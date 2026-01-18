El carrusel de coaches de la NFL antes de la Ronda Divisional
Nuestras notas de entrenadores previas a la ronda divisional…
¿Por qué tardaron tanto John Harbaugh y los Giants?
Los Giants han finalizado un contrato por cinco años para convertir a John Harbaugh en su próximo head coach.
Entonces, ¿qué fue lo que tomó tanto tiempo?
Te puede interesar: Desde dentro de la comida que selló el acuerdo entre Giants y Harbaugh
Durante las últimas 48 horas hubo bastante inquietud por el ritmo con el que se fue cerrando (y oficializando) la llegada de Harbaugh como el nuevo jefe en New York. Es entendible. No es la forma habitual en la que suele concretarse una contratación de entrenador, donde los reportes de un acuerdo derivan rápidamente en la firma, el anuncio oficial y una conferencia de prensa en cuestión de poco tiempo.
Y, en efecto, este proceso fue un poco distinto. Con el propietario John Mara enfrentando una batalla contra el cáncer, hubo varios movimientos internos dentro de la organización de los Giants, con Chris Mara, hermano de John, asumiendo un rol más relevante en medio de la enfermedad de su hermano. Además, el equipo ha operado durante décadas bajo un modelo específico: el coach reporta al gerente general, y el gerente general reporta a la propiedad. Ese esquema se remonta a los tiempos de George Young y Bill Parcells, y existió, por supuesto, más recientemente con Joe Schoen y Brian Daboll.
Se trata también de una estructura diferente a la que Harbaugh tenía en Baltimore, donde trabajó con los GMs Ozzie Newsome y Eric DeCosta, y tanto él como el gerente general reportaban directamente a la propiedad.
Al final, Harbaugh obtuvo en New York lo mismo que tenía en Baltimore: reportará directamente a la familia Mara.
Cuando Harbaugh aceptó el puesto con los Giants la noche del miércoles, lo hizo con la necesidad de que todos esos puntos quedaran claros. Lo importante es que esa claridad finalmente se alcanzó y él será el coach. Nunca hubo dudas de que lo sería una vez que aceptó el trabajo el miércoles.
Aunque haya tomado un poco más de tiempo de lo esperado.
La búsqueda de coach de los Dolphins
Los Dolphins están entrando en la segunda fase de su búsqueda de entrenador y ya han programado segundas entrevistas con el ex coach de los Browns, Kevin Stefanski, y con el coordinador defensivo de los Packers, Jeff Hafley, quien trabajó los últimos dos años en Green Bay junto al nuevo GM de Miami, Jon-Eric Sullivan.
Miami planea agendar un par de entrevistas más mientras avanza el proceso, y Sullivan ha estado involucrado en cada paso junto al propietario Stephen Ross, el yerno de Ross, Danny Sillman, el presidente del equipo Tom Garfinkel y el responsable del tope salarial Brandon Shore. La prioridad de los Dolphins ahora es encontrar a alguien que encaje dentro de la nueva estructura de tres cabezas (Sullivan, Shore y el head coach), lo cual es parte de la razón por la que el momento para Harbaugh en Miami simplemente no fue el adecuado.
El nombre de Hafley es uno a seguir de cerca y lo ha sido desde hace varios días. Ha dejado buenas impresiones prácticamente en todos lados donde ha entrevistado, pero de manera constante ha sido vinculado con Miami dentro de los círculos de la liga.
Los Falcons comienzan a reducir sus opciones para head coach
• Stefanski es un hombre muy solicitado. Llegará a Atlanta la noche del sábado para una segunda entrevista con los Falcons. Y así como Jeff Hafley ha sido considerado desde hace varios días un candidato fuerte para el puesto de los Dolphins, Kevin Stefanski ha emergido como un nombre clave en la búsqueda de los Falcons.
El plan, por ahora, es que Stefanski se reúna con los Falcons la noche del sábado y el domingo en Atlanta, y luego vuele el lunes a Nashville para entrevistarse con los Titans, antes de sentarse con los Dolphins (con quienes ya tuvo una entrevista presencial). Dicho esto, Atlanta llegó a este fin de semana lista para competir por candidatos si era necesario, razón por la cual los Falcons están iniciando su segunda ronda de entrevistas antes de concluir la primera (con el OC de los Bills, Joe Brady, aún programado para el domingo).
Por eso mismo, los Falcons han puesto en pausa la búsqueda de gerente general, con planes de retomarla hacia el final de la próxima semana. Si un coach es contratado pronto, ese entrenador participaría en la selección del GM.
• Otro elemento interesante en la búsqueda de Atlanta es el del coordinador defensivo Jeff Ulbrich, a quien el equipo ha bloqueado para que no entreviste por otros puestos de coordinador en la liga.
A los Falcons les encantaría que Ulbrich formara parte del proyecto con el próximo coach. He escuchado que a él no le molestaría quedarse, y parece que Stefanski estaría de acuerdo con que continúe como DC. Eso podría derivar en un staff muy atractivo si Stefanski elige Atlanta, potencialmente con Ulbrich como coordinador defensivo y, quizá, con el ex coach de los Titans Brian Callahan como coordinador ofensivo.
¿Y los Titans?
Los Titans concluirán su primera ronda de entrevistas el domingo, con la visita del ex coach de los Cardinals, Jonathan Gannon, y una entrevista virtual con el DC de los 49ers, Robert Saleh.
Stefanski está acompañado en la lista de segundas entrevistas por Hafley y el OC de los Chiefs, Matt Nagy, quien trabajó con el GM de los Titans, Mike Borgonzi, en Kansas City. Esa lista, por supuesto, podría crecer, con Saleh considerado un candidato sólido para el puesto.
• Callahan, para lo que vale, también está muy metido en la pelea por el puesto de OC de los Chargers, y hay una conexión interesante ahí. Su padre, el legendario coach de línea ofensiva Bill Callahan, le dio a Jim Harbaugh su primer trabajo de tiempo completo en la NFL, llevándolo al staff de los Raiders en 2003.
El coach de quarterbacks de los Broncos, Davis Webb, y el ex coach de los Giants, Brian Daboll, son otros dos nombres que podrían aparecer en el radar.
Raiders siguen buscando, mientras ya piensan en su próximo quarterback
Los Raiders están cerrando su primera ronda de entrevistas: el viernes entrevistaron por Zoom a los asistentes de los Rams, Mike LaFleur, Nathaan Scheelhaase y Chris Shula, y tienen programadas para el domingo las entrevistas con Joe Brady y el OC de los 49ers, Klay Kubiak. Después, el lunes viajarán a Miami para ver en persona al quarterback de Indiana, Fernando Mendoza, en el juego por el campeonato nacional.
Un nombre interesante a seguir es precisamente Webb. Tiene una relación indirecta con Tom Brady y cuenta con dos candidatos a coordinador en su lista —Kliff Kingsbury y Daboll— que coincidieron con el quarterback legendario en New England.
Las Vegas ya tuvo o tendrá un tercio de sus entrevistas de primera ronda este fin de semana (las tres del viernes y dos del domingo), así que aún queda mucho por definirse. Pero el manejo del quarterback será una pieza clave del rompecabezas, con la fuerte posibilidad de que Mendoza termine siendo la primera selección global. Eso apunta a que el elegido sea un coach especializado en quarterbacks, como Webb, o un coach defensivo con un plan muy sólido para la posición. (La propia experiencia de Tom Brady —donde el sistema se mantuvo estable de Charlie Weis a Josh McDaniels, luego Bill O’Brien y de nuevo McDaniels— resulta ilustrativa).
Las negociaciones de Matt LaFleur con los Packers
Las negociaciones entre el entorno de Matt LaFleur y los Packers continúan, y varios equipos han estado atentos al proceso, por si algo se complicaba, considerando el aumento en los salarios de los head coaches establecidos. Por ahora, la probabilidad abrumadora es que LaFleur permanezca en Green Bay con un contrato nuevo y muy lucrativo, con el GM Brian Gutekunst también siendo recompensado.
Mike McDaniel podría detonar un efecto dominó
Mike McDaniel se ha convertido en una ficha importante para los equipos que buscan coordinador ofensivo. Es un nombre destacado en las búsquedas tanto de los Lions como de los Buccaneers, y aparece como un posible OC para su amigo cercano Robert Saleh, en caso de que el DC de los 49ers consiga un puesto como head coach, por ejemplo en Tennessee.
Equipos que se toman su tiempo
Se espera una semana cargada de movimiento, con segundas entrevistas arrancando y nombres saliendo del tablero. Aun así, muchos dentro de la liga creen que los Steelers y los Ravens son los dos equipos que pueden avanzar a su propio ritmo. Anticiparía procesos meticulosos en ambos casos, y aunque es posible que opten por un nombre establecido, tampoco sorprendería verlos apostar por su propio camino, tal como lo hicieron en su momento con Mike Tomlin y John Harbaugh, respectivamente.