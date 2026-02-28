Cinco jugadores que pueden mejorar su valor de Draft en el NFL Combine 2026
El NFL Combine 2026 ya está en marcha esta semana en Indianápolis, con 319 prospectos invitados listos para reunirse y realizar pruebas frente a ejecutivos, coaches y scouts de los 32 equipos, en un esfuerzo por demostrar por qué merecen ser seleccionados en el Draft de abril.
Sin presión.
Mientras algunos de los principales talentos de la clase suelen utilizar el combine como antesala de su pro day—optando por reunirse solo con ciertos equipos y omitiendo exámenes físicos, ejercicios y mediciones—otros no tienen ese lujo.
Para ellos, esta semana es crítica. Un tiempo explosivo en las 40 yardas, una actuación de élite en los drills de posición o una envergadura mayor a la esperada (sí, así de serio es) puede disparar el valor de un jugador en el Draft de la noche a la mañana.
Aquí hay cinco prospectos que tienen algo que demostrar esta semana.
DE Rueben Bain, Miami
Bain es un talento consensuado de primera ronda, tras registrar 54 tackleadas, 15.5 tackleadas para pérdida y 9.5 capturas de quarterback—todas marcas personales—en 2025, ayudando a los Hurricanes a llegar al juego por el campeonato nacional. Sin embargo, el lugar donde finalmente sea seleccionado podría reducirse a una sola métrica: la longitud de sus brazos.
Aunque el jugador de 21 años fue listado en la universidad con 1.90 metros (6' 3") y 275 libras, los evaluadores se han enfocado en la longitud de sus brazos durante todo el proceso previo al Draft. Históricamente, el estándar para un edge rusher es tener brazos de 33 pulgadas o más. Si Bain registra 32 pulgadas o menos, existe la posibilidad de que caiga a la mitad—o incluso al final—de la primera ronda.
Si mide 33 pulgadas, sin embargo, su estatus como selección dentro del top 10 quedaría prácticamente asegurado.
RB Jeremiyah Love, Notre Dame
Love fue el motor de la ofensiva de Notre Dame en 2025, acumulando una marca personal de 1,372 yardas por tierra y 18 touchdowns, además de sumar 280 yardas y tres anotaciones como receptor. Es, sin discusión, el corredor número uno de esta clase.
Dicho esto, seleccionar corredores en la primera ronda se ha convertido en un arte perdido en la NFL. Desde 2013, solo tres Drafts han visto a múltiples running backs salir en la Ronda 1—mientras que en dos de los últimos cinco (2022 y ’24) no se eligió ninguno en el Día 1.
Love planea realizar el programa completo de ejercicios en el combine esta semana. Si cumple con las expectativas, probablemente se consolidará como el único corredor seleccionado en la primera ronda.
QB Garrett Nussmeier, LSU
Nussmeier era considerado ampliamente como el mejor prospecto de quarterback rumbo a la temporada colegial de 2025. Sin embargo, tras una campaña lejos de lo ideal en la que solo realizó nueve aperturas—con marca de 5–4 en medio del despido del coach Brian Kelly—el jugador de 24 años fue prácticamente relegado por una lesión abdominal. Ahora tiene trabajo por hacer para mejorar su valor de Draft.
Nussmeier tiene previsto lanzar el sábado, y será la parte más importante de su proceso previo al Draft hasta ahora. Con una actuación sólida, podría recordarle a los evaluadores por qué alguna vez fue visto como una selección de Día 1.
QB Ty Simpson, Alabama
Hablando de quarterbacks que mostrarán la potencia de su brazo en el Lucas Oil Stadium, Simpson también planea lanzar el sábado—y en el proceso, podría despejar cualquier duda persistente sobre si es un talento de primera ronda.
En su única temporada como quarterback titular de Alabama, Simpson completó el 64.5% de sus pases para 3,567 yardas y 28 touchdowns, guio al Crimson Tide a un récord de 11–4 y a un lugar en el College Football Playoff, y para el final del año se había convertido en un prospecto de Día 1.
Más allá del consenso como selección número uno, Fernando Mendoza, es una clase relativamente débil de quarterbacks en la parte alta. Si Simpson logra una actuación de élite en el combine, podría consolidar su estatus como selección de primera ronda. Si fracasa, en cambio, una caída a la segunda ronda no estaría fuera de discusión.
WR Brenen Thompson, Mississippi State
El ex velocista de preparatoria mide 5’9” y pesa apenas 170 libras. Aun así, la velocidad desequilibrante de Thompson le permitió registrar 57 recepciones, 1,054 yardas y seis touchdowns para los Bulldogs esta temporada, lo que le valió una selección al segundo equipo All-SEC.
Se espera que el jugador de 22 años registre un tiempo en las 40 yardas en el rango de los 4.2 segundos, lo que lo pondría en la conversación por el más rápido de todos los tiempos. Como referencia, los anteriores poseedores del récord, John Ross y el actual líder Xavier Worthy, capitalizaron sus tiempos explosivos para convertirse en selecciones de primera ronda.
Es una posibilidad remota, pero quizá Thompson pueda hacer lo mismo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 26/02/2026, traducido al español para SI México.