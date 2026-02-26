Jugadores a seguir en el Combine de la NFL incluyen solo un QB
CINCINNATI — Ese dateline… larga historia. Salir de una tormenta que golpeó mi ciudad, dejando más de tres pies de nieve, fue bastante complicado. Conseguir un vuelo al Midwest fue todavía más desafiante. Así que no volé a Indy (mi vuelo de la 1:15 p.m. ET del martes fue cancelado, el tercero que me cancelan esta semana), sino al norte de Kentucky, y ahora haré el trayecto de 90 minutos hacia el norte.
La buena noticia es que llegaré a mi 18º NFL combine.
Y para arrancar nuestra cobertura desde el terreno, empecemos con algunos jugadores a seguir esta semana, una vez que comiencen los entrenamientos. Con una salvedad rápida: un equipo me dijo que más de tres cuartas partes de los jugadores con los que realizaron entrevistas formales el lunes por la noche dijeron que planeaban no participar en las pruebas atléticas. Así que si estos jugadores realmente saltan al campo es algo que estará en constante cambio hasta que los veamos ahí.
Oregon TE Kenyon Sadiq
Sadiq tiene la oportunidad, si completa las pruebas físicas, de ser lo que Nick Emmanwori fue hace un año: el prospecto que demuestra ser una anomalía física demasiado evidente como para que alguien lo ignore. Algunos esperan que Sadiq, con cerca de 6’3” y 240 libras, corra en el rango de 4.3 y salte 40 pulgadas, lo que serían números extraordinarios para un receptor de la mitad de su tamaño. Y el plus con Sadiq —quien sí tuvo algunos problemas con drops— es que, dentro de un perfil de habilidades al estilo de Shannon Sharpe, también existe una verdadera disposición para bloquear.
Linebackers a seguir
Algunos ven a Arvell Reese como el mejor prospecto del draft, con tamaño, longitud y un rango atlético fuera de lo común que se confirmaría si decide correr y saltar (me han dicho que su tiempo en las 40 yardas podría ser impactante).
De manera similar, Sonny Styles —un safety reconvertido de 6’4” y 250 libras que no ofrece el mismo valor como pass rusher que Reese— es considerado un jugador con el potencial de evaluarse atléticamente como Tremaine Edmunds lo hizo en 2018, y demostrar ser el atleta más completo de esta clase. Si quieres divertirte con ese dato, puedes buscar en Google los highlights de Styles en el basketball de high school.
• Otros dos linebackers a seguir: Justin Jefferson, de Alabama Crimson Tide (sí, ese es su nombre), y Jake Golday, de Cincinnati Bearcats. Se espera que ambos destrocen el 40.
Jeremiyah Love
El otro probable jugador de primera ronda que tiene una gran oportunidad de arrasar en todas las pruebas físicas es Love. La figura de Notre Dame Fighting Irish ronda las 220 libras y es plenamente capaz de cumplir con todos los requisitos cuando se trata de correr, saltar y levantar peso.
Wide receivers a seguir
Varios receptores podrían destrozar el 40. Un récord podría estar en juego con el explosivo y compacto Brennan Thompson, de Mississippi State Bulldogs. Se espera que registre un tiempo en el rango de 4.2, lo que (obviamente) le daría una gran oportunidad de ser el más rápido de esta clase.
Zachariah Branch, de Georgia Bulldogs, debería ubicarse en el rango de 4.3, con Emmanuel Henderson Jr., de Kansas Jayhawks, cómodamente dentro de ese mismo grupo.
Offensive tackles a seguir
Entre los hombres grandes, Caleb Lomu, de Utah Utes, podría ser el que más intrigue a los scouts a la hora de verlo en las pruebas. El “otro” tackle de los Utes, Lomu, es la razón por la que el probable top-10 Spencer Fano jugó como right tackle: tiene el perfil de un jugador construido en laboratorio para desempeñarse como left tackle.
Por eso, los equipos están ansiosos por ver si lo que mostró en el tape se traduce en cómo corre, salta y levanta peso. Es un jugador en desarrollo, y los números confirmados sin duda darán a los gerentes generales y coaches un poco más de confianza en que el desarrollo esperado llegará para alguien proyectado para irse en algún punto dentro de las primeras 40 selecciones aproximadamente.
• Otros tres tackles a seguir son Kadyn Proctor, de Alabama Crimson Tide; Monroe Freeling, de Georgia Bulldogs; y Max Iheanachor, de Arizona State Sun Devils.
Proctor fue uno de los reclutas más cotizados de su generación y posee un atletismo fuera de lo común que saldrá a relucir si participa en las pruebas (aunque muchos evaluadores de la NFL proyectan que podría cambiar al lado derecho o incluso moverse al interior como guard).
Freeling, por su parte, ha ascendido rápidamente durante este ciclo del draft, y un par de buenos días en Indy podrían impulsarlo aún más dentro de la primera ronda, a medida que los equipos continúan conociéndolo mejor.
E Iheanachor podría ser el hombre más interesante de la clase: inmigrante nigeriano que brilló en basketball en la preparatoria, jugó soccer antes de ser convencido de dedicarse al football, y pasó del community college a Arizona State y ahora al draft. Es un proyecto. También es un atleta extraordinario.
• Otro hombre grande a seguir es el centro Logan Jones, de Iowa Hawkeyes, quien con una buena actuación seguiría una larga línea de linieros de Iowa que han brillado en el combine. No es exactamente el atleta que fue Tyler Linderbaum cuando salió de Iowa City rumbo a la liga, pero está cerca. Debería correr bien, saltar alto y, como muchos de ese programa, destacar en las pruebas de shuttle.
Running backs y defensive backs a seguir
Y, finalmente, hay dos posiciones que, para mí, están más abiertas que otras: running back y defensive back.
En la primera, Emmett Johnson, de Nebraska Cornhuskers, y Mike Washington Jr., de Arkansas Razorbacks, se espera que registren pruebas atléticas muy sólidas. Ambos se encuentran en esa frontera entre el Día 2 y el Día 3 del draft, donde un par de grandes jornadas podrían impulsar a uno u otro hacia el final de la tercera ronda.
En la segunda, tanto el safety Dillon Thieneman, de Purdue Boilermakers, como el cornerback Colton Hood, de Tennessee Volunteers, podrían escalar posiciones dentro del top 50 aproximadamente.
Notarán que no hay un quarterback en esta lista, y eso probablemente sea indicativo de la clase. Pero uno que, creo, tiene la oportunidad de llamar la atención es Cole Payton, de North Dakota State Bison, fuerte como corredor y que puede ayudarse mostrando que su juego en ese aspecto se traducirá atléticamente al nivel profesional.
Y con eso, parto hacia el último tramo de mi viaje a Indy.
Diría que los veo a todos desde allá, pero no estoy dispuesto a salarlo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 25/02/2026, traducido al español para SI México.