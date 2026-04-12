Cinco equipos que no pueden salir del Draft de la NFL 2026 sin un quarterback
En poco menos de dos semanas, el Draft de la NFL dará inicio en Pittsburgh, con 32 equipos buscando reforzar sus plantillas de cara a la campaña 2026.
Cada temporada de draft trae consigo algunos debates familiares, desde elegir por necesidad vs. seleccionar al mejor jugador disponible, hasta cuestionamientos sobre el valor de cada posición. Eso es especialmente cierto en la posición más importante del juego: el quarterback. Tan recientemente como en 2024, un impresionante total de seis quarterbacks fue seleccionado dentro de los primeros 12 picks, igualando el draft de 1983 con la mayor cantidad en la primera ronda en la historia. Aunque ese número parece poco probable—si no es que imposible—de igualar en 2026, es justo decir que casi un tercio de la liga está en busca de una solución a largo plazo bajo centro.
Te puede interesar: ¿Por qué Fernando Mendoza no asistirá al Draft de la NFL 2026?
Con esto en mente, aquí un vistazo a seis equipos que deben salir del Draft de la NFL 2026 con un quarterback.
Arizona Cardinals
Los Cardinals están en modo reconstrucción mientras entran a la era de Mike LaFleur. Iniciaron el nuevo año de liga cortando lazos con el ex quarterback franquicia Kyler Murray, y comenzarán la campaña 2026 con los veteranos Jacoby Brissett y Gardner Minshew II en el roster.
Arizona posee el pick No. 3 del draft, pero con el principal prospecto en la posición, Fernando Mendoza—de quien hablaremos a continuación—apuntando a salir temprano, es poco probable que seleccionen uno en la primera ronda. Aun así, tienen otros dos picks dentro del top 65 y seis en total dentro del top 100, lo que los coloca en una posición ideal para apostar por un quarterback en los primeros dos días.
New York Jets
Los Jets han realizado varios movimientos en la posición de quarterback durante este offseason, intercambiando con los Raiders por Geno Smith antes de enviar a Justin Fields a Kansas City.
Aunque Aaron Glenn ya nombró a Smith como el quarterback titular de New York, cumplirá 36 años más adelante este año y viene de una temporada 2025 en la que inició 15 juegos con los Raiders, terminando con marca de 2–13, liderando la NFL en intercepciones (17) y sacks recibidos (55).
Algunos han proyectado que los Jets podrían seleccionar a Ty Simpson de Alabama incluso en la primera ronda. Vayan o no por esa vía, sería una mala praxis organizacional no atender la posición en algún punto del draft. Detrás de Smith, el grupo de quarterbacks actualmente está conformado por Brady Cook y Bailey Zappe—difícilmente una solución a largo plazo.
Las Vegas Raiders
Con el pick No. 1 del draft, los Raiders parecen prácticamente seguros de seleccionar a Mendoza—quien llevó a Indiana a una temporada de 16–0 y al campeonato nacional en 2025—en la cima de la primera ronda. Las Vegas ha hecho su tarea con el actual ganador del Heisman, y a estas alturas sería una sorpresa histórica que no terminara en la franquicia.
Mendoza se unirá a un grupo de quarterbacks encabezado por Kirk Cousins, con una oportunidad única de aprender detrás de un veterano con amplia experiencia en la NFL.
Los Angeles Rams
Aunque los Rams tienen una solución inmediata en la posición con Matthew Stafford, quien viene de una temporada de MVP en 2025, su proyección a largo plazo es incierta.
Actualmente, L.A. solo cuenta con Stetson Bennett detrás de Stafford, y aunque el coach Sean McVay intentó con todo entrar en la puja por Cousins, este firmó con los Raiders. Los Rams aún podrían traer de vuelta a Jimmy Garoppolo—quien pasó las últimas dos temporadas con el equipo—pero él, al igual que Stafford y Cousins, ya supera los 30 años.
En pocas palabras, los Rams necesitan a alguien más—al menos un prospecto en desarrollo—mientras su quarterback titular se acerca al retiro.
Pittsburgh Steelers
La espera por la decisión de Aaron Rodgers no puede ser nada agradable para los Steelers. A medida que se acerca el Draft 2026, Pittsburgh aún no tiene claridad sobre si Rodgers planea regresar, y aunque la idea de verlo reunido con Mike McCarthy suena atractiva, la realidad es que tiene 42 años, lo que hace que esta próxima temporada bien podría ser la última. Ahora sí.
Con el veterano Mason Rudolph y el jugador de segundo año Will Howard como los únicos quarterbacks en el roster, los Steelers necesitan algún tipo de esperanza a largo plazo en la posición de cara a esta temporada.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 10/04/2026, traducido al español para SI México.