Los cinco mejores equipos de la AFC tras el canje de A.J. Brown
El lunes, los Patriots y los Eagles finalmente completaron un acuerdo que muchos creen que llevaba meses pactado.
Con la llegada del 1 de junio y las implicaciones salariales que le permitirán a Philadelphia ahorrar dinero contra el tope salarial (dividiendo un impacto de 40 millones de dólares), el gerente general Howie Roseman envió al receptor tres veces All-Pro del segundo equipo, A.J. Brown, a New England a cambio de una selección de quinta ronda de 2027 y una de primera ronda de 2028.
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Brown, quien cumplirá 29 años más adelante este mes, llega a los campeones de la AFC con la misión de ayudarlos a superar el obstáculo final. La temporada pasada, Brown registró su año menos productivo durante sus cuatro campañas con Philadelphia, acumulando 12.9 yardas por recepción, 1,003 yardas totales y siete touchdowns. Son buenos números, pero están lejos de ser extraordinarios, y fueron sus cifras más bajas vistiendo de verde.
En la práctica, reemplazará a Stefon Diggs, quien fue cortado por New England durante este receso de temporada tras registrar 11.9 yardas por recepción, 1,103 yardas y cuatro touchdowns. ¿Les resulta familiar? Los Patriots también esperan que la contratación del receptor Romeo Doubs fortalezca el grupo de receptores y atraiga cobertura lejos de Brown, dándole más oportunidades de las que disfrutó Diggs hace un año.
Pero en la AFC, una conferencia cargada por igual de potencial y dudas, ¿es suficiente para convertirlos en uno de los máximos contendientes? Después de todo, los Patriots parecían candidatos claros a una regresión antes del intercambio por Brown, especialmente considerando el históricamente fácil calendario que tuvieron el año pasado, además del turbulento receso de temporada bajo Mike Vrabel.
Ahora que el traspaso de Brown es oficial, hagamos una rápida clasificación de poder de los cinco mejores equipos de la AFC.
5. Jacksonville Jaguars
Esta fue una decisión complicada. Los Ravens, Texans, Chargers, Bengals y Steelers tenían argumentos para estar entre los cinco mejores, pero los Jaguars se quedan con el último puesto.
Liam Coen recibió consideración para el premio al Entrenador del Año la temporada pasada, tras guiar a Jacksonville a 13 victorias y al título de la AFC South después de que los Jaguars ganaran apenas cinco partidos en 2024. Coen encabezó el renacimiento del quarterback Trevor Lawrence, quien lanzó para 4,007 yardas y 29 touchdowns, y regresa acompañado por un sólido grupo de receptores integrado por Parker Washington, Jakobi Meyers y Brian Thomas Jr., además del ala cerrada Brenton Strange. El año pasado, este cuarteto acumuló 2,929 yardas por recepción a pesar de perderse un total combinado de 10 partidos.
Aunque Jacksonville perdió al corredor Travis Etienne Jr. y al linebacker All-Pro Devin Lloyd en la agencia libre, los Jaguars cubrieron esas bajas con Chris Rodriguez Jr. y el veterano de cuarto año Ventrell Miller. El primero corrió para 500 yardas y seis touchdowns con los Commanders en 2025, mientras que Miller participó en el 46% de las jugadas defensivas en 2024 antes de asumir un papel más reducido cuando Lloyd floreció.
Con Coen y Lawrence liderando el proyecto, Jacksonville debería volver a ser una fuerza importante.
4. Denver Broncos
Puede parecer una falta de respeto ubicar a los Broncos en el cuarto puesto. Fueron el primer sembrado de la AFC hace un año y, de no haber sido por la fractura de tobillo de Bo Nix en el tiempo extra de la victoria de Denver sobre los Bills en la ronda divisional, es probable que los Broncos hubieran llegado al Super Bowl.
Aun así, existen algunas preocupaciones evidentes alrededor de Denver. Para empezar, los Broncos derrotaron a Titans, Giants, Jets, Commanders y Raiders por un margen combinado de apenas 15 puntos. Esos equipos tuvieron un récord conjunto de 18-67. Solo el partido contra Washington fue como visitante, mientras que el encuentro frente a los Jets se disputó en Inglaterra.
Luego está el caso de Nix, quien, a pesar de liderar la NFL con 612 intentos de pase, no logró alcanzar las 4,000 yardas aéreas. Desde 2007, únicamente Sam Howell y Nix han encabezado la liga en intentos de pase sin llegar a esa marca.
Dicho todo eso, la defensa de Denver ha sido de élite durante los últimos dos años. En 2025, los Broncos lideraron la liga con 68 capturas de quarterback, además de ocupar el segundo lugar en yardas permitidas y el tercero en puntos recibidos. No hay razones para pensar que esa unidad vaya a retroceder, ya que su única baja significativa fue la del liniero John Franklin-Myers. En ofensiva, los Broncos incorporaron al receptor Jaylen Waddle a cambio de selecciones de primera, tercera y cuarta ronda, dándole a Courtland Sutton un compañero de primer nivel.
La conclusión: Denver tiene que estar en esta lista, con todo y sus defectos.
3. New England Patriots
Incluso si los Patriots sufren una regresión, siguen siendo uno de los equipos más sólidos y confiables de la conferencia.
Drake Maye viene de una temporada en la que fue nombrado All-Pro del segundo equipo tras lanzar para 4,394 yardas y 31 touchdowns. Aunque su actuación en playoffs fue deficiente (828 yardas, seis touchdowns y un porcentaje de pases completos de 58.3%), también fue constantemente castigado detrás de una línea ofensiva deficiente que permitió 21 capturas en esos cuatro partidos. Sin embargo, esa situación debería mejorar con la llegada del guardia Alijah Vera-Tucker y con un Will Campbell saludable en su segundo año, después de que el tackle izquierdo lidiara con los efectos de una rotura de ligamento en la rodilla sufrida en noviembre.
Con la contratación de Romeo Doubs y el intercambio por Brown, New England cuenta con más talento en las posiciones de habilidad que hace un año. Los Patriots también tienen a Kayshon Boutte y al ala cerrada Hunter Henry, quienes combinaron 1,319 yardas y 13 touchdowns la temporada pasada.
Es posible que los números de Maye disminuyan un poco debido a un calendario más complicado, que incluye visitas a Seahawks, Jaguars, Bills, Bears, Lions, Chargers y Chiefs. Aun así, el talento adicional convierte a New England en un equipo mucho más peligroso de cara a enero.
2. Kansas City Chiefs
Determinar dónde ubicar a los Chiefs fue la parte más difícil de este ejercicio.
Por un lado, Kansas City terminó con marca de 6-11 el año pasado después de que Patrick Mahomes sufriera múltiples desgarros de ligamentos en la rodilla durante la Semana 15. Además, el mejor receptor del equipo se encuentra actualmente en prisión. No es precisamente el inicio ideal para una temporada que esperan concluir con redención y un cuarto desfile de campeonato desde 2019.
Sin embargo, Kansas City sigue contando con el mayor multiplicador de talento de toda la liga: Mahomes. El gerente general Brett Veach finalmente le dio a su quarterback un corredor de primer nivel en Kenneth Walker III, MVP del Super Bowl. Travis Kelce regresa una vez más, y la línea ofensiva se encuentra en gran forma con el tackle izquierdo de segundo año Josh Simmons y dos jugadores Pro Bowl: el centro Creed Humphrey y el guardia derecho Trey Smith.
A la defensiva, Chris Jones y George Karlaftis recibirán apoyo en el frente de parte de R Mason Thomas, Peter Woods y Khyiris Tonga, mientras que Mansoor Delane intentará reemplazar a Trent McDuffie. Kansas City espera que la unidad mejore después de utilizar sus primeras cuatro selecciones del draft en jugadores defensivos, aunque la juventud siempre representa una incógnita.
Si los Chiefs alcanzan su techo, podrían ganar otro campeonato. Si no lo hacen, probablemente seguirán siendo un equipo de playoffs, aunque con ciertas limitaciones.
1. Buffalo Bills
La diferencia entre todos estos equipos —e incluso aquellos que se quedaron fuera de la lista— no es enorme. Pero los Bills ocupan el primer puesto porque cuentan con Josh Allen, el único quarterback superestrella de la AFC que llega a 2026 sin preocupaciones relacionadas con su salud.
Y, tan importante como eso, Buffalo ha sido una amenaza constante para ganar el Super Bowl durante cada una de las últimas seis temporadas, algo que ningún otro equipo de la conferencia puede afirmar.
Allen, de 30 años, todavía necesita demostrar que puede ganar el campeonato. Para lograrlo, primero debe probar que puede rendir a un alto nivel más allá de la ronda de comodines. En ocho partidos posteriores a esa instancia, Buffalo tiene marca de 2-6, mientras que Allen registra 6.4 yardas por intento, 20 touchdowns totales, cuatro intercepciones y nueve balones perdidos. Aun así, es un candidato permanente al MVP y está rodeado por el actual campeón corredor de la liga, James Cook, el recién adquirido DJ Moore en el perímetro y una línea ofensiva de las 10 mejores de la NFL encabezada por los tackles Dion Dawkins y Spencer Brown.
La gran interrogante alrededor de Buffalo, además de sus problemas de enero, es cómo responderá la defensa bajo el nuevo coordinador Jim Leonhard. Los Bills están haciendo la transición de una defensiva 4-3 a una 3-4, lo que implica nuevos roles y resultados inciertos para jugadores como Ed Oliver y Gregory Rousseau, quienes deberán desempeñar funciones muy diferentes dentro de este esquema.
Si la defensa logra consolidarse y Allen continúa con una trayectoria digna del Salón de la Fama, los Bills son la apuesta más segura y el equipo con el piso más alto de toda la AFC.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 02/09/2026, traducido al español para SI México.