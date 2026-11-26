Los Chicago Bears protagonizaron una remontada de infarto para llevarse una dramática victoria de 39-35 sobre los Detroit Lions en el tradicional partido de Thanksgiving Day de la NFL. Cuando parecía que Detroit tenía el triunfo en las manos, Caleb Williams apareció en el momento decisivo y conectó un pase con Rome Odunze, quien consiguió atrapar el balón en la zona de anotación en una jugada muy cerrada, para darle la vuelta al marcador con apenas tres segundos por jugarse.

El encuentro comenzó con los Lions tomando la iniciativa y aprovechando las dificultades defensivas de Chicago. Detroit abrió una ventaja de 10-0 gracias a una anotación terrestre de Jahmyr Gibbs, pero los Bears reaccionaron con un touchdown de Kyle Monangai, quien encontró espacio desde la yarda uno para acercar a su equipo. Sin embargo, antes del descanso, los Lions recuperaron el control con un safety provocado por un error de Chicago y una recepción de anotación de Sam LaPorta, para marcharse al vestidor con una ventaja de 19-10.

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Chicago Bears y Detroit Lions en un duelazo

La segunda mitad se convirtió en un auténtico intercambio de golpes. Monangai consiguió su segundo touchdown terrestre de la tarde, pero Gibbs respondió con otra anotación para mantener a Detroit al frente. Después apareció D'Andre Swift, quien protagonizó una espectacular escapada de 30 yardas hasta las diagonales para acercar nuevamente a Chicago. Los Lions contestaron con un gol de campo y otra carrera de Gibbs, esta vez de 70 yardas, que amplió la diferencia a 35-24 y parecía encaminar a Detroit hacia la victoria.

Pero los Bears todavía tenían mucho que decir. Caleb Williams encontró nuevamente a Rome Odunze con un pase de anotación de 41 yardas y después consiguió la conversión de dos puntos por tierra para reducir la desventaja a solamente tres unidades. La ofensiva de Chicago recuperó la confianza y su defensiva también hizo su parte, con una intercepción de Dillon Thieneman a Jared Goff que le devolvió la esperanza al equipo visitante.

En un cierre digno de película, los dos equipos tuvieron oportunidades para inclinar definitivamente el partido, pero la defensiva de Chicago consiguió detener a Gibbs en una cuarta oportunidad, mientras que Williams mantuvo con vida a los Bears con una importante conversión terrestre. En la última ofensiva, el quarterback condujo a su equipo hasta territorio de anotación y, cuando quedaban apenas nueve segundos, lanzó un envío hacia Odunze. El receptor realizó una extraordinaria atrapada en la esquina de la zona de anotación, mantuvo ambos pies dentro del campo y consiguió el touchdown de seis yardas que puso el definitivo 39-35 con tres segundos en el reloj.

Caleb Williams fue la gran figura de Chicago, al completar 30 de 44 envíos para 345 yardas y dos touchdowns, sin intercepciones. Rome Odunze terminó con seis recepciones para 87 yardas y dos anotaciones, ambas fundamentales para concretar la remontada. Por su parte, Kyle Monangai aportó dos touchdowns terrestres, mientras que D'Andre Swift también tuvo una actuación destacada con 65 yardas por tierra y 97 por recepción, además de una anotación.

Del lado de Detroit, Jared Goff completó 25 de 36 pases para 313 yardas, un touchdown y una intercepción. Sin embargo, el jugador más dominante de los Lions fue Jahmyr Gibbs, quien acumuló 205 yardas terrestres en 21 acarreos y consiguió tres anotaciones. A ello se sumó la actuación de Amon-Ra St. Brown, con siete recepciones para 146 yardas. Números que reflejaron el poderío ofensivo de Detroit, pero que terminaron siendo insuficientes ante la reacción de Chicago.

La victoria permitió a los Chicago Bears quedarse con uno de los triunfos más emocionantes de la temporada y reafirmar sus aspiraciones en la NFC North. Detroit parecía tener controlado el encuentro después de construir una ventaja de 11 puntos en el último cuarto, pero no pudo contener la reacción de su rival. Thanksgiving Day regaló un auténtico espectáculo ofensivo y un desenlace inolvidable, con Caleb Williams y Rome Odunze como los héroes de una remontada que se definió prácticamente sobre la última jugada.