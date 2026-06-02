Con Myles Garrett a bordo, los Rams pueden romper el football ofensivo
En última instancia, esto es mucho más grande que Myles Garrett siendo traspasado a un contendiente al Super Bowl. Los Rams, bajo Les Snead y Sean McVay, han entendido el valor de un veterano experimentado por encima de la incertidumbre de selecciones tardías del Draft (al tiempo que siguen desarrollando un sistema formativo adecuado) más que casi cualquier otro equipo en el football profesional. El hecho de que el dúo haya detectado el interés de los Browns por negociar a Myles Garrett y aprovechado la oportunidad no es una sorpresa. En realidad, lo más sorprendente del bombazo del lunes es que otros equipos no hayan reaccionado después de que Cleveland modificara la estructura del contrato de Garrett y luego suplicara a los reporteros que dejaran de preguntar sobre el tema.
Pero particularmente con McVay, ha comprendido cómo la incorporación de jugadores individuales en una alineación puede alterar el funcionamiento interno de prácticamente cualquier otro equipo. Él y Kyle Shanahan han tomado el control de la NFL no por fuerza esquemática, sino ajustando las delicadas balanzas que suelen equilibrar a una ofensiva y una defensiva. El desarrollo de una ofensiva de los 49ers en la que prácticamente cada jugador de habilidad podía desempeñarse excepcionalmente en dos posiciones cambió el football. El descubrimiento de los Rams de un prototipo de receptor abierto capaz de bloquear como ala cerrada cambió el football, igual que el uso de formaciones con tres alas cerradas la temporada pasada. Si existe alguna duda, basta con revisar la historia reciente del football y observar los Drafts posteriores a grandes temporadas de Rams o 49ers. Las alas cerradas, por ejemplo, subieron posiciones en el Draft este año, con el personal 12 (una formación con dos alas cerradas) muy probablemente convirtiéndose en estándar dentro de la industria, mientras el uso de esquemas con tres alas cerradas también se disparó.
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Garrett es el equivalente defensivo de esas evoluciones. Nuevamente, esto no es solo que los Rams adquieran a un gran jugador. Es un intento de los Rams por romper el football ofensivo del mismo modo en que ya lograron romper las defensivas. Un coordinador ofensivo con amplia experiencia enfrentando a Garrett comentó que él, junto con Aaron Donald y J.J. Watt, probablemente eran los únicos tres jugadores que justificaban atención absoluta jugada tras jugada por parte de un play-caller y un mínimo de cuatro manos bloqueando en todo momento. Esa es una herramienta extraordinaria en manos de un equipo, especialmente uno que ha superado al resto de la NFL en términos de inteligencia pura durante la última década.
En circunstancias normales, eso sería como reemplazar la pistola del coordinador defensivo por un lanzagranadas.
Bajo McVay, esto equivale a entregarles a los Rams las contraseñas de todas las computadoras de todas las instalaciones de la NFL. McVay y el coordinador defensivo Chris Shula, trabajando en conjunto y con una comprensión más amplia del football ofensivo, podrán utilizar a Garrett de maneras que no hemos visto antes, o simplemente usar la idea de su presencia de una forma todavía más devastadora. Al permitir que cada semana las ofensivas revelen sus intentos desesperados por contenerlo —un proceso que involucrará a un grupo de alas cerradas, tackles y jugadores de perímetro desplegados de distintas maneras para mantener una muralla adecuada alrededor de Garrett— McVay y Shula podrán entender con mayor facilidad cuál será el contragolpe necesario para desarmar al resto de una ofensiva que ahora se habrá debilitado únicamente por el respeto singular hacia Garrett. McVay también podrá anticipar con mayor autoridad cómo intentará otro equipo frenar a Garrett, lo que abre la puerta para que Shula despliegue un arsenal creativo de blitzes secundarios, stunts y otras artimañas defensivas al momento del snap.
Garrett es un caso extraordinario cuando se trata de la frecuencia con la que recibe dobles coberturas, que ocurren en más del 55% de sus snaps, y de la habilidad que conserva incluso bajo esa presión adicional. Reducido a su forma más simple, Garrett altera las matemáticas sobre el campo, permitiendo que una defensiva juegue 11 contra 10, o incluso, en el caso de un quarterback poco móvil, 11 contra 9. Sin mencionar que Garrett ahora jugará con ventaja en el marcador.
Un coach defensivo agregó este punto para reflexionar: los equipos tienden a correr alejándose de Garrett de manera muy consistente. También suelen deslizar la protección del pase hacia su lado en cada jugada. Además, acostumbran mandar menos receptores a rutas cuando enfrentan a Garrett. Esa dependencia estadística, puesta en manos de entrenadores que han manipulado esas probabilidades mejor que cualquier otro staff en la NFL, representa un escenario apocalíptico. McVay y Shula ahora sabrán exactamente hacia dónde correrá el rival, exactamente hacia dónde se moverán los linieros ofensivos y exactamente qué receptores estarán buscando pases antes incluso de que el balón sea centrado.
Los mejores equipos de la NFL suelen tener staffs de coacheo que no trabajan aislados entre sí. Kevin O’Connell y Brian Flores suelen enfrentarse esquemáticamente y, a través de ese proceso, han desarrollado una mejor comprensión de cómo atacar y cómo responder a un ataque. Lo mismo puede decirse de Andy Reid y Steve Spagnuolo, así como de Shane Steichen y Lou Anarumo. Esa es la razón por la que el árbol de Shanahan prioriza coaches que han pasado de entrenar defensiva a ofensiva. También explica por qué Bill Belichick colocó a sus mejores jóvenes entrenadores defensivos bajo el ala de coaches ofensivos. Hasta que no sabes cómo alinear una serie de bloqueadores para frenar a un ala defensiva dominante, es menos probable que puedas diseñar una defensiva que sea algo más que efectiva y se convierta en algo parecido a un virus.
Para quienes dicen que esto es triste para Cleveland, yo lo veo distinto. Los Browns lograron extraer de Garrett la temporada que lo mantendrá para siempre en los libros de récords y que algún día quedará grabada en el busto de una estatua afuera del estadio, para luego obtener a Jared Verse y varias selecciones del Draft un año después.
Pero el legado de Cleveland con Garrett, como ocurrió con otros jugadores trascendentes durante la reconstrucción de los Browns —como Joe Thomas—, será la incapacidad de capitalizar esa grandeza más allá de los logros individuales. Los Browns siempre han tenido acceso a grandes jugadores porque siempre han tenido selecciones altas del Draft. Desde 1999, Cleveland ha tenido 17 selecciones dentro del top 15 (sin contar los años sacrificados por el intercambio de Deshaun Watson) y nueve selecciones dentro del top cinco. Esto podría servir como base para un interesante ejercicio mental sobre por qué existe tanta confianza en lo que el capital de Draft recibido por Garrett podría convertirse, frente al beneficio de intentar construir una unidad verdaderamente trascendente alrededor de uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL. Pero esa es una decisión con la que Cleveland ha lidiado individualmente desde su relanzamiento hace alrededor de 10 años como una organización orientada al análisis.
El equipo siempre ha entendido la economía. Lo que le ha faltado es la capacidad de convertir la grandeza individual en grandeza colectiva.
No hay duda de que Cleveland hizo lo correcto con Garrett en términos de timing, compensación y, francamente, humanidad. Mantenerlo ahí solo para decir que nunca jugó en otro lugar sería como encerrar una mariposa rara o comprar el Salvator Mundi de da Vinci únicamente para guardarlo en el garaje debajo de unos periódicos viejos. La metáfora se parece a la de un artista en ciernes que, antes de seguir dañando sus lienzos, pinceles, pinturas y demás materiales, decide venderlos en Facebook Marketplace para recuperar algo del costo.
La única dificultad es descubrir qué ocurre con esos pinceles y lienzos una vez que caen en manos de un artista.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 01/06/2026, traducido al español para SI México.