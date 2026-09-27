Cinco estadísticas detrás de los problemas ofensivos de los Chargers al inicio de la temporada 2026

Condolencias para todos los que apostaron por la ofensiva de los Chargers después de que contrataron a Mike McDaniel. Hasta ahora, los han engañado.

La contratación de McDaniel como coordinador ofensivo de Jim Harbaugh fue uno de los movimientos más elogiados del offseason. Después de un comienzo espectacular en su etapa como Head Coach en Miami, McDaniel terminó por fracasar mientras su quarterback, Tua Tagovailoa, lidiaba con lesiones y limitaciones, además de preocupaciones reportadas sobre algunos aspectos de la cultura del equipo. Pero McDaniel salió de South Beach manteniendo una gran reputación como un genio ofensivo innovador. En Los Angeles, estaría acompañado por Justin Herbert, un quarterback con un talento aparentemente ilimitado, pero que nunca ha tenido el grupo de apoyo adecuado para triunfar cuando más importa. La combinación hacía pensar en Herbert desbloqueando partes nunca antes vistas del playbook de McDaniel, mientras McDaniel podría hacer que el jugador de séptimo año jugara como candidato al MVP y ganara el primer partido de playoffs de su carrera.

Te puede interesar: NFL 2026: Los Chargers se estrellan ante Arizona y Minnesota sacude a Green Bay

Solo han transcurrido dos partidos y todavía pueden cambiar muchas cosas, pero ninguno de esos sueños se ha hecho realidad para Los Angeles. En cambio, los Chargers han comenzado la temporada con marca de 0-2, pese a ser favoritos ante los Cardinals y Raiders y jugar ambos partidos como locales. Ahora, su capacidad para competir incluso por un lugar en los playoffs está en serio peligro, mientras se aproxima la parte más complicada de su calendario.

En medio del desconcertante inicio de los Chargers bajo McDaniel, aquí hay cinco números que explican qué ha salido mal para Los Angeles a la ofensiva.

5

El número de veces que los Chargers han perdido el balón después de dos semanas. La manera más sencilla de que un equipo pierda un partido que se supone debe ganar es cometiendo pérdidas de balón, y eso es exactamente lo que hicieron los Chargers en un par de derrotas por 26-14 ante Arizona y Las Vegas.

Los Chargers tienen suerte de no haber cometido todavía más pérdidas de balón. El domingo, soltaron el balón seis veces contra los Raiders. Recuperaron cinco de esos fumbles, pero la derrota pudo haber sido todavía peor si no hubieran logrado lanzarse sobre esos balones sueltos.

Las pérdidas de balón son una tendencia especialmente desconcertante para los Chargers, ya que Harbaugh es conocido por tener equipos bien dirigidos. En las primeras dos temporadas de Harbaugh con los Chargers, comenzaron con marca de 2-0 en cada año y tuvieron apenas tres pérdidas de balón combinadas durante esos cuatro partidos. Su defensa, mientras tanto, provocó siete pérdidas de balón en esos encuentros.

28

El número de jugadas negativas —castigos, sacks, pérdidas de balón y/o jugadas que terminaron en pérdida de yardas— que los Chargers cometieron en sus primeros dos partidos. Esta cifra no toma en cuenta los errores de equipos especiales, que incluyen un punt bloqueado y un gol de campo fallado.

No existe un momento ideal para una jugada negativa, pero los Chargers han sido expertos en cometerlas en el peor momento, o en volver a sus raíces de “Chargering”. Contra los Cardinals, Herbert sufrió un sack en cuarta oportunidad y desde la yarda 1, lo que evitó que consiguieran puntos. Mientras perdían 17-10 ante los Raiders, el snap de Jake Slaughter golpeó al receptor abierto Tre Harris mientras estaba en movimiento en tercera oportunidad y pulgadas por avanzar. Los Chargers recuperaron el balón, pero perdieron yardas y tuvieron que despejar en lugar de conseguir el primer down.

Al igual que con las pérdidas de balón, los Chargers simplemente se están derrotando a sí mismos. Ya demostró ser algo insostenible contra los Cardinals y Raiders, y podría ser todavía peor cuando enfrenten a los Bills, Seahawks y Broncos en las próximas semanas.

Herbert lo expresó así al hablar con los reporteros esta semana. “Creo que simplemente se trata de ejecutar las cosas de manera más limpia: no cometer castigos antes del snap, no perder el balón y asegurarnos de que estamos anotando puntos en la zona roja”, dijo.

26.9%

La tasa de éxito de los Chargers cuando Ladd McConkey no está en el campo, de acuerdo con Next Gen Stats. Los Chargers han promediado apenas 3.7 yardas por jugada y una tasa de jugadas explosivas de 7.7% sin McConkey. En comparación, promedian 7.7 yardas, una tasa de jugadas explosivas de 20.5% y una tasa de éxito de 48.7% cuando McConkey está en el campo, según NGS.

Es seguro decir que la ofensiva de los Chargers es mucho mejor cuando McConkey está disponible. La ofensiva tuvo, de hecho, un sólido comienzo en su partido de la Semana 1 contra los Cardinals antes de que McConkey abandonara el juego por una lesión en las costillas, después de que el equipo anotara dos touchdowns y no lograra convertir una cuarta oportunidad en la zona roja. McConkey jugó menos de la mitad de los snaps ofensivos de los Chargers en la Semana 2, y se notó. Es su mejor receptor para conseguir separación y, en general, su objetivo más confiable.

21.5%

La tasa de presiones rápidas —presiones en menos de 2.5 segundos— que ha enfrentado Justin Herbert, la séptima más alta de la NFL, de acuerdo con NGS. Ha sido presionado en general el 40% de las veces, empatado en el noveno lugar de la liga. Con Herbert y los Chargers, todo vuelve a la línea ofensiva. Después de que Herbert fuera presionado a tasas históricas la temporada pasada, los Chargers seleccionaron a Jake Slaughter y contrataron al center Tyler Biadasz durante la agencia libre. Biadasz se lesionó antes de la temporada, dejando nuevamente a los Chargers con una línea ofensiva interior debilitada. Inicialmente se esperaba que Slaughter jugara como guard para los Chargers, pero tomó el lugar de Biadasz como center, posición que también jugó en la universidad en Florida.

Time to check in on the Chargers revamped offensive line to protect Justin Herbert this season 🔥 pic.twitter.com/ySQS2A4EI0 — NFL Memes (@NFLMemes) September 14, 2026

Los Chargers sí recuperaron esta temporada a sus dos tackles, Joe Alt y Rashawn Slater, después de sus lesiones, aunque Alt ha tenido un difícil comienzo de año, al cometer varios castigos, uno de los cuales provocó un safety contra los Raiders. En general, Herbert ha completado el 59.3% de sus pases esta temporada para 401 yardas, dos touchdowns y tres intercepciones, mientras promedia 7.4 yardas por intento. Cuando es presionado, ha completado el 50% de sus pases para 96 yardas y un touchdown, además de sufrir seis sacks mientras promedia 5.3 yardas por intento. La protección de Herbert no es tan porosa como la temporada pasada, pero todavía hay mucho margen para mejorar.

-0.42

El EPA por acarreo de los Chargers después de dos partidos, que ocupa el lugar 31 de la NFL. Una de las muchas ventajas que se esperaba de la contratación de McDaniel era su experiencia en el juego terrestre y el impacto que podría tener en el prometedor corredor de segundo año Omarion Hampton. Hasta ahora, eso no ha sucedido. Los Chargers han utilizado la segunda mayor cantidad de formaciones con 21 personnel —dos corredores y un tight end—, recurriendo con frecuencia al fullback Alec Ingold, quien jugó bajo las órdenes de McDaniel en Miami. Esto no se ha traducido en éxito para el juego terrestre de los Chargers, que ocupa el lugar 27 en tasa de éxito por tierra (34%).

De acuerdo con Next Gen Stats, los Chargers lideran la liga en acarreos con un bloqueador principal, con 25, pero han promediado apenas 3.4 yardas por acarreo y una tasa de éxito de 28% en esas jugadas, por debajo del promedio en ambas métricas. Con Ingold en el campo, han promediado apenas 2.9 yardas por acarreo. Los Chargers han tenido algunos buenos acarreos hasta ahora, pero al igual que la temporada pasada, no han encontrado eficiencia en el juego terrestre.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 25/09/2026, traducido al español para SI México.