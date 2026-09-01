Calificaciones del intercambio Steelers-Cowboys: Pittsburgh envía al OT Broderick Jones a Dallas
Antes de la fecha límite de recortes de la NFL del domingo, varios equipos comenzaron a realizar intercambios mientras cada escuadra trabaja para definir su roster de 53 jugadores.
Uno de los intercambios más destacados se produjo entre los Cowboys y Steelers, ya que Pittsburgh envió al tackle ofensivo Broderick Jones y una selección de cuarta ronda a Dallas a cambio de selecciones de tercera y sexta ronda, según Albert Breer, de Sports Illustrated. Jones, seleccionado en la primera ronda del Draft de 2023, viene de una lesión en el cuello que puso fin a su temporada y que le hizo perderse los últimos seis partidos de la campaña 2025. Con su futuro en duda después de una lesión seria, los Steelers decidieron seguir adelante y enviar a Jones a los Cowboys.
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Mientras Jones llega a un nuevo equipo, aquí presentamos un vistazo a cómo les fue a ambos equipos en el intercambio.
Dallas Cowboys
Los Cowboys no tienen miedo de realizar intercambios y, en este caso, adquirieron profundidad en la línea ofensiva con Jones, quien puede desempeñarse como tackle suplente o incluso competir por el puesto de tackle derecho. Jones ha sido titular en 38 partidos con los Steelers durante sus primeras tres temporadas y aporta experiencia a la línea ofensiva de los Cowboys. Si algo ha demostrado esta pretemporada, es que la profundidad de las líneas ofensivas no es sólida en toda la liga. Jones es una incorporación sólida como tackle suplente y pieza de profundidad, particularmente para una línea ofensiva de los Cowboys que ya es bastante buena. Si no funciona, de cualquier manera se convertirá en agente libre la próxima temporada baja.
Este es el segundo año consecutivo en el que los Cowboys realizan un intercambio importante con los Steelers, después de adquirir al receptor George Pickens y una selección de sexta ronda de Pittsburgh a cambio de una selección de tercera y otra de quinta ronda en 2025. Ese intercambio resultó ser un gran acierto, y los Cowboys esperan que este también tenga éxito.
Aunque los Cowboys no están cediendo una gran cantidad de capital —especialmente porque reciben una selección de cuarta ronda a cambio—, el precio por Jones fue un poco elevado y, por ello, se refleja en su calificación.
Calificación: C+
Pittsburgh Steelers
Tanto Jones como los Steelers se encontraron en una situación desafortunada cuando sufrió una lesión seria en el cuello la temporada pasada. Pittsburgh finalmente decidió seguir adelante, moviendo a Troy Fautanu al tackle izquierdo, seleccionando a Max Iheanachor en la primera ronda y rechazando la opción del quinto año de Jones. La línea ofensiva sigue siendo una fortaleza en el roster de los Steelers y deberían ser capaces de soportar la pérdida de Jones, quien no tenía previsto permanecer más allá de la temporada 2027.
La temporada 2026 es el último año del contrato de novato de Jones y, con su futuro en Pittsburgh muy en duda, fue una buena decisión para los Steelers obtener un buen retorno por un jugador que probablemente ni siquiera iba a ser titular para ellos. Se espera que el Draft de 2027 esté cargado de talento, lo que hace que las selecciones adicionales sean particularmente atractivas, especialmente si los Steelers necesitan más capital para subir posiciones y seleccionar a su futuro quarterback. Incluso si no necesitan esas selecciones adicionales para incorporar a un quarterback, las selecciones siguen siendo importantes para que los Steelers continúen inyectando talento joven a un roster veterano.
Calificación: B+
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 29/08/2026, traducido al español para SI México.