Ruta al Super Bowl LXI: Los Steelers redoblaron la apuesta por un equipo que no tenía suficiente
Bienvenidos a la serie de rutas hacia el Super Bowl LXI, donde analizamos las posibilidades de cada equipo de conquistar el campeonato en 2026. Evaluaremos el optimismo del verano antes de ofrecer una revisión realista de lo que puede venir. El siguiente equipo en evaluación: los Steelers.
En un principio parecía que este sería el año en que los Steelers finalmente iniciarían una reconstrucción tras la salida del entrenador Mike Tomlin, poniendo fin a una etapa de 19 años con la franquicia.
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Sin embargo, Pittsburgh hizo exactamente lo contrario y apostó por el experimentado Mike McCarthy para reemplazar a Tomlin, redoblando la apuesta por un núcleo veterano que podría haber tocado techo tras seis derrotas consecutivas en playoffs, una racha que se remonta a 2017. A pesar de esos años de estancamiento, los Steelers actuaron como si reparar la ofensiva fuera suficiente para resolver la mayor parte de sus problemas y encaminar una larga carrera en postemporada con Aaron Rodgers, quien regresó para su temporada a los 43 años y su campaña número 22 en la NFL.
Tras contratar a McCarthy, el entrenador de perfil ofensivo que ganó un Super Bowl con Rodgers en Green Bay hace 16 años, el equipo realizó movimientos importantes para reforzar la ofensiva, incluido el canje por el receptor Michael Pittman Jr.. Pittsburgh también firmó al corredor Rico Dowdle y utilizó sus dos primeras selecciones del Draft en el tackle ofensivo Max Iheanachor y el receptor Germie Bernard.
Los Steelers también incorporaron al esquinero Jamel Dean con la esperanza de solucionar los problemas que afectaron a la secundaria la temporada pasada. Si esa unidad mejora en 2026, esta volverá a ser una de las mejores defensas de la liga. Sin embargo, el tiempo comienza a agotarse para que Pittsburgh gane un Super Bowl con su estrella defensiva T.J. Watt, quien entra a su temporada con 32 años.
Después de que los Browns enviaran a Myles Garrett a los Rams y los Raiders intentaran traspasar a Maxx Crosby a los Ravens, no sería descabellado pensar que los Steelers podrían explorar un canje por Watt a mitad de temporada si el equipo no luce mejor que un conjunto promedio bajo el mando de McCarthy.
Pero eso es adelantarse demasiado para una franquicia que ha hecho de la paciencia una virtud durante décadas. Aun así, la realidad es que este equipo decidió ir con todo con un plantel veterano que ya no puede darse el lujo de esperar cambios que marquen diferencia.
Liderazgo
Todas las miradas estarán puestas en lo que McCarthy haga con esta ofensiva renovada al inicio de la temporada. Está claro que, tras reforzarle rápidamente el ataque, los Steelers lo contrataron para llevar al equipo más allá de otra eliminación inmediata en playoffs.
No obstante, Pittsburgh también dio señales de pensar en el futuro al utilizar una selección de tercera ronda en el quarterback novato Drew Allar, mientras nuevamente esperaba a que Rodgers tomara una decisión sobre su regreso. Finalmente firmó un contrato por un año en mayo con un valor de hasta 25 millones de dólares, y posteriormente anunció que esta sería la última temporada de su ilustre carrera.
Así que, nuevamente, Pittsburgh podría lucir muy diferente si no obtiene los resultados que busca en 2026. Por ahora, McCarthy intentará sacar el máximo provecho de este grupo de veteranos junto a su cuerpo técnico, integrado por el coordinador ofensivo Brian Angelichio, el coordinador defensivo Patrick Graham y el coordinador de equipos especiales Danny Crossman.
Aunque Rodgers jugó bien en su primera temporada con Pittsburgh y por momentos mostró destellos de su mejor versión, jugar un futbol americano complementario será fundamental para un quarterback veterano que ya no puede cargar por sí solo a sus equipos hasta las últimas rondas de los playoffs. La campaña pasada, los Steelers ganaron la AFC North, pero fueron aplastados por los Texans en la ronda de comodines.
Podría ser ahora o nunca para T.J. Watt y Cameron Heyward si quieren terminar con la sequía de victorias en playoffs de Pittsburgh, o el gerente general Omar Khan podría verse obligado a tomar decisiones difíciles ya sea en la fecha límite de cambios de noviembre o durante la próxima temporada baja.
Movimiento de plantilla más influyente
Era evidente que los Steelers necesitaban otro receptor confiable para ayudar a DK Metcalf a tener enfrentamientos más favorables en rutas profundas. Pero el equipo también necesitaba a un playmaker específico que pudiera desarrollar rápidamente química con Rodgers, quien, en esta etapa de su carrera, prefiere los pases cortos dentro de una ofensiva basada en ritmo y sincronización.
Pittsburgh apostó por Michael Pittman Jr., adquirido en un intercambio con Indianapolis en marzo. Las características de Pittman podrían encajar perfectamente con Rodgers y dentro de la ofensiva de McCarthy, después de convertirse en una máquina de recepciones durante seis temporadas con los Colts. Superó las 80 recepciones en cuatro ocasiones y rebasó las 1,000 yardas por recepción dos veces.
Con Pittman en el equipo, Rodgers ahora cuenta con mejores herramientas para buscar con mayor frecuencia a Metcalf, quien registró apenas 59 recepciones para 850 yardas —la cifra más baja de su carrera— y seis touchdowns en su primer año con Pittsburgh. Además, los Steelers tienen grandes expectativas sobre el novato de segunda ronda Germie Bernard, lo que les da un renovado trío de receptores.
Rodgers ya no está en el mejor momento de su carrera, pero podría firmar una sólida temporada de despedida gracias a las mejoras ofensivas y a la mente ofensiva de McCarthy.
Por qué este movimiento de temporada baja funcionará (o no)
Está bien documentado que los Steelers inicialmente no querían a Max Iheanachor con su selección de primera ronda del Draft de 2026. El equipo llamó al receptor Makai Lemon para informarle que sería elegido por Pittsburgh con la selección número 21, pero los Eagles ejecutaron un intercambio con los Cowboys para tomar a Lemon un turno antes.
Con el tiempo agotándose, los Steelers reaccionaron rápidamente y se decidieron por el liniero de Arizona State. Pittsburgh recibió críticas por la mala ejecución, pero elegir a Iheanachor fue una apuesta segura, una que podría rendir frutos en el futuro.
Los Steelers tienen una necesidad en la posición de tackle derecho, luego de que Troy Fautanu, selección de primera ronda de 2024, se moviera al lado izquierdo y Broderick Jones, elegido en primera ronda en 2023, probablemente no esté disponible para iniciar la temporada debido a una lesión en el cuello. Sin embargo, Iheanachor es un prospecto aún en desarrollo y no tiene garantizado superar a Dylan Cook para quedarse con el puesto como tackle derecho titular. Quizá Iheanachor podría comenzar su carrera como guardia, pero el equipo parece estar cubierto con Mason McCormick y Spencer Anderson. En la posición de centro, Zach Frazier es considerado uno de los mejores de la liga.
No es el escenario ideal para un equipo que busca ganar de inmediato utilizar una selección de primera ronda en un jugador de desarrollo, pero encontrar la mejor posición para Iheanachor, en lugar de apresurar su debut, podría ser la mejor decisión de cara al futuro.
Candidato a revelación: Jack Sawyer, edge
Los aficionados de la NFL conocieron mucho más sobre el pass rusher Nick Herbig después de que firmó el mes pasado una extensión de contrato por cuatro años y 100 millones de dólares.
Ese contrato sorprendió, considerando que Herbig no es titular de tiempo completo, ya que juega detrás de T.J. Watt y Alex Highsmith. En 2025 registró 7.5 capturas, disputando apenas el 60 % de los snaps defensivos.
Con un aumento esperado en su participación, Herbig, selección de cuarta ronda del Draft de 2023, parece encaminado a tener una temporada de explosión en su cuarto año. Sin embargo, no parece adecuado incluir en esta categoría a un jugador que acaba de firmar un contrato de 100 millones de dólares. En su lugar, vayamos con la elección del propio Herbig como posible revelación de 2026: Jack Sawyer.
Herbig elogió ampliamente a Sawyer durante una conversación con Cameron Heyward en su pódcast. Sin duda es una predicción arriesgada, porque Sawyer, selección de cuarta ronda en 2025, tendrá que pelear por tiempo de juego compartiendo posición con Watt, Herbig y Highsmith, además de que apenas consiguió una captura jugando el 25 % de los snaps defensivos como novato.
Pero el gran motor de Sawyer ya era evidente en el futbol colegial, donde ganó un campeonato nacional con Ohio State, y los Steelers tienen un historial comprobado desarrollando pass rushers. Si Sawyer muestra progreso y con Herbig ya asegurado a largo plazo, quizá Pittsburgh considere mover a alguno de sus jugadores en una posición donde existe una posible saturación de talento.
La pieza que falta
Más allá de encontrar la fuente de la juventud para rejuvenecer unos años a Aaron Rodgers, los Steelers necesitan un quarterback suplente confiable, en caso de que el veterano no pueda disputar completa su temporada número 22 en la NFL.
Por ahora, Mason Rudolph aparece como el respaldo de Rodgers, pero difícilmente genera demasiada confianza si tuviera que entrar en acción, considerando lo que ha mostrado en 19 aperturas a lo largo de su carrera. Quizá el quarterback de segundo año Will Howard muestre una evolución importante durante el campamento de entrenamiento y le arrebate el puesto a Rudolph, aunque no deja una buena imagen que los Steelers sintieran la necesidad de seleccionar a otro quarterback para desarrollar, tomando a Drew Allar en la tercera ronda de este año.
Este equipo está completamente enfocado en ganar ahora y aprovechar al máximo el tiempo que le queda a su veterano núcleo. Si ninguna de estas tres opciones demuestra ser capaz de asumir la titularidad en una situación de emergencia, Omar Khan debería estar haciendo llamadas en agosto para conseguir vía intercambio un suplente más confiable.
Pronóstico realista
Los Steelers probablemente debieron iniciar una reconstrucción completa tras la salida de Mike Tomlin, pero decidieron seguir apostando por este núcleo con la esperanza de obtener una ofensiva más eficiente bajo el mando de un entrenador especializado en ese lado del balón.
Sin embargo, no será sencillo para Mike McCarthy construir una ofensiva tan explosiva como la que tienen Lamar Jackson en Baltimore o Joe Burrow en Cincinnati. El sistema ofensivo basado en ritmo y sincronización de Pittsburgh probablemente no será suficiente para seguir el paso de los ataques más poderosos de la liga, y tampoco es un esquema lo suficientemente diferente como para poner en aprietos a las mejores defensas.
Hay argumentos suficientes para pensar en otra aparición en playoffs, pero lo más probable es que el desenlace vuelva a ser una eliminación en su primer partido de postemporada.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 07/07/2026, traducido al español para SI México.