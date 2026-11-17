Los Angeles Chargers terminaron con una espera de ocho partidos y consiguieron su primera victoria de la temporada al superar 23-20 a los Baltimore Ravens en el Monday Night Football. Justin Herbert abrió el camino con una anotación por tierra, Omarion Hampton superó las 100 yardas y la defensiva aseguró el resultado con una recuperación de balón en los minutos finales.

Herbert colocó a Los Ángeles al frente desde la primera serie ofensiva con un escape de 22 yardas hasta las diagonales. Cameron Dicker amplió la diferencia mediante un gol de campo de 38 yardas y los Chargers cerraron el primer cuarto con ventaja de 10-0.

TE PUEDE INTERESAR: Lions aplastan a Patriots en Munich

Baltimore respondió al comienzo del segundo periodo con una anotación de dos yardas de Derrick Henry, pero la ofensiva terrestre de los Ravens nunca consiguió establecerse. Hampton, en cambio, se convirtió en el eje del ataque visitante y culminó una larga serie de 13 jugadas con un touchdown de una yarda que colocó el marcador 17-7.

Riley Patterson recortó la distancia con un gol de campo antes del descanso. Los Chargers controlaron el tercer cuarto con la carrera y sumaron otros tres puntos gracias a Dicker, mientras Baltimore contestó con una patada de 36 yardas.

La diferencia volvió a ser de diez puntos al comienzo del último periodo, cuando Dicker convirtió su tercer gol de campo de la noche. Los Ravens todavía reaccionaron con una serie de 71 yardas que Henry terminó con su segundo touchdown, esta vez desde la yarda uno, para acercarse 23-20 con poco más de diez minutos por jugar.

Baltimore tuvo una última oportunidad después de recuperar el balón con 2:31 en el reloj. Jacoby Brissett encontró primero a Mark Andrews y después completó un pase con Zay Flowers, pero el receptor perdió el ovoide tras el golpe de Tarheeb Still. Elijah Molden recuperó el balón para Los Ángeles y la ofensiva visitante consumió los segundos restantes.

Herbert completó 12 de 18 pases para 129 yardas, sin entregas de balón, además de conseguir el touchdown terrestre que abrió el partido. Hampton terminó con 105 yardas y una anotación en 22 acarreos, mientras Tre Harris aportó 86 yardas mediante cinco recepciones.

La defensiva de los Chargers también anuló una de las principales armas de Baltimore. Henry anotó dos veces cerca de la zona de gol, pero solamente consiguió 10 yardas en 10 acarreos. Brissett movió el balón por aire en su debut con los Ravens, aunque sufrió una intercepción de Del’Shawn Phillips y no pudo completar la remontada.

Los Chargers mejoraron su marca a 1-8 y evitaron que su temporada continuara sin victorias. Baltimore cayó a 4-6, acumuló su quinta derrota consecutiva y desperdició una oportunidad importante para mantenerse dentro de la pelea en la AFC Norte.