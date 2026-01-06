Conclusiones de la Semana 18 de la NFL: El regreso salvaje de Aaron Rodgers a los playoffs
Las conclusiones están de vuelta para 2026, con la temporada regular 2025 ya completa y el Juego 272 entregando todo el drama que se podía pedir. Vamos a ello…
Pittsburgh Steelers
Fue bastante especial ver a Aaron Rodgers visiblemente conmovido sobre el campo tras el partido del domingo por la noche, y creo que eso reflejó genuinamente el momento que vive el quarterback de los Steelers. A eso se sumó, según me han contado, que Rodgers le expresó a varias personas dentro de la organización cuánto ha apreciado formar parte de lo que hoy se construye en Pittsburgh.
Este año, claro está, no ha sido perfecto.
Pero al escuchar a Rodgers después del partido, durante su charla con Melissa Stark de NBC junto a sus compañeros T.J. Watt y Cam Heyward, quedó claro que nada de esto tendría el mismo significado si el regreso a los playoffs no hubiera sido tan complicado.
“Es bastante emocional”, le dijo a Stark. “Ha sido un gran año. Estoy agradecido con estos muchachos”.
El Juego 272 fue un auténtico espectáculo. Tuvo a Lamar Jackson quitándose el óxido y conectando envíos de touchdown de 50 y 64 yardas con Zay Flowers en el último cuarto. Tuvo a Rodgers dirigiendo con calma tres series ofensivas de anotación de 60 yardas o más en la segunda mitad, luciendo tan en control como en cualquier momento desde que se convirtió en Steeler.
Y lo que no se vio en televisión fue cómo las relaciones que Rodgers ha construido dentro de la organización de Pittsburgh rindieron frutos cuando más importaba.
Después del primero de esos pases de touchdown de Jackson, que puso a los Steelers abajo 17–13, Rodgers comandó una serie de ocho jugadas y 60 yardas… y lo hizo justo cuando los audífonos dejaron de funcionar a mitad de la ofensiva. Durante varias jugadas, incluido un pase por la costura a Pat Freiermuth para 31 yardas, el coordinador ofensivo Arthur Smith tuvo que correr casi hasta las marcas para comunicarle las jugadas verbalmente a Rodgers. En un punto, el suplente Mason Rudolph incluso le lanzó su brazalete a Rodgers para intentar ayudar.
La naturaleza improvisada de todo esto obligó a los Steelers a gastar su último tiempo fuera antes de una tercera y gol clave desde la yarda 2 de los Ravens, con 3:53 por jugar. Smith logró transmitir la jugada: una carrera de zona externa para Kenneth Gainwell, quien terminó entrando a la zona de anotación.
Tras el segundo bombazo de Jackson a Flowers, un ajuste marcó la diferencia para los Steelers. El safety All-Pro Kyle Hamilton había sufrido una conmoción cerebral temprano en el tercer cuarto, y los Ravens comenzaron a jugar más atrás frente a los receptores de Pittsburgh. Los Steelers respondieron atacando por debajo de la cobertura. Conforme avanzó la mitad, los backs defensivos de Baltimore se volvieron más agresivos al atacar esas rutas, así que Smith y Rodgers hablaron de aprovecharlo.
En tercera y 10 desde la yarda 26 de los Ravens, con un minuto por jugar, Rodgers olió sangre. En el huddle le preguntó a Calvin Austin III qué quería correr. Austin dudó. Un compañero intervino y dijo: “Cócinalo”. Rodgers le pidió a Austin una ruta hitch-and-go.
Tal como estaba planeado, Chidobe Awuzie mordió con fuerza el engaño en la hitch, y Austin atrapó sin problema el pase de touchdown de 26 yardas que puso a los Steelers al frente.
Por supuesto, los Steelers todavía necesitaron algo de ayuda, cuando el pateador de los Ravens, Tyler Loop, falló un intento de 44 yardas al expirar el reloj. Pero este partido trató sobre la posibilidad de que fuera el último juego de Rodgers. También sobre el futuro de Mike Tomlin en Pittsburgh. Y sobre los problemas de equipos especiales de los Steelers, que fallaron el punto extra tras el touchdown de Austin y luego permitieron un largo regreso que colocó a Baltimore en posición para la patada de Loop.
Al final, este extraño y salvaje viaje en el que se encuentra Rodgers continuará al menos una semana más.
De nuevo, ha estado lejos de ser perfecto. DK Metcalf se perdió los últimos dos partidos por una suspensión tras golpear a un aficionado en Detroit. Watt regresaba de un pulmón colapsado. Y el desempeño del equipo ha sido inconsistente.
Pero lo importante es que Rodgers está de vuelta en los playoffs por primera vez desde 2021 y persigue su primer campeonato desde febrero de 2011. Ha pasado por mucho en ese lapso: salir de Green Bay, convertirse en un Jet, navegar todo lo que eso implicó y llegar a donde está ahora, a los 42 años.
Por eso aprecia noches como esta, porque no sabe cuántas más le quedan. Aprecia vivirlas con la gente que lo rodea. Y quizá, solo quizá, pueda asegurarse de que ese grupo tenga un par más de momentos así.
Seattle Seahawks
Tal vez te sorprenda el repunte de los Seahawks en 2025, pero a ellos no. Creo que muchos asumimos durante el verano que Seattle sería un buen equipo, tras una prometedora temporada debut de 10 victorias con Mike Macdonald y su staff. Pero han sido mucho más que eso.
Con la victoria del sábado por la noche 13–3 sobre los 49ers —un partido que nunca se sintió tan cerrado como indica el marcador—, los Seahawks aseguraron el título de la NFC West y la ventaja de local a lo largo de los playoffs. Además, terminaron la temporada con el mejor diferencial de puntos de la NFL, con +191. Y llegaron ahí con un estilo de juego distintivo, que quedó especialmente claro en cómo, con tanto en juego en Levi’s Stadium, impusieron su voluntad sobre San Francisco.
Curiosamente, eso se ilustró mejor en una serie ofensiva en la que Seattle ni siquiera anotó: la última del partido. Recibieron el balón con 10:21 por jugar en su propia yarda 3, después de que Drake Thomas interceptara un pase desviado por Christian McCaffrey. A partir de ahí, los Seahawks consiguieron seis primeros downs. Sam Darnold completó 4 de 5 pases para 48 yardas. Kenneth Walker III y Zach Charbonnet se combinaron para 40 yardas por tierra.
Seattle llevó el balón hasta la yarda 3 de San Francisco. Una castigo por retraso de juego llevó a Jason Myers a estrellar el balón en el poste derecho. Pero para entonces, los Seahawks ya habían consumido ocho minutos del reloj, agotado los tiempos fuera de los Niners y prácticamente sentenciado el partido.
“Nos enorgullecemos mucho de eso”, me dijo Walker tras el juego. “Lo hablamos todo el tiempo. En el juego terrestre hablamos de un proceso de desgaste. Sabíamos que los teníamos cansados al medio tiempo y en esa serie. Sabíamos que solo teníamos que seguir”.
Y eso es exactamente lo que han hecho durante toda la temporada.
Parte de ello, por supuesto, es que los Seahawks son realmente buenos, y que el GM John Schneider ha estado encendido en el draft tras la salida de Russell Wilson, seleccionando a Devon Witherspoon, Jaxon Smith-Njigba, Derick Hall, Byron Murphy II, Nick Emmanwori, Grey Zabel y Charbonnet en las primeras dos rondas de los últimos cuatro drafts. Además, en ese mismo periodo ha sumado veteranos clave como Darnold, Leonard Williams, DeMarcus Lawrence, Julian Love y Cooper Kupp.
Pero más allá de eso, este equipo fue construido con una identidad inteligente, competitiva y física, tal como Macdonald quería para su programa.
“Veo a un equipo campeón”, dijo Walker. “Creo plenamente en este equipo. Si subestimamos a cualquiera, ahí es cuando nos equivocamos. Pero sé que todos tenemos la misma mentalidad. Y eso es algo que hemos tenido desde que empezó la temporada”.
Por eso, cuando le pregunté si todo esto le sorprendía, Walker respondió: “Siempre creí que podíamos llegar tan lejos. Y todo el equipo creía lo mismo”.
Y ahora, quienes estamos afuera también comenzamos a creer, incluyéndome a mí.
Jacksonville Jaguars
No ignoremos lo que se ha logrado en Jacksonville. Entiendo que muchos miren a la AFC South de cierta manera, y es válido por la historia reciente. Pero este año ha sido distinto. Los Texans, tras arrancar 0–3, se apoyaron en una defensa que hizo historia para cerrar la temporada con 12 victorias en sus últimos 14 juegos. Los Colts estaban 8–5 cuando Daniel Jones sufrió una lesión en el tendón de Aquiles.
Aun así, los Jaguars encontraron la forma de ganar la división con 13 triunfos, más de los que ha conseguido cualquier campeón del Sur desde que los Colts de Peyton Manning terminaron 14–2 en 2009. Además, barrieron a la AFC West. Ganaron en San Francisco y en Denver, y vencieron a los Chiefs antes de que las cosas se descarrilaran para Kansas City. Cerraron la temporada regular con ocho victorias consecutivas, por un margen cercano a los 20 puntos por partido, y terminaron cuartos en la NFL en diferencial de puntos a lo largo de toda la campaña.
Esto no es casualidad. También es un mérito del head coach Liam Coen, del GM James Gladstone y del vicepresidente ejecutivo de operaciones de futbol Tony Boselli, quienes heredaron un equipo de cuatro victorias hace un año y lograron esto con muchos de los mismos jugadores que ya estaban entonces.
“Han sido muchas pequeñas cosas”, me dijo el linebacker estelar Devin Lloyd. “Todo se trata del proceso, de atacar el proceso de la manera correcta: desde cómo organizamos el día, hasta cómo trabajamos en la práctica y las filosofías de coacheo. Todos han estado totalmente concentrados. En años anteriores, no lo estábamos”.
El resultado ha sido un entorno que ha maximizado el rendimiento de todos, desde Trevor Lawrence (4,007 yardas por pase, 29 TDs) hasta Travis Etienne Jr. (1,399 yardas desde la línea de golpeo), Parker Washington (847 yardas, principalmente gracias a una explosión en la recta final), Josh Hines-Allen (ocho capturas) y muchos otros jugadores en medio.
Lloyd, por su parte, cerró la temporada con 81 tacleadas, 1.5 capturas y cinco intercepciones.
Según explica, gran parte de esto ha ocurrido gracias a Coen y su staff, junto con los coordinadores Grant Udinski y Anthony Campanile, quienes eliminaron las zonas grises donde “la mitad ve la jugada de una forma, la otra mitad de otra, no se trabaja bien durante la semana y de repente se convierte en una jugada explosiva”.
En su lugar, con enseñanzas más simples, los jugadores juegan rápido y, como dijo Lloyd, “las jugadas llegan solas”.
Todo esto coloca a Coen como un candidato legítimo en una carrera muy competida por el premio a Coach of the Year. Es bastante obvio por quién votaría Lloyd, y muchos de sus compañeros piensan de forma similar.
“Hace las cosas de la manera correcta”, dijo Lloyd. “Exige mucho a sus jugadores. Te va a señalar cuando ve que necesitas jugar mejor. Pero también te va a levantar cuando ve que estás haciendo las cosas bien. Se preocupa por nosotros”.
Y claramente, con su desempeño en el campo, sus jugadores le han devuelto el favor.
New England Patriots
Ya que estamos ahí, los Patriots también merecen un reconocimiento. Al comenzar el año, solo un equipo en la historia de la NFL —los Colts de 1999— había pasado de 13 derrotas a 13 victorias de una temporada a otra. Este año, los Patriots y los Jaguars lo lograron. Y sí, el calendario de 17 partidos lo hace un poco más probable.
Aun así, es una señal clara de lo inusual que ha sido esta temporada.
También ha sido una temporada especial para los Patriots, no solo porque volvieron a ser un equipo ganador, sino por la forma en que lo consiguieron. Tras la paliza del domingo sobre los Dolphins, el safety veterano Jaylinn Hawkins señaló una de las experiencias más duras que él y sus compañeros enfrentaron este año, algo mucho más grave que una derrota en el campo.
En noviembre, la pareja del linebacker Jahlani Tavai, Kalei Mau, sufrió una infección sanguínea severa y extremadamente rara, por lo que fue inducida a un coma médico. Esto provocó que su hija no nacida, que estaba prevista para marzo, falleciera en el vientre.
“Y la forma en que vi a todo el equipo presentarse para apoyarlos —todos ahí para ellos— fue algo enorme”, dijo Hawkins. “Pase lo que pase, hay vida real fuera del football. Y aprecio mucho cómo todos están ahí los unos para los otros. Las cosas son reales, y las tragedias pasan. Solo agradezco a todos mis hermanos”.
Ese vínculo también se ha reflejado en lo rápido que un roster armado con parches —dependiendo de muchos novatos, descartes, veteranos de bajo perfil y jugadores que venían de equipos de Patriots que terminaron 4–13 tanto en 2023 como en 2024— logró consolidarse. Hawkins es un ejemplo claro: un trotamundos de la liga por quien el coach de equipos especiales Jeremy Springer abogó para mantener, y que desde entonces se ha convertido en una pieza fija como safety. Ahora dice que fue evidente desde temprano que las cosas iban a cambiar.
Principalmente porque el head coach Mike Vrabel, a quien Hawkins dice que “nos entiende como jugadores”, estableció rápidamente lo que quería construir y, con la misma velocidad, logró que el vestidor comprara la idea.
“Tenía fe en que seríamos algo especial”, dijo. “Siempre lo creí, sin importar cómo fue el primer partido o las derrotas tempranas de la temporada. Sabía que iba a llegar”.
Y así fue. Con un núcleo sólido de jugadores y un quarterback joven jugando a nivel de MVP, un inicio de 1–2 dio paso a una racha de 10 victorias consecutivas. Y cuando New England dejó escapar una ventaja de 21–0 ante Buffalo para ver cortada la racha, Drake Maye respondió la semana siguiente con una victoria viniendo de atrás ante Baltimore, además de palizas sobre los Jets y los Dolphins para cerrar la temporada.
Ahora, los Patriots llegan a los playoffs con marca de 14–3, un head coach de élite y una estrella en la posición de quarterback, jugando sin presión como un equipo del que nadie esperaba que llegara tan lejos tan rápido.
Excepto, claro está, los que están dentro del vestidor.
“Una verdadera hermandad”, lo llamó Hawkins. “Tenemos una identidad que queremos proteger. Nos importa el otro. Nos mantuvimos unidos. Compartimos nuestras historias de vida. Fuimos vulnerables entre nosotros. Somos cercanos”.
Y están ganando, con la promesa de mucho más por venir.
Denver Broncos
Hay un millón de cosas que se pueden decir sobre que los Broncos hayan terminado como el sembrado No. 1 de la AFC, y aun así podrías pasar por alto la más impresionante de todas. ¿Recuerdas la idea de que esto sería imposible por el golpe al tope salarial de Russell Wilson? ¿Que absorber 85 millones de dólares en dinero muerto —53 millones el año pasado y 32 millones este año— acabaría con cualquier posibilidad de encontrar a su reemplazo y de armar un equipo competitivo alrededor de quien fuera el quarterback?
Pues sí, Denver lo hizo, y eso es mérito de mucha gente.
Lo principal que hay que entender es esto: la decisión con Wilson no cerró el camino de los Broncos hacia una verdadera contienda, pero sí lo redujo considerablemente. Y Denver ha transitado ese camino con tanta habilidad y determinación como cualquier equipo podría hacerlo.
Todo comenzó con piezas fundamentales como el tackle izquierdo Garett Bolles, el receptor Courtland Sutton, los pass rushers Nik Bonitto y Jonathon Cooper, y el corner de élite Patrick Surtain II. Todos ellos llegaron antes del head coach Sean Payton, y algunos incluso antes del GM George Paton.
Después vino el acertar con jugadores fuera de la primera ronda como Marvin Mims Jr., Riley Moss y Troy Franklin, además de firmar agentes libres como Talanoa Hufanga, Mike McGlinchey, Zach Allen y Ben Powers. Y, por supuesto, lo más importante fue encontrar al siguiente quarterback en el draft, combinando un golpe de buena fortuna —2024 fue una clase profunda en la posición— con una evaluación certera, ya que los Broncos tenían a Bo Nix clasificado como el segundo mejor quarterback de esa generación.
Eso habla de Paton como evaluador, respaldado por un staff sólido, con el ahora GM de los Jets, Darren Mougey, y Reed Burckhardt encabezando el departamento de scouting. Habla de Payton y de un cuerpo de entrenadores que también saben evaluar talento y tienen absoluta claridad sobre lo que buscan. Y habla de todo el edificio, con los coaches marcando el camino y desarrollando a los jugadores.
Muchos pensaban que los Broncos quedarían atrapados durante años en la cárcel del tope salarial tras el fracaso de Wilson.
Y, sin embargo, da la impresión de que salieron de ahí y se pusieron a correr desde hace tiempo.
NFC South
Qué situación tan extraña nos regaló la NFC South este fin de semana. La historia comenzó el sábado, cuando, tras una racha de dos meses con siete derrotas y solo una victoria, los Buccaneers finalmente pusieron fin a su mala racha al vencer a los Panthers bajo un aguacero, 16–14, para empatar en el primer lugar de la división con Carolina, ambos con marca de 8–9. Eso le dio a Tampa la oportunidad de ganar la división, pero debido a la sorpresiva victoria de los Falcons sobre los Rams seis días antes, no les garantizaba nada.
Así que la sensación dentro del equipo era…
“Sí, es raro”, me dijo después el tight end Cade Otton. “Y lo hablamos. Solo teníamos que encargarnos de lo de hoy, y luego preocuparnos por lo que pasara después. Y ahora que ya pasó, tenemos que apoyar a los Saints”.
Otton agregó en tono de broma: “Who Dat?”, insistiendo en que, desde su punto de vista, los Bucs todavía tenían el techo para ser un verdadero contendiente al Super Bowl, tal como muchos los veíamos al inicio de la temporada.
Y entonces llegó el domingo.
Ese día fue el head coach de los Panthers, Dave Canales, saliendo al jardín delantero de su casa tras ver el partido con su asistente Scott Cooper, para encontrarse con vecinos listos para celebrar. Fue el GM Dan Morgan, sobreviviendo a la situación de alta ansiedad que se desarrolló frente a su familia en la sala, y el vicepresidente ejecutivo de operaciones de futbol Brandt Tilis, exhalando finalmente después de armar un rompecabezas que compró en Buc-ee’s para calmar los nervios junto a su esposa.
Los Falcons vencieron a los Saints 19–17, con una intercepción de Dee Alford en los momentos finales que estuvo a punto de regresar para touchdown, frustrando la última oportunidad real del novato de New Orleans, Tyler Shough, de liderar una remontada y lograr una quinta victoria consecutiva. El perdedor del sábado terminó siendo el ganador del domingo.
Eso también tiene implicaciones. Para Canales, Morgan y Tilis —los tres principales arquitectos de este equipo de Carolina— es validación y prueba de concepto ante todos los que los rodean, y sobre todo ante sus jugadores.
“Lo que esto significa es demostrarle a los muchachos que si tienes esa mentalidad, si aprovechas las oportunidades y te preparas cada semana como si fuera una oportunidad de campeonato, cosas buenas van a pasar”, dijo Canales en una conferencia telefónica tras la victoria de Atlanta. “Estamos en esta posición por el trabajo duro y por ese enfoque”.
¿Y qué hay de los Bucs? Esto rompe una racha de cuatro títulos divisionales consecutivos y pone fin a su temporada antes de los playoffs por primera vez desde antes de la llegada de Tom Brady en 2020. También se esfuma la posibilidad de redención tras aquel tramo de 1–7.
Esto podría influir en las negociaciones del próximo contrato de Baker Mayfield (2026 es el último año de su acuerdo). También podría afectar la evaluación del cuerpo técnico esta misma semana.
Lo que solo añade más peso a lo que, como dijo Otton, fue un par de días bastante extraños.
Los Angeles Rams
Será interesante ver el efecto de las decisiones de los Rams a partir de aquí. El lunes, desde el podio y tras la sorpresiva derrota ante los Falcons, Sean McVay declaró que sus jugadores sí participarían en la Semana 18 porque, simple y sencillamente, “necesitamos jugar mejor”. Fue una postura opuesta a decisiones previas de McVay —incluida la del año pasado— en las que había privilegiado el descanso sobre la actividad.
¿Y cómo resultó eso? Los Cardinals obligaron a los Rams a pelear hasta el final para asegurar el sembrado No. 5 y la oportunidad de enfrentar a los Panthers (8–9) en la ronda de comodines.
Los Rams se fueron al descanso arriba 16–6, luego estuvieron abajo 20–16 con 16 minutos por jugar, y terminaron ganando 37–20.
“Siempre tiene en mente lo mejor para este equipo”, me dijo el tight end veterano Tyler Higbee al terminar el partido. “Sintió que esto era lo mejor. Todos estuvimos de acuerdo”.
La realidad es que han sido unas semanas extrañas para un equipo que, durante buena parte de la temporada regular, lució como el mejor de la NFL. Primero vino la derrota inexplicable ante los Panthers en el fin de semana de Thanksgiving. Luego, 18 días después, la caída en tiempo extra en Seattle. Y después, el colapso incomprensible en Atlanta, con una defensa terrestre que se desmoronó y tres intercepciones de Matthew Stafford que no pudieron ser compensadas ni siquiera con una furiosa remontada tardía.
¿La lección? Bueno, como me lo explicó Higbee, es una que volvieron a aprender en el tercer cuarto del domingo, cuando los Cardinals regresaron al partido pese a ser amplios no favoritos.
“Es la NFL”, dijo. “Si no das lo mejor cada semana, te van a pasar por encima. No importa contra quién juegues ni cuál sea su récord. Siempre va a ser una pelea de perros”.
Y una vez que este partido se convirtió en eso, McVay obtuvo la respuesta que estaba buscando. Ahora, habrá que ver si se traslada a una revancha de comodines en Carolina.
Carrera por el MVP
Tanto Matthew Stafford como Drake Maye tienen argumentos muy sólidos para ganar el MVP. Y podemos desmenuzarlos aquí y ahora…
Maye terminó la temporada con un récord de la franquicia al completar el 72.0% de sus pases, 4,394 yardas, 31 pases de touchdown, ocho intercepciones, el mejor rating de la NFL con 113.5, además de correr para 450 yardas y cuatro anotaciones más. Es la razón principal del salto de los Patriots de cuatro a 14 victorias. No tuvo ni un solo partido con múltiples intercepciones, ni un juego con más de dos pérdidas de balón. Y todo esto lo logró teniendo como objetivos de mayor volumen a tres jugadores en sus 30s: Stefon Diggs, Hunter Henry y Mack Hollins.
Stafford acumuló más yardas (4,707) y más pases de touchdown (46) que cualquier otro quarterback en la NFL, y fue segundo en rating (109.2), solo detrás de Maye, pese a jugar en lo que muchos consideran la división más dura de la liga y enfrentando, estadísticamente, el calendario más complicado entre todos los equipos de playoffs. Tuvo un par de derrotas con tres pérdidas de balón (ante Carolina y Atlanta), pero fuera de eso fue prácticamente impecable durante todo el año, incluso mientras los Rams lidiaban con lesiones a su alrededor, tanto en la línea ofensiva como en las posiciones de habilidad.
Si pones a estos dos frente a frente, el argumento a favor de Maye es que lo hizo con menos; el de Stafford, que lo hizo ante una competencia mucho más exigente.
Así que decidí preguntarle también a sus compañeros de equipo.
Hawkins: “Hermano, es Drake. Todos saben la verdad. Es Drake para MVP, se nota en el video. Matthew Stafford es un gran quarterback, que no se malinterprete. Todos los candidatos al MVP son grandes. Pero Drake es especial y se lo merece”.
Higbee: “Es increíble, de verdad. Ha mejorado desde que llegó aquí. Es impresionante verlo. Futuro miembro del Salón de la Fama, en mi opinión. Es un jugador especial que eleva el nivel de todos a su alrededor”.
Yo tengo voto de AP, así que no puedo revelar qué estoy pensando, más allá de decir que creo que otros tres jugadores —el QB de los Bills Josh Allen, el QB de los Chargers Justin Herbert y el corredor de los 49ers Christian McCaffrey— también tienen casos muy fuertes.
Veremos cómo se desarrolla.
Atlanta Falcons
Los Falcons no tardaron en despedir a su head coach y a su GM. Durante buena parte de los últimos dos meses, dentro de los círculos de la NFL se asumía que el dueño Arthur Blank se preparaba para hacer limpieza total. Su apuesta en la posición de quarterback estaba saliendo mal. El equipo lucía apático y la afición empezaba a desconectarse. Blank trajo a los consultores de Sportology para revisar toda la operación. Incluso coqueteó con la idea de contratar a Matt Ryan.
Entonces, el equipo de Raheem Morris respondió con cuatro victorias consecutivas y comenzó a crecer el ruido de que podría salvarse. Pero horas después de una victoria 19–17 sobre los Saints, Morris no lo hizo.
Hay un par de lecturas aquí.
La primera es que Blank ya estaba encaminado a iniciar de cero para cuando Morris logró enderezar el rumbo del equipo. Cuando entran los consultores, generalmente la dinámica cambia: ya no se trata de que el coach y el GM eviten darle razones al dueño para despedirlos, sino de ofrecerle razones para no hacerlo. Evidentemente, Morris y el GM Terry Fontenot no lograron eso.
La segunda tiene que ver con las decisiones en la posición de quarterback en 2024, que se remontan incluso a antes de la llegada de Morris. En 2023, Arthur Smith y Fontenot diseñaron un plan para retrasar una inversión total en quarterback porque no les gustaban las opciones disponibles ese offseason, un año después de haber dejado pasar la clase de Kenny Pickett en las dos primeras rondas. Blank aprobó el plan y luego despidió a Smith tras una tercera temporada consecutiva de 7–10.
Esa decisión puso una presión enorme sobre Fontenot y Morris para arreglar la posición en su primer offseason, y se fueron con todo: firmaron a Kirk Cousins por cuatro años y 180 millones de dólares, con 100 millones garantizados, y luego seleccionaron a Michael Penix Jr. con la octava selección global. Fue una inversión sin precedentes y les explotó en las manos. Cousins batalló para volver tras romperse el tendón de Aquiles en 2024 y después volvió a lesionarse. Penix tuvo problemas como titular en 2025 y también terminó lesionado.
Así que ahora, los Falcons vuelven a empezar por segunda vez en las últimas dos décadas.
Cuentan con Sportology para ayudar en la búsqueda del GM. Otra firma de consultoría, ZRG Partners, apoyará la búsqueda del nuevo head coach para reemplazar a Morris, quien era muy popular en el vestidor (un miembro del staff me dijo que los jugadores estaban “furiosos” por la decisión). Cousins sigue bajo contrato. Penix acaba de someterse a una cirugía reconstructiva de rodilla. Y aún no hay claridad sobre Ryan.
Los Falcons tienen muchísimo trabajo por delante. Y Blank, claramente, no quiso perder más tiempo para comenzar.
Apuntes rápidos
Antes de despedirnos, aquí van algunos apuntes rápidos…
• Gran reconocimiento para Myles Garrett: 23 capturas es algo increíble. Me alegra que haya sucedido de manera orgánica. Estoy seguro de que Mark Gastineau coincide. Sus propios compañeros lo ven como un tipo realmente bueno, y eso quedó claro al ver su reacción cuando consiguió la captura que rompió el récord ante Joe Burrow en el cuarto cuarto del domingo.
• Voy a extrañar Highmark Stadium. El domingo por la noche tuve una buena charla con el GM de los Bills, Brandon Beane, quien vive su noveno año en Buffalo. “Se notaba, especialmente hacia el final, gente con lágrimas en los ojos. Tiene 52 años… mucha gente creció viniendo a los juegos aquí”, dijo Beane. “Si venías solo a ver futbol y no buscabas lujo, no había un mal asiento en el estadio. Ahora, si quieres áreas VIP, zonas climatizadas y palcos, entonces no vengas aquí”. Y, claro, por eso los Bills se mudan cruzando la calle y aun así…
• El encanto del lugar estaba en que los aficionados estaban encima de la acción, en las gradas corridas y en esa sensación de que cualquier cosa podía pasar. No puedo contar cuántas veces estuve a nivel de campo y veía a jugadores de los Bills buscando contacto visual con los fans o gritándoles desde la banca o el túnel. Se sentía como una verdadera comunidad. Sé que los Bills están trabajando duro para mantener eso en el nuevo estadio, pero no será fácil (aunque vale la pena reconocer a los Pegula por mantenerlo al aire libre y con césped natural).
• Los Dolphins salieron en silencio tras la paliza del domingo en Foxborough. Como dijimos en una columna el viernes, el estatus de Mike McDaniel sigue siendo incierto, aunque el dueño Stephen Ross lo aprecia y parecía buscar razones para mantenerlo conforme se acercaba el final de la temporada. Ross está deliberando el tema junto con el presidente Tom Garfinkel y el “zar” del tope salarial Brandon Shore, mientras se preparan para la búsqueda del GM. Algo que he escuchado que podría influir es si Kevin Stefanski o John Harbaugh llegan a estar disponibles.
• Stefanski será un candidato muy cotizado después de que los Browns decidieran separarse de él el lunes. Esperaría un interés real tanto de los Titans como de los Giants, y no serían los únicos.
• Hablando de los Giants, fue bueno ver al dueño John Mara recibiendo el balón del partido el domingo tras la paliza a los Cowboys. Mara ha enfrentado una dura batalla contra el cáncer, según se comenta, así que fue alentador verlo ahí. He escuchado que hará lo posible por involucrarse en la inminente búsqueda de head coach. Y diré esto: de todos los dueños, probablemente sea el más normal, alguien con quien casi cualquiera podría imaginarse tomando una cerveza. Lo mejor para él y su familia.
• A veces es fácil olvidar lo que estamos viendo. Por eso fue bueno escuchar historias de jugadores que tuvieron una oportunidad real este domingo, con varios equipos descansando a sus titulares. Un ejemplo fueron los Packers alineando a Shemar Bartholomew y Jaylin Simpson como corners. Ambos fueron novatos en 2024. El primero está en su cuarto equipo y firmó con el practice squad de Green Bay hace apenas un mes. El segundo está en su tercer equipo y pasó la temporada en el practice squad de los Packers. Ninguno tenía mucha experiencia en juegos de NFL, y el domingo estuvieron cubriendo a Justin Jefferson y Jordan Addison. Bastante cool.
• Tanto los Chiefs como los Bengals perdieron el domingo —ante Raiders y Browns, nada menos— y hay un lado positivo: ahora ambos podrán seleccionar dentro del top 10 del draft. Es raro que equipos con quarterbacks de ese nivel tengan una oportunidad así. Será interesante ver cómo la aprovechan.
• Muy buena pelea de parte de Lions y Commanders. Ambos enfrentarán decisiones interesantes sobre sus staffs en los próximos días, pero al menos se puede decir que la base sigue ahí. Creo que ambos trabajarán con urgencia para enderezar el rumbo en 2026. Y, para lo que valga, la victoria del domingo le dio a Detroit su cuarta temporada ganadora consecutiva, algo que los Lions no lograban desde la época de la fusión (1969 a 1972).
• Creo que los Colts están haciendo lo correcto al mantener a Shane Steichen y a Chris Ballard. ¿Quién más estaría de acuerdo? Los equipos que están buscando head coach. Mi sensación es que Steichen bien pudo haber conseguido un puesto en otro lado si Indianapolis hubiera decidido dejarlo ir.