En Estados Unidos, Thanksgiving es sinónimo de reuniones familiares, pavo, puré de calabaza y, por supuesto, futbol americano. Cada cuarto jueves de noviembre, millones de aficionados tienen una cita frente al televisor para disfrutar de los partidos de la NFL, una costumbre que se ha mantenido durante décadas.

Pero ¿por qué se juega futbol americano en el Día de Acción de Gracias? Aunque actualmente parece una combinación inseparable, esta tradición comenzó gracias a la iniciativa de un equipo que buscaba ganar popularidad: los Detroit Lions. Más adelante se sumaron los Dallas Cowboys, hasta convertir esta fecha en una de las más esperadas de la temporada.

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Detroit Lions: el origen de los partidos de NFL en Thanksgiving

Aunque los Detroit Lions son considerados los grandes impulsores de esta tradición, no fueron los primeros en jugar futbol americano durante Thanksgiving. La NFL ya organizaba partidos en esta fecha desde 1920, su primera temporada.

Sin embargo, el momento que cambió la historia llegó en 1934. George A. Richards, propietario de los Lions, buscaba que su equipo ganara seguidores en Detroit y encontró una buena oportunidad en el Día de Acción de Gracias.

La idea era sencilla: organizar un partido especial durante el feriado y aprovechar la celebración para atraer aficionados. Así, el 29 de noviembre de 1934, los Lions recibieron a los Chicago Bears en un encuentro que también fue transmitido por radio a nivel nacional.

La apuesta fue un éxito. Las 26 mil localidades del University of Detroit Stadium se agotaron dos semanas antes del partido y miles de personas se quedaron sin boleto. Aunque Chicago ganó 19-16, el verdadero triunfo fue para Richards, quien consiguió que el futbol americano tuviera un lugar especial en Thanksgiving.

Los Lions repitieron la experiencia en 1935 y, después de una interrupción entre 1939 y 1944 por la Segunda Guerra Mundial, retomaron la tradición en 1945. Desde entonces, Detroit se convirtió en uno de los protagonistas habituales del Día de Acción de Gracias.

¿Por qué los Dallas Cowboys juegan en Thanksgiving?

Durante más de 30 años, los Detroit Lions fueron los principales anfitriones de la NFL en Thanksgiving. Pero en 1966 apareció otro equipo que terminaría por compartir ese lugar: los Dallas Cowboys.

La iniciativa fue de Tex Schramm, entonces presidente y gerente general de Dallas. El equipo buscaba mayor exposición nacional y Schramm consideró que jugar durante una de las festividades más importantes de Estados Unidos era una gran oportunidad.

La NFL aceptó la propuesta y el 24 de noviembre de 1966 los Cowboys recibieron a los Cleveland Browns en el Cotton Bowl. Dallas ganó 26-14 y el partido reunió a 80 mil 259 aficionados, una cifra récord de asistencia para el equipo en aquella época.

El éxito fue suficiente para que los Cowboys adoptaran Thanksgiving como una fecha habitual en su calendario. Aunque hubo dos excepciones, en 1975 y 1977, cuando la NFL asignó sus partidos a los St. Louis Cardinals, Dallas recuperó su lugar en 1978.

Desde entonces, los Cowboys se convirtieron, junto con los Lions, en uno de los equipos emblemáticos de esta celebración.

¿Por qué la NFL juega tres partidos en el Día de Acción de Gracias?

Con Detroit y Dallas como anfitriones tradicionales, la NFL encontró en Thanksgiving una oportunidad para ofrecer una jornada completa de futbol americano.

Durante muchos años, los aficionados disfrutaron de dos encuentros: uno protagonizado por los Lions y otro por los Cowboys. Pero en 2006 la liga agregó un tercer partido en horario nocturno, lo que permitió extender la celebración hasta la noche.

Así nació la triple cartelera que conocemos actualmente. De esta manera, Thanksgiving dejó de ser solamente una fecha especial para dos franquicias y se convirtió en una jornada que reúne a distintos equipos y a millones de aficionados.

Incluso la tradición tiene un homenaje especial. En 2022, la NFL incorporó el nombre John Madden Thanksgiving Celebration para reconocer al legendario entrenador y comentarista, quien tuvo una estrecha relación con esta jornada y popularizó el famoso pavo de Thanksgiving entre los aficionados.

Lo que comenzó como una estrategia de los Detroit Lions para atraer público terminó convirtiéndose en una de las grandes tradiciones de la NFL. Hoy, el Día de Acción de Gracias no estaría completo para millones de estadounidenses sin una buena cena, la reunión familiar y, por supuesto, los partidos de futbol americano.