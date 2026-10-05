CeeDee Lamb, Kenneth Walker III y Tetairoa McMillan reescriben la historia en la Semana 4 de la NFL

La actividad disputada entre jueves y domingo en la Semana 4 produjo actuaciones que ya tienen un lugar en los libros de récords. CeeDee Lamb alcanzó una combinación estadística que solamente habían conseguido tres jugadores, Kenneth Walker III se unió a Jim Brown y O.J. Simpson, mientras que Tetairoa McMillan firmó una noche sin precedente para los Panthers. Puka Nacua y Jonathan Taylor también avanzaron entre figuras históricas de la NFL.

Lamb protagonizó uno de los partidos más productivos para un receptor en la historia de los Cowboys. Atrapó 17 pases para 189 yardas y consiguió el touchdown que le dio a Dallas la victoria de 34-30 sobre Houston a falta de 40 segundos. Sus 17 recepciones establecieron una nueva marca de la franquicia.

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El número 88 también se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la NFL con al menos 17 recepciones, 185 yardas y un touchdown en un mismo partido. Antes de Lamb, solamente Tom Fears en 1950, Terrell Owens en 2000 y Brandon Marshall en 2009 habían alcanzado esos números. Fears y Owens pertenecen al Salón de la Fama.

Lamb llegó además a tres partidos consecutivos con más de 100 yardas por recepción. Es la quinta racha de ese tipo en su carrera, la misma cantidad que consiguió Michael Irvin con Dallas. También alcanzó 30 encuentros de temporada regular con al menos 100 yardas, cifra que únicamente supera Irvin dentro de la historia de los Cowboys.

Kenneth Walker III confirmó que su llegada a Kansas City transformó el ataque terrestre de los Chiefs. El corredor produjo 177 yardas y dos touchdowns en 22 acarreos durante la victoria de 30-27 sobre Las Vegas. Su escapada de 76 yardas al final del tercer cuarto cambió el rumbo de un partido que permanecía bajo el control de los Raiders.

Walker ya suma 537 yardas terrestres en cuatro encuentros, la mayor cantidad para un jugador de los Chiefs durante las primeras cuatro jornadas de una temporada y el mejor comienzo en la NFL durante la última década. El último corredor que acumuló una cifra superior fue Arian Foster, quien alcanzó 539 yardas con Houston en 2010.

El nuevo corredor de Kansas City también tiene dos partidos con al menos 170 yardas terrestres durante las primeras cuatro semanas. Solamente Jim Brown, en 1958 y 1963, y O.J. Simpson, en 1973 y 1975, habían registrado dos actuaciones de esa magnitud antes de concluir el primer mes de una campaña. Walker lidera actualmente la NFL en yardas terrestres y ha producido seis touchdowns totales.

El espectáculo continuó durante el Sunday Night Football. Tetairoa McMillan atrapó 14 pases para 192 yardas y dos touchdowns en la victoria de Carolina por 32-26 sobre Detroit. Tanto las recepciones como las yardas representaron las mejores cifras de su carrera.

McMillan se convirtió en el primer jugador de los Panthers con al menos 10 recepciones, 175 yardas y dos anotaciones en un partido. Sus 14 atrapadas igualaron la segunda mayor cantidad en la historia de la franquicia, solamente por debajo de las 15 de Christian McCaffrey en 2019. Sus 192 yardas también empataron el segundo mejor registro de Carolina, a nueve de la marca de 201 que Steve Smith Sr. estableció en 2005.

El receptor logró nueve atrapadas para 147 yardas durante la primera mitad, la mayor cantidad de recepciones antes del descanso para un jugador de los Panthers. McMillan, con menos de 24 años, también se unió a Randy Moss, Isaac Bruce y Amari Cooper como los únicos jugadores con al menos 190 yardas y dos touchdowns en una victoria de horario estelar.

Chuba Hubbard acompañó la actuación de McMillan con 122 yardas y dos touchdowns por tierra. Durante el encuentro rebasó a Christian McCaffrey y ascendió al tercer lugar en yardas terrestres entre los corredores que han vestido el uniforme de Carolina.

Puka Nacua también colocó su nombre junto al de las grandes figuras. El receptor regresó después de perderse dos partidos y aportó nueve recepciones para 125 yardas en la remontada de los Rams sobre Philadelphia. Con esa actuación llegó a 4,390 yardas durante sus primeros 46 encuentros y superó las 4,272 de Randy Moss dentro de la comparación de jugadores en sus primeros 50 partidos.

Nacua ocupa el quinto lugar histórico en esa categoría, solamente por detrás de Justin Jefferson, Lance Alworth, Odell Beckham Jr. y Julio Jones. Además, sus 327 recepciones representan la tercera mayor cantidad para un jugador antes de disputar su encuentro número 51.

Jonathan Taylor hizo historia fuera de Estados Unidos. El corredor produjo 95 yardas y dos touchdowns durante el triunfo de Indianapolis sobre Washington en Londres y llegó a 408 yardas terrestres en partidos internacionales, la cifra más alta para cualquier jugador en la historia de la NFL.

Taylor también se convirtió en el primer jugador con múltiples touchdowns en dos partidos internacionales diferentes. Antes había conseguido tres anotaciones durante el encuentro de los Colts en Berlín en 2025. Sus 75 touchdowns terrestres igualaron a Eric Dickerson en el quinto lugar entre los jugadores que disputaron un máximo de 90 partidos.

Minnesota aportó uno de los logros colectivos más extraños. Los Vikings vencieron 15-10 a Miami exclusivamente con cinco goles de campo de Will Reichard y comenzaron una temporada con marca de 4-0 pese a no conseguir un touchdown en dos de sus cuatro encuentros. Son apenas el tercer equipo que lo logra y el primero en más de un siglo, después de los Chicago Cardinals de 1922 y 1923.

La semana también tuvo espacio para marcas poco convencionales. Cleveland alcanzó ocho victorias consecutivas en partidos disputados en jueves, la racha activa más larga de la NFL. En Seattle, los Seahawks y los Chargers lanzaron una intercepción cada uno en sus respectivas primeras jugadas ofensivas, la primera ocasión documentada desde al menos 1978 en la que un partido comenzó con dos pases y dos intercepciones.

La Semana 4 no solamente modificó las posiciones de las divisiones. También reunió actuaciones históricas de estrellas consolidadas, jóvenes que empiezan a construir su legado y equipos capaces de encontrar caminos completamente distintos para ganar.