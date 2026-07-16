¿Quién es Vinod Khosla? Lo que debes saber de la familia que comprará a los Seahawks
Los campeones vigentes del Super Bowl parecen haber encontrado a su nuevo propietario.
Meses después de que los Seahawks anunciaran que el patrimonio de Paul Allen pondría a la venta la franquicia tras conquistar el Super Bowl LX, el equipo informó este sábado que alcanzó un acuerdo para vender la organización a un grupo encabezado por Vinod Khosla y su familia. El grupo está integrado por Vinod, su esposa Neeru Khosla y su hijo Neal Khosla.
Los Seahawks fueron propiedad de Paul Allen desde 1996 hasta su fallecimiento en 2018. Desde entonces, su hermana Jody Allen estuvo al frente del patrimonio, que incluía al equipo. Ahora, está previsto que transfiera la franquicia al grupo encabezado por Khosla.
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“Nos sentimos honrados de que se nos haya confiado ser los próximos guardianes de los Seattle Seahawks”, declaró Vinod en nombre de la familia Khosla. “Esperamos construir sobre el legado ganador que creó Paul Allen y ganarnos la confianza de la organización de los Seahawks y de sus aficionados en todas partes”.
Khosla también publicó un mensaje en redes sociales después de anunciarse el acuerdo: “Emocionado de formar parte de esta gran franquicia. También emocionado de ver que todo el dinero irá a una organización sin fines de lucro. No haré más comentarios hasta que la venta sea definitiva”.
De acuerdo con Adam Schefter y Seth Wickersham, de ESPN, los Seahawks fueron vendidos por un estimado de 9 mil 612 millones de dólares, una cifra récord que supera ampliamente los 6 mil 50 millones por los que fueron vendidos los Commanders en 2023.
Los Seahawks informaron que la familia Khosla será la propietaria mayoritaria de la franquicia. Sin embargo, un memorando enviado por la NFL a los equipos y obtenido por Ian Rapoport señala que Neeru Khosla será quien figure como propietaria controladora.
Según Schefter y Wickersham, la familia Khosla no se convertirá oficialmente en propietaria de los Seahawks hasta que la operación sea aprobada por los demás dueños de la NFL, quienes se reunirán a finales de agosto para votar sobre la transacción.
Entonces, ¿quiénes son Vinod Khosla y su familia? Esto es lo que debes saber.
Vinod Khosla: patrimonio y trayectoria del próximo posible dueño de los Seahawks
Vinod Khosla, de 71 años, es un empresario e inversionista de capital de riesgo y posee una fortuna estimada en 13 mil 700 millones de dólares, de acuerdo con Forbes. Es fundador de Khosla Ventures y cofundador de Sun Microsystems, empresa de computadoras que dejó de operar en 2010.
Nació en India y obtuvo una licenciatura en ingeniería eléctrica en el Instituto Indio de Tecnología antes de mudarse a Estados Unidos, donde consiguió una maestría en ingeniería biomédica en Carnegie Mellon. Posteriormente obtuvo un MBA en Stanford, después de haber sido rechazado dos veces por esa universidad.
De acuerdo con su biografía en Khosla Ventures, fundó la firma con el objetivo de enfocarse en “tecnologías que puedan transformar significativamente a la sociedad”. Es un firme impulsor de la inteligencia artificial, especialmente aplicada al sector salud, y Khosla Ventures fue el primer fondo de inversión en apostar por OpenAI.
La biografía de Vinod también señala que lleva más de 50 años casado con su “amor de la infancia”, Neeru. Ella también nació en India y obtuvo una maestría en biología molecular en San José State University y otra en educación en Stanford. Es directora ejecutiva y cofundadora de la Fundación CK-12, una organización sin fines de lucro que busca ofrecer contenido educativo gratuito y herramientas tecnológicas para ayudar a los estudiantes a “aprender a su manera”.
La pareja tiene cuatro hijos, entre ellos Neal.
Actualmente, la familia Khosla posee una participación minoritaria en la organización de los 49ers, uno de los principales rivales de los Seahawks. Como señala el memorando de la NFL, la familia tendrá que desprenderse de esa participación si la venta de los Seahawks se concreta.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 11/07/2026, traducido al español para SI México.