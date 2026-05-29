El candidato que puede arrebatarle el premio al Novato Ofensivo del Año a Jeremiyah Love
¿Tu equipo va a llegar a los playoffs? Los resultados recientes sugieren que si tu equipo tiene al Novato Ofensivo del Año, las probabilidades son buenas.
En 2023, el quarterback C.J. Stroud llevó de manera improbable a los Texans al título de la AFC South y a una victoria en postemporada después de que Houston hubiera ganado apenas 11 juegos combinados en los tres años previos. La temporada siguiente fue el turno de Jayden Daniels para ayudar a una franquicia golpeada a encontrar el camino, llevando a los Commanders al juego por el campeonato de la NFC por primera vez desde 1991. Luego estuvo el año pasado, cuando el receptor de los Panthers Tetairoa McMillan atrapó 70 pases para 1,014 yardas y siete touchdowns, ayudando a Carolina a ganar la NFC South.
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Este año, las probabilidades traen buenas noticias para los Cardinals, con el ex corredor de Notre Dame Jeremiyah Love liderando el camino con +320 en DraftKings. El quarterback de los Raiders Fernando Mendoza está justo detrás con +400, seguido por un par de receptores: Carnell Tate, de los Titans, con +550 y Jordyn Tyson, de los Saints, con +600.
Si Love gana el premio, romperá una tendencia. No hemos tenido a un corredor ganar el premio al Novato Ofensivo del Año desde 2018, cuando Saquon Barkley obtuvo el honor con los Giants. Desde entonces, ha sido una mezcla de receptores y quarterbacks.
Aquí están mis cinco principales elecciones para ganar el premio al Novato Ofensivo del Año en 2026
5. Jadarian Price, RB, Seattle Seahawks
Price va a tener oportunidades en Seattle. Después de perder al MVP del Super Bowl Kenneth Walker III, quien se fue a los Chiefs en la agencia libre, los Seahawks se quedaron con Zach Charbonnet y Price como sus principales piezas en el backfield. Sin embargo, Charbonnet se rompió el ligamento cruzado anterior (ACL) en la postemporada, lo que probablemente lo mantendrá fuera durante buena parte de 2026.
Con Charbonnet en rehabilitación, Price es el presumible titular. En Notre Dame, el corredor de 203 libras fue tercer equipo All-American a pesar de jugar detrás de Jeremiyah Love. En acción limitada, Price corrió para 674 yardas y 11 touchdowns, promediando 6.0 yardas por intento a lo largo de tres temporadas con los Fighting Irish.
El año pasado, Seattle corrió el balón 507 veces, empatado con la tercera mayor cantidad en la liga. Con una defensiva que terminó sexta la temporada pasada, hay razones para creer que Price tendrá suficientes acarreos para consumir reloj y cerrar victorias, dándole muchas oportunidades para inflar sus estadísticas.
4. Makai Lemon, WR, Philadelphia Eagles
Lemon es un contendiente silencioso. Los Eagles subieron posiciones mediante un intercambio con los Cowboys, rivales de la NFC East, para quedarse con el talento de USC, seleccionándolo con el pick No. 20. Con los Trojans, Lemon fue una fuerza desde el slot, atrapando 79 pases para 1,156 yardas y 11 touchdowns como junior la temporada pasada.
Al llegar a Philadelphia, tendrá un impacto inmediato. Con un posible intercambio de A.J. Brown en el horizonte durante las próximas semanas, Lemon apunta a jugar junto a la estrella DeVonta Smith como un arma clave para el quarterback Jalen Hurts. Lemon también llega a una situación renovada con el coordinador ofensivo de primer año Sean Mannion, quien toma el lugar del cuestionado Kevin Patullo. Mannion llega a Philadelphia con una nueva perspectiva, dándole al novato la oportunidad de aprender la ofensiva junto con todos los demás.
Lemon también enfrenta un calendario favorable. La NFC East no cuenta con corners estelares (fuera de sus propios compañeros de equipo), como lo demuestra el hecho de que Giants, Commanders y Cowboys terminaron en los puestos 16, 28 y 32, respectivamente, contra el pase en 2025.
3. Carnell Tate, WR, Tennessee Titans
Tate se encuentra en la rara posición de ser el arma más importante de un equipo siendo novato.
Al llegar a los Titans, Tate es claramente el receptor No. 1, incluso con la contratación de Wan’Dale Robinson, quien arribó con un contrato de cuatro años procedente de los Giants. Mientras Robinson se encargará de las funciones desde el slot, Tate es un receptor X prototípico que se alineará por fuera y correrá una variedad de rutas, amenazando a las defensivas en todos los niveles. Con los Buckeyes, Tate registró 51 recepciones para 875 yardas y nueve touchdowns a pesar de compartir el campo con Jeremiah Smith, primer equipo All-American.
Se espera que la presencia de Tate impulse al quarterback de segundo año Cam Ward, quien tuvo problemas en su campaña de novato para generar ofensiva a pesar de su evidente talento de brazo. Ward, un jugador que todavía tiene un enorme potencial, lanzó apenas 15 touchdowns y 3,169 yardas en 17 partidos como novato. Se espera que Tate sea una razón importante por la que los números de Ward mejoren en 2026.
2. Jeremiyah Love, RB, Arizona Cardinals
En los círculos de la liga, muchos pensaban que Love era el mejor prospecto de la clase de 2025. Terminó con los Cardinals, convirtiéndose junto al tight end All-Pro Trey McBride en la pieza central del esquema del coach de primer año Mike LaFleur.
El ex corredor de Notre Dame terminó tercero en la votación del Heisman, corriendo para 1,372 yardas y 18 touchdowns. También mostró habilidad para atrapar pases, con 27 recepciones para 280 yardas y tres anotaciones. Esas cualidades serán utilizadas en Arizona. El año pasado, Kyren Williams fue buscado 50 veces bajo el sistema de LaFleur, quien era el coordinador ofensivo de los Rams.
Considerando el bajo techo del grupo de quarterbacks de los Cardinals encabezado por Jacoby Brissett, Gardner Minshew II y el novato Carson Beck, se espera que Love tenga el balón en sus manos repetidamente. La temporada pasada, Brissett ocupó el lugar 26 en EPA (-24.3), justo por delante de Tua Tagovailoa y Bryce Young.
1. Fernando Mendoza, QB, Las Vegas Raiders
Aunque Love es el favorito en las apuestas, Mendoza tiene la ventaja de jugar la posición más importante del deporte. Y aunque podría comenzar la temporada detrás de Kirk Cousins, hay muchas posibilidades de que vea la mayor parte de la acción para unos Raiders en reconstrucción.
Después de dos temporadas discretas con Cal, Mendoza se transfirió a Indiana y ganó el Heisman, completando una temporada invicta para conquistar un campeonato nacional. Lanzó 41 touchdowns, la mayor cantidad del país, contra seis intercepciones. El pick No. 1 tiene armas con las que trabajar, como el corredor de segundo año Ashton Jeanty y el tight end All-Pro Brock Bowers. También está la presencia de Klint Kubiak como coach, después de que el entrenador de 39 años ayudara a llevar a los Seahawks al Super Bowl.
Finalmente, no subestimen la posibilidad de que Mendoza registre estadísticas abultadas, ya que probablemente Las Vegas estará viniendo de atrás durante buena parte de las segundas mitades de los partidos. Los Raiders gastaron generosamente en la agencia libre, incluyendo en los linebackers Nakobe Dean y Quay Walker, pero necesitarán dar pasos enormes después de terminar en el lugar 25 en puntos permitidos hace un año.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 27/05/2026, traducido al español para SI México.