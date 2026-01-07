Calificaciones finales de los equipos de la NFC en 2025: Lions y Vikings se desploman en los standings
Lo que se materializó en la NFC North en 2025 es un ejemplo perfecto de por qué la NFL rara vez es predecible.
Hace apenas 12 meses, los Lions y los Vikings habían ganado al menos 14 partidos cada uno y se preparaban para enfrentarse en un duelo de Sunday Night Football con todo en juego para cerrar la temporada regular 2024. Hoy, ambos equipos inician el receso de temporada de manera anticipada, luego de atravesar campañas decepcionantes.
Los Vikings batallaron con el quarterback de segundo año J.J. McCarthy, quien fue designado como el nuevo titular, pese a que Sam Darnold había ayudado a Minnesota a llegar a la postemporada. Irónicamente, Darnold volvió a ganar 14 partidos con su nuevo equipo en Seattle y, esta vez, consiguió el sembrado número uno tras vencer a los 49ers en un duelo de ganar o quedar eliminado el sábado.
En el caso de Detroit, la ofensiva sufrió un retroceso drástico tras la salida del excoordinador ofensivo Ben Johnson, quien ayudó a que los Bears pasaran del último al primer lugar de la NFC North. Una vez más, la NFL está llena de sorpresas.
Demos un vistazo más de cerca a qué salió mal para los equipos que no participarán en los playoffs este fin de semana. Estas son las calificaciones finales de los equipos de la NFC que quedaron fuera de la postemporada.
Minnesota Vikings: C (7.3)
Récord: 9–8
MVP del equipo: Justin Jefferson, WR
Fue una temporada complicada para todos los involucrados en la ofensiva de los Vikings debido a los problemas de adaptación de McCarthy y a su falta de disponibilidad. Aun así, Jefferson fue el mejor jugador del equipo y encontró la manera de impactar los partidos pese a una producción estadística baja para sus elevados estándares. Jefferson se unió a Randy Moss y Mike Evans como los únicos jugadores en iniciar su carrera con al menos 1,000 yardas por recepción en cada una de sus primeras seis temporadas. Terminó el año con 84 recepciones, 1,048 yardas y dos touchdowns.
Mejor momento: Los Vikings vivieron lo mejor y lo peor de su inexperto quarterback de segundo año en la victoria de 27–24 viniendo de atrás ante los Bears en la Semana 1. McCarthy tuvo problemas de precisión mientras el equipo caía por 11 puntos en el tercer cuarto, pero logró mantener vivas las jugadas con sus piernas y no perdió la confianza en su brazo para orquestar la remontada en la segunda mitad del duelo de Monday Night Football. Fue, en cierta forma, un adelanto de lo que Minnesota recibiría en la primera temporada de McCarthy como titular. El quarterback compitió en la mayoría de los partidos, lo que debería generar optimismo sobre su desarrollo, aunque su extenso historial de lesiones resulta preocupante.
Peor momento: La situación tocó fondo para los Vikings tras la derrota 26–0 ante los Seahawks en la Semana 12, resultado que extendió su racha negativa a cuatro juegos. Con McCarthy y Carson Wentz fuera por lesión, el quarterback novato no seleccionado Max Brosmer fue enviado al campo ante una de las mejores defensivas de la liga y lanzó cuatro intercepciones en un debut como titular para el olvido. Aun así, Minnesota logró reagruparse y cerró la temporada con una racha de cinco victorias consecutivas.
Panorama de la offseason: Es probable que los Vikings busquen competencia viable para McCarthy luego de que Darnold y Daniel Jones salieran del equipo en la agencia libre. McCarthy no generó la confianza suficiente para que se le entregara nuevamente el puesto de titular, en gran parte porque la selección de primera ronda de 2024 no pudo mantenerse sano, perdiéndose ocho partidos en 2025 tras haberse perdido toda su temporada de novato. En otra decisión clave, Minnesota podría enfrentar fuerte competencia por retener al coordinador defensivo Brian Flores, quien ha tenido un éxito considerable desde que se unió al equipo en 2023. Aunque la ofensiva tuvo altibajos, el coach Kevin O’Connell al menos pudo contar semana a semana con la defensiva de Flores.
Detroit Lions: C- (7)
Récord: 9–8
MVP del equipo: Jahmyr Gibbs, RB
Los Lions dependieron en exceso por momentos del talento élite de Gibbs, lo que provocó que David Montgomery fuera relegado de la ofensiva durante la segunda mitad de la temporada. Aun así, Gibbs demostró en su tercer año que es capaz de cargar con el peso del ataque como un bell-cow back, pese a su estatura de 1.75 metros y 202 libras. Fue, sin exagerar, uno de los mejores playmakers de toda la NFL en 2025, con 1,233 yardas por tierra, 616 por recepción y 18 touchdowns totales.
Mejor momento: Hay que remontarse hasta la Semana 2 en una campaña plagada de decepciones. Parecía que los Lions podrían sobrevivir sin Ben Johnson, quien sufrió una humillante derrota 52–21 ante su exequipo en apenas su segundo juego como head coach de los Bears.
Sin embargo, los equipos de la NFC North tomaron rumbos opuestos. La ofensiva de Detroit se estancó conforme avanzó la temporada, al grado de que el coach Dan Campbell se vio obligado a retirarle las funciones de play-calling al coordinador ofensivo John Morton. Detroit reaccionó rápidamente tras una fea derrota inaugural ante Green Bay, pero ese fue el primer indicio de que este equipo no sería tan dominante como aquel que contaba con Johnson y Aaron Glenn como coordinadores.
Peor momento: Pese a los tropiezos, los Lions recibieron ayuda de otros equipos en el cierre del calendario y llegaron con una última oportunidad de colarse a los playoffs en un duelo navideño ante los Vikings, que alinearon a Brosmer como quarterback. En lugar de aprovechar el momento, la ofensiva de Detroit tocó fondo con seis entregas de balón, cinco de ellas de Jared Goff, en una vergonzosa derrota 23–10. Irónicamente, la cuestionada defensiva hizo todo lo posible por mantener al equipo con vida en el partido.
Panorama de la offseason: Campbell podría encarar por segundo año consecutivo una temporada baja con vacantes tanto en el puesto de coordinador ofensivo como defensivo. Será crucial que acierte en estas decisiones tras lo ocurrido en 2025. El coordinador defensivo Kelvin Sheppard, sucesor de Glenn, rara vez obtuvo resultados positivos de su unidad. La buena noticia es que el roster aún cuenta con juventud y talento suficientes como para pensar en un ajuste rápido y un posible regreso al estatus de contendiente al Super Bowl la próxima temporada.
New Orleans Saints: C- (7)
Récord: 6–11
MVP del equipo: Chris Olave, WR
En su cuarta temporada, Olave firmó el mejor año de su carrera y ahora está bien posicionado para recibir una lucrativa extensión de contrato en la offseason. El equipo decidió no moverlo en la fecha límite de cambios, en parte por su química con los quarterbacks inexpertos, en especial con el novato Tyler Shough. Olave registró 100 recepciones, 1,163 yardas y nueve touchdowns —todas marcas personales— en 16 partidos.
Mejor momento: Shough, selección de segunda ronda en el Draft 2025, fue sensacional en el cierre del año y mostró un techo muy alto en la victoria 34–26 ante los Titans en la Semana 17. Superó al pick global número uno, Cam Ward, al completar 22 de 27 pases para 333 yardas y dos touchdowns, guiando a su equipo a su cuarta victoria consecutiva. En 11 apariciones, Shough acumuló 2,384 yardas, 10 touchdowns, seis intercepciones y un 67.6% de pases completos. Los Saints podrían haber encontrado a su quarterback del futuro.
Peor momento: Pocas cosas funcionaban para unos Saints en crisis tras ser aplastados 34–10 por los Rams y caer a marca de 1–8. Aun así, Shough tuvo un debut prometedor como titular en Los Ángeles, con 15 pases completos de 24 intentos para 176 yardas, un touchdown y una intercepción. New Orleans pasó de perfilarse como el principal candidato al pick número uno del Draft 2026 a vislumbrar un futuro alentador con un quarterback novato que dejó buenas sensaciones en los últimos dos meses de la temporada.
Panorama de la offseason: Ahora que parece que los Saints han encontrado al coach y al quarterback correctos, la responsabilidad recae en la oficina principal para complementar el roster con talento joven y ordenar un tope salarial que ha sido un problema durante años. Es poco probable que New Orleans busque un quarterback temprano en el draft, pero sí necesitará encontrar reemplazos para varios veteranos en declive, incluidos Alvin Kamara y Cameron Jordan.
Atlanta Falcons: D (6)
Récord: 8–9
MVP del equipo: Bijan Robinson, RB
El corredor de tercer año tuvo una temporada prolífica y fue, al menos, un punto positivo dentro de un año decepcionante en Atlanta. Robinson, quien acumuló 1,478 yardas por tierra y siete touchdowns, cargó con la ofensiva durante toda la campaña, incluso en partidos en los que no estuvieron disponibles el quarterback Michael Penix Jr. ni el receptor estelar Drake London. Fue la única constante en una temporada marcada por lesiones importantes y decisiones cuestionables del coordinador ofensivo Zac Robinson.
Mejor momento: El coach Raheem Morris pudo haber creído que salvó su puesto tras cerrar el año con una racha de cuatro victorias consecutivas. Atlanta golpeó a Tampa Bay indirectamente al derrotar a New Orleans en el cierre de la temporada regular, evitando que los Buccaneers se quedaran con la NFC South. Los Panthers terminaron llevándose la división gracias a un criterio de desempate sobre Falcons y Buccaneers. Además, Atlanta firmó una remontada memorable de 29–28 sobre Tampa Bay en Thursday Night Football de la Semana 15.
Tampa Bay tuvo suficientes motivos para detestar a Atlanta esta temporada, pero eso no fue suficiente para salvar el empleo de Morris, quien fue despedido horas después de la victoria de la Semana 18 ante New Orleans.
Peor momento: Atlanta perdió varios partidos cerrados —por una sola posesión— ante Patriots, Colts, Panthers y Jets, lo que al menos servía como justificación. Sin embargo, ese argumento se vino abajo tras ser aplastados 37–9 por los Seahawks en la Semana 14. Más allá de los duelos cerrados, resultó imposible ignorar una racha de siete derrotas en ocho partidos. Es probable que el dueño Arthur Blank ya hubiera tomado la decisión de despedir a Morris mucho antes del cierre positivo de la temporada. De hecho, si los Falcons hubieran vencido a los modestos Jets en la Semana 13, habrían ganado la NFC South.
Panorama de la offseason: Blank actuó con rapidez al despedir a Morris y al gerente general Terry Fontenot, quien no logró llevar al equipo a la postemporada en cinco temporadas. Será clave que el nuevo régimen obtenga más de todo el talento joven del roster, en especial de Penix, quien tuvo un irregular segundo año antes de sufrir una lesión de rodilla que puso fin a su temporada en noviembre. Para colmo, Atlanta no cuenta con selección de primera ronda, ya que la envió a Los Angeles en un canje para elegir al pass rusher James Pearce Jr., un novato prometedor que sumó 10.5 capturas en la temporada. El roster no cambiará de manera drástica, pero recaerá en las nuevas caras la responsabilidad de encaminar al equipo rumbo a 2026.
Tampa Bay Buccaneers: D (6)
Récord: 8–9
MVP del equipo: Baker Mayfield, QB
Mayfield fue uno de los principales candidatos al MVP antes de que todo se desmoronara en Tampa Bay. El equipo arrancó 5–1 gracias a sus actuaciones heroicas. Eso no significa que haya tenido un mal desempeño durante las rachas negativas de los últimos dos meses. Mayfield mantuvo a flote al equipo en medio de múltiples lesiones a jugadores clave, al lanzar para 3,693 yardas, 26 touchdowns y 11 intercepciones.
Mejor momento: Resulta sorprendente que Tampa Bay no haya encontrado la manera de colarse a los playoffs, considerando lo hecho en las primeras cinco semanas. En ese lapso, el equipo venció a Texans, Seahawks y 49ers, todos con perfil de contendientes al Super Bowl. El mejor partido de Mayfield en la temporada fue una exhibición ante la dominante defensiva de Seattle, con 379 yardas aéreas y dos touchdowns. En ese momento, no había forma de frenar a Mayfield y a su amplio grupo de receptores, incluido el novato sensación Emeka Egbuka, antes de que las lesiones se volvieran imposibles de superar.
Peor momento: Tampa Bay sufrió varias derrotas dolorosas, incluida la que dejó escapar una ventaja de 14 puntos en el cuarto periodo ante Atlanta en la Semana 15. Sin embargo, el punto más bajo llegó con la humillante derrota 34–7 ante los Rams en la Semana 12, un recordatorio de que no estaban al nivel de los verdaderos contendientes al Super Bowl. Los Buccaneers se mantuvieron en la pelea por la postemporada hasta el final únicamente porque pertenecían a una débil NFC South. En cualquier otra división, no habrían sobrevivido tras perder siete de ocho partidos antes del cierre de la temporada regular ante los Panthers.
Panorama de la offseason: Los Buccaneers se encuentran en una situación complicada, ya que podrían estar cuestionándose si conservaron al coach equivocado tras dejar marchar a los excoordinadores ofensivos Liam Coen y Dave Canales rumbo a oportunidades como head coaches. Todd Bowles tuvo dificultades para exprimir más de su defensiva e incluso responsabilizó públicamente a su unidad tras la derrota de la Semana 15 ante los Falcons. Para agravar el panorama, tanto Coen como Canales llevaron a Jaguars y Panthers, respectivamente, a los playoffs. Se esperan ajustes importantes del lado defensivo —y quizá también en el cuerpo de coacheo— después de la decepción de 2025.
Dallas Cowboys: D (6)
Récord: 7–9–1
MVP del equipo: Dak Prescott, QB
No sería exagerado decir que los Cowboys están desperdiciando los últimos años de plenitud de Prescott. Aunque, visto de otra manera, tampoco parece que vaya a bajar el ritmo pronto, luego de firmar una de sus mejores temporadas en su Año 10 en la liga. Prescott desarrolló una conexión sólida con George Pickens y logró involucrar a otros jugadores durante los cuatro partidos que CeeDee Lamb se perdió por lesión. Cerró el año con 4,552 yardas aéreas, 30 touchdowns y 10 intercepciones.
Mejor momento: Parecía que Dallas lograría sobreponerse a unos primeros dos meses desastrosos tras vencer a Eagles y Chiefs —los representantes del Super Bowl de la temporada pasada— en un lapso de apenas cuatro días. De pronto, los Cowboys volvieron a pensar en playoffs tras reforzar su defensiva en la fecha límite de cambios, con las llegadas de Quinnen Williams y Logan Wilson. Dallas dejó de pensar momentáneamente en la ausencia de Micah Parsons, hasta que la realidad golpeó una semana después con la derrota 44–30 ante los Lions en la Semana 14.
Peor momento: El rumbo de la temporada 2025 cambió de manera drástica cuando Jerry Jones tomó la desconcertante decisión de canjear a Parsons a Green Bay apenas una semana antes del debut ante Philadelphia. Como era de esperarse, los Cowboys terminaron alineando una de las peores defensivas de la liga. Hubo una mejora temporal tras las adquisiciones de Williams y Wilson, pero el equipo perdió cuatro de sus últimos cinco partidos. Dallas permitió un promedio de 30.1 puntos por juego, el peor de toda la NFL.
Panorama de la offseason: Sin rodeos: Jones tiró la temporada a la basura al intercambiar a Parsons con los Packers. Tal vez ese movimiento ayude a futuro, pero los Cowboys necesitarán acertar de lleno en el Draft 2026 para reparar rápidamente una defensiva deplorable. El coordinador defensivo Matt Eberflus podría cargar con la culpa de los malos resultados, aunque Jones le quitó a su mejor jugador antes de iniciar la temporada. Del otro lado del balón, el coach de primer año Brian Schottenheimer obtuvo resultados positivos, integrando rápidamente a Pickens al esquema y logrando que Javonte Williams superara las 1,000 yardas por tierra. Dallas necesita con urgencia mejorar su defensiva para volver a competir, algo mucho más fácil de decir que de lograr.
New York Giants: D- (6)
Récord: 4–13
MVP del equipo: Brian Burns, edge
En conjunto, el frente defensivo estaba llamado a ser una fortaleza del equipo, pero Burns terminó siendo prácticamente un espectáculo de un solo hombre durante gran parte de la temporada. Dexter Lawrence II tuvo un año decepcionante, Kayvon Thibodeaux fue objeto de rumores de canje y el novato Abdul Carter atravesó un proceso de adaptación tanto dentro como fuera del campo. Burns, en cambio, respondió a la inversión: registró 16.5 capturas en 2025, validando la decisión del equipo de adquirirlo antes de la temporada 2024.
Mejor momento: Todo parecía marchar bien para los Giants después de que los novatos Jaxson Dart y Cameron Skattebo guiaron al equipo a una sorpresiva victoria 34–17 sobre los Eagles en Thursday Night Football de la Semana 6. Dart aportó la actitud y Skattebo la dureza a un grupo joven y combativo, pero la nube negra regresó rápidamente al Meadowlands. Skattebo sufrió una lesión de tobillo que terminó con su temporada y, semanas después, el coach Brian Daboll fue despedido. Para empeorar el panorama, Dart se perdió dos juegos por conmoción cerebral y, tras volver, continuó recibiendo golpes a un ritmo alarmante.
Peor momento: Los Giants debieron dar la campanada ante los Bears en la Semana 10, pero Daboll decidió mandar una carrera diseñada para Dart, quien fue golpeado y enviado al protocolo de conmoción. La jugada cambió por completo el rumbo del partido, provocó otro colapso en el último cuarto y marcó el punto final para Daboll, despedido tras la derrota en Chicago. Dart no volvió a ser el mismo bajo el mando interino de Mike Kafka.
Panorama de la offseason: Será vital que el próximo head coach proteja a Dart de golpes innecesarios sin eliminar por completo su capacidad para generar jugadas desde la bolsa. Además, Dart no se sostendrá mucho tiempo como titular si no muestra avances claros como pasador desde el pocket. Aun así, dejó destellos interesantes antes del despido de Daboll. La parte más complicada ya pasó para los Giants, luego de que el GM Joe Schoen entregara una clase de novatos prometedora, algo que probablemente le permitió conservar su puesto. Ahora, Schoen deberá encontrar al cuerpo de coacheo adecuado para potenciar un frente defensivo talentoso y a un joven quarterback con proyección.
Washington Commanders: F (5)
Récord: 5–12
MVP del equipo: Bobby Wagner, LB
Las opciones eran limitadas, considerando que los Commanders jugaron la mayor parte de la temporada sin Jayden Daniels y que la defensiva fue una de las peores unidades de la liga. Dicho eso, este espacio sirve para reconocer la longevidad de Wagner. El futuro miembro del Salón de la Fama ha superado las 100 tacleadas totales en cada una de sus 14 temporadas y se unió a Ray Lewis y London Fletcher como los únicos jugadores en la historia de la NFL en alcanzar las 2,000 tacleadas en su carrera.
Mejor momento: Washington pasó de ser el equipo más sorprendente de la NFL al más decepcionante en apenas un año. Sin embargo, por una noche, los Commanders lucieron como el equipo que alcanzó el juego de campeonato de la NFC el enero pasado, con una contundente victoria 27–10 como visitantes ante los Chargers en la Semana 5. Daniels brilló con brazo y piernas, mientras que el corredor novato Jacory Croskey-Merritt tuvo una actuación dominante. A partir de ahí, las lesiones se acumularon y la ofensiva no pudo compensar el bajo nivel defensivo.
Peor momento: Toda esperanza se desvaneció cuando Daniels se lesionó el codo izquierdo en tiempo basura durante la derrota 38–14 ante los Seahawks en la Semana 9. Se perdió los siguientes tres partidos y volvió a lesionarse el mismo codo en una paliza 31–0 ante Minnesota, otro momento oscuro para la franquicia. Daniels fue finalmente descartado por el resto de la temporada, participando en apenas siete juegos después de haber ganado el premio al Novato Ofensivo del Año en 2024.
Panorama de la offseason: Si Daniels logra mantenerse sano el próximo año, este equipo al menos tendrá opciones de competir. Pero el roster improvisado que la organización armó en la primera temporada del coach Dan Quinn colapsó en 2025, dejando al descubierto la alarmante falta de talento joven en Washington. Tampoco ayuda que el equipo esté corto de selecciones de draft tras los canjes por Deebo Samuel y Laremy Tunsil. Sería sorpresivo que Samuel regrese para otra temporada. Washington necesita priorizar la juventud y encontrar maneras de recuperar selecciones colegiales. Todo apunta a una venta masiva de talento en la offseason.
Arizona Cardinals: F (5)
Récord: 3–14
MVP del equipo: Trey McBride, TE
El playmaker estelar se consolidó como el mejor ala cerrada de la liga durante una dominante cuarta temporada en la NFL. McBride estableció un récord de la NFL de más recepciones en una temporada para un tight end y, además, sus 126 atrapadas representan la cifra más alta en la historia de la franquicia. Las defensivas rivales sabían exactamente hacia dónde iba el balón en la mayoría de las jugadas y aun así poco pudieron hacer para contener a McBride, quien terminó con 1,239 yardas por recepción y 11 touchdowns.
Mejor momento: Uff. Es complicado encontrar un punto alto para este equipo, pero los Cardinals arrancaron 2–0 tras vencer a los Panthers en un partido en el que estuvieron cerca de desperdiciar una ventaja de 24 puntos antes de imponerse 27–22. En ese momento, Arizona estaba sano en ambos lados del balón y parecía tener el potencial de causar algo de ruido en una competitiva NFC West. Sin embargo, el equipo cayó la semana siguiente con un gol de campo sobre la bocina ante San Francisco y dejó claro que no estaba listo para dar un salto en la tercera temporada del coach Jonathan Gannon. A partir de ese inicio 2–0, los Cardinals nunca volvieron a ser los mismos y perdieron 14 de sus últimos 15 encuentros.
Peor momento:
El colapso de la Semana 5 ante los Titans fue el punto más bajo. Los Cardinals dilapidaron una ventaja de 18 puntos ante uno de los peores equipos de la liga y terminaron perdiendo 22–21. Pero la historia del partido fue la reacción de Gannon en la banda, empujando en repetidas ocasiones al corredor Emari Demercado después de que este soltara el balón antes de cruzar la zona de anotación, jugada que encendió la remontada de Tennessee. Gannon pudo haber perdido al vestidor tras perder la compostura de esa manera.
Panorama de la offseason:
Gannon fue despedido el lunes por la mañana, por lo que un nuevo entrenador deberá decidir si los Cardinals retienen al quarterback Kyler Murray, quien nunca encontró ritmo bajo el mando de Gannon y su staff. La ofensiva mejoró de forma notable con Jacoby Brissett, quien fue titular en 12 partidos debido a la lesión de Murray. No sería sorprendente que Murray no esté de regreso la próxima temporada.