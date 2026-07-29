Cinco conclusiones sobre el training camp de los Seahawks: Esperen más de Rashid Shaheed
SEATTLE — Y aquí vamos, con cinco conclusiones del campamento de los campeones del Super Bowl, los Seahawks...
• Hay grandes expectativas para el receptor de quinto año Rashid Shaheed, quien llegó a Seattle en la fecha límite de traspasos del año pasado y, por ello, tuvo que trabajar para encontrar un rol mientras se incorporaba a un tren que ya estaba en movimiento. Con una temporada baja completa, el staff ha visto cómo ha aumentado su confianza. Además, la llegada de Brian Fleury procedente de San Francisco —el mismo lugar del que también llegó el OC de 2025, Klint Kubiak— lo ha ayudado, ya que está consiguiendo cierta continuidad después de haber trabajado con varios esquemas diferentes al principio de su carrera. Al staff le encanta la capacidad de Shaheed para eludir rivales, además de su velocidad de élite en línea recta. Ahora, con algo de tiempo, existe la posibilidad de construirle un rol en jugadas gadget, como las que se veían hace algunos años con Deebo Samuel Sr. Lo interesante será cómo Shaheed ayuda al equipo a dosificar un poco a Cooper Kupp, quien también podría estar compitiendo por snaps con el tight end Elijah Arroyo y el fullback Robbie Ouzts, mientras el equipo trabaja con diferentes agrupaciones de personal.
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• La incorporación de Fleury como coordinador ofensivo, procedente del mismo staff de San Francisco en el que Kubiak estuvo hace tres años, también está permitiendo que varios jugadores den un salto en su segundo año, algo que de otro modo podría haberse visto afectado por un cambio de sistema. Casi todo lo que Kubiak puso en video el año pasado es fácilmente trasladable para Fleury, y eso le ha permitido a Sam Darnold construir a partir de 2024, mientras Fleury le da al quarterback la responsabilidad que considera que Darnold se ha ganado. Esto ha llevado a conversaciones sobre cómo hacer crecer la ofensiva e incluso instalar algunos elementos que a Darnold le gustaban hace dos años en Minnesota. Otro jugador que ha aprovechado eficazmente la continuidad es Grey Zabel, quien jugó a nivel All-Pro como novato y ha regresado con confianza y preparado para ser un líder para el grupo que lo rodea.
• La defensa recupera mucha experiencia, con Uchenna Nwosu, Derick Hall y Dante Fowler completando sólidas temporadas bajas, Julian Love regresando con determinación en todo lo que hace —lo que indica que podrán hacer muchas cosas con él como safety— y jugadores como Leonard Williams y Ernest Jones IV mostrando consistencia. La diferencia este año podría llegar con un par de jugadores jóvenes dando otro paso adelante. Y esa conversación comienza con Byron Murphy II, quien apenas está comenzando a mostrar todo su potencial como pass rusher y tiene la capacidad de convertirse en un destructor de jugadas en el centro de la defensa, al estilo de Geno Atkins. Otro nombre a seguir en esa línea sería el linebacker de 26 años Drake Thomas, quien se ha convertido en un verdadero titular y ya no es un suplente que lucha por conseguir snaps. Parece un auténtico creador de jugadas después de haber realizado muchas tacleadas en el backfield el año pasado.
• Si existe una duda en la defensa, está en la secundaria después de las salidas de Coby Bryant a los Bears y Riq Woolen a los Eagles. Los Seahawks seleccionaron al safety de TCU Bud Clark en la segunda ronda y al cornerback de Arkansas Julian Neal para reemplazarlos. Ambos están en la pelea, como era de esperarse, para jugar de inmediato, con la esperanza de que la profundidad del equipo genere una competencia intensa en cada posición durante las próximas semanas. Ty Okada es el primero en la lista para ocupar el lugar de Bryant, y Clark tendrá que ganarle la batalla, mientras que Rodney Thomas también tiene la versatilidad para jugar ahí. Mientras tanto, Neal competirá con Nehemiah Pritchett y Noah Igbinoghene para alinearse junto a Devon Witherspoon —el hecho de que esté entrenando al menos abre la puerta para un nuevo contrato para él en las próximas semanas— y Josh Jobe con la primera defensa.
• Finalmente, hay un par de jugadores que regresan de lesiones a los que vale la pena seguir. La disponibilidad de Zach Charbonnet para la Semana 1 se perfila como una situación que podría definirse hasta el último momento, y los Seahawks serán inteligentes con él, con la esperanza de tener su mejor versión cuando más importe. Por ello, el pick de primera ronda Jadarian Price, quien ha demostrado estar ansioso por mostrar lo que puede hacer después de jugar como complemento de Jeremiyah Love en Notre Dame, es una figura clave. Y aunque existe competencia en la posición, el staff está analizando con mayor atención lo que cada jugador puede hacer para poder colocarlos en los roles adecuados. Después está Nick Emmanwori, quien se recupera de una cirugía de tobillo y cuya disponibilidad para la Semana 1 también genera incertidumbre. El lado positivo es que la lesión de Emmanwori está permitiendo al staff observar buenas señales en los roles que pueden desempeñar el linebacker Tyrice Knight y el safety D’Anthony Bell, ya que Emmanwori juega efectivamente en ambas posiciones.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 27/07/2026, traducido al español para SI México.