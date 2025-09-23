Carlie Irsay-Gordon, la dueña de los Colts desde la línea de banda
La escena llama la atención. Carlie Irsay-Gordon, dueña principal y CEO de los Indianapolis Colts, no permanece inalcanzable e indiferente en los palcos. Desde que asumió el mando del equipo —junto a sus hermanas Casey Foyt y Kalen Jackson— tras la muerte de su padre, Jim Irsay, en 2025, se ha convertido en una presencia habitual en la línea de banda.
Carlie se muestra como un elemento más del staff, equipada con audífonos, anotando en su libreta y siguiendo con atención obsesiva cada jugada.
Lo que comenzó como una curiosidad para los aficionados pronto se convirtió en un sello de identidad de su gestión. Irsay-Gordon escucha las conversaciones internas de los entrenadores durante los partidos, sigue en tiempo real la toma de decisiones y toma notas que después revisa en reuniones.
Para ella los auriculares en la línea de banda son una herramienta para comprender desde dentro la complejidad del juego, algo completamente necesario cuando pagas millones a jugadores y entrenadores, dice.
“Se lo recomendaría a cualquiera que tenga que pagar millones de dólares a entrenadores y gerentes generales”, dijo Irsay-Gordon en el sitio web de los Colts . “Te ayuda a cometer errores potencialmente menos costosos. Y creo que una de las cosas que realmente me ha ayudado a aprender al estar con los auriculares es que un equipo de fútbol americano es un organismo sumamente complejo y la forma en que funciona también lo es”, aclaró.
La CEO no interviene en la estrategia, pero sí quiere entender cómo se construyen las decisiones y en qué punto se generan los errores. Ese enfoque, más propio de un analista que de una propietaria, ha llamado la atención en la NFL, donde la mayoría de los dueños prefieren delegar los asuntos técnicos.
Su estilo responde a una convicción: entre más información tenga, mejores serán las decisiones que pueda tomar como cabeza de la organización. Como ha dicho en distintas entrevistas, usar audífonos le permite medir la calidad de lo que escucha y saber si los responsables realmente entienden lo que ocurre en el campo.
Esa práctica también se traduce en los entrenamientos. Carlie asiste a reuniones de planeación, escucha a los coordinadores y no duda en hacer preguntas cuando algo no le resulta claro. Según varios miembros del staff, esas intervenciones obligan a los entrenadores a ser más precisos en sus explicaciones y a justificar con detalle cada decisión.
Al principio un coach del equipo veía con recelo su presencia en un espacio tan celosamente resguardado como el de la información interna de un equipo de futbol americano. Con el paso del tiempo, sin embargo, su percepción cambió. “Creo que cuando empezó a darse cuenta de que yo genuinamente quería aprender y entender, también entendió que podía ayudarlos”, confesó Isray-Gordon.
En el vestidor, la percepción ha sido positiva. Los jugadores valoran que la dueña conozca de primera mano la dinámica de los partidos y que no dependa únicamente de reportes. “Ella es muy intencional al tratar de aprender lo que ocurre en el plan de juego semana a semana… Me ha impresionado que lo haga. Creo que mucha gente puede percibir lo duro que trabaja”, dijo el quaterback del equipo, Daniel Jones.
Entrenadores como Shane Steichen han señalado que su presencia en la banda ayuda a que haya transparencia y comprensión mutua. “En lo que respecta al fútbol, ella está presente y lo entiende. Cuando hablas de fútbol con ella, lo capta. Revisa lo defensivo, lo ofensivo. Ha estado involucrada desde que llegué aquí, desde el primer día, muy de cerca, y ha sido tremenda. Creo que va a hacer un trabajo fenomenal”, dijo Steichen en julio.
La llegada de Carlie al mando no fue repentina.
Se preparó durante años para ese momento. Hija mayor de Jim Irsay, comenzó a trabajar en los Colts en áreas administrativas y de marketing antes de pasar a cargos de mayor responsabilidad. En 2008 fue nombrada vicepresidenta y en 2014 llegó a ser presidenta interina en un periodo complicado para la franquicia. Su padre siempre dejó claro que el club permanecería en la familia y que sus hijas heredarían la gestión. Así ocurrió en 2025, cuando Carlie fue designada dueña principal y CEO, con Casey y Kalen como copropietarias y ejecutivas en áreas específicas.
Ese legado familiar explica parte de su estilo. A diferencia de inversionistas que ven a las franquicias como activos, los Irsay conciben al equipo como patrimonio emocional.
Carlie refuerza esa visión con un liderazgo más metódico y cercano al día a día. No se limita a representar a la franquicia en los comités de la NFL o en eventos sociales, sino que dedica tiempo a entender los mecanismos que determinan el éxito deportivo.
El contraste con otros dueños es evidente. En la NFL, las oficinas principales suelen operar con una distancia marcada entre la directiva y el terreno de juego. Carlie ha decidido borrar esa frontera. Su presencia cada domingo, entre entrenadores y jugadores, proyecta un mensaje: el máximo nivel de la organización está tan comprometido con el juego como cualquiera que se pone un casco.
También hay un componente cultural en su figura. En una liga dominada históricamente por hombres, Carlie Irsay-Gordon representa una de las pocas mujeres con el control absoluto de una franquicia. En lugar de ocupar un rol secundario o meramente institucional, ha decidido asumir el centro de la escena sin renunciar a la discreción: escucha más de lo que habla, observa más de lo que interviene, pero siempre está presente.
El tiempo dirá si este modelo deja huella en el funcionamiento de la organización y si otros propietarios lo replican. Por lo pronto, en Indianápolis, la figura de Carlie se ha vuelto inseparable de la identidad actual de los Colts.
Sus audífonos en la línea de banda son la expresión de una filosofía de gestión que busca entender el juego desde dentro para poder dirigirlo desde arriba.