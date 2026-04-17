Por qué Jeremiyah Love es el próximo superhéroe de la NFL
Solo, en su habitación azul de dos tonos donde pasaba la mayor parte del tiempo, un joven Jeremiyah Love vivió lo que ahora considera un recuerdo fundamental.
Estaba viendo The Seven Deadly Sins, una serie de anime en Netflix. El protagonista es un cuasi inmortal de cabello rubio puntiagudo llamado Meliodas, quien se reencarna sin fin, pero está condenado a ver sus emociones atenuadas cada vez que muere. Después de matar sin piedad a uno de sus enemigos, Meliodas se asusta ante la posibilidad de volver a su forma demoníaca original. Pero necesita acceder a ese poder para salvar a la persona que ama, y cuando lo comprende, las lágrimas brotan de sus ojos.
Hasta ese momento en su vida, Love había tenido dificultades para conectar con sus propias emociones. En una ocasión, le dijo a su madre que no sentía felicidad, amor, dolor ni tristeza. Y, sin embargo, ahí estaba Meliodas, el ser más poderoso del universo, llorando. La fachada de guerrero se había derrumbado. Entonces Love entendió que estaba bien expresarse y dejar ver sus emociones.
“Eso como que me abrió”, dice Love. “Fue como, ‘soy quien soy’. Antes de ver anime, estaba cansado. No tenía muchas emociones. No lloraba. No sentía gran cosa. Y ver eso me abrió los ojos para permitirme sentir esas cosas o diferentes tipos de emociones. Desde entonces, me ha permitido avanzar en mi conocimiento sobre cómo expresarme”.
Durante una entrevista para un segmento televisivo previo a un partido el otoño pasado, los padres de Love detallaron su preferencia por la soledad junto con otras peculiaridades. Su hijo tenía dificultades con situaciones sociales comunes. Le tomaba una eternidad prepararse para ir a la escuela, insistiendo en que su ropa debía ajustarse de cierta manera. Todos sus zapatos debían estar alineados en un orden específico. (El coach de Notre Dame, Marcus Freeman, dice que cuando visitó su casa por primera vez, le advirtieron que no los tocara). Un pediatra familiar sugirió que Love podría estar dentro del espectro autista. Sus padres no consideraron necesario buscar adaptaciones, pero finalmente entendieron que veía el mundo de una manera distinta.
Ahora, Love se acerca al Draft de la NFL, donde es un seguro top 10 tras una temporada junior en Notre Dame que incluyó 1,652 yardas totales y un tercer lugar en la votación del Trofeo Heisman detrás de Fernando Mendoza. Sin duda, el futbol ayudó a transformar a Love. Pero Love también transformó a casi todos los que se cruzaron en su camino. Tan impresionantes como han sido sus actuaciones en el campo, sus acciones fuera de él tienen un fuerte sentido de moralidad y justicia.
“Es una persona única”, dice Freeman. “Es mucho más que un jugador de futbol. Hay mucho de lo que hace, y de quién es cuando nadie lo está viendo. No le gusta la atención. No hace nada por atención. Hay jugadores que viven del reconocimiento y hay otros que simplemente son así por dentro.
“Así es Jeremiyah”.
Love no es diferente por el simple hecho de serlo. Ni por marketing. Ni por presencia. Es diferente como lo era Clark Kent: alguien que nació en otro mundo con poderes increíbles y que intenta sacar lo mejor de ello aquí, en el lugar donde terminó.
El equipo que lo seleccione obtendrá a un corredor capaz de cambiar un partido de inmediato, con el potencial de anotar desde cualquier punto del campo. En una ocasión, en la preparatoria, mientras estaba fuera por una lesión en el tendón de la corva, Love percibió que el momento del juego cambiaba, entró para una sola jugada, corrió 70 yardas para touchdown y volvió a salir.
Y, si se cree a los entrenadores que han trabajado con él en la universidad y la preparatoria, en realidad es mejor bloqueando que corriendo, e incluso podría ser un prospecto legítimo en la NFL como receptor abierto.
Pero es el propio Jeremiyah Love quien podría terminar generando el mayor impacto para su próxima franquicia. A medida que continúa explorando su crecimiento personal, siente que ha tomado su evolución social y emocional y la ha aplicado a su superpoder: una ética de trabajo inquebrantable que, como él mismo dice con sencillez, “tiene que ser así”.
“Quería conocerme más a mí mismo”, dice Love, restándole importancia —como un héroe salido de las páginas de uno de sus cómics— a lo que eso significa exactamente y a todo lo que le tomó llegar hasta aquí.
Los Cadets de Christian Brothers College High utilizaban una ofensiva con dos corredores en el campo al mismo tiempo, posicionados a cada lado del quarterback. Durante la semana, el cuerpo de entrenadores le explicaba a Love que ciertas jugadas estaban diseñadas específicamente para él, lo que implicaba alinearse en un lado y correr por un carril determinado. Las demás jugadas correspondían a Dylan Van o Ralph Dixon. Van ha sido el mejor amigo de Love durante más de una década y tenía un lugar permanente en el suelo de su habitación.
A pesar de eso, el quarterback Cole McKey recibía la señal desde la banda (los Cadets no utilizaban huddle) y buscaba a Love a su izquierda, solo para encontrarlo del lado derecho.
En los frenéticos nanosegundos antes del snap, McKey miraba y gritaba: “¿Qué estás haciendo?!”
Love respondía: “Solo sígueme la corriente”.
Scott Pingel, head coach de Christian Brothers en St. Louis, señala que Love promedió apenas 10 acarreos por partido durante su última temporada, a pesar de ser uno de los corredores más reclutados del país. Cambiaba de posición no para tener más acarreos, sino porque quería que el balón fuera para su mejor amigo. (Cuando sí corría con el balón, normalmente anotaba, incluyendo cinco touchdowns en un thriller en tiempo extra para ganar el título estatal en su último año).
Love sentía que Van necesitaba más oportunidades para consolidarse como prospecto de alto nivel y estaba dispuesto a asumir un rol de bloqueo, que era lo que le correspondía al otro corredor. Van, ahora corredor junior en Pittsburgh State (y, como Love se apresura a mencionar, listo para una temporada de explosión), dice que cuando Love era reclutado por los programas más importantes del país, él mismo les escribía a algunos, como Dan Lanning de Oregon, para decirles: “Sí, pero ¿han visto a mi amigo Dylan?”
Antes de comprometerse con Notre Dame, Love le dijo a los entrenadores que daría su compromiso verbal en ese mismo momento si aceptaban firmar también a Van.
Van asegura que ser el mejor amigo de Love “no es lo que esperarías”. Gran parte de su tiempo juntos consistía en Love viendo anime mientras Van estaba en otra parte de la habitación viendo TikTok. Aun así, aunque no siempre se exprese, el vínculo —a veces silencioso— se sentía (y aún se siente) irrompible.
“Si Jeremiyah te quiere y eres cercano a él, va a estar ahí para ti”, dice Van, recordando cuando Love pasó todo su cumpleaños número 18 manejando con él y consolándolo después de que Van se enteró de que la chica que le gustaba estaba saliendo con otra persona. “Nunca he tenido un amigo en mi vida con el que sea más cercano que con Jeremiyah. No te va a juzgar por nada”.
Otro ejemplo: antes de su último año, el día en que los Cadets recibieron sus números de jersey, Love se molestó al ver que algunos de sus mejores amigos no obtuvieron sus números favoritos —los codiciados dígitos sencillos— a pesar de ser jugadores veteranos. El orden de los números se determinaba mediante un algoritmo que incluía factores como la asistencia a actividades fuera de temporada, lo que a veces favorecía a jugadores más jóvenes.
Love, sin embargo, no descansó hasta exponer su caso y conseguir esos números para quienes creía que lo merecían. Cuando entrenadores y compañeros cuentan esa historia, Van dice que suelen omitir un detalle clave: el número de Love ya había sido asignado a un novato que no tenía idea de que estaba tomando el No. 4 de uno de los mejores jugadores del país. Pero a Love le preocupaban más las personas a su alrededor.
Es en estos momentos donde se entiende claramente a qué se refiere Love cuando dice: “Al ver historias de superhéroes, observar su moral y lo que consideraban correcto o incorrecto me ayudó a descifrar en la vida real: ¿está bien hacer esto? ¿está mal hacer esto? Y eso fue moldeando mi código moral”.
¿Por qué sus amigos no deberían tener oportunidades también? ¿Por qué los jugadores mayores no deberían usar los mejores números? Es blanco o negro. Bien o mal. Sin matices.
“Jeremiyah y su calidez… es completamente natural”, dice su madre, L’Tyona.
El crecimiento de Love ha sido un proceso. Su familia, por ejemplo, comenzó a sacarlo de su habitación en cada oportunidad para impulsarlo a socializar, habló con sus entrenadores sobre sus necesidades y eventualmente consiguió que tuviera un dormitorio individual en Notre Dame. Ver a su hijo desarrollarse ha estado lleno de capítulos extraordinarios.
Para algunos padres, estos episodios aparentemente olvidables podrían quedar por debajo del umbral de lo digno de destacar—simples casillas marcadas en el paso a la adultez. Pero los Love sabían que Jeremiyah estaba cambiando su propio mundo, así como había cambiado el mundo a su alrededor. L’Tyona recuerda caminar por Christian Brothers un día para recogerlo después de la práctica. Cuando llegó a la capilla, escuchó una música hermosa que resonaba por todo el lugar. Tras preguntar a varios de sus amigos y compañeros dónde estaba Jeremiyah, quedó claro que estaba sentado detrás del piano. Había aprendido a tocar el instrumento (más o menos al mismo tiempo que comenzó a aprender japonés conversacional) sin que sus padres lo supieran.
Luego, estuvo aquella vez en la que aceptó llevar a una cita al baile de graduación y después asistir a otro en una escuela distinta. La vez que eligió Notre Dame. La vez que dejó de llamar desde South Bend para decir que quería volver a casa (sus padres incluso consideraron mudarse cerca del campus, pero finalmente decidieron permitirle crecer con cierta distancia). La vez que hizo su primer festejo en la zona de anotación con sus compañeros y, eventualmente, desarrolló su característica celebración del corazón.
Todo esto, del mismo chico que una vez asistió a una reunión social en la University of Missouri durante una visita de reclutamiento y pasó todo el tiempo en el extremo opuesto de la alberca, lejos de todos. Completamente tranquilo. No solo. Simplemente diciéndole a su mamá: “Me la estoy pasando bien”.
“Ahora, verlo realmente convivir como hermano con sus compañeros, verlo celebrar, nos llenó de felicidad”, dice ella. “La primera vez que vimos esas expresiones externas de sus emociones fue como: ¿está bailando?”
Quizá la forma más sencilla de hacer que Love haga algo es decirle que no puede hacerlo.
Ralentiza su touchdown de 94 yardas contra Boston College y observa el momento en el que Love está entre las yardas 40. Está mirando hacia la banca de Notre Dame con la intensidad de alguien completamente concentrado en su tarea.
La idea inicial fue que Love estaba provocando a alguien, aunque en realidad solo era un borrón de sus propios compañeros y entrenadores. La verdad, según su coach de corredores en Notre Dame, Ja’Juan Seider, es que durante un tiempo fuera de televisión justo antes de esa jugada, se inclinó hacia Love y le dijo: “A que no te echas 94”.
Luego, Seider le explicó metódicamente en el huddle que los Irish saldrían en una formación dos por dos (un receptor y un ala cerrada a cada lado), moverían en corto al receptor hacia la izquierda, bloquearían al safety y dejarían a un cornerback al que Love tendría que vencer con un movimiento, algo que solo funcionaría si tenía paciencia en el desarrollo de la jugada.
“No pudo haber salido más exactamente como se lo expliqué al chico”, dice Seider entre risas.
Love recortó hacia el otro lado de la formación y explotó por el corazón del front seven de los Eagles como uno de sus personajes de anime favoritos, Naruto, lanzándose a la batalla. Después de dejar atrás al último defensivo con solo campo abierto por delante, comenzó a buscar al propio Seider.
“Estaba hablando m---”, dice Love entre risas. “Lo estaba buscando”.
El punto aquí es que, aunque nadie le dijo a Love que no podía superar su forma natural de ser, él se dio cuenta del reto: ser él mismo mientras coexistía dentro de la mentalidad colectiva, intensa y muchas veces ruidosa del futbol americano organizado. Hasta hoy, distintas interacciones le siguen dando nuevas lecciones, entendiendo que quizá alguien insinuaba algo que él no percibió, o que sin querer transmitió un mensaje distinto al que pretendía.
Love llegó puntualmente a una entrevista a mediados de marzo en el complejo de su residencia temporal en Santa Ana, California, por su cuenta, sin representante que lo guiara de un lugar a otro como suele ocurrir con algunos prospectos de alto perfil, ni un teléfono para distraerse. Simplemente sonrió, se presentó y caminó con naturalidad por el gimnasio hacia una terraza con vistas amplias a las montañas.
Vestido con un conjunto café de New Balance, una playera blanca impecable, dos cadenas de diamantes y tenis con detalles cromados, Love se desenvolvió con total naturalidad en una conversación cálida y honesta sobre Notre Dame, Freeman, la vida, el anime y su touchdown de dos yardas contra Penn State en la semifinal del College Football Playoff de 2025, en la que rompió cinco tackleadas. Lo considera uno de sus favoritos.
Love dice que le gusta hablar con los medios, siempre y cuando sea sobre temas que le interesen.
Menciona su propio cómic, Jeremonstar. El primer número es el punto de partida de su universo de anime deportivo. Su padre, Jason, narra la historia de Jeremiyah desde su perspectiva. Casi todos los siete hijos de Freeman recibieron una copia autografiada como regalo de Navidad.
Cuando se le preguntó qué esperaba del cómic—qué quería que entendiera el público—Love no dudó. Se inclinó ligeramente hacia adelante y explicó que quiere que los lectores lo conozcan como alguien que ama los videojuegos y el anime. Quiere que entiendan que algo más grande está por venir, algo en lo que algún día tendrán que entregarse por completo. Quiere que valoren el hecho de que, incluso en su propia vida, no siempre serán la estrella.
Pero, dice: “Al mismo tiempo, sé auténticamente tú. Sé tú mismo.”
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 15/04/2026