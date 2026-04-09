¿Por qué Fernando Mendoza no asistirá al Draft de la NFL 2026?
Dentro de poco más de dos semanas, se espera que el comisionado Roger Goodell dé inicio al Draft de la NFL 2026 en Pittsburgh anunciando que los Raiders seleccionan al quarterback de Indiana, Fernando Mendoza, con la primera selección global. Sin embargo, Mendoza no estará presente para subir al escenario junto a Goodell ni para posar con la gorra y el jersey de su nuevo equipo.
De acuerdo con Adam Schefter, de ESPN, Mendoza informó a la NFL que no asistirá al draft en persona porque planea celebrar el momento con su familia en Miami. Es probable que la transmisión muestre a Mendoza disfrutando del momento de forma remota, como suele hacer la liga con los jugadores que deciden no acudir al evento.
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Aunque muchos prospectos proyectados como primera selección global—y selecciones de primera ronda en general—optan por asistir al draft para vivir la experiencia en persona, Mendoza no es ni mucho menos el primero en decidir no hacerlo. Varios jugadores han preferido ver el draft desde casa y celebrarlo con amigos y familiares, tal como hará Mendoza este año.
¿Qué otros No. 1 no asistieron al Draft de la NFL?
Hasta 1980, el Draft de la NFL—anteriormente conocido como la reunión anual de selección de jugadores—ni siquiera era televisado. El draft comenzó en 1936, pero no llegó a la televisión hasta que ESPN propuso la idea al entonces comisionado Pete Rozelle. En pocos años al aire, los mejores prospectos ya recibían invitaciones para asistir al evento en persona.
En la década de los 80, cuando el evento apenas comenzaba a ganar presencia televisiva, selecciones número uno como Bruce Smith (1985), Vinny Testaverde (1987) y Troy Aikman (1989) estuvieron presentes en el draft. A medida que el evento creció en popularidad con los años, cada vez más prospectos comenzaron a asistir en persona.
Si los Raiders seleccionan a Mendoza con la primera elección, será el primer pick No. 1 que no asiste al draft desde Travon Walker en 2022. Walker decidió ver el evento con su familia en un hotel en Atlanta. Mientras que los últimos tres primeros picks —Bryce Young, Caleb Williams y Cam Ward—s í acudieron al evento, varios seleccionados recientes con el número uno no lo hicieron.
Esto incluye al pick No. 1 de 2020, Joe Burrow, quien ni siquiera tuvo la opción de asistir en persona, ya que todo el evento se realizó de forma remota debido a la pandemia de COVID-19.
Picks No. 1 desde 2000 que no asistieron al draft
- Travon Walker, Jaguars (2022)
- Trevor Lawrence, Jaguars (2021)
- Joe Burrow, Bengals (2020)
- Baker Mayfield, Browns (2018)
- Myles Garrett, Browns (2017)
- Jameis Winston, Buccaneers (2015)
Todo indica que en la última década se ha vuelto más común que algunos prospectos proyectados como primera selección decidan no asistir al draft en persona. Todos los picks No. 1 en los años 2000 estuvieron presentes cuando fueron seleccionados.
Aunque el Draft de la NFL sigue siendo un evento enorme que convoca a muchos jugadores en el lugar, algunos prospectos—como Fernando Mendoza—prefieren vivir ese momento rodeados de su familia y amigos en casa.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 07/04/2026, traducido al español para SI México.