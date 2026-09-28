El cambio de los Chiefs de Missouri a Kansas es más complicado de lo que muchos fans creen

KANSAS CITY, Mo. — Es la Semana 1 en Kansas City. Monday Night Football.

Es momento del regreso de Patrick Mahomes después de un par de ligamentos desgarrados en su rodilla izquierda. El olor a barbecue está en el aire húmedo, con una sensación térmica de 97° y un sol abrasador golpeando el viejo asfalto alrededor del Arrowhead Stadium. A nadie le importa.

En este momento, todo está bien en el mundo. Los Chiefs están de regreso. Los ahumadores están trabajando y las cervezas fluyen. Y dentro de unos años, este espacio estará vacío los domingos de futbol, un vestigio de lo que alguna vez fue. Un monumento en ruinas del pasado.

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Para 2031, los Chiefs planean mudarse a un nuevo estadio de 3 mil millones de dólares al otro lado de la frontera estatal, en Kansas, financiado en un 60% con dinero público. El nuevo recinto será un palacio reluciente, con amplio espacio de estacionamiento para los aficionados que hacen tailgating y más de 70,000 asientos bajo un techo completamente cerrado con paneles translúcidos de ETFE. El campo probablemente será de césped natural, y el estadio tendrá capacidad para albergar Super Bowls y Final Fours, partidos de la Copa del Mundo y conciertos durante todo el año. Será diseñado por la firma de arquitectura local MANICA, que también creó el Allegiant Stadium de Las Vegas y el nuevo Nissan Stadium de Nashville, entre muchos otros recintos alrededor del mundo.

Los diseños muestran una maravilla en comparación con el Arrowhead Stadium, el tercer recinto más antiguo de la NFL, solo detrás de Soldier Field (Chicago) y Lambeau Field (Green Bay). Aun así, la idea de abandonar un estadio que ha albergado todos los partidos como local de los Chiefs desde 1972 no es fácil de aceptar.

“Muchos sentimientos encontrados”, dice Joe O’Flaherty, un fan de 62 años que tuvo boletos de temporada durante 20 años y creció en Kansas City. “Por un lado, entiendo la economía de las cosas y cómo tenemos que, por así decirlo, mantenernos al día con los demás. Y estos estadios son elementos importantes para la capacidad de una franquicia de pagarle a [Patrick] Mahomes y hacer todo ese tipo de cosas. Pero este lugar es muy especial. Durante mucho tiempo pensé que esto sería algo así como Lambeau Field, que simplemente encontrarían una manera de mantenerlo y construir alrededor de él. En esta ciudad, esta parte de la ciudad no es una zona vibrante. Nunca lo ha sido y no sé si algún día lo será. Así que veo ambos lados, pero si yo estuviera tomando la decisión, intentaría encontrar una manera de hacer que esto siga funcionando”.

“Si pudiera elegir, me gustaría que se quedaran aquí para siempre”, dice Tim Thompson, también de 62 años y originario de Kansas City, quien viaja desde Baltimore dos veces al año para asistir a los partidos. “Entiendo que las cosas cambian y supongo que el tiempo avanza. … Fui a muchos partidos [en el Municipal Stadium] cuando era un niño, y [mis padres] probablemente pensaban que esto era un error, venir tan lejos a los suburbios, y resultó ser algo grandioso. Así que voy a intentar darle una oportunidad al progreso y pensar que será algo bueno. Me molesta un poco que vaya a ser un domo. No sé si alguna vez tendremos el misticismo que tenemos ahora, y eso me pone un poco triste”.

Hasta hace poco, el Arrowhead tenía más aura que momentos memorables. Los Chiefs comenzaron a jugar ahí en 1972 y no albergaron un partido de playoffs hasta 1991. Hasta que Mahomes se convirtió en el quarterback titular en 2018, Kansas City tenía un pésimo récord de 2-6 en postemporada en Arrowhead, y nunca había albergado un juego por el campeonato de la AFC. Con Mahomes, la magia ha estado presente en todo momento. Los Chiefs tienen marca de 12-2 en partidos de playoffs como locales y han albergado seis juegos por el título de la AFC. Arrowhead se convirtió en el centro del mundo del futbol americano, una parada habitual para ese tipo de partidos en horario estelar por los que las cadenas televisivas se pelearían.

De cualquier manera, el futuro está en Kansas. En Olathe, para ser exactos. La franquicia trasladará ahí sus oficinas centrales y sus instalaciones de entrenamiento, donde se invertirán 1,000 millones de dólares en esos proyectos, además de espacios para hoteles, oficinas y edificios residenciales, así como entretenimiento, incluyendo tiendas y restaurantes.

El nuevo estadio estará en un terreno de 236 acres, en la esquina de la calle 126 y State Avenue, en Kansas City, un lugar donde MANICA llevará a sus ingenieros acústicos con la esperanza de hacer que el nuevo estadio sea tan ruidoso o incluso más que el actual. No es una tarea menor. Arrowhead es poseedor del récord Guinness del estadio al aire libre más ruidoso del mundo, al alcanzar los 142.2 decibeles en 2014.

Uno de los grandes problemas con el nuevo estadio es, precisamente, la idea de cruzar la frontera estatal.

Kansas City es una zona de 14 condados que ha estado dividida desde su fundación en 1838. Veintitrés años después comenzó la Guerra Civil. Kansas era un estado libre que rechazaba la esclavitud. Missouri no abandonó la Unión, pero vio a muchos de sus ciudadanos luchar por los Confederados como soldados a favor de la esclavitud. El resultado es una rivalidad entre Kansas y Missouri que ha resonado durante generaciones.

Con los Chiefs mudándose de Missouri —donde han jugado desde que se trasladaron de Dallas para la temporada de 1963— a Kansas, el orgullo cívico y la animosidad hacia el otro lado de la frontera han comenzado a aflorar, aunque de una manera mucho menos significativa.

“No me molesta demasiado”, dice O’Flaherty. “No estudié en Missouri ni en Kansas [en la universidad], pero sí tengo algunos amigos que me han dicho que nunca volverán a ir a un partido de los Chiefs porque van a jugar en Kansas. Para mí, simplemente es algo que me deja perplejo. Esta comunidad es una gran comunidad, pero esa frontera estatal es un problema. Somos divisivos. Podríamos estar mucho más unidos en ciertas cosas”.

Kansas City es la única ciudad de la NFL dividida por una frontera estatal, pero el problema de cruzar límites no es algo nuevo. En 1973, Nueva York estaba tan molesta porque los Giants estaban construyendo un nuevo estadio en Nueva Jersey que la ciudad terminó anticipadamente su contrato de arrendamiento en Yankee Stadium, lo que los obligó a disputar 12 partidos como locales en el Yale Bowl de Connecticut antes de mudarse al Giants Stadium en 1976. Diez años después, cuando los Giants ganaron el Super Bowl, Nueva York se negó a organizar un desfile.

Más recientemente, los Bears están enfrentando a Indiana e Illinois por la construcción de un nuevo estadio. Los Commanders jugaron con la posibilidad de utilizar un nuevo estadio como herramienta de negociación entre tres lugares: Maryland, Virginia y D.C.

Aunque la mayoría de las personas fuera de Kansas City pueden estar desconcertadas por el problema, es algo que los Chiefs tendrán que resolver.

Durante su vida, el fundador del equipo, Lamar Hunt, padre del actual propietario Clark Hunt, afirmó que el equipo no solo pertenecía a Kansas City, sino también a la región del Medio Oeste, incluyendo Iowa, Arkansas, Nebraska y Oklahoma. Pero esos estados no tienen que lidiar con el problema de que un equipo abandone su zona, salte la cerca para unirse a un rival.

“Al crecer en Kansas City, la frontera estatal siempre fue algo importante, y creo que nos frenó”, dice Thompson. “Creo que frena a la ciudad de muchas maneras. Así que supongo que esperaría que quizá esto sea una pequeña medida para que acerquen más a la ciudad. Como alguien que creció aquí y que ha vivido la mayor parte de su vida aquí, es un sueño imposible pensar que eso vaya a suceder. … Así que entiendo por qué lo hacen, pero fue una especie de traición ver qué lado les daría más dinero. Creo que al final deberían estar en Kansas City, Missouri”.

Algunos, como David Schloegel, quien tiene boletos de temporada desde hace 14 años, son más comprensivos con la decisión del equipo de recoger sus cosas y mudarse a Kansas, pese a ser originario de Missouri y haber vivido toda su vida en Kansas City. En gran medida, culpa a los gobiernos locales y estatales por no haber cumplido con su parte.

“Al principio tenía sentimientos encontrados, pero ahora siento que KCMO simplemente no estuvo a la altura”, dice Schloegel. “Creo que esto podría ser un nuevo capítulo. Le di a KCMO unos tres o cuatro años para que resolviera sus problemas y no pudieron hacerlo”.

Otro problema para algunos aficionados es un nuevo nombre.

Después de jugar sus primeras nueve temporadas como los Chiefs en el Kansas City Municipal Stadium, la franquicia se mudó a Arrowhead, un nombre de estadio que se ha mantenido, con la salvedad de que el campo tuvo el patrocinio de GEHA de 2021 a 2025.

Ahora de vuelta al nombre original, algo que el equipo planea mantener hasta la mudanza, la posibilidad de que el nuevo recinto tenga un patrocinador corporativo no ha sido bien recibida por muchos, incluidos Schloegel y Thompson.

“Cien por ciento, sin lugar a dudas, deberían conservar el nombre”, dice Thompson. “Los Chiefs juegan en el Arrowhead Stadium. No juegan en algún lugar corporativo con un nombre corporativo. Bien podrían ser los Atlanta Falcons si van a hacer eso. Un equipo sin nombre, uno más del montón en la NFL. Esta es una de las franquicias originales de la AFL. El padre fundador de la AFL fue el patriarca de este equipo, y ellos juegan en Arrowhead, y ese es el estadio que él construyó. Y si su hijo está construyendo el estadio, debería seguir siendo Arrowhead”.

El equipo ha dicho públicamente que sí tiene planes de aceptar un patrocinador para los derechos de nombre, algo que todos los equipos de la NFL tienen, excepto los Bears y Packers. Cuando fueron contactados para esta historia, los Chiefs rechazaron la solicitud de entrevista.

Por ahora, Kansas City no tiene que enfrentar la posibilidad de que el último partido ahí llegue por un tiempo. Si Chiefs Kingdom se sale con la suya, el equipo despedirá al recinto con estilo, con Patrick Mahomes levantando otro trofeo que lleva el nombre del fundador del equipo por ganar la AFC.

Actualmente, sin embargo, los Chiefs han comenzado otra temporada con aspiraciones de campeonato, al ganar sus dos primeros partidos en Arrowhead, en horario estelar, ante los Broncos y Colts.

Dentro de cinco años, el actualmente bullicioso complejo deportivo estará vacío. Los Royals de MLB, cuyo Kauffman Stadium comparte estos estacionamientos, también están en movimiento. Para 2030, el equipo de beisbol estará en un nuevo estadio en el centro de la ciudad, aunque permanecerá en Missouri. Los Chiefs se desplazarán hacia el oeste, a una nueva zona de la ciudad. Ahí, el asfalto será recién pavimentado. El barbecue se asará y los aromas se dispersarán por el aire. Y el estadio, cuyo nombre se desconoce, estará lleno de todas las comodidades imaginables.

Si eso representa una mejora o no es, y seguirá siendo, motivo de debate durante mucho tiempo.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 25/09/2026, traducido al español para SI México.