrían un capital importante de draft, aliviarían el tope salarial a largo plazo y sentarían las bases para un segundo gran ciclo con Mahomes.
Kansas City también podría separarse de algunos asistentes ofensivos, incluido el muy cuestionado coordinador Matt Nagy, quien ha trabajado con Andy Reid durante 14 años y jugó futbol americano colegial en Delaware junto a Veach. Nagy no tiene contrato para 2026 y resulta difícil justificar su renovación tras ubicarse 15°, 15° y 21° en ofensiva durante las últimas tres temporadas.
Las Vegas Raiders: F- (5)
Récord: 3–14, fuera de playoffs
MVP del equipo: Maxx Crosby, edge
Considerando que Brock Bowers solo disputó 12 partidos esta temporada, Crosby fue el único jugador de verdadero impacto que estuvo en el campo para los Raiders la mayoría de las semanas.
Crosby, de 28 años, es uno de los mejores jugadores de toda la liga y volvió a demostrarlo en 2025, acumulando 10 capturas y 20 golpes al quarterback en camino a su quinta selección consecutiva al Pro Bowl. A pesar de contar con prácticamente nula ayuda a su alrededor, Crosby siguió venciendo bloqueos, dándole a Las Vegas una pieza alrededor de la cual construir… o bien un activo para intercambiar por un cúmulo de selecciones del draft en esta temporada baja.
Con 69.5 capturas en su carrera, Crosby tiene buenas probabilidades de superar la barrera de las 100 más adelante. Para los aficionados del Silver and Black, la gran incógnita es si estará vistiendo el uniforme correcto cuando llegue ese día.
Mejor momento: vencer a los Patriots en el Opening Day
La temporada difícilmente pudo haber salido peor para los Raiders, que llegaron al año con grandes expectativas tras contratar a Pete Carroll como head coach, adquirir al quarterback Geno Smith vía canje y seleccionar al corredor Ashton Jeanty con la sexta selección global del draft.
En la Semana 1, Las Vegas viajó a New England y lució como un equipo de playoffs. Los Raiders vencieron 20–13 a los Patriots, con Smith lanzando para 362 yardas y un touchdown, mientras Jeanty anotó el primer touchdown de su carrera en la NFL.
Lamentablemente, ese fue el punto más alto del año. A partir de ahí, los Raiders solo consiguieron una victoria más en sus últimos 16 encuentros, lo que puso sobre la mesa preguntas muy serias, incluida la posibilidad de que Crosby sea colocado en el mercado de canjes este invierno.
Peor momento: ser blanqueados por los Chiefs en Arrowhead en la Semana 7
Una cosa es ser malo. Otra muy distinta es ser humillante. Los Raiders fueron ambas cosas, pero nunca tanto como en la Semana 7 ante los Chiefs.
Frente a Kansas City, Las Vegas ofreció una de las peores actuaciones ofensivas de las últimas décadas. Los Raiders apenas generaron 95 yardas totales y solo lograron tres primeros y diez, algo que no había ocurrido en los 15 años previos. En defensa, permitieron 31 puntos en las primeras cinco series ofensivas de los Chiefs, antes de que Kansas City sentara a Patrick Mahomes en el tercer cuarto.
¿Tan completo fue el desastre? Kansas City ya estaba arrodillándose para consumir el reloj antes de la advertencia de los dos minutos.
Panorama de la temporada baja: otra reconstrucción en Las Vegas
Si los Raiders son honestos consigo mismos, ¿qué hay realmente sobre lo cual construir?
Crosby es un candidato perenne al All-Pro, pero también se acerca a su temporada de los 30 años. Es momento de pensar seriamente en moverlo al mejor postor. Luego está la interrogante sobre si Fernando Mendoza, el quarterback de Indiana a quien muchos proyectan como la primera selección global, es el tipo de prospecto capaz de elevar a una franquicia que no gana un juego de playoffs desde 2002.
Además, ¿quién reemplazará a Carroll tras su despido? En resumen, Las Vegas necesita realizar cambios sustanciales y, por una vez, acertar con ellos.
Miami Dolphins: C (7.3)
Récord: 7–10, fuera de playoffs
MVP del equipo: Jordyn Brooks, LB
Brooks llegó como agente libre antes de la temporada 2024 y se ha consolidado como una incorporación extraordinaria al corazón de la defensiva de Miami. El linebacker de 28 años, egresado de Texas Tech, lideró a la NFL con 183 tacleadas totales, incluidas 99 en solitario, además de sumar 3.5 capturas y un balón suelto forzado.
Brooks también ha demostrado una durabilidad notable. Solo se ha perdido dos partidos en las últimas cinco temporadas y, en ese lapso, nunca ha bajado de 111 tacleadas por año, además de acumular 11 capturas en las últimas tres campañas.
Si bien los Dolphins necesitan encontrar jugadores diferenciales en toda la defensiva, Brooks le da al próximo gerente general una pieza clara alrededor de la cual construir. Con contrato hasta la temporada 2026 y un impacto salarial de 10.8 millones de dólares, sería prudente para Miami extenderlo y convertirlo en uno de los linebackers internos mejor pagados de la liga.
Mejor momento: vencer con autoridad a los Bills
Tras una derrota 28–6 ante los Ravens y con marca de 2–7, comenzó a circular la idea de que Miami podría despedir al coach Mike McDaniel. En lugar de eso, la temporada dio un giro a partir de la victoria de la Semana 10 sobre los Bills.
A pesar de llegar como underdog de 9.5 puntos, los Dolphins dominaron a Buffalo desde el inicio. Miami se impuso 30–13, forzando tres entregas de balón, incluida una intercepción a Josh Allen dentro de la zona roja. De’Von Achane también tuvo un partido enorme, con 174 yardas por tierra y dos touchdowns.
El triunfo impulsó una racha de cuatro victorias consecutivas que le devolvió algo de respetabilidad a Miami tras un arranque desastroso.
Peor momento: ser aplastados por los Browns en Cleveland
Los Dolphins vivieron muchos domingos complicados en 2025. Fueron goleados por los Colts en la Semana 1. Los Patriots los vencieron en su debut como locales. Los Ravens los pasaron por encima en la Semana 9.
Pero nada se compara con la actuación lamentable de la Semana 7 ante Dillon Gabriel y los Browns. Ese día, Miami cayó 31–6, con Tua Tagovailoa lanzando tres intercepciones y completando apenas 12 de 23 pases para 100 yardas. El corredor novato Quinshon Judkins también hizo lo que quiso, anotando en tres ocasiones.
Muchos pensaron que esa derrota marcaría el final de McDaniel en Miami, pero el entrenador logró conservar su puesto y, eventualmente, enderezar el rumbo en cierta medida.
Panorama de la temporada baja: ¿qué está pasando con Tua?
Los Dolphins proyectan estar aproximadamente 15.6 millones de dólares por encima del tope salarial, aunque pueden generar 23.6 millones adicionales con el esperado corte del ex All-Pro Tyreek Hill.
Sin embargo, no se espera demasiada actividad en la agencia libre. En su lugar, el movimiento más llamativo desde el sur de Florida podría ser el destino de Tagovailoa, si es que se concreta un canje. Miami mandó a la banca a su quarterback en los últimos tres partidos de la temporada tras verlo lanzar 15 intercepciones, solo superado por Geno Smith en ese rubro.
Tagovailoa tiene contrato hasta 2028 y presenta impactos salariales de 39, 31 y 41.4 millones de dólares en las próximas tres temporadas para el equipo que lo adquiera, sin dinero garantizado. Además, 20 millones de dólares de su salario de 2027 se volverán garantizados el tercer día del año de liga 2026, el 13 de marzo.
Cuando los Dolphins contraten a su nuevo gerente general, su primera gran tarea será definir el futuro de Tagovailoa.
New York Jets: F (5)
Récord: 3–14, fuera de playoffs
MVP del equipo: Breece Hall, RB
La temporada fue un auténtico incendio en el norte de New Jersey. Los Jets perdieron sus primeros siete partidos y nunca disputaron un juego verdaderamente significativo bajo el mando del nuevo head coach Aaron Glenn, quien incluso podría ser un one-and-done al frente de la peor franquicia de la NFL.
Aun así, el equipo cuenta con algunas estrellas, y ninguna brilló más en 2025 que Breece Hall. Pese a no tener un quarterback ni un juego aéreo digno de mención, Hall fue una pesadilla para las defensivas, al correr para 1,065 yardas y cuatro touchdowns, además de atrapar 36 pases para 350 yardas adicionales.
Hall ahora es agente libre y podría estar buscando un nuevo destino tras soportar cuatro años de futbol perdedor. De ser así, se espera que tenga un mercado sólido como corredor de 25 años que llega por primera vez a la agencia libre.
Mejor momento: barrer al estado de Ohio
No hubo muchos momentos memorables para elegir este año en New York, pero los Jets lograron ganar dos partidos consecutivos ante equipos de Ohio.
En la Semana 8, Glenn consiguió su primera victoria como head coach al vencer 39–38 a los Bengals, con Justin Fields lanzando para 244 yardas y un touchdown, mientras Hall corrió para 133 yardas y dos anotaciones en apenas 18 acarreos.
Tras su semana de descanso, New York recibió a Cleveland y celebró dos touchdowns de devolución en el primer cuarto. Los Jets terminaron imponiéndose 27–20, dándole a la afición en el MetLife Stadium su primer triunfo en casa de la temporada.
Peor momento: el remate final de la temporada
Los Jets fueron brutales durante gran parte del año, un arte que han perfeccionado a lo largo de los últimos 15 años. Sin embargo, el cierre fue especialmente desastroso.
De la Semana 14 a la 17, New York fue superado 153–46 en el marcador global, permitiendo al menos 29 puntos en cada una de esas cuatro derrotas. El punto más bajo llegó en la Semana 17 ante los Patriots, que visitaron un empapado New Jersey y ya ganaban 35–3 al medio tiempo. El partido estaba tan definido que el coach Mike Vrabel pudo sentar al quarterback Drake Maye en el tercer cuarto.
Durante ese tramo, los Jets y el gerente general novato Darren Mougey recibieron un duro recordatorio de lo lejos que está el equipo no solo de contender, sino incluso de ser competitivo.
Panorama de la temporada baja: encontrar un quarterback… y luego todo lo demás
Nada importa si los Jets no encuentran un quarterback. Esto debería ser evidente, considerando que New York ha buscado sin éxito a una estrella bajo centro desde que Joe Namath dejó la franquicia tras la temporada de 1976.
Si Mougey logra conseguir uno en el draft, ya sea Fernando Mendoza, Dante Moore u otro prospecto, los Jets pueden renovar la esperanza. Si en cambio salen a la temporada con Fields u otro veterano reciclado de la liga, olvídense de competir por algo más que la primera selección global de 2026.
La otra gran incógnita es si Mougey aplicará la etiqueta de jugador franquicia a Hall, lo firmará antes de la agencia libre o le permitirá probar el mercado. Sin él, el único jugador de posición de habilidad realmente destacable sería el receptor Garrett Wilson.
Tennessee Titans: D- (6)
Récord: 3–14, fuera de playoffs
MVP del equipo: Jeffery Simmons, DT
Simmons, desafortunadamente, ha desarrollado buena parte de su carrera lejos de los reflectores, y 2025 pudo haber sido su mejor temporada.
En su séptima campaña en la NFL, Simmons sumó 11 capturas y fue seleccionado al Pro Bowl por cuarta ocasión. También es muy probable que el dos veces All-Pro del segundo equipo finalmente llegue al primer equipo, un reconocimiento que se ha ganado con creces tras registrar capturas de doble dígito por primera vez en su carrera.
Con 28 años y firmado a largo plazo, Simmons es el tipo de jugador alrededor del cual el gerente general Mike Borgonzi puede construir su defensiva.
Mejor momento: vencer a los Chiefs para su único triunfo en casa de 2025
La temporada 2025 fue larga y pesada en Nashville, con unos Titans que apenas lograron tres victorias. Sorprendentemente, dos de ellas llegaron como visitantes y solo una frente a su gente. Esa fue precisamente ante los Chiefs, el antiguo equipo de Borgonzi, que llegó a Tennessee ya eliminado de la contienda y lo pareció, con una victoria clara de los Titans por 26–9.
El quarterback novato Cam Ward lanzó para 228 yardas y dos touchdowns, completando 21 de 28 pases, mientras que la defensiva capturó en cuatro ocasiones al pasador de Kansas City, Chris Oladokun. En total, la unidad limitó a los Chiefs a apenas 133 yardas totales y nueve primeros y diez, mientras que los Titans acumularon 376 yardas en la paliza.
Peor momento: ser blanqueados por Houston en la Semana 4
Hay muchos momentos bajos para los Titans, pero nada resulta más humillante que irse en blanco.
En la Semana 4, Tennessee viajó a Houston para enfrentar a unos Texans que aún no ganaban. Los Titans resistieron bien, llegando al inicio del cuarto periodo con desventaja de apenas 6–0. Sin embargo, la defensiva terminó por colapsar, permitiendo 20 puntos en los últimos 15 minutos para sellar una derrota 26–10 que puso en marcha la carrera de Houston rumbo a los playoffs.
Ante la defensiva mejor rankeada de los Texans, Ward completó solo 10 de 26 pases para 108 yardas y una intercepción. Además, fue capturado dos veces y golpeado en siete ocasiones, tres de ellas por el edge rusher Danielle Hunter.
De las 14 derrotas de Tennessee, fue la única en la que el equipo se fue sin anotar.
Panorama de la temporada baja: construir alrededor de Cam Ward es la prioridad
Aunque la temporada fue complicada, la temporada baja podría convertirse en un paraíso para Borgonzi y los aficionados de los Titans.
De cara al invierno, Tennessee cuenta con el mayor espacio salarial proyectado de la liga, con 105.8 millones de dólares, además de tener a su quarterback en ascenso bajo contrato de novato por las próximas cuatro temporadas. A esto se suma la posibilidad de liberar aún más espacio con el corte del veterano receptor Calvin Ridley, lo que generaría 13.7 millones adicionales.
De cara a la agencia libre, los Titans deben ser agresivos en la búsqueda de múltiples receptores para apoyar a Ward, además de encontrar un corredor dinámico para reemplazar o complementar a Tony Pollard. A la defensiva, Tennessee puede reforzarse en los tres niveles antes del draft, en el que además cuenta con un par de selecciones dentro del top 40 para reabastecer el roster.