El periodo de traspasos de la NFL cerró este martes 10 de noviembre con movimientos capaces de cambiar la lucha por los playoffs. Buffalo, San Francisco, Chicago y Jacksonville reforzaron plantillas que ya competían por los primeros lugares, mientras Tennessee y Philadelphia aprovecharon sus malas temporadas para acumular selecciones del Draft. Otros equipos pagaron precios elevados, desarmaron proyectos o dejaron pasar la oportunidad de mejorar antes del cierre.

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Ganadores

Buffalo Bills (7-1). Buffalo realizó uno de los movimientos más precisos del mercado al conseguir a Amani Hooker, quien comparte el liderato de la NFL con cinco intercepciones. Los Bills recibieron al safety y una quinta ronda de 2027 a cambio de una segunda del mismo Draft. El costo fue importante, pero cubrieron una necesidad inmediata con un jugador que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

San Francisco 49ers (7-1). Los 49ers reforzaron dos zonas importantes sin entregar selecciones de las primeras tres rondas. DeForest Buckner regresó a San Francisco a cambio de una cuarta de 2027, mientras Keenan Allen llegó por una sexta del mismo año. La incorporación de Buckner fortalece el centro de la línea defensiva y Allen aporta experiencia a un cuerpo de receptores que necesitaba mayor profundidad.

Chicago Bears (7-2). Chicago realizó la apuesta más costosa del mercado: entregó primeras rondas de 2027 y 2028, además de una cuarta de 2027, por Jeffery Simmons y una quinta de 2028. El precio fue muy alto, pero los Bears lideran el Norte de la Conferencia Nacional y añadieron a uno de los tackles defensivos más dominantes de la liga. Si mantienen su lugar entre los mejores equipos, las selecciones enviadas a Tennessee aparecerán cerca del final de cada ronda.

Jacksonville Jaguars (6-2). Ningún aspirante fue más agresivo. Jacksonville incorporó a Jordan Davis, Jessie Bates III y Davon Godchaux para reforzar las tres líneas de su defensiva. Davis costó una primera de 2027 y una segunda de 2029; Bates llegó por una segunda de 2027 y una quinta de 2028, mientras Godchaux fue adquirido por una sexta condicional de 2028. Los Jaguars pagaron mucho, pero lideran su división y decidieron aprovechar una temporada que puede llevarlos lejos.

Seattle Seahawks (5-4). El campeón vigente respondió a un inicio irregular con la incorporación de Quenton Nelson. Seattle entregó una tercera ronda de 2027 y una quinta de 2028 por un guardia elegido ocho veces al Pro Bowl. Nelson puede transformar la protección interior y ayudar a una ofensiva que necesitaba mayor estabilidad para defender su campeonato.

Philadelphia Eagles (2-7). La temporada está prácticamente perdida, pero Philadelphia convirtió dos jugadores en una reserva importante de selecciones. Jordan Davis dejó una primera de 2027 y una segunda de 2029. En el movimiento de Cam Jurgens, los Eagles enviaron también una séptima de 2027 y recibieron una quinta de ese año y una segunda de 2028. El intento de mandar a Arnold Ebiketie a Cincinnati se canceló, pero Philadelphia obtuvo suficiente capital para iniciar su reconstrucción.

Tennessee Titans (1-7). Los Titans obtuvieron el mayor paquete entre los vendedores. Por Simmons recibieron dos primeras rondas y una cuarta, aunque enviaron una quinta de 2028 junto con el defensivo. Después cambiaron a Hooker y una quinta de 2027 por la segunda ronda de Buffalo. Tennessee perdió a dos de sus mejores jugadores, pero ahora posee recursos suficientes para renovar una plantilla que necesita talento en numerosas posiciones.

Perdedores

Indianapolis Colts (2-7). Indianapolis eligió reconstruir, pero el costo deportivo inmediato resulta enorme. En pocas semanas salieron Quenton Nelson, DeForest Buckner, Keenan Allen y Josh Downs. Nelson dejó una tercera de 2027 y una quinta de 2028; Buckner, una cuarta de 2027; Allen, una sexta de 2027. Por Downs y una séptima, los Colts recibieron una cuarta y una quinta de 2027. La estrategia puede favorecerlos a largo plazo, pero perdieron cuatro piezas importantes y obtuvieron un retorno modesto por dos pilares de la franquicia.

Minnesota Vikings (6-2). La gestión de la posición de quarterback dejó demasiadas dudas. Minnesota mandó a J.J. McCarthy, su primera ronda de 2024, a los Giants por una quinta de 2027. Poco más de un mes después y tras perder 23-6 ante Buffalo, entregó una tercera de 2027 para recuperar a Kirk Cousins. Los Vikings encontraron una solución inmediata, pero gastaron una selección más valiosa de la que recibieron al desprenderse de su joven quarterback.

Arizona Cardinals (3-6). La salida de Marvin Harrison Jr. representa la admisión de que su gran apuesta de 2024 no funcionó. Arizona envió al receptor y una sexta ronda de 2027 a Houston a cambio de una segunda y una séptima del mismo Draft. Harrison fue la cuarta selección global hace apenas dos años, por lo que el retorno refleja una caída considerable en su valor.

Pittsburgh Steelers (6-2). Pittsburgh comparte el liderato del Norte de la Conferencia Americana, pero afrontará la segunda mitad de la temporada sin Joey Porter Jr. El cornerback salió rumbo a Dallas después de que las partes no alcanzaran un acuerdo para extender su contrato. Los Steelers recibieron una sexta de 2027 y una segunda de 2028, un paquete útil para el futuro que no compensa la pérdida inmediata de un titular en plena pelea por la división.

Cincinnati Bengals (6-2). Cincinnati había acordado con Philadelphia la llegada del edge Arnold Ebiketie por una sexta ronda de 2027, pero canceló el movimiento después de revisar su posible efecto en la fórmula de selecciones compensatorias. Los Bengals terminaron el periodo sin refuerzos pese a encontrarse empatados con Pittsburgh en la cima de su división.

Miami Dolphins (1-7). Miami tenía una de las peores marcas de la liga y una oportunidad clara para convertir jugadores veteranos en selecciones. No realizó ningún movimiento. Los Dolphins tampoco mejoraron una plantilla con pocas posibilidades de competir esta temporada ni acumularon recursos para acelerar su reconstrucción.

Lo que hizo el resto de la liga

Denver Broncos (7-2): recibieron al linebacker Daiyan Henley, de los Chargers, por una cuarta de 2027 y una quinta de 2028.

Detroit Lions (6-2): consiguieron al safety Andre Cisco, de los Jets, por una sexta de 2028.

Kansas City Chiefs (6-2): adquirieron a Josh Downs y una séptima de 2027. Indianapolis recibió una cuarta y una quinta del mismo Draft.

New York Giants (5-2-1): consiguieron a J.J. McCarthy, de Minnesota, por una quinta de 2027.

Las Vegas Raiders (4-5): enviaron a Kirk Cousins a Minnesota por una tercera de 2027. Fernando Mendoza asumirá la titularidad ante Seattle.

Atlanta Falcons (3-6): mandaron a Jessie Bates III a Jacksonville por una segunda de 2027 y una quinta de 2028. También enviaron al centro Ryan Neuzil a Baltimore y recibieron al liniero Andrew Vorhees y una sexta de 2028.

Baltimore Ravens (4-5): incorporaron a Cam Jurgens, Jacoby Brissett y Ryan Neuzil para cubrir bajas importantes en la línea ofensiva y la posición de quarterback.

Houston Texans (3-5): recibieron a Marvin Harrison Jr. y una sexta de 2027; Arizona obtuvo una segunda y una séptima del mismo año.

Dallas Cowboys (4-5): entregaron una segunda de 2028 y una sexta de 2027 por Joey Porter Jr.

New Orleans Saints (3-5): enviaron a Davon Godchaux a Jacksonville por una sexta condicional de 2028.

Los Angeles Chargers (0-8): mandaron a Daiyan Henley a Denver por una cuarta de 2027 y una quinta de 2028.

New York Jets (2-7): cambiaron a Andre Cisco a Detroit por una sexta de 2028.

Green Bay Packers (6-3): no realizaron movimientos.

Los Angeles Rams (5-4): no realizaron movimientos.

New England Patriots (5-4): no realizaron movimientos.

Cleveland Browns (5-4): no realizaron movimientos.

Carolina Panthers (3-5): no realizaron movimientos.

Tampa Bay Buccaneers (3-6): no realizaron movimientos.

Washington Commanders (2-5-1): no realizaron movimientos.

Con el mercado cerrado, los equipos ya no podrán realizar intercambios durante el resto de la temporada. Bills, 49ers, Bears y Jaguars llegan a la segunda mitad del calendario con más recursos para competir, mientras Titans, Eagles y Colts concentraron sus decisiones en el Draft.

El campo determinará quién calculó mejor. Una de las primeras pruebas llegará el domingo, cuando Fernando Mendoza debute como quarterback titular de los Raiders frente al campeón Seattle. Para algunos equipos, el cierre representó el último impulso hacia el Super Bowl; para otros, fue el comienzo anticipado de la siguiente temporada.