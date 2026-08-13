Cinco duelos de quarterbacks que marcarán el inicio de la NFL
La pretemporada no entrega victorias para la clasificación, pero sí puede alterar el rumbo de una franquicia. En 2026, varias de las decisiones más importantes de la NFL se concentran en la posición de quarterback. Minnesota ya resolvió su competencia, mientras Las Vegas, Atlanta y Cleveland aún deben confirmar a su titular. Indianapolis afronta una batalla distinta: Anthony Richardson ya no pelea por el primer puesto, sino por conservar su lugar como suplente y demostrar que todavía tiene futuro en la liga.
Cada caso responde a una necesidad diferente, desde competir de inmediato hasta proteger el desarrollo de un novato o cerrar un proyecto que no cumplió con las expectativas.
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El duelo más atractivo de Minnesota ya produjo un ganador. Los Vikings eligieron a Kyler Murray como su quarterback titular para comenzar la temporada, por encima de J.J. McCarthy. La franquicia seleccionó a McCarthy con la décima elección del Draft de 2024, pero una lesión de rodilla borró toda su campaña de novato. En 2025 dejó marca de 6-4 como titular, aunque completó apenas el 57.6 por ciento de sus pases, lanzó 11 touchdowns y sufrió 12 intercepciones.
Esos números, junto con sus problemas físicos, llevaron al equipo a contratar a Murray por el salario mínimo para veteranos. El exjugador de Arizona posee dos selecciones al Pro Bowl, mayor movilidad y un brazo capaz de abrir el campo. Su experiencia y su actuación durante el campamento terminaron por darle la ventaja. Con esta decisión, Kevin O’Connell apuesta por el quarterback que ofrece mayores garantías inmediatas para aprovechar los mejores años de Justin Jefferson, mientras McCarthy vuelve al puesto de suplente y enfrenta nuevas dudas sobre su futuro en Minnesota.
En Las Vegas, Kirk Cousins comenzó el campamento como titular por delante de Fernando Mendoza, primera selección global del Draft de 2026. Klint Kubiak ha explicado que su escenario ideal permite que un novato aprenda detrás de un veterano, y Cousins conoce las exigencias de una ofensiva de este tipo. Sin embargo, Mendoza ganó el Trofeo Heisman, conquistó el campeonato nacional y se convirtió en la mayor apuesta de una organización que no gana un partido de playoffs desde hace 24 años.
El duelo no consiste solo en decidir quién inicia la campaña, sino en establecer en qué momento conviene entregar el equipo a su nuevo rostro. Cousins puede aportar estabilidad y quitarle presión al novato, pero cada actuación convincente de Mendoza acortará la espera. Los Raiders no eligieron al cubano-estadounidense con el primer turno para mantenerlo demasiado tiempo en la banca; la pretemporada determinará si la transición ocurre desde la Semana 1 o más adelante.
Atlanta presenta el choque con mayor incertidumbre médica. Michael Penix Jr. intenta recuperar el puesto después de la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en noviembre, mientras Tua Tagovailoa busca una nueva oportunidad tras su salida de Miami. Tagovailoa dará el primer paso dentro de esta competencia, pues Kevin Stefanski lo eligió para iniciar el primer partido de pretemporada contra Denver.
Sin embargo, el entrenador aclaró que todavía no ha definido quién será el titular en la Semana 1 de la temporada regular. Penix aún no recibe autorización para completar todos los ejercicios de once contra once, por lo que su recuperación tendrá un peso decisivo. Ambos son quarterbacks zurdos de bolsillo, pero ofrecen estilos distintos: Penix amenaza con el pase profundo; Tagovailoa basa su mejor versión en la anticipación, la precisión y la rapidez para soltar el balón. La actuación de Tua ante los Broncos puede darle ventaja, aunque la competencia continuará abierta mientras Atlanta espera conocer el verdadero estado físico de Penix.
Cleveland también enfrenta una elección entre pasado y futuro. Deshaun Watson y Shedeur Sanders concentran la competencia, aunque Dillon Gabriel y el novato Taylen Green completan el grupo. Watson ha disputado solo 19 partidos en cuatro temporadas con los Browns a causa de su suspensión y sus lesiones, y llega al último año de su contrato con un impacto de 45 millones de dólares contra el límite salarial.
Sanders inició los últimos siete encuentros de 2025 y mostró capacidad para producir jugadas grandes, pero debe reducir las capturas, las pérdidas de balón y los errores de lectura. Todd Monken ha repartido oportunidades con la primera ofensiva y planea conceder un inicio de pretemporada a cada uno. Elegir a Watson implicaría apostar por una recuperación que nunca se ha consolidado; optar por Sanders permitiría evaluar en serio al joven antes de que la franquicia vuelva a buscar una respuesta en el Draft. Para los Browns, no se trata únicamente de escoger al titular de la Semana 1, sino de decidir si aún pueden rescatar su inversión más costosa o si deben abrir una nueva etapa.
El quinto duelo es diferente, pero puede tener las consecuencias más duras para uno de sus protagonistas. Daniel Jones es el titular indiscutible de Indianapolis, por lo que Anthony Richardson compite con Riley Leonard por el puesto de QB2. Los Colts eligieron a Richardson con la cuarta selección global de 2023, pero las lesiones, su falta de precisión y la derrota ante Jones en el campamento de 2025 frenaron su ascenso.
Una fractura orbital que sufrió antes de un partido terminó con su última temporada y, meses después, el quarterback pidió un traspaso. Indianapolis declinó su opción de quinto año, aunque no piensa desprenderse de él sin una oferta adecuada. Leonard, selección de sexta ronda en 2025, tomó el puesto de suplente tras la lesión de Richardson y abrió el último partido de aquella campaña. Para Richardson, agosto no representa una oportunidad inmediata de recuperar el equipo; representa una prueba para demostrar que su extraordinario talento físico aún puede convertirse en una carrera estable dentro de la NFL.
Las cinco competencias no parten del mismo punto ni ofrecen la misma recompensa. Minnesota eligió a Murray con la esperanza de regresar a los playoffs; Atlanta y Cleveland todavía buscan al quarterback que pueda cambiar su dirección; Las Vegas decide cuándo comenzará la era de Mendoza, e Indianapolis evalúa si todavía existe un lugar para Richardson. Los partidos de agosto no aparecerán en el récord oficial, pero cada serie, cada error y cada decisión bajo presión puede definir carreras completas. Para algunos quarterbacks, la pretemporada abre la puerta de la titularidad; para otros, representa la última oportunidad antes de que su equipo decida avanzar sin ellos.