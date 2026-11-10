El cambio por Kirk Cousins era necesario y debió ser evidente desde el principio

Finalmente te decides a llevar a tu hija a Disneyland. Diez mil dólares después, con cuatro agotadores pero idílicos días en el parque casi terminados, ella levanta la mirada con los ojos cafés más grandes y hermosos que hayas visto y te dice que lo único que haría perfecto este viaje sería desayunar con Elsa, de Frozen.

Miras el letrero y descubres que el desayuno con los personajes cuesta 9,000 DisneyPoints™. Resulta que tienes exactamente 9,000 DisneyPoints™ en tu cartera digital y puedes imaginar una sonrisa que durará mil vidas. Piensas en tu hija conociendo a su heroína y acurrucándose junto a la princesa cuyo vestido ha usado para dormir todas las noches durante los últimos dos años. Todos los días, de camino al preescolar, los dos cantan a dúo "Let It Go". Elsa le dará un abrazo, tomarás una fotografía y la convertirás en un adorno navideño que colgará de tu árbol hasta el último día de tu vida.

Pero entonces —gracias a Dios— recuerdas la importancia de los activos. Apartas a tu hija y le explicas la teoría de que, en realidad, los 9,000 DisneyPoints™ de hoy valdrán 10,760 DisneyPoints™ dentro de un año, de acuerdo con los tipos de cambio actuales, ajustados por la inflación, los gastos y el flujo económico. Así que, cariño, le dices, gastar ahora la cantidad exacta de DisneyPoints™ para crear un momento que atesoraremos para siempre es, en realidad, una decisión irresponsable, según varios artículos que has leído de profesores de economía de Wharton School que nunca han puesto un pie en un parque de diversiones ni han contemplado la mirada brillante de un niño inocente. ¡Los 10,760 DisneyPoints™ que tendremos dentro de un año, cuando seguramente ya no nos guste Frozen ni Disney, podrían convertirse en cualquier cosa! ¡Incluso podríamos crear un recuerdo con ellos!

Algún día todo tendrá sentido, le dices mientras ella solloza en silencio y ustedes se acercan a la salida del parque. No hay nada en la vida como valorar adecuadamente las materias primas y los activos, y prepararse para obtener ganancias marginales futuras más sostenibles.

Esa era la situación que enfrentaban los Vikings el martes, en el cierre del mercado de cambios, cuando los directivos del equipo despertaron con la tarea más evidente en la historia del futbol americano profesional moderno: cambiar por Daniel Jones o Kirk Cousins, o admitir voluntariamente que construir una de las grandes defensivas de tu vida había sido en vano. Carson Wentz había ofrecido una de las peores actuaciones de un quarterback de todos los tiempos la noche anterior, dejando claro que no tenía ni la salud ni la capacidad suficientes para competir de tú a tú con uno de los mejores equipos de la NFL.

La decisión era muy clara: ponerse a vivir o ponerse a morir. Y, vaya sorpresa, los Vikings (al igual que los Jaguars el lunes) están dispuestos a aprovechar al máximo lo que podría ser su único viaje a Disneyland. Cousins a cambio de una selección de tercera ronda. Amén.

Lo mejor de este cambio fue lo absurdo que todos nos dijeron que era apenas una semana atrás. Por supuesto que los Raiders no abandonarían su proceso de consentir a Fernando Mendoza, ejecutando el equivalente en la NFL a hacer que su hijo repita un año para dominar el basquetbol recreativo. Los Vikings quieren a sus propios jugadores en el vestidor y simplemente no hacen este tipo de acuerdos. ¡Por favor! Pero toda esa postura termina convertida en una auténtica porquería cuando juegas un partido terrible en horario estelar y todos los que visten el mismo uniforme quedan en ridículo, al punto de que no queda otra opción que actuar con un poco de irresponsabilidad. Esa es una de las grandes cosas del futbol americano y, de cierta manera, de ser estadounidense.

La segunda parte más absurda de este cambio fue que se necesitó llegar hasta aproximadamente una hora y media antes del cierre del mercado para concretarlo, y que las negociaciones giraran en torno a una maldita selección de tercera ronda. Lo que nos lleva de nuevo a la conversación sobre los activos. Entendería si los Raiders estuvieran empeñados en recibir una selección de primera ronda por Cousins, pero la compensación terminó siendo una de tercera ronda. Además, los Vikings ya tienen una selección adicional de tercera ronda (y dos selecciones extra de quinta ronda, así como una más de sexta ronda). ¿Cuántos activos necesita realmente un equipo para sentirse cómodo? ¿Por qué este acuerdo no se concretó en 48 segundos? Esta versión de los Vikings es increíblemente divertida y entrañable. Brian Flores creó una unidad que tiene un apodo —Young Nasty University— y Cousins puede ayudar a impulsar a las estrellas ofensivas que la afición ha tenido que ver desaparecer lentamente durante las últimas dos temporadas. Esta campaña es uno de los quarterbacks con más yardas por pase de la NFL. Luce saludable. Conoce la ofensiva.

Somos muy buenos para desarrollar sistemas de puntuación que nos dan una respuesta precisa sobre el valor tangible de todo esto, pero estuvimos muy cerca de pasar por alto el punto más importante: acumular activos, negociar activos y combinar activos no sirve de nada si no sabes valorar adecuadamente el potencial del momento que estás viviendo. A los Vikings les quedan seis partidos en casa y tres encuentros contra sus odiados rivales divisionales. Seis o siete de sus partidos restantes serán contra equipos que aspiran a llegar a los playoffs. Y ahora, para los estadios llenos que verán cómo la afición celebra como si la selección de tercera ronda que el equipo entregó por Cousins fuera el regalo de toda una vida, la pérdida no parecerá tan grande.

Esta es una temporada y un equipo de los que están hechos los recuerdos. Por fortuna, Minnesota se dio cuenta antes de que terminara el recorrido.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 10/11/2026, traducido al español para SI México.